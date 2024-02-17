Знищення російських винищувачів: Парашути летіли, чи вижили пілоти - скоро буде відомо, - Повітряні сили

Російські пілоти уражених сьогодні російських винищувачів Су-34 та Су-35 намагалися катапультуватися, однак поки невідомо, чи вижили вони.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Були уражені літаки. За даними розвідки, парашути летіли. Чи вижили пілоти, теж дізнаємося, навіть з їхніх пабліків. Скоро це буде відомо", - сказав він.

Ігнат додав, що російські пілоти намагалися катапультуватися. Поки невідомо, чи вижили окупанти, інформацію встановлюють.

"Було видно, що спрацювали катапульти на цих літаках. Можливо, не на всіх. Ну, детальніше відслідковуємо, як там доля рашистів, які спробували катапультуватися", - додав речник.

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Уранці 17 лютого 2024 року на Східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.