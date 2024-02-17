Польські фермери блокують 6 КПП на кордоні з Україною, у черзі понад 3 тис. вантажівок, - ДПСУ
Станом на ранок 17 лютого польські протестувальники блокують шість пунктів пропуску на польсько-українському кордоні, у чергах скупчилося 3300 вантажівок.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Станом на ранок суботи блокування українсько-польського кордону продовжується на шести напрямках. Вчора польські протестувальники почали блокувати і пункт пропуску "Краківець". В чергах на в'їзд в Україну стоїть 3300 вантажівок", - розповів Демченко.
За його словами, найбільша черга на пункті пропуску "Краківець" - 1600 вантажівок і "Ягодин" - 550 машин.
Речник ДПСУ зазначив, що пункт пропуску "Шегині" у п'ятницю перетнуло 45 вантажівок, з яких 25 в бік України, тобто фактично 1 вантажівка проходить кордон за годину. У пункті пропуску "Ягодин" за добу перетнуло кордон близько 140 вантажних транспортних засобів, 108 з яких - в бік України.
Будь ласка, зачекайте...
"Фермери пояснюють, що протестують проти неконтрольованого напливу товарів з України до Польщі через рішення ЄС ...Виробники виступають не лише проти неконтрольованого продовольства з України, але й проти правил ЄС, пов'язаних з Європейським зеленим курсом."
Де тут про бариг, довбню?
а в тому, щоб зерно не превозили одні перевізники може бути зацікавлений будь-хто, інші перевізники, укрзалізниця...може тому і українські посадовці не звертають уваги...
поїхав президент туром по європі мав би це питання підняти...це ж також безпека
Українці масово везуть свої товари в Польщу - ФУ! це знищення польського виробника!
Яка чудова дружба народів, рівноправ'я і т.п.
Але хочу нагадати, і Україна і Польща є членами СОТ. Яка, от яка дивина, має певні вимоги, які поляки наразі порушують. Так може Польщі варто вийти з цієї організації? Для захисту власного ринку, звісно. І тоді інші країни теж будуть захищати в законний спосіб власні ринки - від польських товарів.
Поміняйте тепер пана Кулєбу,раз його відомство не може вже більше півроку вирішити це питання...!!!
Чи тільки Генералів можна міняти...?!!
Чи "шість" менеджерів з команди теж імпотентні в вирішені проблем на кордоні...?!!
по-перше, пропускають всі фури, которі везуть озброєння та гуманітарку;
по-друге, зерно вони теж пропускають, але транзитом, як було і обумовлено;
по-третє, вони запропонували простий механізм захисту свого ринку зерна, а іменно - за кожну тону зерна на кордоні Польща/Україна вноситься грошовий еквівалент і цей еквівалент повертається Україні, коли ця тона зерна покине межі Польщі.
А що з нашої сторони? Наша сторона відмовилася від грошової застави. Чому? Тим паче, що грошова застава віртуальна і плати доведеться тільки в разі шахрайських дій з нашої сторони.
Блокування кордонів Польщі з нашої сторони,як завжди, дебільне, бо як я прочитав вчора наші вихвалялися своєю "перемогою" - не пропустили цистерни з бензином і т. п.
Значить у в Україні надлишки бензину? Чи вже діставати з кутка гаража каністри і знову запасатися бензином?
Зрозуміло, що не все гладко з польської сторони, бо до блокувальників входять і проросійсько налаштовані поляки.
А каністри з гаража доведеться діставати.
В першу чергу повинні відпрацьовувати наші політики на всі 120%, а не заглядати в рот Оплескозалежному, стоячи в позі "чєво ізволітє".
Не все ідилістично, як ви намалювали.
У кого є дійсно негатив до влади, ті подають якісь скарги, пишуть петиції, виходять на протести, блокують кордони і т.д. Що заважає це зробити вашим знайомим фермерам?
Для підтвердження моїх слів зайдіть на сайт Президента України, перегляньте петиції та їх кількість і знайдітьхоч одну, котору зєрмаки виконали. Плиз.
Заборони та обмеження при введенні воєнного стану в країні.
Пункт 8. Забороняється проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів;
Киздіти - не мішки тягати.
Брехня, це один із біблійних гріхів. Якби ти був в Україні, то не писав "Чому я повинен для вас щось зробити", тауож знав би, що під час воєнного стану Конституцією (основним Законом України) заборонені всілякі мітинги, зібрання тощо і не підбурював би громадян України до протиправних справ проти Батьківщини,бо твій кремлівських господар тільки й чекає, щоб в Україні вибухнули стихійні виходи населення.
І останнє,мені цікаво вести полеміку з розсудливою розумноюлюдиною, а не з ботом-провокатором.
В ігнор!