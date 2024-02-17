У Путіна попереду лише дві опції - опинитися на лаві підсудних у Гаазі, чи бути вбитим кимось із поплічників, - Зеленський
Президент Росії Володимир Путін - головоріз, який утримує владу через корупцію та насильство.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції, інформує Цензор.НЕТ.
"Було б абсурдно ставитися до Путіна як до легітимного президента. Путін - головоріз, який утримує владу через корупцію та насильство. Прибуття на його так звану інавгурацію було б презирством до інституту влади. Ордер на арешт Путіна (ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом. - Ред.) чітко демонструє, де має закінчитися кар'єра Путіна: він має лише дві опції попереду - опинитися на лаві підсудних у Гаазі, або бути вбитим одним зі своїх поплічників, які зараз вбивають для нього", - зазначив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
І невідомо, хто з двох уйобків зустріне свій кінець раніше.
Коли чекати путінського піззєца?
Уверен что гарантии уйла еще действуют?
А то ведь...
G в поміч. Там є і ім'я дипломата і текст.
знайшовся тут, ще один віщун-балакун, НострадамуЗе, який про.бав УСІ попередження, документовані... угробивши купу людей.. с.ка
І щось мені здається ***** переживе янетряпку
Путінізм має кілька характерних для будь-якої автократії рис:
- Узурпація повноважень парламету, уряду, інших державних інституцій "адміністрацією президента";
- Використання силових структур проти політичних опонентів;
- Створення образу "єдиного безальтернативного лідера";
- Зачистка інформаційного поля, тиск на непідконтрольну журналістику;
- Знищення місцевого самоврядування;
- Як наслідок втрата суспільством суб'єктності, перетворення його на електоральний планктон.....
...Нічого не нагадує?
розпродав усю нерехомість в Україні та купив в Італіі...
Тобто Україна йому потрібна тільки як дойна корова..
Спершу подумав куди бігти
збігти в Італію на віллу Зе
та разом з ним грати на піаніні