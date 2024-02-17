Лісовий про відставання школярів унаслідок дистанційного навчання: втрати ми оцінюємо в середньому в півтора року

Міністр освіти Оксен Лісовий розповів про негативні наслідки дистанційного навчання для українських школярів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на NV.

Як зазначається, Лісовий наголосив на необхідності повернути якомога більшу кількість дітей до очного навчання та розповів, що наразі дистанційно навчаються 900 тисяч українських школярів.

"Дистанційне навчання, на жаль, не завжди забезпечує відповідну якість. І це доведено не лише досвідом України, але й досвідом багатьох країн, які пройшли через ковідний період і сьогодні аналізують його наслідки. Україна також пройшла міжнародне дослідження PISA, зробила це прямо під час активної фази війни, і ми бачимо в загальній динаміці падіння опанування навичок учнями. Падіння відбулося в багатьох країнах, що брали участь у дослідженні, ми - частина цього негативного тренду. В нашому випадку на падіння продовжує впливати війна та неможливість вивести всіх дітей в офлайн", - пояснив міністр.

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За його словами, в Україні є освітні втрати внаслідок дистанційного навчання - відставання загалом по країні учнів від того, що вони мають засвоїти на своєму етапі навчання.

"Втрати ми оцінюємо в середньому у півтора року, ми також маємо освітні розриви - наприклад, помітну різницю між якістю освіти в місті та в сільській місцевості. Загалом по країні значне відставання учнів в читацьких навичках як навичках розуміння та аналізу тексту. Ми маємо відставання в природничих дисциплінах і математиці. В селі ці відставання більші, ніж у містах", - сказав Лісовий.

За словами Лісового, через фінансові обмеження Україна не може собі дозволити запустити велику національну програму подолання втрат та розривів, як роблять у Європі, створюючи малі навчальні групи та запроваджуючи індивідуальні заняття з учнями.

"Те, що ми можемо собі дозволити, - це додаткове онлайн-навчання. Зараз разом з громадськими організаціями, деякими депутатами-ентузіастами ми готуємо платформу подолання освітніх втрат, яка дозволить дотягувати знання дітей в онлайн-режимі", - додав міністр.

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