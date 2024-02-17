У Мюнхені підписано меморандум про виробництво в Україні боєприпасів німецьким концерном Rheinmetall
Німецька оборонна компанія Rheinmetall планує побудувати новий завод з виробництва артилерійських боєприпасів в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на німецьке видання Focus, відповідний меморандум про наміри було підписано німецьким концерном з українською компанією-партнером у суботу на полях 60-ї Мюнхенської конференції з безпеки.
"Ми хочемо бути потужним партнером для України у відновленні колись сильної оборонної промисловості в Україні та забезпеченні автономії українських потужностей", – заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, коментуючи це рішення.
Зазначається, що на церемонії підписання угоди був присутній міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.
Будь ласка, зачекайте...
в білорусів!!
Це ж, як казав Зеля, «…це не наша операція, і може зашкодити Україні…», а він нетряпка і йому уже 40 з +…».
це- серьезно.
Німецький великий бізнес хоче заробляти на Україні.
Ми помьятаемо цей концерн, що вони « створили» спільне предпріемство для ремонту переданих Леопардів. Ціни на ремонт там були «не погані».
Зараз «планують» виробляти снаряди…
Нічого персонального, просто бізнес.
Новин про угоди все більше, а снарядів на фронті, все менше.
Тобі смішно ?
З кого сміехся? З України?
Подивись на себе у дзеркало, урод.
Термін може мати такі значення:
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F дипломатичний https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 документ , в якому викладений фактичний, документальний чи юридичний бік якогось питання. Як правило, додається до https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F) ноти або вручається особисто представнику іншої країни.лист з нагадуванням про що-небудь (у торгівлі);доповідна записка, службова довідка, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0 довідка ;перерахування в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81 страхових полісах (особливо морських) небезпек, страхування від яких не проводиться.
Зе КЛОУНИ КИНУЛИ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 9 МЛРД ЗАМОВИВШИ НАПЕРЕД
ПРОДУКЦІЇ НА ЦЮ СУМУ, А НІМЦІВ НАФІГ
Граблі продовжуються - Зе клоуни мабуть підуть на рекорд і тепер вкрадуть
19 міліардів з бюджету😁.