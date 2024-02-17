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коаліція (375) Міноборони (6999) дрони (4297) Умєров Рустем (465)

Коаліція дронів офіційно стартувала в межах роботи Контактної групи з питань оборони України, - Міноборони

дрон

У Міністерстві оборони України оголосили про офіційний старт Коаліції дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Міноборони.

Як зазначається, міністр оборони України Рустем Умєров підписав відповідний лист про наміри і висловив вдячність співлідерам коаліції – Латвії та Великій Британії – за цю важливу ініціативу.

"Це віха на шляху до досягнення технологічної переваги над нашим ворогом. Серійне виробництво та поставки БПЛА значно розширюють можливості Збройних Сил України", - сказав Умєров.

Також читайте: Нідерланди приєдналися до коаліції з постачання сучасних дронів Україні

Окрім Латвії, Великої Британії та України до Коаліції вже приєдналися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди.

"Вступ до Коаліції є відкритим для інших охочих країн", - додали в Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеція та Велика Британія доєдналися до коаліції дронів

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Дрони вже створили коаліцію??!
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17.02.2024 10:53 Відповісти
Перед коалицией дронов была коалиция снарядов. Один голыйпиар ради рейтинга
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17.02.2024 11:14 Відповісти
О-о-о--- понеслась пиз,,а по кочкам! 5-летку за три года. Ещё не сеяли, а уже центнеры с га на элеватор грузят!
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17.02.2024 17:01 Відповісти
 
 