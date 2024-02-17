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Авдіївка (2339) Умєров Рустем (465)

Умєров про досвід Авдіївки: Нам потрібні сучасні системи ППО, засоби далекого ураження та артснаряди

донеччина,авдіївка

Рішення при вихід Сил оборони з Авдіївки є правильним.

Про це міністр оборони України Рустем Умєров повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Умєрова, наші lessons learned щодо Авдіївки:

  • Потрібні сучасні системи ППО, щоб ворог не міг застосовувати КАБи,
  • Потрібні засоби далекого ураження для нищення ворожих складів,
  • Потрібні артилерійські снаряди.
  • Працюєм над цим постійно.
  • Фортифікації - будуємо й посилюємо. Рішення берегти людей - правильне.
  • Авдіївку - повернемо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деяка кількість українських воїнів потрапила в полон під час виходу з Авдіївки, - Тарнавський

Вихід Сил оборони з Авдіївки

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував, що Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. На думку президента України Володимира Зеленського, рішення про вихід українських військ з Авдіївки є професійним та справедливим.

Згодом стало відомо, що на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу з Авдіївки

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Топ коментарі
+20
Та ви шо? А що 5 років робив Боневтік Херпідович Нетряпка? Засоби далекого ураження і артснаряди, маються на увазі і ракети, по всій Україні зариті під асфальтом. Сисим ППО ПРО немає, але нам їх дали більше, ніж собі залишили західні країни. Хоча якщо розібратися, то і в нас є проекти ППО ПРО "Кільчень", але на її виготовлення потрібно десь 300 мільйонів, а де тоді взяти гроші на марафон і "велике крадівництво"?
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17.02.2024 14:00
+16
"Нам потрібні ******* системи ППО, засоби далекого ураження та артснаряди"
Та ти шо?! Невже!? І як ми самі не допетрали?
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17.02.2024 13:59
+11
Территории которые захватили кацапы должны выполнять роль тиров где кацапы должны быть мишенями для украинских дронов. Чтобы систематическая утилизация оккупантов приносила оккупантам ужас, а не радость от захваченных территорий
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17.02.2024 14:00
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17.02.2024 13:58 Відповісти
а владіміра путіна разом з його виводком - потрібно знищити і судити?
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17.02.2024 14:00 Відповісти
не можна просто знищити. треба спершу судити
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17.02.2024 14:03 Відповісти
йому можна просто знищувати Українців
а його просто знищити - згідно ваших слів - не можна?
чому? вам його шкода?
фашистів судили після смерті гітлєра і гєбелься - і все нормально
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17.02.2024 14:06 Відповісти
вообще-то такой
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17.02.2024 14:50 Відповісти
ТИ ПІДЛО БРЕШЕШ, КАЦАП, ЯК І ТВІЙ ПІДГАВКУВАЧ юрій сміт !
Бо на техніці ЗСУ козацькі хрести:
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17.02.2024 15:06 Відповісти
Я тобі надав фотодокументи, а ти намалював пасквіль на ЗСУ, а ось тобі КАЦАП історична інформація від нашого історика, молодшого лейтенанта ЗСУ Алфьорова:

Під час контрнаступу Збройних Сил України на Харківщині українську техніку почали маркувати білим рівностороннім хрестом. Він має особливо символічне значення для наших військових і не тільки через те, що схожий на емблему ЗСУ.

Український історик та молодший лейтенант Збройних Сил України Олександр Алфьоров https://www.youtube.com/watch?v=zxwvrctGVnU&t=318s на своєму ютуб-каналі пояснив історичне та сакральне значення цього символу, виділивши п'ять його основних тлумачень:

1.Рівносторонній хрест має назву «катакомбний», або «знамення перемоги». Він з'явився за часів римського імператора Костянтина Великого (306-337 рр. н.е.). За легендою, тоді ще язичнику Костянтину в 312 році перед битвою з Максенцієм, правителем Італії, прийшло видіння Христа: «Під цим знаком переможеш». Тоді він звелів своїм воїнам нанести зображення рівностороннього хреста на щити, і здобув перемогу.

2. Подібний хрест також був символом хрестових походів, що відбувалися в середньовіччі з метою відвоювати захоплену мусульманами Святу землю. Лицарів, у яких на одязі був нашитий хрест, називали хрестоносцями.

3. росіяни втратили контроль над містом Балаклія 8 вересня. Саме в цей день у 1514 році інший Костянтин - князь Острозький і Київський - здобув блискучу перемогу над московитами під Оршею.

4. Білий хрест - один із символів, які найчастіше зображували на козацьких прапорах. Він був одним з елементів герба засновника Запорозької Січі Дмитра «Байди» Вишневецького. Його ми бачимо на прапорі Богдана Хмельницького, на прапорах Київського та інших полків Війська Запорозького.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

https://**********.com.ua/2021/04/27/kozaczki-klejnody-**********-symvoly-vlady-j-nezalezhnosti/ Козацькі клейноди - українські символи влади й незалежності
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17.02.2024 15:25 Відповісти
Судили нацистів на Нюнбергському трибуналі, а фашизм не був засудженим і фашистські режими в Європі спокійно проіснували до середини 70-х років 20 ст.
Гітлера з Геббельсом також не судили бо самогубство Й. Геббельса унеможливило винесення проти нього вироку Нюрнберзьким трибуналом, як і у випадку з А. Гітлером.
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17.02.2024 15:16 Відповісти
це я до прикладу минулого
в сьогоденні - можна судити і дохлого путіна
було б бажання - а методи найдуться
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17.02.2024 15:47 Відповісти
Так ,можна судити головного рашиста і в дохлому виді, а саме головне засудити сам рашизм та провести дерашифікацію, як це зробили союзні війська в повоєнній Німеччині, поганяти їх розвалинами наших сіл і міст, заставити повикопувати всі безіменні могили, відбудувати все розбите орками, розмінувати всі поля і ліси, покаятися, як це зробили німці, АЛЕ для цього потрібна Перемога.
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17.02.2024 15:54 Відповісти
перемога - це звичайно
у гибридній війні може бути лише гібридна перемога
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17.02.2024 15:55 Відповісти
« Умєров про досвід Авдіївки: Нам потрібні ******* системи ППО, засоби далекого ураження та артснаряди «…?

Кому це ти кажешь?!
«Новий мініст оборони «.

Сам собі? Це твоя работа! запитай у Зе та Ермака- де ця схованка з снарядами? Її нема?

Що ти зробив як мініст оборони?

Де патронний завод?
Де виробництво снарядів?
Де виробництво зброї?

Де гідне снарядження для воїнів ЗСУ? Чому працюють волонтери а не ти?

Ти прийшов на цю посаду воювати, чи грошеві потоки пілити?

Працюй ( те) !
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17.02.2024 15:03 Відповісти
Доречі. Хто буде відповідати за провал у авдіівці ?
За котел? за Полоненних ЗСУ ? Тарнавський? Чи Умеров теж?

Відомо, що Генерал Залужний дзвонив Ермаку, та просив відвести війська з Авдіївки.
Але Ермак відповів що вже е новий командувач і він не буде розмовляти з Залужний…
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17.02.2024 15:10 Відповісти
Спочатку знищити, судити потім.
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17.02.2024 15:10 Відповісти
Умеров, херовий ти міністр, якщо волонтери просять допомоги для поранених в Авдієвці. Твої зами по медецині не знали, шо на них треба очікувати?! Чому вони не підготувались до цього, чим вони займаються, що волонтери вролають на всю країну що не вистачає апартів для збережння кіцівок. Сволота ледача твої зами.
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17.02.2024 16:25 Відповісти
Еще один.... комментатор.
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17.02.2024 13:57 Відповісти
Нехай собі наколупає в ноі всі свої бажання, там багато зеленого
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17.02.2024 14:08 Відповісти
Та ла! Доки Авдіївка не сталася, того всього Умєрову треба не було. І Зєлєнскому теж. Авдіївка їм очі відкрила. Аллілуя!
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17.02.2024 14:08 Відповісти
Ніхто, нічого, нікому не "відкрив". Як були паяци, на сцені, так і залишился.
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17.02.2024 14:39 Відповісти
Аби шось -- все потрібно - від солдат до зброі
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17.02.2024 13:57 Відповісти
Не допоможуть ні солдати, ні зброя, коли зєзрадники узурпувати усе що можно.
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17.02.2024 14:06 Відповісти
Шо тут скажеш - злодіі - хто при владі стараються затаритись
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17.02.2024 14:09 Відповісти
"Нам потрібні ******* системи ППО, засоби далекого ураження та артснаряди"
Та ти шо?! Невже!? І як ми самі не допетрали?
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17.02.2024 13:59 Відповісти
Территории которые захватили кацапы должны выполнять роль тиров где кацапы должны быть мишенями для украинских дронов. Чтобы систематическая утилизация оккупантов приносила оккупантам ужас, а не радость от захваченных территорий
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17.02.2024 14:00 Відповісти
Та ви шо? А що 5 років робив Боневтік Херпідович Нетряпка? Засоби далекого ураження і артснаряди, маються на увазі і ракети, по всій Україні зариті під асфальтом. Сисим ППО ПРО немає, але нам їх дали більше, ніж собі залишили західні країни. Хоча якщо розібратися, то і в нас є проекти ППО ПРО "Кільчень", але на її виготовлення потрібно десь 300 мільйонів, а де тоді взяти гроші на марафон і "велике крадівництво"?
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17.02.2024 14:00 Відповісти
Чтобы это понять нужно было сдать 20% территории и авдеевку в том числе?
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17.02.2024 14:01 Відповісти
а перед тим був досвід бахмута.
а ще раніше азовсталі.

але в кротів злодіїв все по плану.
рішення по пепелацах прості але ви їх не збираєтесь реалізовувати.

вистави з коритами в чорному морі яке не вліяє ні на шо - то ваше фсьо, піпли хавають.
брехуни злодії кроти
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17.02.2024 14:02 Відповісти
Почему этот долбень говорит о необходимых шагах после того как просрал Авдеевку??? Может до этого надо было жопу свою поднять с кресла? Ну пентюх же,мудаки у нас в руководстве или предатели.
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17.02.2024 14:04 Відповісти
одне не виключає iнше..
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17.02.2024 14:15 Відповісти
мозок вам, зеленим казлам, потрібен, але тут вже без варіантів....
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17.02.2024 14:04 Відповісти
Снаряды ? та вы шо ? еще **** при Порошеко звитувалы про снаряды где пиляти патронный и завод по снарядам ?
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17.02.2024 14:05 Відповісти
Такое же Фэйсбучное недоразумение как и безуглая ************
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17.02.2024 14:06 Відповісти
С Авдеевкой все ясно. Смотрите не просрите плацдарм на левом берегу. Да и крым нам важнее чем уже разрушенный дамбас. И вообще не понимаю почему прекратились удары по Енергодару и рашисты там пешком ходят и чуть ли не шашлыки жарят
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17.02.2024 14:07 Відповісти
Умєров говорить ! Слухайте, це пурга важлива !
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17.02.2024 14:07 Відповісти
Де взяти навчених людей на то,що вам підарасам корумпованим нада,на десятий рік війни.******** озброєнням потрібно вміти користуватися,а це довге навчання,та ще доґуя чого.
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17.02.2024 14:10 Відповісти
Коммівояжери
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17.02.2024 14:13 Відповісти
Потрібні ******* системи ППО, щоб ворог не міг застосовувати КАБи, Потрібні засоби далекого ураження для нищення ворожих складів, Потрібні артилерійські снаряди. Джерело:

Умьоров, а делегація в пыжамах, бикувата, з кедами, то типу дуже допомагала шоб дали те шо ви сказало?
може при норм. владі тут би "їхтутнєт", оперували би ф-22?(ей, русня, а ти докажи шо збили ваші корита не ополченці Бахмута?) позор кримсько-монгольського наріду!
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17.02.2024 14:15 Відповісти
А казали,умєров тупий.
А він бачте,який стратег,до чого додумався.
Виявляється,для того,щоб воювати,потрібна зброя і **********!
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17.02.2024 14:16 Відповісти
І ще обов'язково удмурт сирський. Без нього ніяк пабєди нє будєт.
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17.02.2024 14:23 Відповісти
А де пункт "Замість обіцяних Зе на прес-конференції 25000 дронів зі складів ми поставили в Авдіївку лише 250". Може владу треба міняти?
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17.02.2024 14:18 Відповісти
Правильними, але запізнілими Це не плановий відхід Багато тяжко поранених .Частина попала в полон. Полон це теж плановий відхід?
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17.02.2024 14:19 Відповісти
і яйця по 20! за кіло.
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17.02.2024 14:19 Відповісти
Та згиньте вже з яйцями. Не одноразово тут пояснювала - меланж, яєчна суміш зі звичайних яєць. Продається в тетрапаках/каністрах. На передовій використовувати таку суміш - меланж - навіть простіше. Вона в кілограмах йде.
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17.02.2024 14:59 Відповісти
Дуже азартний
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17.02.2024 14:21 Відповісти
краще цього триндюка туди відправити
задовбали зелені довбаки
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17.02.2024 14:23 Відповісти
Зла не вистачає ,б....дь ,візьміть снаряди у тих підорів які вкрали мільярди на закупках цих снарядів ,конфіскуйте майно Резнікова тварі !
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17.02.2024 14:39 Відповісти
Умеров об опыте Авдеевки: Нам нужны современные системы ПВО, средства дальнего поражения и артснаряды Источник:
===============
В первую очередь нужен проукраинский президент Украины и проукраинская ВР.
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17.02.2024 14:45 Відповісти
МОУ має не імітувати кипучу діяльність в особі його міністра, а планово працювати щоб ЗСУ було чим давати відсіч рашистам. У втраті Авдіївки вина Умерова не менше, а можливо і більше, ніж генералітету ЗСУ
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17.02.2024 14:48 Відповісти
так что там на счет яиц по 17? где эта воровская шлюха окопалась и сколько наворовала
ты с этого начинай. а потом уже что то проси
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17.02.2024 14:51 Відповісти
"Нам потрібні ******* системи ППО, засоби далекого ураження та артснаряди" - це він кому сказав?? Зеленському? Чи "мудрому наріду"?
Як що він міністр МО то швидко роби, що вам потрібно!

"деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон" - тобто точну кількість ще не порахували? Чи не хочуть сказати "мудрому наріду"?
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17.02.2024 15:02 Відповісти
Ідіот....
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17.02.2024 15:07 Відповісти
щоб це все було в Україні,має бути в ній відсутня та влада,котра працювала на ворога і не забезпечила державу для захисту народу України від рашистських нелюдів ...необхідною зброєю...
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17.02.2024 15:36 Відповісти
Проти лому нема прийому… так можна казати зараз про КАБи …, як виявилось це простий, дієвий та дешевий засіб ураження, який виявився рішаючим в Авдіївці, на жаль до цього висновку ми дійдемо, точніше ті, від кого залежить прийняття рішень дуже не скоро…, як у випадку з дронами, в нас невміють працювати на випередження, а тільки постфактум хлопати крилами…
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17.02.2024 15:36 Відповісти
Так це підлеглим своїм кажи, а вони хай виконують накази. Хватить вже лякати повітря. Пересаджайте по тюрмах всіх виробників зброї, і була вам всього більше, ляді.
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17.02.2024 15:38 Відповісти
Якби Зельонським потрібні були снаряди, то не саджали б Пашинського, який єдиний поставляє снаряди в два-три рази дешевше, ніж по схематозам ОПи, та ще й по надуманим звинуваченням на користь Кацапії десятилітньої давності.
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17.02.2024 16:05 Відповісти
Пи****бол з черговими анонсами.
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17.02.2024 17:02 Відповісти
Умеров с воинским званим рядовий в должности министра считает себя военным экспертом?

Как жезадолбала эта банда непрофессионалов - популистов.
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17.02.2024 18:09 Відповісти
У Умерова наступило "ПРОСВЕТЛЕНИЕ после ОТУПЕНИЯ"! Он что раньше не знал что москали КАБы будут массово использовать?
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17.02.2024 18:28 Відповісти
 
 