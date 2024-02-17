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КНДР (1113) ООН (3272) Дюжаррік (18)

ООН не має можливості перевірити повідомлення про використання зброї з КНДР чи будь-якої іншої країни, - речник генсека Дюжаррік

оон

Речник генсека ООН Стефан Дюжаррік прокоментував повідомлення про застосування Росією північнокорейських балістичних ракет для ударів по Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми неодноразово засуджували обстріли цивільних осіб та об'єктів цивільної інфраструктури… Важливо, щоб усі держави-члени дотримувалися ухвалених санкцій, і в Раді Безпеки наявні механізми для розгляду цих питань", - зазначив речник генсека ООН у відповідь на прохання прокоментувати постачання ракет з Північної Кореї до РФ.

При цьому він зауважив, що в ООН немає можливості перевірити "повідомлення про використання зброї з Північної Кореї чи будь-якої іншої країни".

Також читайте: Ракети з КНДР: експерти вже зібрали в Україні базу уламків, - поліція

Напередодні генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що Росія використала щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва під час обстрілів України. За період із 30 грудня 2023 року по 7 лютого 2024 року противник завдав щонайменше 12 ударів по семи регіонах України цим типом ракет.

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Топ коментарі
+39
Які нікчемні, безтолкові людці. Нероби та покидьки.
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17.02.2024 09:39
+31
Чудово! Тепер можна в'**@ти по умовному задрищєнску атакамсом. І і хай спробують перевірити, довести, підтвердити. (Нужноє подчєркнуть)
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17.02.2024 09:42
+22
ООН зате має можливість косити кацапське бабло.
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17.02.2024 09:42
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Які нікчемні, безтолкові людці. Нероби та покидьки.
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17.02.2024 09:39 Відповісти
Чи мають якесь значення заяви цих "представників ООН" або будь-який політичний вплив на міжнародну обстановку в світі? Ніякого значення не мають. Навіть не нульове значення бо нуль має значення нуль. Не знаю навіть терміну яким можна його позначити. Торічелієва пустота теж не підходить. Мабуть треба придумати новий термін - оонівська пустота. Це те від чого ні холодно ні жарко.
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17.02.2024 13:06 Відповісти
так шматки розкидані по Києву - свідчень аж занадто.
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17.02.2024 09:40 Відповісти
нема можливості - означає відсутність запиту на дослідження
значить автоматично воно не проводиться
і справа може бути не лише в рашці
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17.02.2024 12:21 Відповісти
Чудово! Тепер можна в'**@ти по умовному задрищєнску атакамсом. І і хай спробують перевірити, довести, підтвердити. (Нужноє подчєркнуть)
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17.02.2024 09:42 Відповісти
грьобана оон! підарасня непотрібна! уїбашить по ним тією ракетою - вони ж не розберуться тоді точно, падонки
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17.02.2024 09:42 Відповісти
ООН зате має можливість косити кацапське бабло.
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17.02.2024 09:42 Відповісти
Я не зрозумів, а яка літера у акронімі "оон" означає "********".
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17.02.2024 09:43 Відповісти
перших дві - ОО значить широко відкритий рот та сфінктер - два ВХОДА
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17.02.2024 09:52 Відповісти
"Опідарасена Організація Нікчем", перше слово...
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17.02.2024 10:45 Відповісти
ООН- Організація ******** Ненажер!
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17.02.2024 15:05 Відповісти
а наша полюція з прокурвами як так збирають ті уламки що нема можливості встановити їх походження та застосування??? існують же протоколи - звичайно не мусорські прийомчики по вкиду білого порошка в пакетиках.. чи наша дурнувата прокурва не здатна працювати в межах міжнародних стандартів???
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17.02.2024 09:45 Відповісти
Ліга Націй 2.0 і схоже для ООН, прийшов час відправитись дорогою попередника.
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17.02.2024 09:49 Відповісти
Ліга націй поперла русню за агресію проти Фінляндії.
Тут же русня продовжує засідать ще й вета наклада...
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17.02.2024 09:57 Відповісти
По ютубу говорять що по Нью Йорку буде запущена маленька ядерна ракета, і все на Манхеттені, як в доміно рухне один на одного.
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17.02.2024 11:50 Відповісти
Тобто немає можливості?Приїдьте у Київ, вам покажуть залишки ракет, проведіть експертизу із залученням незалежних експертів, військових ( з НАТО) та отримаєте висновки чи може російські гроші приємно шшелестять у декого в кишенях
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17.02.2024 09:50 Відповісти
Прикро констатувати, але усі міжнародні організації з гучними назвами, які повинні підтримувати порядок у світі, деградували остаточно. Деградували від любові до кацапських плюшок і під впливом кацапських бабосиків.
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17.02.2024 09:51 Відповісти
прямі докази в Газі, кожний представник оон, красної пів-луньі і ін. - члєн хамас((
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17.02.2024 10:53 Відповісти
Ручник генсека - ну - да з Нью - Иорка херовато видно чим там рашка шмаляє -- підтягуитесь в Украіну
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17.02.2024 09:52 Відповісти
"Установленный факт" и "ООН не видит" - это совсем не одно и тоже.
"Установленный факт" - это когда на обломке написано "Made in North Korea".
"ООН не видит" - это когда между комиссией ООН и этим обломком находится кремлевский доллар, и тогда, да, за этим долларом ничего не видно.
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17.02.2024 09:53 Відповісти
А нах** тоді взагалі ця оонА?!
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17.02.2024 09:53 Відповісти
А у лаврухи гутеріш відсмоктать час знайшов.
Не знаю,як хто,а я от неможу уявити року отак 1943 Рібентропа на трибуні Ліги Націй.
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17.02.2024 09:54 Відповісти
Не маєте можливостей - саморозпускайтесь нафіг
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17.02.2024 09:54 Відповісти
В ООН ніяких можливостей немає, тільна отримання посад під гроші за них!! Нікчемність та безпорадність, в обмін за гроші, з країни тероризму та воєнного злочинця!

Кров та смерть Українці, то таке собі ….
Це і є ООН!
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17.02.2024 09:54 Відповісти
а дійсно - якшо вони не здатні перевірити походження озброєнь, то чого ми стісняємся бити по кацапстану??? хто докаже шо то наше чи гамириканське???
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17.02.2024 09:55 Відповісти
Ніт ніззя - західну ракету вони навіть на світлинах з якістью 144 p зроблену вночі в темній кімнаті під темним котом який там якимсь чином опиниться ( ну ніколи в тій темній кімнаті того кота не буває а тутка - тобто в цьому випадку зявиться )(вище наведений текст це сарказм чи шось подібне 96 % міцності - а може і не сарказм ( тутка сарказм тутка і з іншого кута зору не сарказм - я запутався зараза) .
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17.02.2024 10:05 Відповісти
Кому ви потрібні
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17.02.2024 09:59 Відповісти
навіть, як що б корейська ракета залетіла, в кабінет гутерришу, і не залишилась цілою, і тоді б щось придумали.
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17.02.2024 09:59 Відповісти
Я вам так скажу: ООН не може абсолютно НІЧОГО! Чиновники ООН не можуть нічого, крім як розписуватися у відомостях отримання чималої зарплати.
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17.02.2024 10:03 Відповісти
То нах... ви потрібні, оон?
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17.02.2024 10:04 Відповісти
понти для селюків ганяти
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17.02.2024 10:20 Відповісти
Вони потрібні для заслуховування тупих анекдотів від очкастого лисого виродка про секретні біологічні лабораторії, про бойових комарів, миролюбну парашу та таке інше. Шкода тільки нашого Кислицю, що він там знаходиться та намагається достукатися до усього того збіговиська, що сидить там з розумними виглядами.
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17.02.2024 10:38 Відповісти
куйлом, проплачена неможливість ООН ВИКОНУВАТИ ТЕ,ЩО ВОНИ МАЮТЬ ВИКОНУВАТИ
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17.02.2024 10:07 Відповісти
Блд, цікаво ж@пу собі підтерти оонівці ще здатні?? Чи просто висловлюють "занепокоєння"?? Бо саме по собі насильницьке підтирання ,як дія, порушує права гівна?!
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17.02.2024 10:08 Відповісти
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17.02.2024 10:13 Відповісти
Вони можуть тільки отримувати ******** зарплату і фінансувати палестинських терористів...
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17.02.2024 10:15 Відповісти
зате скільки ЧСВ!! ООН!!
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17.02.2024 10:19 Відповісти
..зато есть возможность спонсировать ось зла!! Лига наций это спонсор терроризма
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17.02.2024 10:20 Відповісти
Підрозділ оон - БАПОР - взагалі невід"ємна частина хамасу(
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17.02.2024 10:29 Відповісти
Зате мають можливості підігравати ху@лу. Організація тільки дискредитує роботу світових структур в їх устремлінні за мир.
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17.02.2024 10:30 Відповісти
В смысле не могут перепроверит? Нет билетов в кассе на поезд до Киева?
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17.02.2024 10:36 Відповісти
конгеніально!! сьогодні, в вік інформаційних технологій, ші, та гнучкого людського розуму можна знайти та встановити похождення дуже багатьох речей, тим більше маючи їх рештки. а така "потужна" організація, що складається з "високих, високих інтелектуалів" світового рівня, розписується у власному безсиллі, навіть не прикладаючи мінімальних зусиль для пошука розв'язку виникаючих питань. зрозуміло, що така безмозглість напряму вказує на високу ціну, отриману таку "сліпоту"
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17.02.2024 10:37 Відповісти
Навіть в древності походження зброї могли довести - а теперка це задачка неможлива і все тутка.
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17.02.2024 10:46 Відповісти
Гроші газпрому не пахнуть? Навіть газом. Покидьки!!!
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17.02.2024 10:40 Відповісти
А нагадайте на..ра вони ті ООН тоді треба? Щ
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17.02.2024 10:46 Відповісти
Як це «не має можливості перевірити»?! Сикуни-страуси. Приїжджайте і перевіряйте
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17.02.2024 11:07 Відповісти
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17.02.2024 11:19 Відповісти
> немає можливості

Давайте им на билет до Харькова скинемся. Жить негде? У меня поживут недельку, пока экспертизу проводить будут.
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17.02.2024 11:21 Відповісти
Оон не може того, оон не має можливості того, у оон нема доступу до того...

Виникає природнє питання " а що взагалі може ООН окрім як випускати резолюції.які для всіх мають суто рекомендаційний характер? і якщо нічого то на який х... воно існує"?
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17.02.2024 11:45 Відповісти
Від вас ООН користі як з козла молоко!!!!
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17.02.2024 12:21 Відповісти
ООН мала можливість повбивати ізраїльтян. Чим і скористалась успішно 7 жовтня.
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17.02.2024 12:43 Відповісти
ООН неможе даже перевірити чи в них є яйця .
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17.02.2024 13:05 Відповісти
Igor Zubkov ✙

@IgorZ_ua

·

https://twitter.com/IgorZ_ua/status/1758801301037519060 1 ч

Речник генсека ООН повідомив, що в ООН не можуть перевірити інформацію про використання зброї з Північної Кореї в Україні. А що ООН взагалі може? Політичні імпотенти, бляха...
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17.02.2024 13:46 Відповісти
Кожному представнику ООН поводити членом по губах.

ООН не має можливості перевірити повідомлення про використання ЧЛЕНА по губахз будь-якої іншої країни, - речник генсека Дюжаррік Джерело:
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17.02.2024 15:12 Відповісти
Підкажу ООН як про це дізнатися: берете літак Нью-Йорк- Варшава, потім залізницею на Киів. Або таксюру, по-багатому. А в Києві спитати Віталіка, він проведе куда нада
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17.02.2024 20:50 Відповісти
 
 