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безпека (886) Данія (717) гарантія (254) Фредеріксен (70)

Данія має бути наступною в підписанні безпекового договору з Україною, - прем’єрка Фредеріксен

фредеріксен

У Данії схвалюють підписання безпекових договорів з Україною низкою великих країн, і сподіваються, що стануть наступними в черзі на підписання такого договору.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявила прем’єрка Данії Метте Фредеріксен на зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Мюнхені.

Прем’єрка Данії – держави, що є одним з важливих постачальників озброєння для ЗСУ – повідомила, що Данія підготувала новий пакет озброєння для передачі Україні. "Здається, жодна наша зустріч не проходила без повідомлень про нові постачання... І нам треба зрозуміти ваші потреби", – заявила вона, окреслюючи тематики переговорів.

Також читайте: Україна й Данія домовились розпочати переговори щодо зобов’язань у безпековій сфері

Як відомо, Данія є однією з держав, що першими передали Україні винищувачі F-16.

Крім того, Фредеріксен заявила, що розраховує на схвалення домовленостей про безпекові зобов’язання між Україною та "нордичними країнами". "Це добре, що частина великих країн вже підписали з вами такі договори, і ми маємо бути наступними у черзі", – заявила вона.

Читайте: Соромно чути про втому від війни в Європі, ми не можемо дозволити собі втомитися раніше, ніж українці в окопах, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Автор: 
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Топ коментарі
+3
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17.02.2024 13:02
+2
Поясніть,в чому полягає безпековий договір? Це певні зобов'язання з обох сторін. Що обіцяє Україна в обмін ,на які саме безпекові гарантії?
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17.02.2024 13:00
+1
Сьогодні зранку на Східному напрямку, під час ворожих ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ, Повітряні Сили Збройних Сил України знищили одразу три російські літаки: 2 Су-34 та один Су-35.
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17.02.2024 13:04
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Данія це Україна..
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17.02.2024 12:48 Відповісти
Поясніть,в чому полягає безпековий договір? Це певні зобов'язання з обох сторін. Що обіцяє Україна в обмін ,на які саме безпекові гарантії?
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17.02.2024 13:00 Відповісти
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17.02.2024 13:18 Відповісти
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17.02.2024 13:02 Відповісти
Сьогодні зранку на Східному напрямку, під час ворожих ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ, Повітряні Сили Збройних Сил України знищили одразу три російські літаки: 2 Су-34 та один Су-35.
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17.02.2024 13:04 Відповісти
фирма Су выпускает фуету !
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17.02.2024 13:05 Відповісти
Ссу-35.
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17.02.2024 13:59 Відповісти
ну наконец то достают русню в небе
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17.02.2024 13:11 Відповісти
Усі з радістю підпишуть оті так звані "гарантії" Україні під оплески недоумкуватих імбіцилів, бо ці так звані "гагантії" не вартують навіть того папірця, на якому їх підпишуть. ЦЕ НЕ ГАРАНТІЇ, ЦЕ ЧЕРГОВИЙ БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ, який юридично не гарантує Україні нічого від слова зовсім... Саме тому його й підписують не дивлячись всі, кому це пропонує офіс РеЗЕдента, щоб потім по зе-шмарафонам та через "пазітівних блохєрів", згодувати всю цю імітацію та маніпуляцію, як якесь "досягнення". Почитайте уважно тексти цих "гарантій", там не прописано жодної конкретики, жодних строків, жодних алгоритмів дій в разі нападу рашки на Україну. Це папірець про всьо харошеє проти всього плахова і просуває це кремльовскій скоморох Вова. Єдина гарантія ненападу на Україну кацапів це членство України в НАТО, але щоб потрапити в НАТО треба не красти у власного народу та у власної Армії, треба дотримуватися демократичних принципів та свободи слова, проводити структурні реформи в державі. Але не заради цього пхалися у владу "слуги кремля" в 2019, тому НАТО їм "нє надо", їм надо вчергове на@бать український нарід (це єдине що вони добряче вміють, як показала практика) і обміняти членство в НАТО на купу нікчемних папірців у вигляді так званих "гарантій"... Це на@балово, а не "гарантії". А всі, хто ним радіє - або тупоголові недоумки, яких ніщо не вчить! Або вороги незалежної української держави, які маніпулюють та підміняють поняття, щоб лишити Україну вчергове сам на сам з ядерною новітньою ордою - московієй.
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17.02.2024 15:18 Відповісти
Якщо гарантії не спрацюють, то буряти ставитимуть гарантів раком.
Гарантам таке ні до чого.
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17.02.2024 16:29 Відповісти
 
 