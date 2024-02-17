Якщо буде достатньо систем ППО в Україні, ми зможемо повернути додому мільйони наших біженців, - Зеленський
Якщо Україна отримає достатньо західних систем ППО, то зможе повернути українських біженців додому.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції, інформує Цензор.НЕТ.
"Дехто заявляв, що немає ефективної оборони від російських ракет. Але ми точно знаємо, що Patriot та інші західні системи ППО можуть збивати будь-які російські ракети. І якщо буде достатньо систем ППО в Україні, ми зможемо повернути додому мільйони українців, мільйони наших людей, наших біженців. І дякую вам за ваше ставлення у ваших країнах до усіх наших людей", - зазначив глава держави.
Топ коментарі
+54 vitaliymkua
показати весь коментар17.02.2024 11:13
+43 MrGTI driver ea1f6bd4
показати весь коментар17.02.2024 11:13
+34 zylyss
показати весь коментар17.02.2024 11:13
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Они ведь требовали у Европы и деньги, которые выплачиваются беженцев, переводить в Украину.
Здесь какая то хитрая комбинация назревает.
Потому что предложение вернуть беженцев выглядит абсурдно и противоречит здравому смыслу на фоне дефицита бюджета, работы, безопасности.
Ті хто бажає повернутись повернеться а є такі що і не виїжджали
І повернуться ті у кого є житло а не ті хто втратив житло
Куди приїде людина якщо немає житла?
Буде знімати квартиру ?
При українських зарплатах важко знімати квартиру
А щоб повернути більшість громадян треба відшкодувати всі матеріальні витрати і надати безкоштовні квартири
Бо за кордоном ті хто працює більшість роботодавців надає житло, тому люди тримаються за роботу і житло в очікуванні що колись українська влада після війни безкоштовно все поверне