З 2025 року ЄС щорічно вироблятиме до 2 млн боєприпасів для України, - єврокомісар Ган
Починаючи з 2025 року Європейський союз зможе виробляти для України до 2 млн артилерійських боєприпасів щорічно.
Про це заявив єврокомісар із питань фінансів Йоганнес Ган в інтерв'ю Augsburger Allgemeine, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, до березня (коли ЄС обіцяв передати Україні мільйон снарядів. - Ред.) європейські країни зможуть передати до півмільйона боєприпасів.
"Ми вже зможемо поставити 500 200 артилерійських снарядів до наміченої дати - березня", - сказав єврокомісар.
При цьому Ган наголосив, що виробничі потужності ЄС розширюються, тому вже наступного року зможуть виробляти до 2 млн снарядів.
"До кінця року ми матимемо настільки великі виробничі потужності, що зможемо виробляти два мільйони артилерійських снарядів з наступного року", - додав він.
Єврокомісар визнав, що ЄС не зміг виконати обіцянку про мільйон артилерійських боєприпасів для України через проблеми з виробництвом.
"Боєприпаси завжди вироблялися лише відповідно до попиту. Саме тому ми скоротили багато виробничих потужностей у минулому, і тепер нам доводиться нарощувати їх знову", - зазначив Ган.
Будь ласка, зачекайте...
Читати-без "за місяць". Вибачаюсь за зайве. До 7 тис снарядів-за 1 добу.
це так як бідон перед 23 лютого кричав, що жодного солдата НАТО не буде в Україні запрошуючи підорашу до напад
Тема про погану (майже відсутню) охорону складів - окрема історія, яка потребує свого розслідування і посадки винуватців на найвищому рівні. Бо втратили не просто снаряди. Втратили стратегічні оборонні спроможності.
И снаряды есть, да стрелки побиты. И винтовки есть, да бойцов мало. И помощь близка, да силы нету. Эй, вставайте, кто еще остался! Только бы нам ночь простоять да день продержаться! ДО 2025 года. Сподіваюсь, ***** зачекає
І не тільки снарядами воюють, без ракет на 1500 км.і без Ф-16 Прутіна в парашу не заженем!