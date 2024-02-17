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Повітряні сили (2337) повітряна тривога (797)

У Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики

Вдень 17 лютого на більшій частині території України оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 12.38 актуальна карта тривог така:

Карта тривог

Станом на 12.05 карта тривог була така: 

Карта тривог

Також читайте: Сьогодні до повітряних тривог має бути особлива увага, ворог може влаштовувати провокації, - Ігнат

За даними командування Повітряних сил, тривогу оголошено через загрозу застосування балістичного озброєння.

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17.02.2024 12:28 Відповісти
 
 