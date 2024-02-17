18 РСЗВ-обстрілів, 108 БПЛА-атак, 281 артудар здійснили окупанти по території Запорізької області за добу
Військовослужбовці РФ завдали 408 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області упродовж минулої доби.
Про це повідомили в Запорізькій ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Рашисти здійснили 18 РСЗВ-обстрілів Новоандріївки, Малої Токмачки й Роботиного, 108 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоандріївці, Гуляйпільському, Чарівному, Червоному, Малинівці, Левадному, Полтавці, Роботиному, П'ятихатках та Лобковому, а також вгатили авіаснарядом по Новодарівці.
281 артудар прийшовся по території Гуляйполя, Новоданилівки, Новоандріївки, Левадного, Полтавки, Роботиного, Малої Токмачки, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
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Від початку 2024 року з резервного фонду держбюджету Уряд виділив 20 млрд грн на фортифікації. Додатковий ресурс з інших джерел фінансування складає ще 10,7 млрд грн. Про це https://www.kmu.gov.ua/news/na-zvedennia-fortyfikatsii-uriad-vzhe-vydilyv-tsoho-roku-20-mlrd-hrn-denys-shmyhal повідомляє Кабінет міністрів .
Замовниками робіт тепер є не лише регіони, але й Міністерство оборони, Державна спеціальна служба транспорту і Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
Із загальної суми з резервного фонду майже 3 млрд грн спрямовано Міністерству оборони та Держспецтранспорту.
Ще понад 16 млрд грн було виділено обласним адміністраціям. Зокрема, для будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області - 3,9 млрд грн, для Запорізької області - 1,3 млрд грн, для Донецької області - 1,2 млрд грн, для Херсонської області - понад 1,2 млрд грн.
Як ми раніше повідомляли, днями в соцмережах поширилася інформація, що тендер на будівництво бетонних пірамід для укріплення лінії оборони Запорізької області, який оголосили 15 січня, https://zprz.city/news/view/skasuvannya-tenderu-na-budivnitstvo-fortifikatsij-golova-zova-ivan-fedorov-prokomentuvav-situatsiyu скасували через те, що Кабмін не виділив на це гроші .