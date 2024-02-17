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Зеленський (22411) допомога і підтримка (1116) Рютте Марк (306)

Зеленський і Рютте обговорили подальшу оборонну підтримку України, потреби в ППО та артилерії

рютте,зеленський

У межах Мюнхенської конференції з питань безпеки президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Про це повідомляється на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

"Сторони обговорили подальшу оборонну підтримку України, потреби в ППО та артилерії. Окремо зупинилися на діяльності міжнародної авіаційної коаліції, важливій ролі Нідерландів у процесі підготовки українських пілотів на території Румунії та передачі Україні винищувачів F-16",- йдеться в повідомленні.

Зеленський подякував Нідерландам та особисто Рютте за тверду й вагому підтримку України під час повномасштабного вторгнення Росії.

Також читайте: Прем’єр Нідерландів Рютте: Ми повинні зробити більше, щоб допомогти Україні

Президент докладно поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті. Він відзначив оборонну допомогу Нідерландів обсягом понад 2 млрд євро, передбачену для України в поточному році, а також внески до Європейського фонду миру, гуманітарну допомогу та підтримку проєктів із відбудови нашої країни.

Зеленський наголосив на успішній роботі команд двох країн над проєктом двосторонньої безпекової угоди на основі Вільнюської декларації G7.

Лідери також обговорили реалізацію Української формули миру та підготовку до проведення першого Глобального саміту миру у Швейцарії.

Окрему увагу Зеленський і Рютте приділили інтеграції України в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будемо робити все, щоб наближати Україну до НАТО, - Зеленський

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тобто, зе!шмарклю, не пустили, в номер 49?
так, на вході, все і обговорили?
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17.02.2024 15:57 Відповісти
mogli bi ecio bi Patriot odnu sistemu Nederlandi dat
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17.02.2024 16:22 Відповісти
Mikl

@soldat31

На этой фотографии все прекрасно. кто отсутствует и почему узнайте у азербайджанских экспертов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел в Мюнхене встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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17.02.2024 17:04 Відповісти
 
 