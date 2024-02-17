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Данія (717) Фредеріксен (70)

Росія не хоче миру, нам потрібно прискоритися і захистити Україну, - прем’єр Данії Фредеріксен

фредеріксен

Україна не може виграти війну без озброєнь, світ має прискоритись та збільшити підтримку.

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час щорічної Мюнхенської безпекової конференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Фредеріксен зауважила, що наразі, на її думку, світ робить недостатньо для того, щоб Україна могла вигнати агресора зі своїх територій.

"Чи робимо ми достатньо? Відповідь - ні. Коли ми говоримо, що "в Європі вже два роки триває війна" - це речення, якого ми не повинні були б говорити. Ми мали б підтримувати вас набагато більше, тому що Україна не може виграти війну без озброєнь. Просто слів недостатньо", - наголосила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соромно чути про втому від війни в Європі, ми не можемо дозволити собі втомитися раніше, ніж українці в окопах, - прем’єрка Данії Фредеріксен

За словами прем'єра, найважливіше зрозуміти, що Росія не шукає миру. Вона зауважила, що навіть зараз РФ продовжує трансформувати себе в економіку воєнного часу.

"Росія не хоче миру і ми повинні розуміти це. Росія не хоче миру і вона зараз трансформує себе в економіку воєнного часу. Тому нам треба прискоритися. Незалежно від того, що трапиться в США, Європа має бути готова захистити себе. А щоб захистити себе, ми повинні захистити Україну, тому що Україна - це Європа. Нам більше не потрібні слова, нам потрібні рішення", - підкреслила прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данія надасть Україні новий пакет допомоги на 1 млрд євро

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Топ коментарі
+6
Дякуємо. Жінки врятують світ.
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17.02.2024 19:01
+3
Для перемоги над кремлівським режимом Україні треба звільнитися від повзучої диктатури зeлeбобиків!
Це вже обговорюють у кулуарах Європарламенту, так само як він мив кістки за спиною генерала Залужного
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17.02.2024 19:52
+2
треба потужно почати прискрювати потужність допомоги,як би авторитетно та потужно заявив би найпотужніший лідер патужно найпотужнішого кварталу
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17.02.2024 19:11
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Дякуємо. Жінки врятують світ.
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17.02.2024 19:01 Відповісти
Контрприклади , свіжаки: марін ле пен (франція), аліса вайдель (афд), собчачка (для Заходу вона "опозиція") . Ще була меркельша (рятувальниця світу)

Не стать визначає, хто врятує світ
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17.02.2024 19:33 Відповісти
Контрприклади чоловіків навести? Чи самі знаєте?
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17.02.2024 19:38 Відповісти
Розумні люди врятують світ. Стать, при цьому, не має ніякого значення.
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17.02.2024 20:47 Відповісти
Чекаю. Може Ви приклади почнете наводити?
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17.02.2024 20:59 Відповісти
Ви адекватна?
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17.02.2024 21:06 Відповісти
Я - так. Не відзеркалюйте на мене, запитання до себе.
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17.02.2024 21:44 Відповісти
Не світ а людство - наша планети пережила зіткнення з іншою планетою і продовжила існування.
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17.02.2024 23:02 Відповісти
треба потужно почати прискрювати потужність допомоги,як би авторитетно та потужно заявив би найпотужніший лідер патужно найпотужнішого кварталу
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17.02.2024 19:11 Відповісти
Вже зрозуміло,що раша хоче править
Світом..заяви про вивід ядерної зброї
на орбіту - це не шутки.
Тому,якщо ми її зараз не завалимо,то
раша буде диктувати свої умови
демократичному світу.
Бажано,щоб з постачанням зброї
чухалися трішки швидше...
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17.02.2024 19:17 Відповісти
Слухайте яка сильна країна ,мабуть там СБУ на крузаках відео прожурналістів не шиють та по 2-3 квартири в київі не мають та судді мабуть не охреневшіе та і президент не клоун. Дякую !!!!!!
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17.02.2024 19:28 Відповісти
Для перемоги над кремлівським режимом Україні треба звільнитися від повзучої диктатури зeлeбобиків!
Це вже обговорюють у кулуарах Європарламенту, так само як він мив кістки за спиною генерала Залужного
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17.02.2024 19:52 Відповісти
І поллються зброя, ********** та інша західна допомога до нас широким потоком. Як це і було раніше, до зелебобіків...
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17.02.2024 19:56 Відповісти
чувачок,до вас в Англію поллються? ну ви,молотки....
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17.02.2024 20:41 Відповісти
Всі все розуміють. Всі про все говорять. Але реальних дій зовсім мало...
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17.02.2024 19:54 Відповісти
https://**********.com.ua/2024/02/17/aviacziya-syl-oborony-zavdala-15-udariv-po-okupantah-i-yihnij-tehniczi/ Авіація Сил оборони завдала 15 ударів по окупантах і їхній техніці

https://www.ukr.net/source/armiyainform-4025.html (АрміяINFORM)
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17.02.2024 20:04 Відповісти
подоляко-і йермакотроль,йдеш !!
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17.02.2024 20:42 Відповісти
Датське королівство, як і країни Балтії, прекрасно розуміє що й до чого.
Перспектива відчути вонь русской портянкі абсолютно не приваблює Європу.
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17.02.2024 20:08 Відповісти
Вам то,може,й потрібно,а от у п.п.Йермака,Зєлєнскава-Буби,Сирскава,Тарнавскава,Патрушева,Шойгу тощо....плани інші....
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17.02.2024 20:39 Відповісти
Росія хоче піздюлєй
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17.02.2024 20:41 Відповісти
 
 