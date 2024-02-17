ООН не має можливості перевірити повідомлення про використання зброї з КНДР чи будь-якої іншої країни, - речник генсека Дюжаррік

Речник генсека ООН Стефан Дюжаррік прокоментував повідомлення про застосування Росією північнокорейських балістичних ракет для ударів по Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми неодноразово засуджували обстріли цивільних осіб та об'єктів цивільної інфраструктури… Важливо, щоб усі держави-члени дотримувалися ухвалених санкцій, і в Раді Безпеки наявні механізми для розгляду цих питань", - зазначив речник генсека ООН у відповідь на прохання прокоментувати постачання ракет з Північної Кореї до РФ.

При цьому він зауважив, що в ООН немає можливості перевірити "повідомлення про використання зброї з Північної Кореї чи будь-якої іншої країни".

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Напередодні генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що Росія використала щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва під час обстрілів України. За період із 30 грудня 2023 року по 7 лютого 2024 року противник завдав щонайменше 12 ударів по семи регіонах України цим типом ракет.