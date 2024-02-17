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обстріл (27070) Сумська область (3240)

На Сумщині внаслідок мінометного обстрілу загинула людина, ще одна - зазнала поранень

сумщина

Унаслідок мінометного обстрілу Хотінської громади в Сумській області загинула людина, ще одну поранено.

Про це повідомила Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 17 лютого, о 12 годині 45 хвилин, ворог з мінометів почав обстрілювати село у Хотінській громаді. Зафіксовано 11 вибухів.

Попередньо, у результаті обстрілу один чоловік загинув, ще одна людина – зазнала поранень. Пошкоджено приватні будинки, будівля ферми", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на місці працюють всі необхідні служби. Надається допомога постраждалим.

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Один-два дрони закрили питання. НАХЄРА гуманітарка, консерви, пшоно, якщо даха немає над головою взимку ? Чого немає ? Бо немає військової адміністрації у Сумах. Взагалі. ХРЄН їх знає куди їх закинули.
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17.02.2024 19:32 Відповісти
 
 