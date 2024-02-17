ООН не має можливості перевірити повідомлення про використання зброї з КНДР чи будь-якої іншої країни, - речник генсека Дюжаррік
Речник генсека ООН Стефан Дюжаррік прокоментував повідомлення про застосування Росією північнокорейських балістичних ракет для ударів по Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми неодноразово засуджували обстріли цивільних осіб та об'єктів цивільної інфраструктури… Важливо, щоб усі держави-члени дотримувалися ухвалених санкцій, і в Раді Безпеки наявні механізми для розгляду цих питань", - зазначив речник генсека ООН у відповідь на прохання прокоментувати постачання ракет з Північної Кореї до РФ.
При цьому він зауважив, що в ООН немає можливості перевірити "повідомлення про використання зброї з Північної Кореї чи будь-якої іншої країни".
Напередодні генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що Росія використала щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва під час обстрілів України. За період із 30 грудня 2023 року по 7 лютого 2024 року противник завдав щонайменше 12 ударів по семи регіонах України цим типом ракет.
Будь ласка, зачекайте...
значить автоматично воно не проводиться
і справа може бути не лише в рашці
Тут же русня продовжує засідать ще й вета наклада...
"Установленный факт" - это когда на обломке написано "Made in North Korea".
"ООН не видит" - это когда между комиссией ООН и этим обломком находится кремлевский доллар, и тогда, да, за этим долларом ничего не видно.
Не знаю,як хто,а я от неможу уявити року отак 1943 Рібентропа на трибуні Ліги Націй.
Кров та смерть Українці, то таке собі ….
Це і є ООН!
Давайте им на билет до Харькова скинемся. Жить негде? У меня поживут недельку, пока экспертизу проводить будут.
Виникає природнє питання " а що взагалі може ООН окрім як випускати резолюції.які для всіх мають суто рекомендаційний характер? і якщо нічого то на який х... воно існує"?
@IgorZ_ua
·
https://twitter.com/IgorZ_ua/status/1758801301037519060 1 ч
Речник генсека ООН повідомив, що в ООН не можуть перевірити інформацію про використання зброї з Північної Кореї в Україні. А що ООН взагалі може? Політичні імпотенти, бляха...
ООН не має можливості перевірити повідомлення про використання ЧЛЕНА по губахз будь-якої іншої країни, - речник генсека Дюжаррік Джерело: