У Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики

Вдень 17 лютого на більшій частині території України оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 12.38 актуальна карта тривог така:

Станом на 12.05 карта тривог була така:

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За даними командування Повітряних сил, тривогу оголошено через загрозу застосування балістичного озброєння.