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МВФ (3051) фінансування (3013)

Місія МВФ і Україна розпочинають переговори щодо третього перегляду програми розширеного фінансування

мвф

17 лютого місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм та представники влади України розпочинають переговори у контексті третього перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF).

Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Цензор.НЕТ.

"Метою місії є обговорення стану виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, зустрічі відбуваються у м. Варшава, Республіка Польща, а також в онлайн форматі.

Від України у зустрічах беруть участь представники Міністерства фінансів України, Національного банку України, а також інших органів влади, відповідальних за політики у галузі економіки, енергетики, боротьбу і запобігання корупції, верховенства права.

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17.02.2024 13:00 Відповісти
А що сталося? Два попередні перегляди засвідчили, що умови зелена влада не виконала? 🤔
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17.02.2024 13:05 Відповісти
рост коммуналка,налоги,сокращение социалки надеюсь в треде???
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17.02.2024 13:17 Відповісти
Значить з Америки показали прутня.
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17.02.2024 17:10 Відповісти
 
 