Через удар по околиці Запоріжжя є перебій в роботі тепломережі, без опалення 39 багатоповерхівок
Внаслідок сьогоднішнього удару по одному з інфраструктурних об’єктів на околиці Запоріжжя стався перебій в роботі тепломережі.
Про це заявив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Через рашистський обстріл стався перебій в роботі тепломережі: без опалення залишилися 39 багатоповерхових будинків (а це 4 тисячі абонентів). Фахівці концерну "Міські теплові мережі" вже працюють над відновленням теплопостачання", - йдеться у повідомленні.
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А взагалі, тут у Запоріжжі мешкають переважно совкодрочери і кацапня. На 90%.
Я сам з Запоріжжя. Я з 10%, єслі шо.
Хотя ваты хватает...