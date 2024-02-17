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Конгрес США (1201) допомога (7871) Пелосі Ненсі (68)

На підтримку України в Палаті представників Конгресу США набереться понад 300 голосів, - ексспікерка Пелосі

пелосі

Колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, яка досі відіграє ключову роль у Демократичній партії, вважає, що в нижній палаті Конгресу США набереться понад 300 голосів для того, щоби підтримати подальшу допомогу України.

Про це вона заявила в суботу під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо голоси в Конгресі (в нижній палаті – ред.), понад 300 голосів за допомогу Україні", - зауважила впливова політикиня.

У цьому контексті вона підкреслила, що запит президента Байдена із зовнішньою допомогою від самого початку базувався на цінностях, які відстоюють Сполучені Штати.

"Тож, ми повинні це зробити",- підкреслила Пелосі щодо ухвалення законопроєкту з допомогою Україні, Ізраїлю, Тайваню та іншою допомогою в Палаті представників США.

Вона також підкреслила, що демократи налаштовані рішуче щодо проведення переговорів із республіканцями. Пелосі зауважила, що коли проходять такі перемовини, ніхто не втомлюється та продовжує відстоювати позиції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Додатковий пакет допомоги Україні під час голосування у Конгресі США буде прийнятий, - Гарріс

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Топ коментарі
+10
і шо?
де ракети?
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17.02.2024 19:35
+8
Одне зараз потрібно, **********, ракети , а цей пізд.....ж голоси є голосів нема, Джонсон блокує..........а результат який???? Гинуть хлопці !!! Тому рухайтеся і чим швидше тим більше наших хлопців буде в порядку!!!
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17.02.2024 19:46
+7
Так снимайте этого ******-Джонсона, и ставьте нормального спикера.
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17.02.2024 19:51
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і шо?
де ракети?
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17.02.2024 19:35 Відповісти
снаряди ракети на кордоні з Польшею
потрібен лише - дозвіл
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17.02.2024 19:49 Відповісти
У США майже 5 млн списаних 155 снарядів, які Байден має законне право передати кому завгодно без дозволу Конгресу.
Так, там 14% відмов (тобто 14% снарядів не розриваються) - але це набагато краще, ніж відсутність снарядів. Але Байден чогось чекає...
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17.02.2024 20:20 Відповісти
а помніш як ти топив в 2019 році проти Порошенка ?
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17.02.2024 20:23 Відповісти
Проти будь-якої влади топлю по факту факапів цієї влади.
Порошенко був так само дуже далекий ві ідеалу, як і Зеля. Доречі, за Зелю я теж ніколи не топив.

І так, це не має відношення до снарядів, які не надає Украхні БАйден - Зеленський президент України чи Порошенко - Байдену пофігу.
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17.02.2024 20:29 Відповісти
Красавєц !!!

Тобто Оман, Вагнергейт і агент ФСБ Козирь - то чисто случайно, а не тому, шо ти топив проти єдиного їм альтернативного кандидата в Президенти України ?
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17.02.2024 20:33 Відповісти
А який ЗАРАЗ рейтинг Сивочолого і зеленопикого?
Що я пропустив?
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17.02.2024 20:45 Відповісти
ти пропустив вивчення різниці між державником і руйнівником державності
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17.02.2024 20:56 Відповісти
ти не відповів на питання
суть в бажаннях більшості Українців, а не в бажаннях однієї бабки-ждуна під під'їздом
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17.02.2024 21:45 Відповісти
а яке було питання ?

я рейтинги не проводжу і гугл тобі не відключаю.

чи про шо було питання?

І до чого тут бабка-ждун ?

Кстаті, у більшості українців IQ менше середнього. Давай тобі хірурга виберемо більшістю українців ?
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17.02.2024 21:50 Відповісти
тобто ти вважаєш що твоє IQ високе і ти самий розумна людина у світі?
це нормально
як кажуть брати Американці
Якщо ти такий розумний - чтому до сих пір ти не мільярдер?
що? не хочеш бути мільярдером?
це нормально
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18.02.2024 12:09 Відповісти
так кажуть не дуже розумні брати американці, бо для мільярдів треба не IQ високий, а EQ, тобто не інтелектуальний коефіцієнт, а емоційний. Всі мільярдери насправді не дуже розумні
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18.02.2024 12:13 Відповісти
значить ти не мільярдер
але думаєш що розумний
це нормально - даннінг крюгер тобі в поміч, друже
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18.02.2024 12:23 Відповісти
назви хоч одного розумного мільярдера
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18.02.2024 12:27 Відповісти
друже - цензор не місце дискутувати на цю тему
я тобі задав питання який зараз рейтинг у Сивочолого та зеленого
ти прикинувсядурником - типу рейтинги не читаєш
питань більше немає
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18.02.2024 12:34 Відповісти
Тобто - я критикую по реальних факапах, а не розповсюджую як ти маячню про "агент Лоліта", "Порошенко вбив брата" і тд.
І так, будь-яку владу потрібно критикувати - і Порошенка також - він не є виключенням, він не є святим.
І так, ваш троллячий флуд жодним чином не стосується теми статті.
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17.02.2024 20:54 Відповісти
Порівняно з зебілом, обранню якого ви посприяли, він дійсно святий.
Країну не зраджував. І люди біля нього не зраджували.
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17.02.2024 20:56 Відповісти
Та ідіть у баню, сектанти.
Кожну владу потрібно критикувати по її реальних справах! І якщо хтось блокує створення антикорупційного суду і суддівську реформу - його критикою потрібно до цього примушувати, а не на руках носити!
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17.02.2024 20:57 Відповісти
А ви критикували для чого ? Щоб гірше стало ?
Ну і де все оте ???
Де держава ??? Де люди ???? Ми гинемо !!!
Які ще суди. У вас розум є чи відібрало.
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17.02.2024 20:59 Відповісти
Якщо владу не критикувати - з влади получається путін. Вам це потрібно?
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17.02.2024 21:11 Відповісти
накритикували, де тепер гарантія що сюди не прийде справжній путін
хоча і від власного ви себе не убезпечили.
в нас фактично державний переворот, вся влада у самозванця єрмака
нема ні уряду, ні парламенту, ні судів
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17.02.2024 21:12 Відповісти
Не критикувати владу - це не варіант у будь-якому випадку. А напад путіна на Україну від призвища президента України не сильно залежав.
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17.02.2024 21:19 Відповісти
Але від прізвища президента залежала підготовка оборони. Дуже.
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17.02.2024 21:28 Відповісти
У вас багато терпіння дискутувати з демагогом зеленуватого окрасу?
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17.02.2024 21:46 Відповісти
панімаєш лі, перед другим туром 2019 року була розвилка - або ти з не святим Порошенком, або ти з тупим, істеричним, неосвіченим і закомплексованим Зеленським.

Третього не було у другому турі.

Ти топив проти одного, тобто підвищував шанси його конкурента.

Ти підвищував шанси Зеленського.

І пердни, шо ти так не робив
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17.02.2024 21:00 Відповісти
ПНХ, сектант порошенківський. Моване про твого босса, а про Байдена.
Харе вже свою порошенку сувати скрізь не в тему.
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17.02.2024 21:10 Відповісти
мова про те, шо третього варіанту не було і ти топив проти одного з варіантів в угоду іншому варіанту.

ти дотопив до своєї перемоги.

в результаті твоєї перемоги війна і сотні тисяч трупів.

Здохни в муках, скотино
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17.02.2024 21:37 Відповісти
Мова про те, що варіантів було багато і твій босс був лише одним з них - не більше і не менше. А також мова про те, що ти, ботяро, флуд про свобо босса тикаєш де завгодно невпопад. Тобі платять за кількість постів зі згадкою порошенкі?
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17.02.2024 21:52 Відповісти
Варіантів було дуже багато в другому турі !!!

А скільки було варіантів у другому турі ?

І давай не будемо про те, скільки тобі платили за пости проти порошенка.
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17.02.2024 21:55 Відповісти
Мені ні скільки ні за які пости ніколи не платили. І так, на відміну від тебе - я пишу пости лише по темі статті - так, як роблять живі нормальні люди, а не троллі-на-зарплаті накшталт тебе, які свого порошенка пхають у будь-які теми, які взагалі не стосуються порошенка.
І так, перед другим туром я не писав на підтримку жодного з кандидатів. Зеленського я інакше ніж "котом у мішку" не називав.
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17.02.2024 22:12 Відповісти
ну давай по логіці )))

Порошенко - перший з двох кандидат. Його єдиний пройоб - він за свої задекларовані гроші раз за 5 років на тиждень злітав з сім'єю на Мальдіви.

Зеленський - другий з двох кандидатів. Його пройоби - тупий, без освіти, істеричний, без команди, без досвіду, ненавидить Україну, виховався в Москві, обсирає Україну скрізь всіма досяжними способами, глузує з українців, української мови... Про ********* палочки добавити ?

І ти, падло, проти другого ***** перед другим туром не написало. Я тебе пам'ятаю.

Ти, падло, зробило все від тебе залежне, шоб Президентом України став не перший, а другий.

Ну то радій результатам свого вибору і сотням тисяч трупів.
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17.02.2024 22:36 Відповісти
Та йти ти на йух зі своєю порошенкою у кожній темі!
У нього пройобів було вагон і величезна тележка. Тільки за одностороньнє перемир'я у червні 2014го його можно було розстріляти за держзраду. Якщо б таке зробив Зеля - ти б його загнобив і правильно зробив би. Але через те, що це зробив твій босс - ти йому це навіть не згауєш!
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17.02.2024 22:38 Відповісти
Та йти ти на йух зі своєю порошенкою у кожній темі!

так це ж ти перший про нього написав.

може сам туди і сходиш зі своєю альтернтивою порошенку ?
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17.02.2024 22:47 Відповісти
Де я перший написав? Тобі вже стороння людина довела твою брехню - я написав про Байдена і снаряди - а ти про свою порошенку мені у відповідь!
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17.02.2024 22:48 Відповісти
у тебе в 2019 був вибір.

ти вибрав.

**** ти ниєш ?

тисячі трупів - твій вибір
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17.02.2024 22:57 Відповісти
Знову брехня. ***** готовалось напасти на Україну незалежно від прізвища президента України. І порошенко від цього ніяк би не спас. Тому не перекладай провину за агресію ***** на українців, покидьок.
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17.02.2024 23:35 Відповісти
ну мабуть не напав, коли вся армія України була в чисельності 10 тисяч босяків в кедах в 2014 році.

і 8 тисяч ракет не полетіло по Україні в 2014 році

і 5 тисяч танків не поїхали на Київ в 2014 році.

А чё так ?
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17.02.2024 23:42 Відповісти
А він для таких як ти йолопів в інтерв'ю відповів: "армія рф не була готова до повномасштабного воргнення". Скільки було боєготових віськ - стільки й напали у 2014му
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18.02.2024 03:28 Відповісти
А чого він з факту "що є снаряди на утилізацію" переключився на Порошенка?
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17.02.2024 21:47 Відповісти
Потому, що він працівник піар-відділку порошенка. І переходить на Порошенка у будь-якій темі.
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17.02.2024 21:54 Відповісти
ну мабуть тому, що в коменті, на який я відповів, ця потвора, яка привела Зеленського до влади, написала про порошенка...

така мисля тобі в голову не приходила ?

Воно написало про порошенка - я відповів про порошенка.
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17.02.2024 21:59 Відповісти
Ось два повідомлення
в першому про снаряди
у відповіді вже про Порошенко

тому "така мисля тобі в голову не приходила" - не приходила

"Воно написало про порошенка - я відповів про порошенка."
Де було про Порошека?



У США майже 5 млн списаних 155 снарядів, які Байден має законне право передати кому завгодно без дозволу Конгресу.
Так, там 14% відмов (тобто 14% снарядів не розриваються) - але це набагато краще, ніж відсутність снарядів. Але Байден чогось чекає...


а помніш як ти топив в 2019 році проти Порошенка ?
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17.02.2024 22:04 Відповісти
Каюсь, не було про порошенка в коменті.

Просто я цього підара, який привів до влади Зеленського, пам'ятаю ще з того часу.

Зеленського, Єрмака, Татарова, Демченка, Гетьманцева, Арахамію, Безуглу ...

Це він їх своєю агітацією привів до влади.

Можливо ти в щасті від цього, а я не дуже
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17.02.2024 23:02 Відповісти
Вибрали все таки 73%
Та й здавався нормальним, після скандалів про оточення Порошенка.

Едине що не подобалось, це непристойні жарти про "повію", "бідон", "термос", "********* палички", та інше
здається перепрошень та вибачень за ці жарти не було. Чи були?
а перед кадировим прийшлось вибачатись...

Так СН змогла зібрати найкращих з самих "гірших" по країні...

Залишилось почекати до травня, коли закінчаться повноваження.
Так як подовження повноважень не передбачено (на відміну від ВРУ),
то згідно закона правильне рішення -
добровільно скласти повноваження в день закінчення терміну.
ВО Президента стане спікер ВРУ.
Мабуть не кращий варіант.
Но потрібно хоч щось зробити по закону
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17.02.2024 23:34 Відповісти
дядьку, де закон і де дипломований юрізд криворіжжя ? )))
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17.02.2024 23:45 Відповісти
14% відмов, це не вистрелить чи розірветься в стволі. Така собі руська рулететка. Це 2 патрона у нагана, личо ви будете грати?
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17.02.2024 20:39 Відповісти
Ні, там мова тільки про те, що вони не розриваються нібито.

PS Слово "русская" з російської на українську НІКОЛИ не перекладається як "руська", лише як російська.
А РУСЬка - це те, що стосується Русі, а не московитів.
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17.02.2024 20:56 Відповісти
Дякую, я тільки вчусь
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17.02.2024 21:26 Відповісти
НЕ срабатывания взрывателей кассетных элементов.
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17.02.2024 21:00 Відповісти
Ну и пусть 14% взрывателей не сработают! Зато остальные 86% сработают и убьют рашистов! Это много улчше чем ничего!
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17.02.2024 21:12 Відповісти
А я шо против? Я просто объяснил челу.
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17.02.2024 21:51 Відповісти
Ракети під асфальтом на півдні України, біля Чорнобиля і на сході. Так "Нептун", "Грім 2", "Вільха М", "Верба" та інші. Там і снаряди і міни. А в США ракети для США, Ви не знали? Звичайно вони можуть нам їх дати, але потрібно просити, а не бикувати, бо вони нам точно нічого не винні.
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17.02.2024 20:23 Відповісти
точно не винні?
і Будапештський меморандум - просто туалетний папірець?
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17.02.2024 20:44 Відповісти
Прочитайте Будапештський мерорандум і не баламутьте людей. США брали зобовязання на нас не нападати і дотрималися його, на нас не напали і нам не погрожують. А кацапи забрали всю нашу ядерну зброю і напали. Моживо пан там відшукав щось інше? Напишіть, просто цікаво, можливо я чогось не дочитав.
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17.02.2024 20:56 Відповісти
все вірно
але не вірно одне- ЦЕ ЧОТИРЬОХ-СТОРОННІЙ меморандум
тобто ЧОТИРИ сторони відповідальні одночасно
Інакше який сенс збиратися гуртом - якщо кожен відповідає окремо?
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17.02.2024 21:36 Відповісти
яке незручне питання за його логікою відповідлаьність мусять нести лише кацапи, а сша з англією просто поруч постояли
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17.02.2024 21:44 Відповісти
Прочитайте меморандум ще і ще раз. Потім прочитайте, що таке меморандум, а що таке договір чи інші документи і як оформляються якісь зобов'язання на міжнародному рівні.
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17.02.2024 21:52 Відповісти
Он не про обязательства ,а про консультации .А ядерное оружие мы отдали сами .Сделали так сказать жест доброй воли
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17.02.2024 20:57 Відповісти
если сами - то что там делали США и Великобритания?
может стоило позвать папуасов на всякий случай?
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17.02.2024 21:40 Відповісти
Шановний пане . Спеціально для Вас ще раз витратив час і вибрав основне із того документа, про який Ви написали.

14 січня 1994 року лідери України, Сполучених Штатів Америки та Росії підписали спільну заяву про наміри вивезти з України всю ядерну зброю. Наступною того року була угода, яку з усіх міжнародних договорів найбільше згадують, коли йдеться про російське вторгнення до України. Це Будапештський меморандум. Його уклали через 11 місяців, 5 грудня 1994 року.Фактично ж наша держава почала роззброюватися за кілька років до цього. Ще в Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 року йшлося про те, що Україна наміряється позбутися ядерної зброї. У 1991 році Верховна Рада заявила про безядерний статус. Також того року під час Мінської угоди країни СНД вирішили, що всю ядерну зброю з колишнього СРСР зосередять в Росії. Пізніше ядерне роззброєння України закріпилося на міжнародному рівні. 14 січня 1994 року президенти України, США й Росії (Леонід Кравчук, Білл Клінтон і Борис Єльцин) виступили з трихстороннбою заявою про те, що "всі ядерні боєзаряди будуть виведені з території України до Росії для цілей їх наступного розукомплектування у якомога коротший можливий час". Ця зустріч відбулася в московському Кремлі. У тому самому році, 5 грудня глави країн зібралися ще раз уже в Будапешті й підписали меморандум. Цього разу до американського й російського президентів приєднався британський прем'єр-міністр. Україну ж представляв уже не Леонід Кравчук, а його наступник Леонід Кучма: його обрали в липні 1994 року. "Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї". За цим документом Україна мала ліквідувати всю ядерну зброю на своїй території. Водночас США, Росія й Велика Британія зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет і наявні кордони України, а також що "ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України". При цьому всі країни сказали, що проводитимуть "консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань". Нам дали гарантії, механізм отримання яких, по-перше, не прописано. А по-друге, будь-яка міжнародна угода має бути ратифікована. Меморандум не затверджений парламентами США, Великобританії й Росії. Тому коли зараз кажуть, що це лише клаптик паперу, то з точки зору зобов'язань - це так. А з огляду на мораль лише Росія порушила угоду. Решта країн Україну підтримують. "Після російського вторгнення Англія і США ввели санкції. Вони нам допомагають і сприяють відновленню нашої територіальної цілісності. США і Англія кажуть, " Покажіть норму, що ми повинні надавати вам військову допомогу? От у цьому й був недолік Будапештського меморандуму".

Окрім без'ядерного статусу, Україна вирішила заявити ще й про нейтральність, позаблоковість і багатовекторність. Це все було виписано в Конституції 1996 року. Така політика ослабила Україну і позбавила її чітких союзників. "Україна опинилася в ситуації, коли в нас не виявилося друзів. Інші країни могли б пред'явити нам питання: "Чому ми повинні вам допомагати? Ви ж нейтральні".
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17.02.2024 21:21 Відповісти
тобто росія забрала зброю за згодою США?
і США нічого Україні не винні?
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17.02.2024 21:39 Відповісти
Точно, Україна сама добровільно передала ядерну зброю кацапам. Взяли і віддали, та ще й вирішили стати нейтральними. Я Вам спеціально написав окремі пункти меморандуму, фактично папірця і там нічого немає про зобовязання військової допомоги, чи введенні своїх військ для захисту, крім не нападати і не погрожувати. Так США на нас не напала і не погрожує, то які до них питання, що наші дурні просто так все віддали кацапам? США, Росія й Велика Британія зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет і наявні кордони України, а також що "ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України". При цьому всі країни сказали, що проводитимуть "консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
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17.02.2024 21:58 Відповісти
Спеціалісти з США їздили на вантажівках і допомагали демонтувати і шахти підривати.Саме США на Україну тисли,щоб цю зброю віддали і не тільки цю.Обама навіть бувши сенатором інспектував утилізацію снарядів,не те що якихось ракет.
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17.02.2024 22:56 Відповісти
Ні, не добровільно, а під тиском США і росії. Порийтесь в архівах того часу, дізнаєтесь про те https://bastion.tv/yak-ssha-zmusili-********-vidmovitisya-vid-yadernoyi-zbroyi-na-vimogu-rosiyi_n58777 Як США змусили Україну відмовитися від ядерної зброї на вимогу росії
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18.02.2024 02:05 Відповісти
Трясця, дайте триста ПІЛОТІВ з літаками !!! Або дозвольте ветеранам згадати старовину і показати бойовий досвід !!! *****.
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17.02.2024 19:35 Відповісти
Зєрмаки почули. Пора готувати вояж завгоспа до США?
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17.02.2024 19:46 Відповісти
Одне зараз потрібно, **********, ракети , а цей пізд.....ж голоси є голосів нема, Джонсон блокує..........а результат який???? Гинуть хлопці !!! Тому рухайтеся і чим швидше тим більше наших хлопців буде в порядку!!!
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17.02.2024 19:46 Відповісти
100%.А чим більше хлопців виживуть, тим швидше переможуть, а потім і порядок в країні наведуть. Бо дуже висока ціна.
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17.02.2024 19:53 Відповісти
і кому з теперішньої влади воно надо ?
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17.02.2024 20:24 Відповісти
Никому из них оно в ху* не уперлось.
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17.02.2024 21:05 Відповісти
Щодо "порядок наведуть" сильно не розраховуйте. В армії зараз у багатьох бригадах дика корупція і повна жесть - дуже багато офіцерів вимагають відкати, крадуть гумдопомогу, займаються комерцією та мародерством, абсолютно не бережуть бійців. Тому спочатку потрібно навести порядок у самій армії.
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17.02.2024 20:27 Відповісти
цей пізд.....ж голоси є голосів нема - це і є демократичним процесом. Якщо суспільство розділене, то умовах представницької демократії виходить така ситуація. Альтернатива - влада еліти, до якої потрапляють, лише продемонструвавши лояльність строго визначеному курсу, а думка інших ігнорується, а разіа разі опору придушується як ворожа. Це називається автократією. Яка система ефективніша вирішуйте самі.
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17.02.2024 19:59 Відповісти
подивись кіно. Крім демократії і автократії є ще варіанти.

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17.02.2024 20:26 Відповісти
А як такий приклад, через три дні після 11 вересня, В-52 в великій кількості атакували всі місця де можливо знаходився бін ладен, жодних голосувань жодних палат не було потрібне!!! Йде війна і нам так само потрібно боронити своїх людей свою країну, а якісь чмирі нам це блокують, бо не їхні хлопці гинуть, тож я знаю що таке демократія чи автократія чи..........це називається САБОТАЖ, і на срати хто за цим стоїть, є ще і інші типи впливу, але не хотять цього робити!!!!
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17.02.2024 22:33 Відповісти
Мммммм....ЗеБіл схопив тому?
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17.02.2024 19:49 Відповісти
Так снимайте этого ******-Джонсона, и ставьте нормального спикера.
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17.02.2024 19:51 Відповісти
Звідки там 300 голосів? Руда сальна голова відмашки не давала. Не варто вірити в те, чого вже немає
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17.02.2024 19:52 Відповісти
С 435 конгрессменов. фанатов Трампа там мало, 10-12 быдляков.
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17.02.2024 21:34 Відповісти
поки ті думають, то ці діють...
Поляки НАПАЛИ на вантажівки із ВІЙСЬКОВОЮ ДОПОМОГОЮ Україні на кордоні: кричать і штовхають АВТО
https://www.youtube.com/watch?v=QtT4E1512go
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17.02.2024 20:00 Відповісти
Нещодавно багато хто говорив що поляки не всі звичайно, але не такі простачки. Тільки патріотам не всім, звичайно, це в голову внести було не реально.
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17.02.2024 20:10 Відповісти
США найвеличнiша краiна у свiтi ! Нацiя переможцiв ! Нестримнi , невразливi ,лютi ! Не рекомендую нiкому зустрiчатися на полi бою з США та нашими партнерами та друзями !
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17.02.2024 20:15 Відповісти
Откуда они взялись и почему тогда до сих пор не проголосовали ? Нужно минимум 218 голосов , демократов 213 , даже 5 найти проблема . И тут вдруг 300 !!! Кто-то вешает лапшу на уши , приписывая ей то , что она не говорила ?
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17.02.2024 20:22 Відповісти
за что не голосовали Гриша? Спикер Джонсон не ставил этот пакет на голосование вообще.
НЕ захотел.
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17.02.2024 20:49 Відповісти
Вона також підкреслила, що демократи налаштовані рішуче щодо проведення переговорів із республіканцями. Пелосі зауважила, що коли проходять такі перемовини, ніхто не втомлюється та продовжує відстоювати позиції. поки що рішучість республіканців.куплена куйлом.перемагає рішучість американських демократів .а в той самий час українців рашист знищує...
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17.02.2024 20:23 Відповісти
Тоді збирайте 218 голосів і вносьте питання на розгляд через голову спікера. В чому проблема?
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17.02.2024 20:32 Відповісти
Піздьож сивої кобили, щоб зменшити критику на американців від європейських політиків.
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17.02.2024 20:37 Відповісти
Пані Пелосі , очевидно, каже правду. Діючий спікер блюзнірськи не виносить на голосування і, де-факто по-шахрайськи ,оголосив канікули конгресменам.
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17.02.2024 20:51 Відповісти
Если бы они там не были беспомощными оленями, пятая колонна рыжего гондона сидела бы под лавкой и не высовывалась.
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17.02.2024 21:10 Відповісти
Знаєте що найбільше стримує від голосування республіканців? Те що після перемоги демократи будуть пити шампанське і хвалитися як всіх нагнули. Ви наприклад хоч щось поступилися партії "Слуга народу"?
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18.02.2024 00:14 Відповісти
В США хочуть знову разіграти карти як рузвельт , заохочувати диктаторів , а потім коли спалахне полум'я війни в Європі, будуть намагатися загасити пожежу війни поки не отримають свої дивіденди: втеча інвесторів із Європи в Америку, ослаблення євро , видача кредитів на відновлення європейських країн. Якщо за дві світових війни так вдалося американцям , то чого не може вийти із третьої війни. Зараз американцям нічого не треба робити, просто тягнути час та імітувати бурхливу діяльність, за них зробить все час. Нічого особистого тільки бізнес.
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18.02.2024 00:15 Відповісти
Дівчині 83 роки
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18.02.2024 04:10 Відповісти
Нормальок !
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18.02.2024 07:23 Відповісти
 
 