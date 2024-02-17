На підтримку України в Палаті представників Конгресу США набереться понад 300 голосів, - ексспікерка Пелосі
Колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, яка досі відіграє ключову роль у Демократичній партії, вважає, що в нижній палаті Конгресу США набереться понад 300 голосів для того, щоби підтримати подальшу допомогу України.
Про це вона заявила в суботу під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми маємо голоси в Конгресі (в нижній палаті – ред.), понад 300 голосів за допомогу Україні", - зауважила впливова політикиня.
У цьому контексті вона підкреслила, що запит президента Байдена із зовнішньою допомогою від самого початку базувався на цінностях, які відстоюють Сполучені Штати.
"Тож, ми повинні це зробити",- підкреслила Пелосі щодо ухвалення законопроєкту з допомогою Україні, Ізраїлю, Тайваню та іншою допомогою в Палаті представників США.
Вона також підкреслила, що демократи налаштовані рішуче щодо проведення переговорів із республіканцями. Пелосі зауважила, що коли проходять такі перемовини, ніхто не втомлюється та продовжує відстоювати позиції.
Будь ласка, зачекайте...
де ракети?
потрібен лише - дозвіл
Так, там 14% відмов (тобто 14% снарядів не розриваються) - але це набагато краще, ніж відсутність снарядів. Але Байден чогось чекає...
Порошенко був так само дуже далекий ві ідеалу, як і Зеля. Доречі, за Зелю я теж ніколи не топив.
І так, це не має відношення до снарядів, які не надає Украхні БАйден - Зеленський президент України чи Порошенко - Байдену пофігу.
Тобто Оман, Вагнергейт і агент ФСБ Козирь - то чисто случайно, а не тому, шо ти топив проти єдиного їм альтернативного кандидата в Президенти України ?
Що я пропустив?
суть в бажаннях більшості Українців, а не в бажаннях однієї бабки-ждуна під під'їздом
я рейтинги не проводжу і гугл тобі не відключаю.
чи про шо було питання?
І до чого тут бабка-ждун ?
Кстаті, у більшості українців IQ менше середнього. Давай тобі хірурга виберемо більшістю українців ?
це нормально
як кажуть брати Американці
Якщо ти такий розумний - чтому до сих пір ти не мільярдер?
що? не хочеш бути мільярдером?
це нормально
але думаєш що розумний
це нормально - даннінг крюгер тобі в поміч, друже
я тобі задав питання який зараз рейтинг у Сивочолого та зеленого
ти прикинувсядурником - типу рейтинги не читаєш
питань більше немає
І так, будь-яку владу потрібно критикувати - і Порошенка також - він не є виключенням, він не є святим.
І так, ваш троллячий флуд жодним чином не стосується теми статті.
Країну не зраджував. І люди біля нього не зраджували.
Кожну владу потрібно критикувати по її реальних справах! І якщо хтось блокує створення антикорупційного суду і суддівську реформу - його критикою потрібно до цього примушувати, а не на руках носити!
Ну і де все оте ???
Де держава ??? Де люди ???? Ми гинемо !!!
Які ще суди. У вас розум є чи відібрало.
хоча і від власного ви себе не убезпечили.
в нас фактично державний переворот, вся влада у самозванця єрмака
нема ні уряду, ні парламенту, ні судів
Третього не було у другому турі.
Ти топив проти одного, тобто підвищував шанси його конкурента.
Ти підвищував шанси Зеленського.
І пердни, шо ти так не робив
Харе вже свою порошенку сувати скрізь не в тему.
ти дотопив до своєї перемоги.
в результаті твоєї перемоги війна і сотні тисяч трупів.
Здохни в муках, скотино
А скільки було варіантів у другому турі ?
І давай не будемо про те, скільки тобі платили за пости проти порошенка.
І так, перед другим туром я не писав на підтримку жодного з кандидатів. Зеленського я інакше ніж "котом у мішку" не називав.
Порошенко - перший з двох кандидат. Його єдиний пройоб - він за свої задекларовані гроші раз за 5 років на тиждень злітав з сім'єю на Мальдіви.
Зеленський - другий з двох кандидатів. Його пройоби - тупий, без освіти, істеричний, без команди, без досвіду, ненавидить Україну, виховався в Москві, обсирає Україну скрізь всіма досяжними способами, глузує з українців, української мови... Про ********* палочки добавити ?
І ти, падло, проти другого ***** перед другим туром не написало. Я тебе пам'ятаю.
Ти, падло, зробило все від тебе залежне, шоб Президентом України став не перший, а другий.
Ну то радій результатам свого вибору і сотням тисяч трупів.
У нього пройобів було вагон і величезна тележка. Тільки за одностороньнє перемир'я у червні 2014го його можно було розстріляти за держзраду. Якщо б таке зробив Зеля - ти б його загнобив і правильно зробив би. Але через те, що це зробив твій босс - ти йому це навіть не згауєш!
так це ж ти перший про нього написав.
може сам туди і сходиш зі своєю альтернтивою порошенку ?
ти вибрав.
**** ти ниєш ?
тисячі трупів - твій вибір
і 8 тисяч ракет не полетіло по Україні в 2014 році
і 5 тисяч танків не поїхали на Київ в 2014 році.
А чё так ?
така мисля тобі в голову не приходила ?
Воно написало про порошенка - я відповів про порошенка.
в першому про снаряди
у відповіді вже про Порошенко
тому "така мисля тобі в голову не приходила" - не приходила
"Воно написало про порошенка - я відповів про порошенка."
Де було про Порошека?
У США майже 5 млн списаних 155 снарядів, які Байден має законне право передати кому завгодно без дозволу Конгресу.
Так, там 14% відмов (тобто 14% снарядів не розриваються) - але це набагато краще, ніж відсутність снарядів. Але Байден чогось чекає...
а помніш як ти топив в 2019 році проти Порошенка ?
Просто я цього підара, який привів до влади Зеленського, пам'ятаю ще з того часу.
Зеленського, Єрмака, Татарова, Демченка, Гетьманцева, Арахамію, Безуглу ...
Це він їх своєю агітацією привів до влади.
Можливо ти в щасті від цього, а я не дуже
Та й здавався нормальним, після скандалів про оточення Порошенка.
Едине що не подобалось, це непристойні жарти про "повію", "бідон", "термос", "********* палички", та інше
здається перепрошень та вибачень за ці жарти не було. Чи були?
а перед кадировим прийшлось вибачатись...
Так СН змогла зібрати найкращих з самих "гірших" по країні...
Залишилось почекати до травня, коли закінчаться повноваження.
Так як подовження повноважень не передбачено (на відміну від ВРУ),
то згідно закона правильне рішення -
добровільно скласти повноваження в день закінчення терміну.
ВО Президента стане спікер ВРУ.
Мабуть не кращий варіант.
Но потрібно хоч щось зробити по закону
PS Слово "русская" з російської на українську НІКОЛИ не перекладається як "руська", лише як російська.
А РУСЬка - це те, що стосується Русі, а не московитів.
і Будапештський меморандум - просто туалетний папірець?
але не вірно одне- ЦЕ ЧОТИРЬОХ-СТОРОННІЙ меморандум
тобто ЧОТИРИ сторони відповідальні одночасно
Інакше який сенс збиратися гуртом - якщо кожен відповідає окремо?
может стоило позвать папуасов на всякий случай?
14 січня 1994 року лідери України, Сполучених Штатів Америки та Росії підписали спільну заяву про наміри вивезти з України всю ядерну зброю. Наступною того року була угода, яку з усіх міжнародних договорів найбільше згадують, коли йдеться про російське вторгнення до України. Це Будапештський меморандум. Його уклали через 11 місяців, 5 грудня 1994 року.Фактично ж наша держава почала роззброюватися за кілька років до цього. Ще в Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 року йшлося про те, що Україна наміряється позбутися ядерної зброї. У 1991 році Верховна Рада заявила про безядерний статус. Також того року під час Мінської угоди країни СНД вирішили, що всю ядерну зброю з колишнього СРСР зосередять в Росії. Пізніше ядерне роззброєння України закріпилося на міжнародному рівні. 14 січня 1994 року президенти України, США й Росії (Леонід Кравчук, Білл Клінтон і Борис Єльцин) виступили з трихстороннбою заявою про те, що "всі ядерні боєзаряди будуть виведені з території України до Росії для цілей їх наступного розукомплектування у якомога коротший можливий час". Ця зустріч відбулася в московському Кремлі. У тому самому році, 5 грудня глави країн зібралися ще раз уже в Будапешті й підписали меморандум. Цього разу до американського й російського президентів приєднався британський прем'єр-міністр. Україну ж представляв уже не Леонід Кравчук, а його наступник Леонід Кучма: його обрали в липні 1994 року. "Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї". За цим документом Україна мала ліквідувати всю ядерну зброю на своїй території. Водночас США, Росія й Велика Британія зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет і наявні кордони України, а також що "ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України". При цьому всі країни сказали, що проводитимуть "консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань". Нам дали гарантії, механізм отримання яких, по-перше, не прописано. А по-друге, будь-яка міжнародна угода має бути ратифікована. Меморандум не затверджений парламентами США, Великобританії й Росії. Тому коли зараз кажуть, що це лише клаптик паперу, то з точки зору зобов'язань - це так. А з огляду на мораль лише Росія порушила угоду. Решта країн Україну підтримують. "Після російського вторгнення Англія і США ввели санкції. Вони нам допомагають і сприяють відновленню нашої територіальної цілісності. США і Англія кажуть, " Покажіть норму, що ми повинні надавати вам військову допомогу? От у цьому й був недолік Будапештського меморандуму".
Окрім без'ядерного статусу, Україна вирішила заявити ще й про нейтральність, позаблоковість і багатовекторність. Це все було виписано в Конституції 1996 року. Така політика ослабила Україну і позбавила її чітких союзників. "Україна опинилася в ситуації, коли в нас не виявилося друзів. Інші країни могли б пред'явити нам питання: "Чому ми повинні вам допомагати? Ви ж нейтральні".
і США нічого Україні не винні?
Поляки НАПАЛИ на вантажівки із ВІЙСЬКОВОЮ ДОПОМОГОЮ Україні на кордоні: кричать і штовхають АВТО
https://www.youtube.com/watch?v=QtT4E1512go
НЕ захотел.