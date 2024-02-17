З 2025 року ЄС щорічно вироблятиме до 2 млн боєприпасів для України, - єврокомісар Ган

Починаючи з 2025 року Європейський союз зможе виробляти для України до 2 млн артилерійських боєприпасів щорічно.

Про це заявив єврокомісар із питань фінансів Йоганнес Ган в інтерв'ю Augsburger Allgemeine, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, до березня (коли ЄС обіцяв передати Україні мільйон снарядів. - Ред.) європейські країни зможуть передати до півмільйона боєприпасів.

"Ми вже зможемо поставити 500 200 артилерійських снарядів до наміченої дати - березня", - сказав єврокомісар.

При цьому Ган наголосив, що виробничі потужності ЄС розширюються, тому вже наступного року зможуть виробляти до 2 млн снарядів.

"До кінця року ми матимемо настільки великі виробничі потужності, що зможемо виробляти два мільйони артилерійських снарядів з наступного року", - додав він.

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Єврокомісар визнав, що ЄС не зміг виконати обіцянку про мільйон артилерійських боєприпасів для України через проблеми з виробництвом.

"Боєприпаси завжди вироблялися лише відповідно до попиту. Саме тому ми скоротили багато виробничих потужностей у минулому, і тепер нам доводиться нарощувати їх знову", - зазначив Ган.