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Шольц щодо постачання Taurus Україні: Важливо ухвалювати правильні рішення у правильний момент

шольц

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц на Мюнхенській безпековій конференції висловився щодо постачання ракет Taurus Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда.

Шольца після його виступу кілька разів спитали, про причини, через які Німеччина не постачає Україні далекобійні ракети Taurus.

"Це питання дивне – ви знаєте, що Німеччина витрачає (на постачання в Україну) найбільше в Європі", – заявив канцлер, нагадавши, що Німеччина після США витрачає найбільше на зброю для України.

Також читайте: Німеччина готує новий пакет військової допомоги Україні на 1 млрд євро, - Шольц

Після перепитувань про причини гальмування з постачанням ракет він, утім, наголосив що питання у пошуку найкращого моменту для цього. "Важливо ухвалювати правильні рішення у правильний момент. І ми робимо ці рішення", – пояснив канцлер.

Шольц ухилився від прямої відповіді на питання про постачання ракет Taurus, але натякнув, що буде розвиток у тому, що Німеччина готова постачати Україні.

"Крок за кроком ми продовжуємо ухвалювати правильні рішення", – заявив він.

Читайте також: Пісторіус "втомився" від дискусій про поставки Taurus Україні, - німецькі ЗМІ

Автор: 
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Топ коментарі
+15
> Важливо ухвалювати правильні рішення у правильний момент

Понятно, что с этим вы уже не успели. Давайте, лучше поздно, чем никогда
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17.02.2024 11:23
+8
Найкращий момент був восени 22-го, коли москалі стояли на четвереньках зі спущеними штанами.
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17.02.2024 11:27
+4
Так відповідають, коли сцуть сказати правду, а правда в тому, що сцуть.
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17.02.2024 11:36
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17.02.2024 11:22 Відповісти
Шо він сказав?

1. Рішення про передачу Україні Таурусів НЕМА.

2. Можливо ми його розглянемо…. Але це не точно.

3. Коли ми приймемо це рішення ми НЕ знаемо.

Оце і е реальна позиція Шольця. Ні Леопардів, ні Таурусів…
зато багато гарних слів…
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17.02.2024 15:59 Відповісти
> Важливо ухвалювати правильні рішення у правильний момент

Понятно, что с этим вы уже не успели. Давайте, лучше поздно, чем никогда
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17.02.2024 11:23 Відповісти
Оце так "стёб"...
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17.02.2024 11:25 Відповісти
Найкращий момент був восени 22-го, коли москалі стояли на четвереньках зі спущеними штанами.
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17.02.2024 11:27 Відповісти
Як до Чопу відкотимося тоді дасть
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17.02.2024 11:27 Відповісти
Він хоч сам зрозумів, що саме мав на увазі?
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17.02.2024 11:33 Відповісти
це розуміння в процессі осягнення
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17.02.2024 11:53 Відповісти
Так відповідають, коли сцуть сказати правду, а правда в тому, що сцуть.
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17.02.2024 11:36 Відповісти
Чергова тупа відмазка...
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17.02.2024 11:45 Відповісти
Це як популярний штамп в блокбастерах, коли героїчний герой-командир стримує всіх довкола повторюванням "не зараз, не зараз, не зараз...", обов'язково виставивши руку вбік. Хоч давно вже можна молотити. Потім наступає мить, коли він ітерично кричить "зараз!!!!" і починається те, що і так могло би вже бути. І абсолютно не зрозуміло, для чого було те очікування)
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17.02.2024 11:57 Відповісти
Шольц чудово розуміє навіщо він це робить і ті хто мають розум теж це розуміють-а дурням немає сенсу нічого доводити бо вони дурні...
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17.02.2024 12:01 Відповісти
це він мабуть на Сирського чекав, а Залужному довіряв не дуже
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17.02.2024 12:15 Відповісти
Цей момент наступив ще після вчора!!! Скільки ще чекати!!!????????
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17.02.2024 12:18 Відповісти
Важливо ухвалювати правильні рішення у правильний момент, хлеб всему голова; от гнева стареешь, от смеха молодеешь; на языке густо, а на деле пусто; корову не накормишь - молока не надоишь; на тебе, Гаврила, что мне не мило; мудрой голове достаточно двух слов. Канцлер Шольц
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17.02.2024 12:24 Відповісти
Он просто тормаз как и большинство их там.
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17.02.2024 12:46 Відповісти
Если бы во 2МВ у власти ряда стран были Шольцы, Байдены, Макроны... а не Черчилль, Рузвельт, Де Голь, то послевоенная Европа и мир были бы устроены по Гитлеру.
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17.02.2024 12:52 Відповісти
самый большой тормоз - это Байден и его администрация
мало того, что они поставили на кон исход войны в Украине ради притока в США миллионов беженцев ( которые будут голосовать за демократов), они ещё и жуют сопли - никаких попыток усадить на Банковую вменяемых людей и дебильные "санкции" против РФ, на которые в кремле просто кладут болт
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17.02.2024 12:56 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/17/7442309/ ЗМІ: Шольц заблокував обрання фон дер Ляєн генсеком НАТО через "критичне ставлення" до РФ
Ось в чому справа...
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17.02.2024 13:49 Відповісти
Це вже звучить краще. Макрон усіх накрутив.
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17.02.2024 14:08 Відповісти
І що ви знайшли кращого у черговому шольцізмі? Він навіть не пообіцяв пообіцяти. Просто напустив туману для невизначенності.
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17.02.2024 14:28 Відповісти
Навчіться читати, а не дивитись на букви.
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17.02.2024 16:31 Відповісти
 
 