На Сумщині внаслідок мінометного обстрілу загинула людина, ще одна - зазнала поранень
Унаслідок мінометного обстрілу Хотінської громади в Сумській області загинула людина, ще одну поранено.
Про це повідомила Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 17 лютого, о 12 годині 45 хвилин, ворог з мінометів почав обстрілювати село у Хотінській громаді. Зафіксовано 11 вибухів.
Попередньо, у результаті обстрілу один чоловік загинув, ще одна людина – зазнала поранень. Пошкоджено приватні будинки, будівля ферми", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, на місці працюють всі необхідні служби. Надається допомога постраждалим.
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gr1959
показати весь коментар17.02.2024 19:32 Відповісти Мені подобається 0
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