Данія має бути наступною в підписанні безпекового договору з Україною, - прем’єрка Фредеріксен
У Данії схвалюють підписання безпекових договорів з Україною низкою великих країн, і сподіваються, що стануть наступними в черзі на підписання такого договору.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявила прем’єрка Данії Метте Фредеріксен на зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Мюнхені.
Прем’єрка Данії – держави, що є одним з важливих постачальників озброєння для ЗСУ – повідомила, що Данія підготувала новий пакет озброєння для передачі Україні. "Здається, жодна наша зустріч не проходила без повідомлень про нові постачання... І нам треба зрозуміти ваші потреби", – заявила вона, окреслюючи тематики переговорів.
Як відомо, Данія є однією з держав, що першими передали Україні винищувачі F-16.
Крім того, Фредеріксен заявила, що розраховує на схвалення домовленостей про безпекові зобов’язання між Україною та "нордичними країнами". "Це добре, що частина великих країн вже підписали з вами такі договори, і ми маємо бути наступними у черзі", – заявила вона.
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