УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11642 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
976 3
обстріл (27070) Харківщина (6053) Куп'янськ (665)

Окупанти вдарили по Куп’янську: поранено 4 людини, зруйновано двоповерховий будинок на 2 під’їзди, щонайменше 5 приватних - пошкоджено (оновлено)

купянськ

Окупанти продовжують завдавати авіаударів по прикордонних населених пунктах Харківської області. Лише за день - понад 10 ударів.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 13:30 внаслідок обстрілу м. Куп’янськ зруйнований двоповерховий будинок на 2 під'їзди, пошкоджені щонайменше 5 приватних будинків.

Дві жінки із травмами шпиталізовані до медичних закладів, одному цивільному чоловіку надали допомогу на місці.

Під завалами можуть перебувати люди", - йдеться в повідомленні.

Також Синєгубов зазначив, що ліквідація наслідків триває.

Також читайте: Рашисти завдають ударів по Харкову та області

Пізніше Синєгубов повідомив, що з-під завалів будинку деблокували 69-річну жінку. Її госпіталізовано з переломом кінцівки до лікувальної установи.

"Пошуки продовжуються, під завалами залишаються двоє людей", - додав він.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У відповідьь на черговий удар окупантів по Купянську, є сподівання, на проведення чергового засідання, отих некомпетентних осіб, під дивною назвою, «Ставка КВНщиків, більша за життя» … І фсьо… гудрон закінчився… хотьпаржом… з кривавою піною
показати весь коментар
17.02.2024 16:00 Відповісти
показати весь коментар
17.02.2024 16:11 Відповісти
Поки вся ворожа авіація не буде знищена, діла не буде.
показати весь коментар
17.02.2024 18:08 Відповісти
 
 