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літак (2853) знищення (6541) Ігнат (771)

Знищення російських винищувачів: Парашути летіли, чи вижили пілоти - скоро буде відомо, - Повітряні сили

рф,су-34

Російські пілоти уражених сьогодні російських винищувачів Су-34 та Су-35 намагалися катапультуватися, однак поки невідомо, чи вижили вони.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Були уражені літаки. За даними розвідки, парашути летіли. Чи вижили пілоти, теж дізнаємося, навіть з їхніх пабліків. Скоро це буде відомо", - сказав він.

Ігнат додав, що російські пілоти намагалися катапультуватися. Поки невідомо, чи вижили окупанти, інформацію встановлюють.

"Було видно, що спрацювали катапульти на цих літаках. Можливо, не на всіх. Ну, детальніше відслідковуємо, як там доля рашистів, які спробували катапультуватися", - додав речник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одразу три ворожі винищувачі знищено на Східному напрямку, - Повітряні сили

Уранці 17 лютого 2024 року на Східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

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Топ коментарі
+41
что сегодня я твоей дурке галлоперидол закончился что пишешь откровенную х..ню???
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17.02.2024 15:30
+33
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17.02.2024 15:32
+22
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17.02.2024 15:29
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что сегодня я твоей дурке галлоперидол закончился что пишешь откровенную х..ню???
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17.02.2024 15:30 Відповісти
пошел ***** потвора
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17.02.2024 15:43 Відповісти
По вашоме це так легко збити ? Тут тижнями і одного не можуть
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17.02.2024 17:01 Відповісти
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17.02.2024 15:29 Відповісти
В ефірі марахвону...
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17.02.2024 15:32 Відповісти
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17.02.2024 15:32 Відповісти
На Путіна рішив попрацювати , хаос зробити? Дивно, що Зеленський не Бажан провести мобілізацію… такі розумні тут….Для чого Залужному не вірить .. треба петицію зробити..
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17.02.2024 17:53 Відповісти
Позвольте спросить: "Вы сынок покойного Петра Голохвостого, что цирюльню держал за канавой?"
Голохвостов. - Да, моя хвамилия натирально - Голохвастов, а то мужичье необразованное коверкает. -
Проня. - Я уже вам раз говорила: паликмахтерская, а вы все - цирюльня, цирюльня! -
Голохвостов. - О, Проня Прокоповна имеет скус! Ежели когда человек поднимется умом выше лаврской колокольни, да глянет оттудова на людей, так они ему сдаются-кажутся такие манюсенькие, как пацюки, пардон, крысы! Позволите папироску? -

А Ви містер Ihor S. паликмахтер или ... где?
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17.02.2024 18:35 Відповісти
правильніше - Голобородько, которий держал притон на Банковой, возле речки.
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17.02.2024 19:07 Відповісти
Словник,подобаеться когось розбирати , надіюся опустивши когось піднятися самому..
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17.02.2024 19:52 Відповісти
- Кто на ком стоял??? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее, - сказал профессор Преображенсий.
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17.02.2024 19:55 Відповісти
Бажано, щоб начинка не вижила...
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17.02.2024 15:34 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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17.02.2024 15:34 Відповісти
Ну ЗЕ в бочке кукурузника это полный ржач, спасибо рассмешил пипец)))
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17.02.2024 16:48 Відповісти
А ты что, за ПУ?
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17.02.2024 19:20 Відповісти
Було видно, що спрацювали катапульти на цих літаках. Джерело: \\\\\\

як?
Байрактари?
чи просто потужненькі відосіки?
Просто Ігнат це типу як Подоляк - політичноновинна тварина, в смислі, політичний дуже проффесіанальний лідар журналістського мнєнія коли нема конкурентів.
Яким хєром і де і коли тобі "було видно"?
ну, сорі, видно шо потужні(сперли це слово у порошенка, ясен пень) відосіки під ЩОСЬ підганяють.
може Залужний планував, але збив Сирський?

ну це так, може я планував висадку на Меркурій але здійснив Обана на планету Переотгрузку?
просто жертвоприношення. я то казав, що коли русня відкрила капище - "будуть жертви", просто не думав шо очевидно підуть на ..... очевидно, куди й пішли. Яхве правда хоче побільше жертв, тобто - ....... див. на ПСВ.
то саме. і на ДСВ - справедливо було і т.д., але ..... і знову проклята **** Москва!!! знову, знову!!! "породили?" = мовчіть.
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17.02.2024 15:35 Відповісти
ёще бы, такоё говно нё тонёт то
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17.02.2024 15:53 Відповісти
маски шоу краще вже - якщо ти любиш "гумор" совковий, то люби Маски шоу!
як то мем був - на чувака нападає ватнік і кричить - "любі расію"
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17.02.2024 16:14 Відповісти
випорожнився? візьми вологу серветку та підітрись, бо надто смердить.
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17.02.2024 15:46 Відповісти
А ти , що на передовій , що такий розумний ? Не хочеш вірити , не вірю , бийся об стінку , тільки для чого тут показувати свій переполох?????
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17.02.2024 17:50 Відповісти
ну дивись, позавчора я думав правда шо путін здохне, ну, не так вийшло, а ти то шо?
ти нічо не робиш, тобто не п...
ок?
умнік мля
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17.02.2024 18:17 Відповісти
Не зрозумів , щоб щоб мрії збулися треба самому до мрії іти , а не панікувати , лякаючи всіх.. Коли читаєш Біблію , тобто християнин, там написано , велика Віра , тільки приводе до дії …
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17.02.2024 19:56 Відповісти
Жора, ой, Ігор, дивись, -коли виродили т.з. "Ісуса", то Ірод Великий, історична особа, дарма шо був вже 2 роки мертвим, "наказав вбити всіх немовлят в окрузі = 6-14 тис."(а роженіца і рогоносець під цей "галас" втекли в Єгипет)
тобто, до тебе питання.... а шо, бох не міг потайки виродитись? ну, шоб цю мєлочь не зробити, як от вбивство тисяч дітей, навіть не дітей, а ще й ..... соррі, виривали в вагітних, ну, ти як вірун - насолодишся таким жертвоприношенням Яхве. Так так - саме яхве, по канонах ваших - Яхве і є "Ісус". які ж ви...... жалюНЕгідні!
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18.02.2024 10:11 Відповісти
Наївний ти Юрій… історик ? … Бог все може …як підняти , так і опустити ,… херой ..
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27.02.2024 02:39 Відповісти
давай твій Аллах, чи про кого ти там, про Зевса? теж бох, якщо воно дасть тобі силу зрушити піщинку, не гОру, а піщинку, то я йду і знищую Патрушева.
"може"? ну якщо воно щось і "може", то хіба що викликати тобі лікаря, бо ти в таке віриш що смішно. Що ти вибереш йдучи в ліс де є один вовк(ліс - площею як область сумщини напр.)- рушницю, чи Гіблію? А чо? бох же тебе захистить?
от і все. такі віруни як ти - це 100% всіх вірунів.
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02.03.2024 12:58 Відповісти
Літаки летять, будем всіх бомбить! - Володимир Зеленський
https://youtu.be/9ethYOGRvL4?si=upuJZdNKIaUB_tPj
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17.02.2024 15:36 Відповісти
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17.02.2024 15:51 Відповісти
збито два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 і один винищувач Су-35.
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17.02.2024 16:00 Відповісти
две Сушки упали на границе с РФ ,она в районе Волновахи
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17.02.2024 16:05 Відповісти
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17.02.2024 16:10 Відповісти
пилоты сгорели благополучно
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17.02.2024 16:13 Відповісти
Парашути летіли в одну сторону - пілоти в другу -- хер зна чи вони до землі зустрілись
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17.02.2024 16:14 Відповісти
Добивайте, хлопці, цю падаль! Їх точно не треба брати в полон!
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17.02.2024 16:16 Відповісти
это на границе с росией , один самолет прямо в росию упал
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17.02.2024 16:17 Відповісти
Може якомусь кацапу на голову , буде ще -1 !
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17.02.2024 16:52 Відповісти
итого - 120км до границы с росией
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17.02.2024 16:26 Відповісти
Та ні, таких якраз і потрібно брати в полон, бо літуна підготувати - на це підуть роки, а одного полоненого льотчика міняють навіть більше ніж на 10 наших солдат.
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17.02.2024 16:28 Відповісти
А за скільки наших людей можливо обміняти Єрмака? Татарова? Баканова, наумова
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17.02.2024 16:51 Відповісти
Юрію да у вас просто потік свідомості . Мя вам порада , не читайте книгу Зогар на нічь
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17.02.2024 17:19 Відповісти
я все логічно базарю!
де і як ви найшов щось "негідне"?
ти совок?
тоді - проклинаю.
та лдно не переживай.ТЕ, це не працює
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18.02.2024 11:14 Відповісти
Куди «летіли парашути»? Я не знав, що парашути літають! Можливо, парашути (легкоспади) були застосовані?
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17.02.2024 17:49 Відповісти
Якщо кульбаби успішно літають, то і парашути літають тим більше.
Рідко який парашут долетить до землі із живм кацапом.
Цей закон Ньютон відкрив ще в Гостомелі.
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17.02.2024 20:16 Відповісти
Це вже друге діло, їх потрібно відганяти від лбз щоб меньше каби скидали на наші позиції. Підтягнути більше ППО до ЛФ. Але вова переживає виключно за єрмака і друзів тому тягне все ППО до Києва.
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17.02.2024 17:58 Відповісти
 
 