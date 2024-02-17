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Додатковий пакет допомоги Україні під час голосування у Конгресі США буде прийнятий, - Гарріс

Володимир Зеленський та Камала Гарріс

Додатковий пакет підтримки Україні буде підтриманий американськими законодавцями, якщо він потрапить на голосування.

Про це під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським заявила віцепрезидент США Каміла Гарріс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як зазначила Гарріс, у США є лише один план "А", як допомогти Україні і забезпечити її усім необхідним. За її словами, у Конгресі США є двопартійна підтримка щодо надання подальшої допомоги Києву.

"Я переконана, що пакет додаткової допомоги, який зараз перебуває на розгляді у Палаті представників, якщо його поставити на голосування, то він буде прийнятий", - наголосила Гарріс.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський зауважив, що Україна розраховує на позитивне рішення Конгресу у питанні виділення допомоги і на те, що США залишаться нашим стратегічним партнером.

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"Ми дуже розраховуємо на позитивне рішення Конгресу, для нас цей пакет життєво важливий. Ми не розглядаємо на сьогодні альтернативи. Тому що ми розраховуємо на Сполучені Штати як нашого партнера стратегічного, і що вони залишаться стратегічним партнером", - сказав Зеленський.

Як зазначив Президент України, підтримка партнерів має бути послідовною і системною, і це важливо, оскільки окремі пакети допомоги не вирішать кардинально ситуацію.

"Цей пакет, чи це шлях до перемоги? Ні, цього недостатньо, тому що шлях до перемоги - це люди, моральний дух українського воїна, людей, пакети підтримки, санкції партнерів - це велика союзницька робота, причому не раз на квартал, а робота щоденна. Це дуже важливо. Тому це точно шлях вперед, цей пакет точно шлях вперед і це факт, але це ще не перемога. І це, що набагато важливіше, рух вперед. Рух вперед набагато важливіше, ніж стагнація на полі бою", - сказав Зеленський.

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Як додав глава держави, він не вважає позицію Сполучених Штатів у питанні ухвалення пакета допомоги для України зрадницькою, оскільки "наш стратегічний партнер не може дозволити собі не підтримати Україну".

"Я не бачу можливостей для стратегічного партнера зайняти таку позицію. Ми бачимо виклики - електоральні, внутрішні, політичні. Не хочу їх коментувати, це внутрішні процеси США і народу Америки. Але я розраховую, що все-таки союзницька позиція залишиться", - сказав Зеленський.

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Топ коментарі
+11
Так все и упирается в это если.Он еще на прошлой неделе мог быть проголосован,но мистер Джонсон,**** такая,его не ставит.Остался вариант собрать подписи,как раз над этим работают,но это не быстро.
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17.02.2024 16:22
+11
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17.02.2024 16:30
+9
https://t.me/operativnoZSU/136920 Чехія знайшла спосіб дістати 3,5 мільйони снарядів для України, але потребує фінансування для цього , - заява президента Чехії

Наразі ми знайшли півмільйона снарядів калібру 155 мм і 3 мільйони снарядів калібру 122 мм, які ми зможемо переправити (прим. в Україну) за кілька тижнів, якщо знайдемо фінансування на це. Ми звернемося за цією допомогою до партнерів в США, Німеччині, Швеції тощо, - повідомив Петер Павел
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17.02.2024 16:48
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Сторінка 2 з 2
Скоро холуи ЗЕ и приближенные к ним лица, представят финансовые декларации за год. Там будет гарный пакет допомоги из фортификационных укреплений в виде элитной недвижимости и самоходной артиллерии на базе Мерседес и Лексус.
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17.02.2024 16:50 Відповісти
Тобто, гамериканські законодавці точнісінько як наші - безправні і безсилі, і можуть голосувати тільки за те, що їм запропонують справжні хазяї парламенту?
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17.02.2024 17:09 Відповісти
"...Причому не раз на квартал..." ) Так, так, 95 квартал одною подачкою не прогодуєш. Тут будь-яка допомога піде як в суху землю.
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17.02.2024 17:23 Відповісти
США перечислят около $500 тысяч конфискованных российских активов в Эстонию для Украины
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17.02.2024 17:39 Відповісти
...если он будет вынесен на голосование.
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17.02.2024 18:11 Відповісти
конечно будет принят и проблема в спикере Джонсоне друге Трампа который НЕ ставит этот пакет на голосование... Говорят А и не говорят Б, боже, что за импотенты правят странами.
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17.02.2024 19:20 Відповісти
слово "буде" від США ,в багатьох випадках, коли вони послуговувалися цим словом у відносинах з Україною,означало в переносному значенні "брешуть"
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17.02.2024 19:22 Відповісти
Додатковий пакет підтримки Україні буде підтриманий американськими законодавцями, якщо він потрапить на голосування.
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Это шизофрения какая-то! Ведь Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что он ни в коем случае не поставит законопроект на голосование. О чём вообще разговор?
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17.02.2024 19:23 Відповісти
Всі зациклились на Джонсоні та пакету (котрий скоріш ща все буде останній)

ніхто не может відповісти:
- чому не використовуються наявні гроші.
PDA 4.2 млрд, та USAI 6.6млрд
- чому запросили новий пакет, котрий менший ніж в 2022-2023 роках
- що робити, якщо його також адміністрація не буде використовувати
- що робити, коли він закінчиться
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17.02.2024 20:47 Відповісти
Всі дивляться, як зєля використовує гроші. Дивляться на кросівки Арахамії, на сумочку Щасливої, на новий маєток спікера Ради... І на ув'язненого розвідника Червінського
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17.02.2024 22:40 Відповісти
Пані та Панове прошу підтримати Петицію до президента США про передачу Україні заморожених на Заході російських 300 млрд дол. Для цього перейдіть за посиланням: https://chng.it/YDGxxPXVmX

Праворуч введіть свої: 1) ім'я, 2) прізвище, 3) електронну адресу.

Далі потрібно натиснути червону кнопку Sign this petition. На вашу ел. пошту прийде з сайту зворотня репліка.

ДУЖЕ ВАЖЛИВО! Потрібно обов'язково підтвердити електронною поштою свій голос (зворотню репліку), інакше його видалять пізніше.

І ще ВАЖЛИВО: Підписання Петиції абсолютно безкоштовно. Сайт Change може попросити донат. Але це не обов'язково робити. Просто ігноруйте.
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17.02.2024 23:35 Відповісти
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