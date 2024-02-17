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боєприпаси (2212) Євросоюз (12769) Йоганнес Ган (118)

З 2025 року ЄС щорічно вироблятиме до 2 млн боєприпасів для України, - єврокомісар Ган

боєприпаси,155-мм

Починаючи з 2025 року Європейський союз зможе виробляти для України до 2 млн артилерійських боєприпасів щорічно.

Про це заявив єврокомісар із питань фінансів Йоганнес Ган в інтерв'ю Augsburger Allgemeine, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, до березня (коли ЄС обіцяв передати Україні мільйон снарядів. - Ред.) європейські країни зможуть передати до півмільйона боєприпасів.

"Ми вже зможемо поставити 500 200 артилерійських снарядів до наміченої дати - березня", - сказав єврокомісар.

При цьому Ган наголосив, що виробничі потужності ЄС розширюються, тому вже наступного року зможуть виробляти до 2 млн снарядів.

"До кінця року ми матимемо настільки великі виробничі потужності, що зможемо виробляти два мільйони артилерійських снарядів з наступного року", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снаряди 155 мм, артсистеми Caesar та системи ППО, - Франція передає Україні новий оборонний пакет

Єврокомісар визнав, що ЄС не зміг виконати обіцянку про мільйон артилерійських боєприпасів для України через проблеми з виробництвом.

"Боєприпаси завжди вироблялися лише відповідно до попиту. Саме тому ми скоротили багато виробничих потужностей у минулому, і тепер нам доводиться нарощувати їх знову", - зазначив Ган.

Автор: 
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Топ коментарі
+11
Про це потрібно було думати в 2019р.Пам*ятаєте,як смішно було зі слів не качайте лодку,а то ***** нападе,всі журнашлюхи цей вислів на сміх переводили.На мою думку більшість наріту-тупі дебіли!!!
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17.02.2024 10:34
+9
А навіщо Ви це питання ставите ЄС? Чому це питання не ставите лоюбимому Президенту, його уряду і його Верховній Раді, а точніше його антимайданному офісу Президента? Не вистачило 5 років налагодити випуск снарядів замість асфальту?
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17.02.2024 10:31
+7
Франція бикує -- можна швидко закупити 1млн снарядів в Туреччині
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17.02.2024 10:31
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А навіщо Ви це питання ставите ЄС? Чому це питання не ставите лоюбимому Президенту, його уряду і його Верховній Раді, а точніше його антимайданному офісу Президента? Не вистачило 5 років налагодити випуск снарядів замість асфальту?
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17.02.2024 10:31 Відповісти
Новина про президента? Чи про офіс?
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17.02.2024 10:38 Відповісти
А офіс хіба діє без президента? Чи це офіс Президента?
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17.02.2024 12:25 Відповісти
І скільки Україна сама би виробила снарядів за цей строк, як би дійсно відбулося налагодження їх виробництва і це виробництво вцілило би від ракетних ударів, цікаво послухати ? Якщо уся Європа цілком узята при повному розгортанні своїх підприємств за рік не спромоглася на мільйон, а ледь-ледь 500 тис обіцяють виготовити ? Для розуміння-Україна на максимумі за добу відстрілювала по орках за місяць до 7 тис снарядів. Калькулятор дати порахувати, скільки це за місяць і за рік ? Для порівняння-орки по нас до 30 тис на добу гатили й гатять.
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17.02.2024 12:01 Відповісти
Адепти секти найсвятішого цього не можуть зрозуміти. Вони впевнені, що при ньому виготовляли б снаряди мільйонами. Правда, чому не виготовляли, поки він дійсно був при владі, пояснити не можуть.
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17.02.2024 12:48 Відповісти
"Україна на максимумі за добу відстрілювала по орках за місяць до 7 тис снарядів."
Читати-без "за місяць". Вибачаюсь за зайве. До 7 тис снарядів-за 1 добу.
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17.02.2024 12:52 Відповісти
З 14-го по 19-й? Так. Не вистачило. Ні снарядів, ні патронів. Ні, навіть, асфальту...
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17.02.2024 12:46 Відповісти
Про це потрібно було думати в 2019р.Пам*ятаєте,як смішно було зі слів не качайте лодку,а то ***** нападе,всі журнашлюхи цей вислів на сміх переводили.На мою думку більшість наріту-тупі дебіли!!!
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17.02.2024 10:34 Відповісти
В 2019 я голосував двічі за того ж, за кого і в 2014 році. Слухаю далі претензії
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17.02.2024 10:39 Відповісти
Франція бикує -- можна швидко закупити 1млн снарядів в Туреччині
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17.02.2024 10:31 Відповісти
Цей вислів можна перекласти так: х-ло, поспішай. У тебе є ще рік.

це так як бідон перед 23 лютого кричав, що жодного солдата НАТО не буде в Україні запрошуючи підорашу до напад
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17.02.2024 11:19 Відповісти
Це супер,але треба швидше
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17.02.2024 10:34 Відповісти
а з 2030-го для кого вироблятиме?...
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17.02.2024 10:34 Відповісти
а з 2030, рожеві поні, будуть виробляти десять млн снарядів.
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17.02.2024 10:37 Відповісти
хіба що болванки... а порох доведеться шукати та купляти за захмарними цінами...
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17.02.2024 10:45 Відповісти
Замість пороха в хід підуть різнокольорові гранули Велекоднього зайця.
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17.02.2024 12:56 Відповісти
Снарядами у війнах не перемагають.Потрібні і ракети і авіація.
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17.02.2024 10:36 Відповісти
***!!! А був би президентом Порох наші стугни і все інше озброєння уже були б за два роки завалені своїми снарядами. А взагалі то і війни такої не було б, бо з Криму навряд чи хтось просунувся б… Але маємо те, що маємо…, вірніше, що підсунув "мудрий наріт".
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17.02.2024 10:38 Відповісти
"Если бы у бабушки были яйца - она была бы дедушкой"
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17.02.2024 10:45 Відповісти
Порох как и зельц за время своего президенства не смогли даже патронный завод построить о чём ты говоришь
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17.02.2024 10:50 Відповісти
Кроме патронного завода еще аргументі будут???Если нет-идешь накуй тупой бот
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17.02.2024 10:52 Відповісти
При Порохе армия стала,которая раху ипошить,если бы не предательсвто ЗЕ,сидела бы раха на границе 2019г и хер бы сунулась.
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17.02.2024 10:54 Відповісти
Це не заслуха Пороха а заслуга хлопців військових, козаків. При Пороху армія так само розкрадалася і знищувалася як і при інших президентах. Не сійте дезінформацію
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17.02.2024 15:12 Відповісти
Перестав трохи букви Dmitrie Durko,так буде правильніше
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17.02.2024 15:19 Відповісти
Якби в тебе на плечах була голова, а не продажна макітра з методичкою, ти б цієї херні не писав.
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17.02.2024 10:57 Відповісти
Напомню тупому.При порохе были налажены поставки контрабандой с рахи комплектующих к воэнной технике и тупой ЗЕ все это накрыл и спалил агентурную сеть
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17.02.2024 11:03 Відповісти
Тобто, сам же і фінансував війну проти власної країни?
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17.02.2024 13:21 Відповісти
Контрабанда-это деньги в карман кому то мимо бюджета.Это подрыв обороноспособности для твоего тупого ущербного ума!!!!
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17.02.2024 15:17 Відповісти
Оборонні підприємства на рашці державні, тобто за ті комплектуючі в бюджет відповідна частка пішла. Казки розказуй такм довбням, як сам.
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17.02.2024 15:23 Відповісти
С дураком тяжело спорить.Кто то со склада не может продать мимо бюджета?Ты настолько идиот и думаешь что это было с одобрения государством?Сходи к врачу за таблетками,иногда помогают
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17.02.2024 15:26 Відповісти
Всегда писдилось со складов и продавалось.Причем оборонные предприятия?
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17.02.2024 15:28 Відповісти
При тому, що ті запчастини на них виготовлені. Досить вже з себе дурня клеїти. Якби це відбувалось зараз, ти б перший вищав, що зелена мразь фінансує ворога.
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17.02.2024 15:37 Відповісти
Тебе висрали головою на бетон. Який підрив обороноздатності? Що ти мелеш? Це бізнес з ворогом.
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17.02.2024 15:54 Відповісти
Прапорщик продавав фурами і спокійно перевозив через кордон? Та ти справді дебіл.
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17.02.2024 16:04 Відповісти
Представь себе это возможно или ты с паралельного измерения?Взятки решают все
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17.02.2024 16:08 Відповісти
Если с твоей машины ******** систему зажигания и продать к примеру,ты далеко на ней уедишь?Или ******** у тебя какую то вещь,на которую ты расчиткешь в нужный момент.Тебе же никакого это вреда не нанесет,правда же дурик???Наоборот,даже счастлив будешь!!!
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17.02.2024 16:00 Відповісти
Ніхто там зі своєї машини нічого не знімав. Продавали те, що самим нахрін не потрібне. Не верзи дурниць.
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17.02.2024 16:06 Відповісти
У кацапов был разбор полетов после того,когда,то,что должно было поехать не совсем поехало или поехало но не совсем рабочее.
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17.02.2024 16:05 Відповісти
Щось не второпаю, а чому тиша про підрив усіх складів з озброєнням в Україні.Наче нічого й не було. А просили б ми тепер снаряди і ракети.А було це при пороху, і не один раз. А хтось покараний?? Ні не охоронник чи лейтенант. Тому це падло і лізе зараз із шкури, думає забули люди. І купа тролей не допоможе відмазатись. Прийде час знйдуть усю сволоту.
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17.02.2024 12:07 Відповісти
Що ти мелеш? Зеля скільки таскав його по судах? Забув зесраколиз? То спитай у своєї бубачькі чого ж він не посадив? Він же з штанів вискакував, щоб хоч до чогось причепитись. І до речі, в пошуках тролячих ферм вийшли якраз на зелені, а порохоботів так і не знайшли. Це люди теж памʼятають
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17.02.2024 12:26 Відповісти
А 5 років не вистачило, щоб завалити?
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17.02.2024 12:50 Відповісти
У свого бабуїна спитай, він через розмінований Чонгар привів повномасштабну війну.
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17.02.2024 12:54 Відповісти
Ще раз: чому найсвятіший, замість того, щоб виробляти снаряди, навпаки, їх знищував, зриваючи склади?
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17.02.2024 13:20 Відповісти
Ще раз: якби він їх знищував, то зеля його посадив би давно, але зелені не знайшли за що зачепитись. Поняв зебаран? Тоді було вже доведено, що рашадиверсанти проникли. Пішов лісом зелений сраколиз
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17.02.2024 14:59 Відповісти
А хто знищував?
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17.02.2024 15:03 Відповісти
Це була дуже вдала серія операцій спецслужб раші. І не тільки в Україні, а і в Болгарії, як надавала нам найбільшу допомогу. Там навіть збройного барона отруїли Новачком, але він вижив. Загалом, якщо всі ці операції об'єднати - то потягнуть на стратегічну. Нажаль не тільки було втрачено більше половини снарядів, але не був зроблений стратегічний висновок: що такі операції не робляться просто так. Це явна підготовка до великої війни. А в купі з програмою великого переозброєння раші, про яке всі експерти знали, - це вказувало на якому театрі буде війна. Але наші керманичі всіх часів до великої війни не готувалися. На раші злодії при владі не все крали і ділилися з армією (що ще раз підтверджує про підготовку до війни), а у нас жадібність взяла верх.

Тема про погану (майже відсутню) охорону складів - окрема історія, яка потребує свого розслідування і посадки винуватців на найвищому рівні. Бо втратили не просто снаряди. Втратили стратегічні оборонні спроможності.
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17.02.2024 18:14 Відповісти
Я добре пам"ятаю події тих часів. Диверсії раші? Маячня. Чому зелені погодились з цією версією? Та тому, що причетні до розкрадання та знищення складів і досі сидять у високих кабінетах.
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17.02.2024 18:35 Відповісти
Цікаво тепер почитати .
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17.02.2024 18:45 Відповісти
Ща парашу воюют наемники из Непала, Сомали, Беларуси и даже Молдовы. Что-то не торопятся из ЕС добровольцы сражаться за свои страны, но в Украине. Чтобы не получилось как в пресловутом "Мальчише-кибальчише" .
И снаряды есть, да стрелки побиты. И винтовки есть, да бойцов мало. И помощь близка, да силы нету. Эй, вставайте, кто еще остался! Только бы нам ночь простоять да день продержаться! ДО 2025 года. Сподіваюсь, ***** зачекає
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17.02.2024 10:46 Відповісти
А що там з першим мільйоном снарядів?
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17.02.2024 10:50 Відповісти
а прочитать слабо тупой Билли?! Решение о поставке миллиона приняли в марте, но только с мая 2023 развернули производство и до марта 2024 поставили 500 тысяч снарядов. Да это половина от намеченного, спасибо и на том. Еще 100 тысяч даст срочно Германия.
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17.02.2024 11:42 Відповісти
Тільки із 2025 року може не бути України, то нахрін вони треба ті 2 мільони?!
І не тільки снарядами воюють, без ракет на 1500 км.і без Ф-16 Прутіна в парашу не заженем!
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17.02.2024 10:58 Відповісти
Це ви вже для себе виробляти будете .
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17.02.2024 11:17 Відповісти
Виробляха-муха...
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17.02.2024 11:28 Відповісти
хто буде їх викуповувати за 10 млд?
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17.02.2024 11:38 Відповісти
2035му скоріше
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17.02.2024 12:18 Відповісти
Я себе представляю если столько с 25 г, то что творится будет в 26 г? На трамвайных остановках складировать будем! Наливай да пей!
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17.02.2024 16:35 Відповісти
Я правильно понимаю ,что война продолжится и в 25 году.Эта война действительно до последнего украинца
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18.02.2024 12:12 Відповісти
 
 