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Якщо буде достатньо систем ППО в Україні, ми зможемо повернути додому мільйони наших біженців, - Зеленський

біженці,польща

Якщо Україна отримає достатньо західних систем ППО, то зможе повернути українських біженців додому.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Дехто заявляв, що немає ефективної оборони від російських ракет. Але ми точно знаємо, що Patriot та інші західні системи ППО можуть збивати будь-які російські ракети. І якщо буде достатньо систем ППО в Україні, ми зможемо повернути додому мільйони українців, мільйони наших людей, наших біженців. І дякую вам за ваше ставлення у ваших країнах до усіх наших людей", - зазначив глава держави. 

Також читайте: У Путіна попереду лише дві опції - опинитися на лаві підсудних у Гаазі, чи бути вбитим кимось із поплічників, - Зеленський

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Топ коментарі
+54
Воно живе у своїй реальності...
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17.02.2024 11:13
+43
Якщо "5-6 ефективних менеджерів ОП" будуть і далі керувати владою, то ППО не допоможе
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17.02.2024 11:13
+34
ракети не так страшні як гниди...
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17.02.2024 11:13
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Спочатку треба аеропорти повідкривати !!
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17.02.2024 12:13 Відповісти
Клоун. Куди? У війну? Півкраїни зруйновано? Війну для початку припини і кордони відкрий, щоб люди не почували себе як у в'язниці. Інакше, бачучи такий прецедент, що тебе може хтось закрити і перетворити на кріпака, - люди вирвуться, але ніколи не повернуться маючи такий досвід, знаючи що наступного разу людину, його родину тут візьмуть знову в заручники.
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17.02.2024 12:14 Відповісти
Яке воно дурне, не вернуться через вас і ваші потужні діі, так що не треба розганяти хвилі
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17.02.2024 12:19 Відповісти
Ніхто сюди вже не повернеться. Україна повертається в свій первозданний вид - Дике Поле, безлюдне і небезпечне.
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17.02.2024 12:21 Відповісти
Та кому на фіг всралася твоя зелена Малоросія, вишкребок? Чи ти думаєш, люди тільки від ракет протікали, чучело ти наркоманське? Звідси після війни останні при розумі звалять, бо ти країну на гібрид кндрії з паРашою перетворив, уйобіще.
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17.02.2024 12:23 Відповісти
Дивіться пане хвалько, не втратьте мільйони, які ще якось залишилися тут. Але Вам краще готуватися до дємбєля, про повернення українців додому будуть думати вже інші політики.
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17.02.2024 12:23 Відповісти
"Всі вони будуть жити в особистих хоромах, між мільярда дерев, на Космодромі поруч Діснейленду, з бабукофонами і мільйоном дронів. А оруч будуть бігати зазбрісні поляки в поуках роботи. Я ж не лох!" - добавив Зеленскій.
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17.02.2024 12:30 Відповісти
Взагалі він сказав«ми зможемо повернути».Не самі повернуться,а повернуть.Можливо,якимись адміністративними важелями через владу країн,які дали притулок.
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17.02.2024 12:31 Відповісти
Питання не стільки в ППО, як в зелених під@расах
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17.02.2024 12:50 Відповісти
Спочатку шашличникіав і аніматорів застав на фронт працювати
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17.02.2024 12:52 Відповісти
тільки під конвоєм
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17.02.2024 12:58 Відповісти
Ахах... Собираю вещи)))
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17.02.2024 13:00 Відповісти
Эти клоуны не такие тупые как кажутся.
Они ведь требовали у Европы и деньги, которые выплачиваются беженцев, переводить в Украину.
Здесь какая то хитрая комбинация назревает.
Потому что предложение вернуть беженцев выглядит абсурдно и противоречит здравому смыслу на фоне дефицита бюджета, работы, безопасности.
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17.02.2024 13:34 Відповісти
Сергей, это ещё не всё. Недавно вышло интервью с нашим еврочиновником,который лет 10 проталкивает нашу евроинтеграцию(за это ему решпект). Так вот ,возвращение украинцев со статусом защиты домой привяжут к деньгам на нашу евроинтеграцию.
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17.02.2024 14:14 Відповісти
Доки президент України зеленський то українці не будуть повертатися, країна летить у прірву, куди вертатися? Будують із України Белорусь чі рассію, усім не згодним затикають рота чі садять до в'язниці, економіку вже добили, існують тіки завдяки західним партнерам, безробіття процвітає, куди вертатися?
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17.02.2024 16:24 Відповісти
Народ думає що буде інший президент ракети летіти не будуть
Ті хто бажає повернутись повернеться а є такі що і не виїжджали
І повернуться ті у кого є житло а не ті хто втратив житло
Куди приїде людина якщо немає житла?
Буде знімати квартиру ?
При українських зарплатах важко знімати квартиру
А щоб повернути більшість громадян треба відшкодувати всі матеріальні витрати і надати безкоштовні квартири
Бо за кордоном ті хто працює більшість роботодавців надає житло, тому люди тримаються за роботу і житло в очікуванні що колись українська влада після війни безкоштовно все поверне
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21.02.2024 17:15 Відповісти
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