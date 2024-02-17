Лісовий про відставання школярів унаслідок дистанційного навчання: втрати ми оцінюємо в середньому в півтора року
Міністр освіти Оксен Лісовий розповів про негативні наслідки дистанційного навчання для українських школярів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на NV.
Як зазначається, Лісовий наголосив на необхідності повернути якомога більшу кількість дітей до очного навчання та розповів, що наразі дистанційно навчаються 900 тисяч українських школярів.
"Дистанційне навчання, на жаль, не завжди забезпечує відповідну якість. І це доведено не лише досвідом України, але й досвідом багатьох країн, які пройшли через ковідний період і сьогодні аналізують його наслідки. Україна також пройшла міжнародне дослідження PISA, зробила це прямо під час активної фази війни, і ми бачимо в загальній динаміці падіння опанування навичок учнями. Падіння відбулося в багатьох країнах, що брали участь у дослідженні, ми - частина цього негативного тренду. В нашому випадку на падіння продовжує впливати війна та неможливість вивести всіх дітей в офлайн", - пояснив міністр.
За його словами, в Україні є освітні втрати внаслідок дистанційного навчання - відставання загалом по країні учнів від того, що вони мають засвоїти на своєму етапі навчання.
"Втрати ми оцінюємо в середньому у півтора року, ми також маємо освітні розриви - наприклад, помітну різницю між якістю освіти в місті та в сільській місцевості. Загалом по країні значне відставання учнів в читацьких навичках як навичках розуміння та аналізу тексту. Ми маємо відставання в природничих дисциплінах і математиці. В селі ці відставання більші, ніж у містах", - сказав Лісовий.
За словами Лісового, через фінансові обмеження Україна не може собі дозволити запустити велику національну програму подолання втрат та розривів, як роблять у Європі, створюючи малі навчальні групи та запроваджуючи індивідуальні заняття з учнями.
"Те, що ми можемо собі дозволити, - це додаткове онлайн-навчання. Зараз разом з громадськими організаціями, деякими депутатами-ентузіастами ми готуємо платформу подолання освітніх втрат, яка дозволить дотягувати знання дітей в онлайн-режимі", - додав міністр.
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Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Запровадити відсторонення від навчання учнів, що грубо чи систематично порушують поведінку на 3-7-15-30 днів. Ввести штрафи для батьків. Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
Чому відставання 1,5 років, а не рік чи два?
Ця трагедія настільки обурила вчителів початкових класів по всій Південній Кореї, що вони вирішили вийти на демонстрації протесту. Перед будівлею парламенту в Сеулі зібралися близько 200 тисяч педагогів, які вимагали захистити їх від свавілля батьків учнів і внести відповідні зміни до законодавства.
Чим саме не задоволені вчителі?
Як стверджують шкільні педагоги, батьки учнів зловживають нормами закону про захист прав дитини. Згідно з цим законом, шкільних учителів, звинувачених у «цькуванні» учнів, автоматично відсторонюють.
На думку вчителів, ця норма закону призвела до того, що вони не можуть зупинити малолітніх ********* і навести у своїх класах елементарний порядок… Адже спробу стримати агресивну дитину, яка знущається з однокласників, можуть розцінити як фізичне насильство над учнем або ученицею. А зауваження на адресу такої дитини - як емоційне знущання…
У одного з південнокорейських учителів, інформує ВВС, виникли проблеми через скаргу неадекватного батька. Той вимагав, аби вчитель щодня будив його чадо телефонним дзвінком, а педагог відмовився це робити… Інший приклад - учителя звинуватили в емоційному знущанні з учня. Педагог відібрав у школяра наклейки, видані тому раніше за успіхи у навчанні, - після того, як той учень покалічив ножицями свого однокласника…Агресивність батьків - через «гіперконкурентність» суспільства
Як відзначає BBC, однією з головних причин неадекватної поведінки батьків південнокорейських школярів є «гіперконкурентність» цього суспільства, де майже все залежить від успіхів дитини у навчанні.
Із раннього дитинства школярі завзято змагаються за кращі оцінки, щоб згодом мати можливість потрапити до одного з престижних університетів.
Як наслідок, південнокорейські учні перебувають під постійним стресом (який, очевидно, впливає на їхню поведінку).
Після уроків у звичайній школі батьки відправляють своїх дітей до платних додаткових шкіл hagwon, заняття у яких завершуються о 22-й годині. «Я знаю багатьох матерів, діти яких - шкільного віку, і усі вони віддають своїх дітей до hagwon, - розповіла журналістка видання The Korea Times. - Усі без винятку».
За таких умов кожне зауваження шкільного вчителя на адресу своєї дитини, навіть цілком слушне, батьки сприймають як ледь не спробу педагога позбавити їхню доньку чи їхнього сина життєвого успіху… Як зазначає BBC, більшість сімей у Південній Кореї має тільки одну дитину, і тому - лише один шанс у цій «лотереї». Це неабияк посилює стреси, які переживають батьки. І збільшує їхню агресивність щодо «поганих» учителів…
«Права учнів були суттєво перебільшені»
Такого висновку дійшло після самогубства молодої вчительки міністерство освіти Південної Кореї. Коментуючи зростання кількості батьківських скарг на вчителів, відомство також дійшло висновку, що «права вчителів були порушені».
Міністерство освіти Південної Кореї також оголосило про підтримку шкільних учителів - аби ті могли «зосередитися на навчанні, не боячись необґрунтованих скарг на цькування учнів», повідомляє Reuters.
Відтепер, вирішив уряд країни, вчителі матимуть право записувати усі телефонні дзвінки від батьків своїх учнів. А також виганяти з класу й фізично (якщо необхідно) «стримувати» учнів, які порушують порядок, наприклад, б'ють своїх однокласників або однокласниць.