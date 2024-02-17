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Зеленський (22411) путін (23317)

У Путіна попереду лише дві опції - опинитися на лаві підсудних у Гаазі, чи бути вбитим кимось із поплічників, - Зеленський

президент,рф,володимир,путін

Президент Росії Володимир Путін - головоріз, який утримує владу через корупцію та насильство.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Було б абсурдно ставитися до Путіна як до легітимного президента. Путін - головоріз, який утримує владу через корупцію та насильство. Прибуття на його так звану інавгурацію було б презирством до інституту влади. Ордер на арешт Путіна (ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом. - Ред.) чітко демонструє, де має закінчитися кар'єра Путіна: він має лише дві опції попереду - опинитися на лаві підсудних у Гаазі, або бути вбитим одним зі своїх поплічників, які зараз вбивають для нього", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Путін зможе програти. Наші дії обмежуються лише достатністю та дальністю засобів ураження, - Зеленський

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Топ коментарі
+25
Як не дивно, майбутнє ЗЄ теж не дуже багато варіантів тепер має.

І невідомо, хто з двох уйобків зустріне свій кінець раніше.
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17.02.2024 11:07
+14
Шото Янетряпка хоробриться , може дунув парудоріг "Великого будівництва " ?
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17.02.2024 11:05
+7
Для зе залишились тільки варіанти типу Чаушеску або Каддафі.. Бо варіанти з Черчілем чи Рейганом він сам же благополучно просрав
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17.02.2024 11:17
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Шото Янетряпка хоробриться , може дунув парудоріг "Великого будівництва " ?
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17.02.2024 11:05 Відповісти
В самого Зе десь такі самі перспективи, як і в його куміра *****, бо малява Зе "валадімір-валадіміровіч, забіріті міня хатябьі за долгі" буде виконана.
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17.02.2024 12:14 Відповісти
артіст-фантаст
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17.02.2024 11:05 Відповісти
а як його поплічник, зазираючий та читаючий надписи, не хоче цю функцію взяти особисто на себе? знову стане хероєм, підкорегувавши свою репутацію ))
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17.02.2024 11:06 Відповісти
Як не дивно, майбутнє ЗЄ теж не дуже багато варіантів тепер має.

І невідомо, хто з двох уйобків зустріне свій кінець раніше.
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17.02.2024 11:07 Відповісти
Для зе залишились тільки варіанти типу Чаушеску або Каддафі.. Бо варіанти з Черчілем чи Рейганом він сам же благополучно просрав
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17.02.2024 11:17 Відповісти
Можно сесть в уютную и безопасную камеру еще....вариантов много.
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17.02.2024 12:07 Відповісти
Варіанти з Черчилем чи Рейганом воно не просрало, ті варіанти йому однозначно не світили. Політики, колишні воїни, розумні та досвічені люди - це не одне й те ж, що тупий нарік, без освіти і досвіду роботи (не кажучи вже про службу в армії).
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17.02.2024 12:11 Відповісти
Вра!
Коли чекати путінського піззєца?
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17.02.2024 11:08 Відповісти
"Капитан очевидность".
Уверен что гарантии уйла еще действуют?
А то ведь...
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17.02.2024 11:08 Відповісти
Які гарантії?
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17.02.2024 11:17 Відповісти
Гарантії особистої безпеки пісюністу від *****, передані через ізраільського дипломата,яки він отримав напочатку березня.
G в поміч. Там є і ім'я дипломата і текст.
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17.02.2024 11:23 Відповісти
Після Пригожиного навіть останній нарік-піськограй на гарантії від пуйла не поведеться
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17.02.2024 14:36 Відповісти
Давав інтерв"ю шо Захід давно хоче иого прикнокати але в нього трирівневии захист
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17.02.2024 11:09 Відповісти
Тут, як не дивно, Зєлєнскій правий. ***** спершу вбивав критиків, потім опозиціонерів, далі перейшов на поплічників. Вбивство Прігожіна змусило обісратися "любих друзів ******". Тепер вони розуміють що в будь який момент параноїдальний і ******** дід може знищити і їх самих. Іншими словами, ***** стає небезпечним для свого найближчого оточення. Сталін теж був "всесильним", але здихав обісцяним після отруєння півтори доби валяючись не підлозі...
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17.02.2024 11:11 Відповісти
Так і є. Сподіваюся, що ***** буде подихати в муках і це буде більш розтягнутий в часі процес, ніж у сраліна
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17.02.2024 11:22 Відповісти
Якось по фіг як воно там здохне. Було б навіть дуже непогано щоб його тушку поряд з Лєніним-Бланком поклали в мавзолей, наробили ікон і молились на "святе ****". Тоді б вже ні в кого на планеті не виникало сумнівів що потрібно робити з кацапами...
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17.02.2024 11:30 Відповісти
може, для законсервованого ***** "ваздвигнут" нову монументальну будівлю поряд
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17.02.2024 11:42 Відповісти
Піраміду або якісь довбойобовидну фаллічну споруду.
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17.02.2024 11:46 Відповісти
По логіці, ***** справедливо можна прирівняти до Гітлера, а Зєля значить хто?... Прочитавши ваш комент, відразу пригадав анекдот про Вовочку, який закінчуєтся фразою - Но ход ваших мыслей мне нравится
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17.02.2024 13:02 Відповісти
Третій варіант: вбити клоуна.
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17.02.2024 11:16 Відповісти
ти фашист?
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17.02.2024 11:58 Відповісти
Анти-кловунист.
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17.02.2024 12:16 Відповісти
…сказав один із поплічників Пуйла. А плєшивого ЗЄля сам притягне в Гаагу, бо бажаючих немає? Т
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17.02.2024 11:18 Відповісти
все правильно зе сказав
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17.02.2024 11:21 Відповісти
Зе сором'язливо не додав, що його самого чекає десь те саме.
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17.02.2024 12:18 Відповісти
не неси нісенітниці
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17.02.2024 12:20 Відповісти
вместе с дерьмаком.
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17.02.2024 13:06 Відповісти
Зє також лаву підсудних в Гаазі заслужив!!!
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17.02.2024 11:20 Відповісти
Коррупция,нет возможности избирать власть - ***,как много общего.
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17.02.2024 11:20 Відповісти
марафон приїхав в европу ..
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17.02.2024 11:21 Відповісти
Тут з сказаним можна погодитись,ніколи росія ця тюрма народів не стане демократичною країною ця імперія зла живе імперським минулим і допоки не буде знищений путін і його рашиська кліка а сама рф денацифікована від рашизму нічого не змінится ,тому має бути повна ізоляції росії від цивілізованого світу.
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17.02.2024 11:24 Відповісти
...у вас, диктаторів-недодиктаторів, мєню " как кончіть жизнь" приблизно однакове..
знайшовся тут, ще один віщун-балакун, НострадамуЗе, який про.бав УСІ попередження, документовані... угробивши купу людей.. с.ка
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17.02.2024 11:36 Відповісти
у янелоха доречі розклади ідентичні або срок за здачу півдня по Оману, або новічок від дяді їрмака в чай.
І щось мені здається ***** переживе янетряпку
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17.02.2024 11:39 Відповісти
Valeriy Prozapas:
Путінізм має кілька характерних для будь-якої автократії рис:
- Узурпація повноважень парламету, уряду, інших державних інституцій "адміністрацією президента";
- Використання силових структур проти політичних опонентів;
- Створення образу "єдиного безальтернативного лідера";
- Зачистка інформаційного поля, тиск на непідконтрольну журналістику;
- Знищення місцевого самоврядування;
- Як наслідок втрата суспільством суб'єктності, перетворення його на електоральний планктон.....
...Нічого не нагадує?
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17.02.2024 11:41 Відповісти
Дивують коментарі українців під висловленням Зеленського! Панове, ви ж українці! У Зеленського купа недоліків але як можна порівнювати його з рашистським виродком !Схаменіться! Зеленський сказав точно і правильно, і не принижуйтесь і його не принижуйте, це президент України, ви самі його обирали!
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17.02.2024 11:57 Відповісти
Вот только обобщать не надо. Я за него не голосовал. И никакого зла пану Зеленскому я не желаю, только справедливый законный суд.
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17.02.2024 12:11 Відповісти
А я бажаю. За те, що він і йошо зелена шобла зробила з Україною, я хочу бачити його голову на вилах. Можна після суду в Гаазі, де буде і він, і усі його виродки зелені, разом з 73% дебілів.
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17.02.2024 13:11 Відповісти
З одного боку це так. Але, якщо передивитись сюжет, де ЗЕ Гордону розповідає, як він "легко" збирається "сойтись по середине" с Путіним, то прекрасно розумієш, хто несе відповідальність за те, що сталося. Вас хіба так сильно не влаштовував результат, який було отримано при Порошенко?
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17.02.2024 12:18 Відповісти
що першим зробив Зе прийшовши до влади???
розпродав усю нерехомість в Україні та купив в Італіі...
Тобто Україна йому потрібна тільки як дойна корова..
Спершу подумав куди бігти
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17.02.2024 12:38 Відповісти
Це вони ще данілова не чули. Той би їм розповів багато інших казок і про розпад кацапів і про ядерну зброю. А по факту в країні проблема чим завтра виплатити пенсії яи надати навіть просте озброєння без зовнішньої допомоги. Цей триндьош стає повністю відірваним від реальності.
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17.02.2024 12:00 Відповісти
Червінського згадай, і задумайся про своє майбутнє.
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17.02.2024 12:31 Відповісти
ще третя-
збігти в Італію на віллу Зе
та разом з ним грати на піаніні
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17.02.2024 12:35 Відповісти
Но реализовался третий вариант - приехали санитары
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17.02.2024 12:49 Відповісти
Уті-путі. А хто в нас тут сам нелегітимний через кілька місяців? Ти про свою дупу краще подумай, а то ще залетить туди якась лопата, якою твій Кулеба збирається озброювати військових.
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17.02.2024 13:15 Відповісти
щось я в це мало вірю, нема рішучості у лідерів Заходу, вони вже давно знали, хто такий *****, але вирішили, що задобрять чекістів баблом і співробітництвом, але не так сталося як гадалося. При згадці про ядерну зброю у рашистів, вся рішучість у західних лідерів зникає, вони шукають шляхи співіснування з *****м.
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17.02.2024 15:07 Відповісти
Я думаю шо надо сойтись дето посередине - он не доживёт до суда.
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17.02.2024 15:25 Відповісти
Я удивляюсь комментариям на ветке! Украинцы, у вас лучший президент,оказалось, что он с яйцами! Весь цивилизованный мир пытается вам помочь и помогает как может!
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17.02.2024 15:43 Відповісти
Ішаку! Ти думай, що буде з тобою.
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17.02.2024 21:55 Відповісти
 
 