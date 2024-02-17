Зеленський обговорив із австралійським мільярдером Форрестом питання відбудови України. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Мюнхена зустрівся із австралійським бізнесменом, засновником гірничодобувної компанії Fortescue Metals Group Ендрю Форрестом, з яким обговорив питання відбудови України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"У Мюнхені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з австралійським бізнесменом і філантропом, засновником однієї з найбільших гірничодобувних компаній світу Fortescue Metals Group (FMG) Ендрю Форрестом. Глава держави подякував йому за активну публічну підтримку України", - інформує Офіс Президента.

Як зазначається, Зеленський високо оцінив допомогу Форреста в реалізації гуманітарних проєктів в Україні, зокрема щодо будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб.

Окрему увагу співрозмовники приділили питанням відбудови України, залученню великих світових фінансових і промислових компаній до проєктів з відновлення країни від наслідків російської агресії.

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