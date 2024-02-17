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Новини Агресія Росії проти України
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армія рф (16162) Таврія (204) знищення (6541)

На Таврійському напрямку за добу знищено 609 окупантів та 21 одиницю техніки, - Сили оборони

знищення,ліквідація

В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог завдав 35 авіаударів, провів 58 бойових зіткнення та здійснив 965 артобстрілів. За минулу добу українські захисники на Таврійському напрямку знищили 609 російських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку.

Загальні втрати ворога у живій силі становлять 609 осіб.

Загальні втрати ворога в озброєнні та військовій техніці минулої доби становлять 21 одиницю, без урахування БпЛА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія втратила 400 одиниць техніки під час штурму Авдіївки, - британська розвідка

Зокрема:

  • 2 танки,
  • 11 ББМ,
  • 4 артсистеми,
  • 1 ПТРК,
  • 3 автомобілі.

Також Сили оборони України знищили 2 інші важливі об'єкти противника.

Нейтралізовано або знищено 230 БпЛА різних типів.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 401 350 осіб (+ 1050 за добу), 6476 танків, 9669 артсистем, 12145 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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17.02.2024 10:09 Відповісти
Здала Авдіївку оманська пліснява, здадуть і таврійський напрямок, без Залужного здадуть все до Польщі.
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17.02.2024 10:13 Відповісти
Раніше про Таврійський напрямок інформував Тарнавський. Знімуть, зробивши крайнім за Авдіївку? Хоча Тарнавський рішення не приймає, а лише виконує вже прийняті. І виконкє добре, роблячи все можливе у складних ситуаціях.
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17.02.2024 10:15 Відповісти
❗️Ось так зараз виглядає лінія фронту в Авдіївці
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17.02.2024 10:40 Відповісти
 
 