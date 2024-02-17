Шольц щодо постачання Taurus Україні: Важливо ухвалювати правильні рішення у правильний момент
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц на Мюнхенській безпековій конференції висловився щодо постачання ракет Taurus Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда.
Шольца після його виступу кілька разів спитали, про причини, через які Німеччина не постачає Україні далекобійні ракети Taurus.
"Це питання дивне – ви знаєте, що Німеччина витрачає (на постачання в Україну) найбільше в Європі", – заявив канцлер, нагадавши, що Німеччина після США витрачає найбільше на зброю для України.
Після перепитувань про причини гальмування з постачанням ракет він, утім, наголосив що питання у пошуку найкращого моменту для цього. "Важливо ухвалювати правильні рішення у правильний момент. І ми робимо ці рішення", – пояснив канцлер.
Шольц ухилився від прямої відповіді на питання про постачання ракет Taurus, але натякнув, що буде розвиток у тому, що Німеччина готова постачати Україні.
"Крок за кроком ми продовжуємо ухвалювати правильні рішення", – заявив він.
Будь ласка, зачекайте...
1. Рішення про передачу Україні Таурусів НЕМА.
2. Можливо ми його розглянемо…. Але це не точно.
3. Коли ми приймемо це рішення ми НЕ знаемо.
Оце і е реальна позиція Шольця. Ні Леопардів, ні Таурусів…
зато багато гарних слів…
Понятно, что с этим вы уже не успели. Давайте, лучше поздно, чем никогда
мало того, что они поставили на кон исход войны в Украине ради притока в США миллионов беженцев ( которые будут голосовать за демократов), они ещё и жуют сопли - никаких попыток усадить на Банковую вменяемых людей и дебильные "санкции" против РФ, на которые в кремле просто кладут болт
Ось в чому справа...