Додатковий пакет допомоги Україні під час голосування у Конгресі США буде прийнятий, - Гарріс

Додатковий пакет підтримки Україні буде підтриманий американськими законодавцями, якщо він потрапить на голосування.

Про це під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським заявила віцепрезидент США Каміла Гарріс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як зазначила Гарріс, у США є лише один план "А", як допомогти Україні і забезпечити її усім необхідним. За її словами, у Конгресі США є двопартійна підтримка щодо надання подальшої допомоги Києву.

"Я переконана, що пакет додаткової допомоги, який зараз перебуває на розгляді у Палаті представників, якщо його поставити на голосування, то він буде прийнятий", - наголосила Гарріс.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський зауважив, що Україна розраховує на позитивне рішення Конгресу у питанні виділення допомоги і на те, що США залишаться нашим стратегічним партнером.

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"Ми дуже розраховуємо на позитивне рішення Конгресу, для нас цей пакет життєво важливий. Ми не розглядаємо на сьогодні альтернативи. Тому що ми розраховуємо на Сполучені Штати як нашого партнера стратегічного, і що вони залишаться стратегічним партнером", - сказав Зеленський.

Як зазначив Президент України, підтримка партнерів має бути послідовною і системною, і це важливо, оскільки окремі пакети допомоги не вирішать кардинально ситуацію.

"Цей пакет, чи це шлях до перемоги? Ні, цього недостатньо, тому що шлях до перемоги - це люди, моральний дух українського воїна, людей, пакети підтримки, санкції партнерів - це велика союзницька робота, причому не раз на квартал, а робота щоденна. Це дуже важливо. Тому це точно шлях вперед, цей пакет точно шлях вперед і це факт, але це ще не перемога. І це, що набагато важливіше, рух вперед. Рух вперед набагато важливіше, ніж стагнація на полі бою", - сказав Зеленський.

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Як додав глава держави, він не вважає позицію Сполучених Штатів у питанні ухвалення пакета допомоги для України зрадницькою, оскільки "наш стратегічний партнер не може дозволити собі не підтримати Україну".

"Я не бачу можливостей для стратегічного партнера зайняти таку позицію. Ми бачимо виклики - електоральні, внутрішні, політичні. Не хочу їх коментувати, це внутрішні процеси США і народу Америки. Але я розраховую, що все-таки союзницька позиція залишиться", - сказав Зеленський.