Зеленський обговорив із австралійським мільярдером Форрестом питання відбудови України. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Мюнхена зустрівся із австралійським бізнесменом, засновником гірничодобувної компанії Fortescue Metals Group Ендрю Форрестом, з яким обговорив питання відбудови України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
"У Мюнхені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з австралійським бізнесменом і філантропом, засновником однієї з найбільших гірничодобувних компаній світу Fortescue Metals Group (FMG) Ендрю Форрестом. Глава держави подякував йому за активну публічну підтримку України", - інформує Офіс Президента.
Як зазначається, Зеленський високо оцінив допомогу Форреста в реалізації гуманітарних проєктів в Україні, зокрема щодо будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб.
Окрему увагу співрозмовники приділили питанням відбудови України, залученню великих світових фінансових і промислових компаній до проєктів з відновлення країни від наслідків російської агресії.
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У прифронтовий шпиталь терміново потрібні апарати АЗФ для важкопоранених воїнів, які вийшли з Авдіївки, оголошено збір коштів, - волонтерка Юсупова
В прифронтовий шпиталь потрібні апарати АЗФ для важкопоранених воїнів, які вийшли з Авдіївки Донецької області.
Про це повідомила у https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=947485693405533&id=100044323334912&mibextid=WC7FNe фейсбуці волонтерка Наталія Юсупова, інформує
"Терміново!! В прифронтовий шпиталь потрібні апарати АЗФ. Це для важкопоранених бійців, які вийшли з Авдіївки та прибувають , поранених дуже багато, апаратів не вистачає!! Ці апарати рятують ноги та руки воїнів, прошу віднестися відповідально", - зазначає волонтерка.
За словами Юсупової, необхідно 60 апаратів на нижні та верхні кінцівки. Ціна 150 тис. грн.
"Треба якомога більше.Треба оплатити, щоб аппарати почали збирати. Прошу допомогти. ", - додає вона.
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пошлютназовут.
(это бывшиеЗе постили ещё 28.01.2024)
https://youtu.be/Q4_B5Oe5Mrs?si=A2lRZferWdS9_tZ
cЗеленский о войне. Отодвигают границы
95-й Квартал "шатал" действующую украинскую власть в оккупированной Горловке в 2014
Через 20 минут после большого пророссийского митинга в 500 метрах от концертного зала Стирола, Вова и Квартал-95 начали свой концерт, где основным лейтмотивом был месседж «максимально шатать действующую власть». Вот что https://www.06242.ua/news/517847/studia-95-kvartal-segodna-posetit-gorlovku-umoristy-predlagaut-maksimalno-satat-dejstvuusuu-vlast?fbclid=IwAR0TXLSrUZuQT1fMGKeDY_XeJ-ekgL2duLe3uSAQMoE7xvXm8SU8YADCscY пишет сайт 06242.ua о том дне. Оказывается, Зеленский и Кошевой дали интервью на местном телеканале, который уже контролировался боевиками РФ. Эфир на телеканале Донбасс начался с вопроса: "Вам не страшно было ехать на Восток при нынешней неспокойной ситуации?", на что Зеленский без раздумий ответил следующее: "Мы даже не думали отменять концерты, потому что знали, что нас ждет зритель. Мы нашего зрителя не обманываем, потому просто не могли не приехать". На следующий вопрос о том, как Зеленский относится к ситауации в захваченной Горловке, он сказал вроде бы и правильную вещь: "Все хорошее, что мы все сейчас можем сделать для Украины - это максимально давить на объединение страны и максимально шатать действующую власть, чтобы политики работали и защищали свою страну и ее границу, это очень важно". Но есть один совсем немаленький ньюанс. Горловское РОВД и почти все местные мусора поголовно перешли на сторону оккупантов еще 14 апреля - пруф:
15 апреля 2014 горловский милиционер Андрей Крищенко, при попытке сбросить дыровский флаг со здания РОВД, получил тяжелые ранения от озверевшей толпы предателй. А 17 апреля 2014 года Зеленский с Кварталом спокойно выступает себе в концертном зале после большого пророссийского митинга. В тот самый момент, когда украинского активиста Владимира Рыбака выкрали в толпе около этого концертного зала прямое во время концерта, об этом https://newsua.one/news/kak-v-2014-godu-zelenskii-i-ko-shatal-ukrainskuyu-vlast-v-gorlovke.html вспоминает жена Рыбака. То есть украинцев и проукраинских активистов в оккупированной Горловке уже убивают, а Квартал и Вова чувствуют себя в абсолютной безопасности. Кто гарантировал им безопасность? Украинская власть? Кто тогда охранял Вовочку? Ответ один - пособники оккупантов под управлением россиян. Надо же какой поворот, о котором Вовочка стыдливо молчит. Думаю, стоило задать бы его Зеленскому - с кем он договаривался про концерт и его безопасность в оккупированной Горловке в апреле 2014.
Дальше в интервью Зеленский рассказывает про выборы: "Что касается короля или королевы, которого мы будем избирать 25 мая, то я признаюсь - я никогда не голосовал, потому что пытался соблюдать политический нейтралитет как на сцене, так и за ее пределами". Вспомните, сами сколько у него было концертов с политическим окрасом, и кстати в оккупированной Горловке он особенно налегал на высмеивание действующей украинской власти, особенно на Кличко во время Майдана. Вова может и хотел бы забыть об этом факте, но тысячи горловчан - помнят.
Де ти взяоґлося на голову країни???!!!
Яка відбудова? Чого? Треба споатку вистояти , але цього Зе-команда не може допустити! Та ще й вигнати русню на***! А інакше ніхто нічого вкладати не буде ,особливо з цією владою!
Думаєш він такий дурний, що буде давати бабло на вашу пилораму ?
Де він збирається відбудовувати , за Збручем ? Відповідно до оманських угод?
Хоча з Кличка весь час ржали у своєму цирку.
Такий гучний заголовок.
ви свого годуєте, ми свого...
два борови мої два борови....