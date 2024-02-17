УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11363 відвідувача онлайн
Новини
3 508 24
боєприпаси (2212) Камишін (159) Rheinmetall (101)

У Мюнхені підписано меморандум про виробництво в Україні боєприпасів німецьким концерном Rheinmetall

rheinmetall

Німецька оборонна компанія Rheinmetall планує побудувати новий завод з виробництва артилерійських боєприпасів в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на німецьке видання Focus, відповідний меморандум про наміри було підписано німецьким концерном з українською компанією-партнером у суботу на полях 60-ї Мюнхенської конференції з безпеки.

"Ми хочемо бути потужним партнером для України у відновленні колись сильної оборонної промисловості в Україні та забезпеченні автономії українських потужностей", – заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, коментуючи це рішення.

Зазначається, що на церемонії підписання угоди був присутній міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні потрібно втричі більше снарядів, ніж може виробити Німеччина, - гендиректор Rheinmetall Паппергер

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
Якщо скласти в купу усі підписані цією владою за останні 2 роки меморандуми, угоди, і т.п., то буде офігенно великий фортифікаційний насип по усій лінії фронту. Але на жаль, реальна ефективність від нього, така ж як і від асфальтової катапульти, та бітумного вундерваффе.
Новин про угоди все більше, а снарядів на фронті, все менше.
показати весь коментар
17.02.2024 21:16
+6
Он привез бы снаряды
показати весь коментар
17.02.2024 22:25
+5
Це добре -- а зараз допоможіть Павелу з грошима
показати весь коментар
17.02.2024 21:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
17.02.2024 21:16 Відповісти
Мабуть, в ОПУ, знову зіллють про все це, прутіну через сипатого
в білорусів!!
Це ж, як казав Зеля, «…це не наша операція, і може зашкодити Україні…», а він нетряпка і йому уже 40 з +…».
показати весь коментар
17.02.2024 21:14 Відповісти
Це добре -- а зараз допоможіть Павелу з грошима
показати весь коментар
17.02.2024 21:14 Відповісти
Чи залишилися взагалі хоч зедебіли котрі сприймають цю муйню серйозно...?
показати весь коментар
17.02.2024 21:14 Відповісти
Чому це не серьезно?
це- серьезно.

Німецький великий бізнес хоче заробляти на Україні.

Ми помьятаемо цей концерн, що вони « створили» спільне предпріемство для ремонту переданих Леопардів. Ціни на ремонт там були «не погані».

Зараз «планують» виробляти снаряди…

Нічого персонального, просто бізнес.
показати весь коментар
18.02.2024 03:41 Відповісти
Якщо скласти в купу усі підписані цією владою за останні 2 роки меморандуми, угоди, і т.п., то буде офігенно великий фортифікаційний насип по усій лінії фронту. Але на жаль, реальна ефективність від нього, така ж як і від асфальтової катапульти, та бітумного вундерваффе.
Новин про угоди все більше, а снарядів на фронті, все менше.
показати весь коментар
17.02.2024 21:16 Відповісти
Хтось може пояснити, наскільки далеко від цього меморандуму до початку будівництва?
показати весь коментар
17.02.2024 21:18 Відповісти
То таке- може побудуємо,але коли-невідомо.
показати весь коментар
17.02.2024 21:29 Відповісти
В голові вже побудовано,як і... 135 тис дронів.
показати весь коментар
18.02.2024 00:58 Відповісти
Від меморандуму до виробництва ..як вид Землі до Марса...
показати весь коментар
18.02.2024 05:23 Відповісти
А я знаю ще один меморандум, називається "Будапештський меморандум".... хі-хі
показати весь коментар
17.02.2024 21:21 Відповісти
Хі-хі…?
Тобі смішно ?

З кого сміехся? З України?

Подивись на себе у дзеркало, урод.
показати весь коментар
18.02.2024 04:31 Відповісти
Як не гірко, але ч-з цей "Будапештський меморандум" з України сміється весь світ: потужна ядерна країна дала себе роззброїти під пустопорожні обіцянки якоїсь міфічної "безпеки". А зараз т.з. "гаранти" - одні роздерають Україну на клапті, а інші хором виражають "стурбованість", "обурення", "закликають" і (вчергове) "обіцяють". Ось і черговий "меморандум про наміри" з"явився,,, яке щастя - ми (вчергове) врятовані!
показати весь коментар
18.02.2024 12:19 Відповісти
Навіть уявити собі не можу, скільки радості було б зараз якби Порошенка випустили до Мюнхена і він від себе привіз таку звістку.
показати весь коментар
17.02.2024 21:33 Відповісти
Он привез бы снаряды
показати весь коментар
17.02.2024 22:25 Відповісти
Мемора́ндум (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. memorandum) - буквально те, про що слід пам'ятати, нагадування.

Термін може мати такі значення:
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F дипломатичний https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 документ , в якому викладений фактичний, документальний чи юридичний бік якогось питання. Як правило, додається до https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F) ноти або вручається особисто представнику іншої країни.лист з нагадуванням про що-небудь (у торгівлі);доповідна записка, службова довідка, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0 довідка ;перерахування в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81 страхових полісах (особливо морських) небезпек, страхування від яких не проводиться.
показати весь коментар
17.02.2024 21:45 Відповісти
А де побудований за 200 мільйонів євро танковий завод, який півтора роки тому цей грьобаний "Райнметал" почав будувати саме в Україні???
показати весь коментар
17.02.2024 21:52 Відповісти
Серийно выпускает макеты танка KF51 Panther.
показати весь коментар
17.02.2024 21:56 Відповісти
Зе ВЛАДА З РЕЙМЕТАЛ ВЖЕ ПІДПИСУВАЛА ДОГОВІР ПРО ВИРОБНИЦТВО -
Зе КЛОУНИ КИНУЛИ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 9 МЛРД ЗАМОВИВШИ НАПЕРЕД
ПРОДУКЦІЇ НА ЦЮ СУМУ, А НІМЦІВ НАФІГ
Граблі продовжуються - Зе клоуни мабуть підуть на рекорд і тепер вкрадуть
19 міліардів з бюджету😁.
показати весь коментар
17.02.2024 22:00 Відповісти
Одні меморандуми кругом! А коли вже реальні справи будуть?
показати весь коментар
18.02.2024 00:21 Відповісти
Млять не кажіть про меморандум, в нас вже був будапештський. ВСІ ПРАВОВІ ДЕРЖАВИ ПІДПИСУЮТЬ У Г О Д И!!!!!!!
показати весь коментар
18.02.2024 00:42 Відповісти
Як тільки десь прочитаю слово "меморандум" так зразу тягне на мати...
показати весь коментар
18.02.2024 04:49 Відповісти
Был у нас уже один меморандум--- Будапештский. Теперь их много станет --- во карта поперла, пошла вода в хату!
показати весь коментар
18.02.2024 11:55 Відповісти
 
 