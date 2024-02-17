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Австралія (415) Зеленський (22411) відбудова (336)

Зеленський обговорив із австралійським мільярдером Форрестом питання відбудови України. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Мюнхена зустрівся із австралійським бізнесменом, засновником гірничодобувної компанії Fortescue Metals Group Ендрю Форрестом, з яким обговорив питання відбудови України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"У Мюнхені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з австралійським бізнесменом і філантропом, засновником однієї з найбільших гірничодобувних компаній світу Fortescue Metals Group (FMG) Ендрю Форрестом. Глава держави подякував йому за активну публічну підтримку України", - інформує Офіс Президента.

Як зазначається, Зеленський високо оцінив допомогу Форреста в реалізації гуманітарних проєктів в Україні, зокрема щодо будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб.

Окрему увагу співрозмовники приділили питанням відбудови України, залученню великих світових фінансових і промислових компаній до проєктів з відновлення країни від наслідків російської агресії.

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Форрест

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Форрест

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Топ коментарі
+20
Яке воно кончене.
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17.02.2024 20:41
+19
Петух , сначала защити Украину , потом будешь за откаты договариваться .
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17.02.2024 20:40
+17
А своїх мільярдерів потрусити слабо ?
Думаєш він такий дурний, що буде давати бабло на вашу пилораму ?
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17.02.2024 20:50
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Пораненим під Авдіївкою немає чим лікуватися, а цей вже "відбудовується"

У прифронтовий шпиталь терміново потрібні апарати АЗФ для важкопоранених воїнів, які вийшли з Авдіївки, оголошено збір коштів, - волонтерка Юсупова


В прифронтовий шпиталь потрібні апарати АЗФ для важкопоранених воїнів, які вийшли з Авдіївки Донецької області.

Про це повідомила у https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=947485693405533&id=100044323334912&mibextid=WC7FNe фейсбуці волонтерка Наталія Юсупова, інформує

"Терміново!! В прифронтовий шпиталь потрібні апарати АЗФ. Це для важкопоранених бійців, які вийшли з Авдіївки та прибувають , поранених дуже багато, апаратів не вистачає!! Ці апарати рятують ноги та руки воїнів, прошу віднестися відповідально", - зазначає волонтерка.

За словами Юсупової, необхідно 60 апаратів на нижні та верхні кінцівки. Ціна 150 тис. грн.

"Треба якомога більше.Треба оплатити, щоб аппарати почали збирати. Прошу допомогти. ", - додає вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ":
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17.02.2024 20:35 Відповісти
Кенгуру ще завезе..
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17.02.2024 20:41 Відповісти
Хорошего человека Лесом не пошлют назовут.
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17.02.2024 21:58 Відповісти
Може він 100500 мільонів дерев ще насаджає..
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17.02.2024 22:10 Відповісти
Печерский холм "..в офисе Ермака называют Авдеевку не иначе как «необходимой жертвой для выхода на перемирие с Москвой». У Ермака уверяют, что отдача Путину Авдеевки станет той «перемогой», которая нужна президенту России для оглашения спецоперации завершенной..."

(это бывшиеЗе постили ещё 28.01.2024)
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17.02.2024 20:36 Відповісти
Ага!
https://youtu.be/Q4_B5Oe5Mrs?si=A2lRZferWdS9_tZ
cЗеленский о войне. Отодвигают границы
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17.02.2024 20:39 Відповісти
Зе, во время гастролей для рузких в уже захваченой Бесом Горловке, 17апреля2014, в интервью макеевскому тв-каналу Юнион говорил о своём намерении максимально шатать украинскую власть.
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17.02.2024 20:47 Відповісти
В мене ці "подвиги" зє ще з 2014 року "підшиті" в окремій папці:

95-й Квартал "шатал" действующую украинскую власть в оккупированной Горловке в 2014



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17.02.2024 21:22 Відповісти
Удивительные факты всплывают по событиям 2014 года касющиеся, Вовы Зеленского и Квартала-95, о которых они предпочитают помалкивать, особенно сейчас. Речь идет о выступлении в оккупированной Горловке 17 апреля 2014 года. Даже видео выступления было старательно подтерто в сети его менеджментом и боевиками. 17 апреля 2014 года, 95-квартал выступал в КСКЦ "Стирол" (т.н. Белая жемчужина).

Через 20 минут после большого пророссийского митинга в 500 метрах от концертного зала Стирола, Вова и Квартал-95 начали свой концерт, где основным лейтмотивом был месседж «максимально шатать действующую власть». Вот что https://www.06242.ua/news/517847/studia-95-kvartal-segodna-posetit-gorlovku-umoristy-predlagaut-maksimalno-satat-dejstvuusuu-vlast?fbclid=IwAR0TXLSrUZuQT1fMGKeDY_XeJ-ekgL2duLe3uSAQMoE7xvXm8SU8YADCscY пишет сайт 06242.ua о том дне. Оказывается, Зеленский и Кошевой дали интервью на местном телеканале, который уже контролировался боевиками РФ. Эфир на телеканале Донбасс начался с вопроса: "Вам не страшно было ехать на Восток при нынешней неспокойной ситуации?", на что Зеленский без раздумий ответил следующее: "Мы даже не думали отменять концерты, потому что знали, что нас ждет зритель. Мы нашего зрителя не обманываем, потому просто не могли не приехать". На следующий вопрос о том, как Зеленский относится к ситауации в захваченной Горловке, он сказал вроде бы и правильную вещь: "Все хорошее, что мы все сейчас можем сделать для Украины - это максимально давить на объединение страны и максимально шатать действующую власть, чтобы политики работали и защищали свою страну и ее границу, это очень важно". Но есть один совсем немаленький ньюанс. Горловское РОВД и почти все местные мусора поголовно перешли на сторону оккупантов еще 14 апреля - пруф:

15 апреля 2014 горловский милиционер Андрей Крищенко, при попытке сбросить дыровский флаг со здания РОВД, получил тяжелые ранения от озверевшей толпы предателй. А 17 апреля 2014 года Зеленский с Кварталом спокойно выступает себе в концертном зале после большого пророссийского митинга. В тот самый момент, когда украинского активиста Владимира Рыбака выкрали в толпе около этого концертного зала прямое во время концерта, об этом https://newsua.one/news/kak-v-2014-godu-zelenskii-i-ko-shatal-ukrainskuyu-vlast-v-gorlovke.html вспоминает жена Рыбака. То есть украинцев и проукраинских активистов в оккупированной Горловке уже убивают, а Квартал и Вова чувствуют себя в абсолютной безопасности. Кто гарантировал им безопасность? Украинская власть? Кто тогда охранял Вовочку? Ответ один - пособники оккупантов под управлением россиян. Надо же какой поворот, о котором Вовочка стыдливо молчит. Думаю, стоило задать бы его Зеленскому - с кем он договаривался про концерт и его безопасность в оккупированной Горловке в апреле 2014.

Дальше в интервью Зеленский рассказывает про выборы: "Что касается короля или королевы, которого мы будем избирать 25 мая, то я признаюсь - я никогда не голосовал, потому что пытался соблюдать политический нейтралитет как на сцене, так и за ее пределами". Вспомните, сами сколько у него было концертов с политическим окрасом, и кстати в оккупированной Горловке он особенно налегал на высмеивание действующей украинской власти, особенно на Кличко во время Майдана. Вова может и хотел бы забыть об этом факте, но тысячи горловчан - помнят.
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17.02.2024 21:24 Відповісти
..Кстати, в https://t.me/pecherhill/914 офисе Ермака вполне всерьез говорят о возможности пожертвовать Константиновкой и даже Краматорском . В офисе Ермака уверены, массовая демобилизация из ВСУ солдат замученных двумя годами войны, перекроет любой негатив от территориальных потерь...
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17.02.2024 20:39 Відповісти
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17.02.2024 21:02 Відповісти
ДЛєрмак поруч усе контролює.
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17.02.2024 21:08 Відповісти
Петух , сначала защити Украину , потом будешь за откаты договариваться .
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17.02.2024 20:40 Відповісти
Чувак! Повертайся в Україну! Шкіру невбитого ведмедя якось поділимо коли вб'ємо! Займатися нарешті тим для чого тебе обрали! Мобілізуй крану, не виключно українців!
Де ти взяоґлося на голову країни???!!!
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17.02.2024 20:40 Відповісти
Яке воно кончене.
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17.02.2024 20:41 Відповісти
Воно ж не з неба впало? В нашому місті скоріше вже селі баби, старі суки ледь не з кулаками лізли коли скажеш що за порошенка голосував
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17.02.2024 20:50 Відповісти
Син гадськогопапи , добиває країну, граючи цапам на руку, а вже домовляється знову ,як красти на асфальті.
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17.02.2024 20:43 Відповісти
Всі бачили кіно"чужий?", так це сіпате і є для українців чужий.
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17.02.2024 20:55 Відповісти
Все логічно. Сані треба готувати влітку. Потім самі "розумні" почнуть ставити питання, ось і час був але не підготував ґрунт.
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17.02.2024 20:45 Відповісти
Шоб тобі повилазило, гнида неголена.
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17.02.2024 20:48 Відповісти
"Дэньги давай , давай дэньги!!! " - стенограма розмови .

Яка відбудова? Чого? Треба споатку вистояти , але цього Зе-команда не може допустити! Та ще й вигнати русню на***! А інакше ніхто нічого вкладати не буде ,особливо з цією владою!
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17.02.2024 20:49 Відповісти
А своїх мільярдерів потрусити слабо ?
Думаєш він такий дурний, що буде давати бабло на вашу пилораму ?
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17.02.2024 20:50 Відповісти
Воно в будівницьтві шаре так само, як у військовій справі - що фронтон, що фронт.....
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17.02.2024 20:51 Відповісти
Який турботливий Президент! Як на мене, то вже лохів немає, щоб перераховувати гроші платників податків своїх країн сворі мародерів. Вони також знають, що Володя до середини травня цього року, а там хтось інший буде відбудовувати те, що дозволив тут натворити Херпіду.
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17.02.2024 20:54 Відповісти
Відбудови?!!!!
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17.02.2024 20:56 Відповісти
А ларечник Дерьмак сидит как орел и бдит за СОЛНЦЕЛИКИМ воробушком чтоб чего глупенького не ляпнул
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17.02.2024 21:00 Відповісти
грошикі, це все шо цікавить 4х разові щокі
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17.02.2024 21:01 Відповісти
А ще якось негарно, всі наші відкосники, які по чотирижди відкосили від повісток і дня не служивши в армії, понадягали військову форму і в делегації із інших країн, а особливо громадян, які дивляться це по телебаченню може скластися враження, що мужні пацани ось тільки вилізли з окопів, на кордоні України залишили зброю і бронежилети і на зворотньому шляху знову їх візьмуть і на фронт. Не можна було одягнути костюми, як це написано в протоколі?
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17.02.2024 21:01 Відповісти
Безтолковий ішак продовжує демонструвати "бурхливу діяльність", щоб запудрити суспільству мізки. Яка в дупі відбудова, коли не відомо, що буде завтра зранку. Чомусь це чмо не хоче поїхати до свого "друга Дуди"та показати свою ефективність та записати переможний відосік.
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17.02.2024 21:05 Відповісти
Ну и як мільярдер - повівся?
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17.02.2024 21:08 Відповісти
На те він і мільярдер, що накопив такі статки, бо дурні таких грошей не накопичать. Звичайно не повівся. Йому просто було цікаво подивитися на простих пацанів, які обвели навколо пальця 40 мільйонів.
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17.02.2024 21:33 Відповісти
Ну - за цими квартальними стояв Беня -- самі вони нуль без палички - це вже зараз вбилися в пір"я
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17.02.2024 21:40 Відповісти
А чому тільки Беня? Вони постійно були на заробітках у медведчука. Це в останні роки потрапили під Беню, а до цього були на "Інтері" і інших телеканалах, на яких була доляшка медведчука.
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17.02.2024 21:48 Відповісти
Та в них відмазки - шо артисти - і летять на гроші як мухи на гімно
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17.02.2024 21:55 Відповісти
Так він же не дивиться святийМарафон, як він може повестись)))))
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17.02.2024 21:42 Відповісти
...а австрійський мільярдер перепитав, чи вже виключив Зе Авдіївку із "списку потреб відбудови".
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17.02.2024 21:11 Відповісти
Жизнь станы висит на нитке , а дурак думает о прибытке...
Де він збирається відбудовувати , за Збручем ? Відповідно до оманських угод?
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17.02.2024 21:21 Відповісти
Господи, та він же говорити не вміє.
Хоча з Кличка весь час ржали у своєму цирку.
Такий гучний заголовок.
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17.02.2024 21:31 Відповісти
в нас свій буба, але рудий, в вас свій зелений
ви свого годуєте, ми свого...
два борови мої два борови....
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17.02.2024 21:36 Відповісти
Зєлєнскій прінял австралійского посла за австрійского, і імєл с нім бєсєду.
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17.02.2024 21:38 Відповісти
Вже переміг?(((( Знову гроші клянчить на ху.. зна що, але не на війскових. Яке воно нікчемне((((( Ні що би домовитись лікувати поранених бійців там, у нього в шкарлупі нове велике крадівництво((((( вова не переймайся, до літа ти вже ніхто, побудуємо без тебе.
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17.02.2024 21:40 Відповісти
Вже торгує Україною, лавочник
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17.02.2024 21:52 Відповісти
Які там дговорняки, чистий популізм для лохів з "мудрого наріду"! Домовлятися про відбудову після війни будуть інші люди, які в цьому розбираються. Я дуже надіюсь на це, якщо не буде "мудрого наріду"
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17.02.2024 22:00 Відповісти
Це буде інвєстняня
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17.02.2024 22:00 Відповісти
Это недоразумение решило всю Украину распродать.
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17.02.2024 22:05 Відповісти
Мабуть вже про "асхвальт' домовляються.
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17.02.2024 23:26 Відповісти
І не кажіть, що воно не ****...те, та на всю голову
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18.02.2024 04:57 Відповісти
Слабоумный Нарик а со своими хозяевами беней, пинчуком и ахметом которые на своих каналах крутят едыный гавнофон и вешают лапшу на уши зелеДрочеров ты не хочешь договориться????
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18.02.2024 06:22 Відповісти
 
 