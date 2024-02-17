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Запоріжжя (2185) обстріл (27070) опалення (885)

Через удар по околиці Запоріжжя є перебій в роботі тепломережі, без опалення 39 багатоповерхівок

опалення

Внаслідок сьогоднішнього удару по одному з інфраструктурних об’єктів на околиці Запоріжжя стався перебій в роботі тепломережі.

Про це заявив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Через рашистський обстріл стався перебій в роботі тепломережі: без опалення залишилися 39 багатоповерхових будинків (а це 4 тисячі абонентів). Фахівці концерну "Міські теплові мережі" вже працюють над відновленням теплопостачання", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Запорізькому районі було чути вибух: попередньо - влучання в об’єкт інфраструктури на околиці Запоріжжя (оновлено)

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Новини з Запоріжжя не дуже часто коментують. Та й того одного видалили .
А взагалі, тут у Запоріжжі мешкають переважно совкодрочери і кацапня. На 90%.
Я сам з Запоріжжя. Я з 10%, єслі шо.
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17.02.2024 16:38 Відповісти
Хорошая попытка, свинособака. Поэтому в 14 году вам тут хвосты поприжимали, а 22 очереди стояли в военкоматы.
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17.02.2024 19:39 Відповісти
Кто кому "хвосты поджимал"? Погугли "яичное воскресенье", как в Запорожье сепарам объяснили, что им в Запорожье не рады. Хорошо получилось.

Хотя ваты хватает...
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17.02.2024 20:35 Відповісти
Форумчанин пан П'ять копійочок з Запоріжжя . Де він що з ним ?
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17.02.2024 18:36 Відповісти
В Запорiжжi свого часу кацапам дали *****, а потiм посипали мукой й поливали зеленкой /це для тих хто не знав або забув/
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17.02.2024 20:34 Відповісти
 
 