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освіта (1288) школа (2180) дистанційне навчання (133) Лісовий Оксен (78)

Лісовий про відставання школярів унаслідок дистанційного навчання: втрати ми оцінюємо в середньому в півтора року

дистанційне

Міністр освіти Оксен Лісовий розповів про негативні наслідки дистанційного навчання для українських школярів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на NV.

Як зазначається, Лісовий наголосив на необхідності повернути якомога більшу кількість дітей до очного навчання та розповів, що наразі дистанційно навчаються 900 тисяч українських школярів.

"Дистанційне навчання, на жаль, не завжди забезпечує відповідну якість. І це доведено не лише досвідом України, але й досвідом багатьох країн, які пройшли через ковідний період і сьогодні аналізують його наслідки. Україна також пройшла міжнародне дослідження PISA, зробила це прямо під час активної фази війни, і ми бачимо в загальній динаміці падіння опанування навичок учнями. Падіння відбулося в багатьох країнах, що брали участь у дослідженні, ми - частина цього негативного тренду. В нашому випадку на падіння продовжує впливати війна та неможливість вивести всіх дітей в офлайн", - пояснив міністр.

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За його словами, в Україні є освітні втрати внаслідок дистанційного навчання - відставання загалом по країні учнів від того, що вони мають засвоїти на своєму етапі навчання.

"Втрати ми оцінюємо в середньому у півтора року, ми також маємо освітні розриви - наприклад, помітну різницю між якістю освіти в місті та в сільській місцевості. Загалом по країні значне відставання учнів в читацьких навичках як навичках розуміння та аналізу тексту. Ми маємо відставання в природничих дисциплінах і математиці. В селі ці відставання більші, ніж у містах", - сказав Лісовий.

За словами Лісового, через фінансові обмеження Україна не може собі дозволити запустити велику національну програму подолання втрат та розривів, як роблять у Європі, створюючи малі навчальні групи та запроваджуючи індивідуальні заняття з учнями.

"Те, що ми можемо собі дозволити, - це додаткове онлайн-навчання. Зараз разом з громадськими організаціями, деякими депутатами-ентузіастами ми готуємо платформу подолання освітніх втрат, яка дозволить дотягувати знання дітей в онлайн-режимі", - додав міністр.

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Топ коментарі
+3
Читаю ці всякі "мудрі" коментарі і таке враження,що живу в країні задрочених недоторканих ідіотів. У США - запізнився на урок, одразу пояснення батьків і попередження,при повторних і систематичних порушеннях шкільної дисципліни можуть відрахувати із школи.Мобільними телефонами ніхто не користується під час навчання.Молодша школа - однозначно.Заважаєш на уроці - можеш бути позбавлений частини,або цілої перерви і просидіти на кріслі у кутку біля дошки та ще багато чого...І повірте,ніхто з батьків не біжить у прокуратуру,не верещить про якийсь булінг,що принижують права його чада. Тому США в лідерах,а ми із своєю вседозволеністю в освіті - у глибокій сраці.с)Володимир Левицький
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17.02.2024 13:13
+2
Просто гниди все хочуть списати на війну. Він, як всі його попередники і підлеглі, протирають штани, не виправили і судячи з усього не збираються виправляти ті "реформи", які зробив з освітньою програмою ще Табачник при Януковичі, а при Пороху додатково припаскудили. ЗНО ще до коронавірусу показало, що освіта молоді котиться в прірву та, і це очевидно, владі не потрібен освідчений народ, неуками легше управляти і їх грабувати.
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17.02.2024 12:39
+2
Будемо чесними перед собою - нема ніякої школи останні 4 роки... це я кажу як батько двох 8-ми класників ..
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17.02.2024 12:53
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Нуууу війна. Загалом все і так тримається на "хто хоче свого добються а хто ні - то не заставиш". Я вчився в гірському селі і в нас часто була одна книга на 2-3 людей
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17.02.2024 11:46 Відповісти
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папером та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Запровадити відсторонення від навчання учнів, що грубо чи систематично порушують поведінку на 3-7-15-30 днів. Ввести штрафи для батьків. Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
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17.02.2024 13:11 Відповісти
Цікаво, хто міністру статистику готує якою він дивує Україну?
Чому відставання 1,5 років, а не рік чи два?
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17.02.2024 12:14 Відповісти
Та це поки 1.5 року,та воно збільшується в геометричній прогрессії.
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17.02.2024 12:29 Відповісти
Просто гниди все хочуть списати на війну. Він, як всі його попередники і підлеглі, протирають штани, не виправили і судячи з усього не збираються виправляти ті "реформи", які зробив з освітньою програмою ще Табачник при Януковичі, а при Пороху додатково припаскудили. ЗНО ще до коронавірусу показало, що освіта молоді котиться в прірву та, і це очевидно, владі не потрібен освідчений народ, неуками легше управляти і їх грабувати.
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17.02.2024 12:39 Відповісти
Читаю ці всякі "мудрі" коментарі і таке враження,що живу в країні задрочених недоторканих ідіотів. У США - запізнився на урок, одразу пояснення батьків і попередження,при повторних і систематичних порушеннях шкільної дисципліни можуть відрахувати із школи.Мобільними телефонами ніхто не користується під час навчання.Молодша школа - однозначно.Заважаєш на уроці - можеш бути позбавлений частини,або цілої перерви і просидіти на кріслі у кутку біля дошки та ще багато чого...І повірте,ніхто з батьків не біжить у прокуратуру,не верещить про якийсь булінг,що принижують права його чада. Тому США в лідерах,а ми із своєю вседозволеністю в освіті - у глибокій сраці.с)Володимир Левицький
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17.02.2024 13:13 Відповісти
Чи можливо десь подивитися данні що до лідерства США в начальні освіті?
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17.02.2024 13:34 Відповісти
От скажу як мама, я взагалі не знаю що робити з освітою. Сину 12, ходить в місцеву школу, перший рік secondary school, освіта тут відрізняється і відстає роки на півтора. Повернемося в Україну, куди подіти сина, він відстав від програми в Україні, фізика, хімія та інші, тут таке почнеться через два роки. Взяла ще навчання в наших онлайн школах типу «Оптима», то сказати що то до сраки, то нічого не сказати. Та і малий кричить, що я блін і там і там, май совість)) де це дитя буде вчиться і як, хто знає..
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17.02.2024 12:28 Відповісти
Я бачу прапор Італії. ЖИв там - освіта в них ніяка. Купіть сину книги по предметам і хай вчить нашу програму. В них розраховано на ідіотів.
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17.02.2024 12:38 Відповісти
Нє) то прапор Ірландії)🇮🇪 освіта відрізняється
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17.02.2024 12:43 Відповісти
Будемо чесними перед собою - нема ніякої школи останні 4 роки... це я кажу як батько двох 8-ми класників ..
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17.02.2024 12:53 Відповісти
Андрій Олексишин Швейцарія, державна старша школа(наш 7,8,9 класи), на сайті школи є правила поведінки і покарання за їх порушення. Порушення є легкі (запізнення, невиконане дом завдання , зрив уроків і.т.д)за три таких порушення учні отримують нахсітцунг- залишення на годину після уроків, крім того, наприклад за безлад в гардеробі треба від руки переписати шкільні правила , за користування мобільним телефоном на території школи - конфіскація телефона до кінця уроків, якщо зловили після обіду, то і на наступний день, невідповідний одяг- відправляють додому переодягатись і ставлять прогул. За важкі порушення( алкоголь, наркотики, групові бійки, агресивна поведінка, крадіжка- відсторонення від уроків від 2 тижнів до 4 місяців, з обов'язковим перебуванням в центрі підтримки ( це фактично вилучення з сім'ї), потім якщо дитина повертається в сім'ю ,умовою для поновлення навчання в школі є підписання договору між батьками і школою.Якщо є порушення договору , учня виключають зі школи.Не знаю , чи були такі випадки в історії нашої школи, бо попри ці правила, в школі дуже дружні стосунки вчителів з учнями і учнів між собою, дочка просто обожнює школу: цікаві уроки, відсутність домашнього завдання, дружнє ставлення вчителів, набагато легша програма, багато екскурсій, літній і зимовий табори -входять в навчальну програму і є обов'язковими.Швейцарська школа- це щасливе дитинство і підготовка до дорослого життя.
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17.02.2024 13:16 Відповісти
А тут вже навіть щоденники відмінили і майже, домашнє завдання..
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17.02.2024 13:19 Відповісти
Ну з часів Ковіда дурдом почався
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17.02.2024 13:38 Відповісти
Лісовий, встанови справедливість.!! Не цькуй Ірину Фаріон! Верни на попереднє місце роботи і вибачся.
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17.02.2024 13:05 Відповісти
Поштовхом до масових протестів педагогів у Південній Кореї стало самогубство молодої вчительки. Її «дістали» батьки школярів…У Південній Кореї молода вчителька зі Сеула нещодавно наклала на себе руки у шкільній роздягальні. Після смерті жінки слідчі знайшли сотні її записів, де вчителька фіксувала події у своїй школі, через які відчувала страх і переживала стреси, що призвели до депресії… За кілька місяців до самогубства вчительки батьки учнів «засипали» її скаргами.

Ця трагедія настільки обурила вчителів початкових класів по всій Південній Кореї, що вони вирішили вийти на демонстрації протесту. Перед будівлею парламенту в Сеулі зібралися близько 200 тисяч педагогів, які вимагали захистити їх від свавілля батьків учнів і внести відповідні зміни до законодавства.

Чим саме не задоволені вчителі?
Як стверджують шкільні педагоги, батьки учнів зловживають нормами закону про захист прав дитини. Згідно з цим законом, шкільних учителів, звинувачених у «цькуванні» учнів, автоматично відсторонюють.

На думку вчителів, ця норма закону призвела до того, що вони не можуть зупинити малолітніх ********* і навести у своїх класах елементарний порядок… Адже спробу стримати агресивну дитину, яка знущається з однокласників, можуть розцінити як фізичне насильство над учнем або ученицею. А зауваження на адресу такої дитини - як емоційне знущання…

У одного з південнокорейських учителів, інформує ВВС, виникли проблеми через скаргу неадекватного батька. Той вимагав, аби вчитель щодня будив його чадо телефонним дзвінком, а педагог відмовився це робити… Інший приклад - учителя звинуватили в емоційному знущанні з учня. Педагог відібрав у школяра наклейки, видані тому раніше за успіхи у навчанні, - після того, як той учень покалічив ножицями свого однокласника…Агресивність батьків - через «гіперконкурентність» суспільства
Як відзначає BBC, однією з головних причин неадекватної поведінки батьків південнокорейських школярів є «гіперконкурентність» цього суспільства, де майже все залежить від успіхів дитини у навчанні.

Із раннього дитинства школярі завзято змагаються за кращі оцінки, щоб згодом мати можливість потрапити до одного з престижних університетів.
Як наслідок, південнокорейські учні перебувають під постійним стресом (який, очевидно, впливає на їхню поведінку).

Після уроків у звичайній школі батьки відправляють своїх дітей до платних додаткових шкіл hagwon, заняття у яких завершуються о 22-й годині. «Я знаю багатьох матерів, діти яких - шкільного віку, і усі вони віддають своїх дітей до hagwon, - розповіла журналістка видання The Korea Times. - Усі без винятку».

За таких умов кожне зауваження шкільного вчителя на адресу своєї дитини, навіть цілком слушне, батьки сприймають як ледь не спробу педагога позбавити їхню доньку чи їхнього сина життєвого успіху… Як зазначає BBC, більшість сімей у Південній Кореї має тільки одну дитину, і тому - лише один шанс у цій «лотереї». Це неабияк посилює стреси, які переживають батьки. І збільшує їхню агресивність щодо «поганих» учителів…

«Права учнів були суттєво перебільшені»
Такого висновку дійшло після самогубства молодої вчительки міністерство освіти Південної Кореї. Коментуючи зростання кількості батьківських скарг на вчителів, відомство також дійшло висновку, що «права вчителів були порушені».

Міністерство освіти Південної Кореї також оголосило про підтримку шкільних учителів - аби ті могли «зосередитися на навчанні, не боячись необґрунтованих скарг на цькування учнів», повідомляє Reuters.

Відтепер, вирішив уряд країни, вчителі матимуть право записувати усі телефонні дзвінки від батьків своїх учнів. А також виганяти з класу й фізично (якщо необхідно) «стримувати» учнів, які порушують порядок, наприклад, б'ють своїх однокласників або однокласниць.
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17.02.2024 13:18 Відповісти
1000% вас підтримую. Вчителя за людину в Україні ніхто не вважає- ні діти, ні батьки, ні адміністрація, ні тим паче мон
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17.02.2024 13:32 Відповісти
В школьной программе больше половины - это ненужный и бесситемный ХЛАМ и ШЛАК (большая часть которого БРЕХНЯ!) В школе не учат, а ШТАМПУЮТ РАБОВ (для системы), кто хочет действительно что-то знать толкового и полезного, тот учится самостоятельно!
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17.02.2024 17:10 Відповісти
 
 