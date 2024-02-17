Якщо буде достатньо систем ППО в Україні, ми зможемо повернути додому мільйони наших біженців, - Зеленський

Якщо Україна отримає достатньо західних систем ППО, то зможе повернути українських біженців додому.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Дехто заявляв, що немає ефективної оборони від російських ракет. Але ми точно знаємо, що Patriot та інші західні системи ППО можуть збивати будь-які російські ракети. І якщо буде достатньо систем ППО в Україні, ми зможемо повернути додому мільйони українців, мільйони наших людей, наших біженців. І дякую вам за ваше ставлення у ваших країнах до усіх наших людей", - зазначив глава держави.

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