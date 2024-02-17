У Мюнхені підписано меморандум про виробництво в Україні боєприпасів німецьким концерном Rheinmetall

Німецька оборонна компанія Rheinmetall планує побудувати новий завод з виробництва артилерійських боєприпасів в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на німецьке видання Focus, відповідний меморандум про наміри було підписано німецьким концерном з українською компанією-партнером у суботу на полях 60-ї Мюнхенської конференції з безпеки.

"Ми хочемо бути потужним партнером для України у відновленні колись сильної оборонної промисловості в Україні та забезпеченні автономії українських потужностей", – заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, коментуючи це рішення.

Зазначається, що на церемонії підписання угоди був присутній міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

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