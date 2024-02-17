У Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
Вдень 17 лютого на більшій частині території України оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Станом на 12.38 актуальна карта тривог така:
Станом на 12.05 карта тривог була така:
За даними командування Повітряних сил, тривогу оголошено через загрозу застосування балістичного озброєння.
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Sergey A b3cf7edb
показати весь коментар17.02.2024 12:28 Відповісти Мені подобається 0
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