Окупанти вдарили по Куп’янську: поранено 4 людини, зруйновано двоповерховий будинок на 2 під’їзди, щонайменше 5 приватних - пошкоджено (оновлено)

Окупанти продовжують завдавати авіаударів по прикордонних населених пунктах Харківської області. Лише за день - понад 10 ударів.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 13:30 внаслідок обстрілу м. Куп’янськ зруйнований двоповерховий будинок на 2 під'їзди, пошкоджені щонайменше 5 приватних будинків.



Дві жінки із травмами шпиталізовані до медичних закладів, одному цивільному чоловіку надали допомогу на місці.



Під завалами можуть перебувати люди", - йдеться в повідомленні.



Також Синєгубов зазначив, що ліквідація наслідків триває.

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Пізніше Синєгубов повідомив, що з-під завалів будинку деблокували 69-річну жінку. Її госпіталізовано з переломом кінцівки до лікувальної установи.

"Пошуки продовжуються, під завалами залишаються двоє людей", - додав він.