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Байден (2853) Зеленський (22411)

Обговорили поточну ситуацію на полі бою, віримо й у мудре рішення Конгресу США, - Зеленський поспілкувався з Байденом

байден,зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з президентом США Джозефом Байденом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "На Мюнхенській конференції з питань безпеки поговорив телефоном із Президентом США Джозефом Байденом. Обговорили поточну ситуацію на полі бою. Я радий, що можу розраховувати на повну підтримку американського Президента. Віримо й у мудре рішення Конгресу США.

Підтримка України – це підтримка демократії та свободи. Ми повинні разом захистити ці цінності. Домовилися підтримувати контакт у звʼязку з наближенням 2-х роковин початку повномасштабного вторгнення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент США Байден відреагував на канікули Палати представників: Нездатність підтримати Україну ніколи не буде забута

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Топ коментарі
+18
Шоб тобі повилазило, гнида неголена.
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17.02.2024 21:19
+13
Швидше б день закінчився. Бо про ту зелену потвору вже немає сили читати!
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17.02.2024 21:27
+9
Нагадує батьку п'яницю і гуляку, який кожного дня бухав, пропивав всі гроші, а тут раз і настала зима і його дитина залишилася гола і боса і немає в чому йти в школу і не має чим заплатити за оппалення.Тоді батя протрезвів і пішов по сусідах просити гроші на шубку, на сапожки, на іншу одежу і заплатити за опадення, а хто відмовлявся давати гроші, знаючи, що він їх проп'є, то він горлапанив і принижував їх, що вони жмоти і дездушні люди, бо його дитина земерзає.
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17.02.2024 21:31
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..Кстати, в https://t.me/pecherhill/914 офисе Ермака вполне всерьез говорят о возможности пожертвовать Константиновкой и даже Краматорском . В офисе Ермака уверены, массовая демобилизация из ВСУ солдат замученных двумя годами войны, перекроет любой негатив от территориальных потерь...
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17.02.2024 21:16 Відповісти
Печерский холм "..в офисе Ермака называют Авдеевку не иначе как «необходимой жертвой для выхода на перемирие с Москвой». У Ермака уверяют, что отдача Путину Авдеевки станет той «перемогой», которая нужна президенту России для оглашения спецоперации завершенной..."

(это бывшиеЗе постили ещё 28.01.2024)
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17.02.2024 21:18 Відповісти
Печерский холм- это ахметовская помойка. Инфа из первых рук.
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17.02.2024 21:36 Відповісти
Це колишні за-Зеленські,
з тих, що трохи прозріли, що накоїли та десь відчули тягар своєї провини за смерті і руйнування. В них залишились стосунки та інсайди в Офісі Їрмака (вони навіть стихали на півроку, бо Їрмак шукав де витоки).

Так, ВСІ ті, хто причетний до преЗезентства - винні. Всі такі є поплічниками Зе та *****. Всі!
Про заплановану здачу Їрмаком Авдіївки холм волав три тижні тому 28.01.24,
- чому заважав Залужний.
Та, багато хто про все це кричав - ви не чули. Як не чули попередженнь у 2019му, що - Зеленський це війна.
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17.02.2024 23:04 Відповісти
Я за это говно как и ранее за их старших братьев рыгов не голосовал, так что моя совесть чиста. В 1-м туре я голосовал за Кошулинского, во 2-м против Вiслюка оманского.
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18.02.2024 09:02 Відповісти
Наведіть призвіща говорунів з ОПУ, і коли це було, бо так лаптями сруськага міра, сморід пішов по мережі, як брехня по селу..
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17.02.2024 21:25 Відповісти
Шоб тобі повилазило, гнида неголена.
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17.02.2024 21:19 Відповісти
ну шо ж так цнотливо ?
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17.02.2024 22:04 Відповісти
А шо таке?
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17.02.2024 22:42 Відповісти
стіснітєльно якось ти написав...
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17.02.2024 22:45 Відповісти
Да це строчилка платна - iй що прикажуть то й буде робить ....
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17.02.2024 22:49 Відповісти
от тебе я не знаю, а того дядьку знаю роками. І він таки досить патріотично виважений.

так хто з вас двох більше підходить на звання строчилки ?

ти два тижні тут і ще мало кого знаєш )))

то в нас мєждусобойчик єдиномишлєнніков
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17.02.2024 22:53 Відповісти
Так i я кажу - воно тут давно пiдробляе ! Ну це його (Її) дiло ! Ми Американцi толерантнi до таких ! Можу навiть пару дол кинути .....
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17.02.2024 23:00 Відповісти
Не був нiколи у Бостонi ! Мешкав у NY та Ньюарку .....
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17.02.2024 23:14 Відповісти
Шо, кацап, онануєшь далі?
Руку собі не зломай.
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18.02.2024 08:13 Відповісти
Оно і зрозуміло, шо ти, дЯрЕвня, далі Пензи ні де не бував. Тиж пензюк двотижневого народженя.
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18.02.2024 08:15 Відповісти
Кажу ш тобi cтрочилка ты для мене на одному рiвнi з плечовими ! Якесь старе кумедне чудо бiгае за мною по форуму та строче ! )) Голубе це що Sexual harassment ? хахаха , брись .....
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18.02.2024 12:36 Відповісти
Кацап, твій рівень це рівень круглій дірки у підлозі Параші. Сиди там тихо, пензюк, та звідтіля не висовуйся.
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18.02.2024 14:27 Відповісти
Бiльше визгу , бiльше істерицj ! Плечова ты таке кумедне ))))
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18.02.2024 14:45 Відповісти
Так це новонароджений пензюк. Не звертайте увагу на пензюка.
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18.02.2024 08:38 Відповісти
Зате від дущі.
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18.02.2024 08:11 Відповісти
Хоть би Зеленський, не забув, про Оманських інвесторів напомнити Байдену, щоб він не відлякува іх, отими дурними балачками про війну від прутіна…
Головне, для КВНщика при посаді, вчасно наплювати у тарілку, тому, хто допомагає Україні, вистояти проти прутіна!!
Це ж не по тексту, а просто від себе! Як СРАТЬєх із ставки..
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17.02.2024 21:21 Відповісти
Швидше б день закінчився. Бо про ту зелену потвору вже немає сили читати!
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17.02.2024 21:27 Відповісти
день закінчиться і перестанете читати.

будете слухати чергове хрипливе пердіння
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17.02.2024 22:05 Відповісти
Нагадує батьку п'яницю і гуляку, який кожного дня бухав, пропивав всі гроші, а тут раз і настала зима і його дитина залишилася гола і боса і немає в чому йти в школу і не має чим заплатити за оппалення.Тоді батя протрезвів і пішов по сусідах просити гроші на шубку, на сапожки, на іншу одежу і заплатити за опадення, а хто відмовлявся давати гроші, знаючи, що він їх проп'є, то він горлапанив і принижував їх, що вони жмоти і дездушні люди, бо його дитина земерзає.
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17.02.2024 21:31 Відповісти
Там тариф дешевший, ніж із Києва чи чути краще?
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17.02.2024 21:31 Відповісти
Політика ще та повія…. плекати надії не варто….
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17.02.2024 21:32 Відповісти
Байден: Шо с Авдеевкой ?
Зеленский: Все под контролем.
Байден: ЗБС.
Зеленский: Шо с денюшкой ?
Байден: Пока х с маслом.
Зеленский: Вечно у вас проблемы, америкосы жопорукие.
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17.02.2024 21:33 Відповісти
Поставим себя на место руководства США. К ним пристаёт грязный, вонючий и небритый бомж с требованием дать денег. Куда он девал свои деньги, с кем их пропил и пронюхал- типа не дело Штатов. Вы только дайте денег, а мы найдём как их скиздить. Ничего не напоминает?
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17.02.2024 21:44 Відповісти
У Зиновия Гердта с видео и Вовы Зеленского есть что-то объединяющее.
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17.02.2024 22:01 Відповісти
1) Происхождение. 2) Движущая сила в виде "пострадавшего" Бендера Бени.
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17.02.2024 22:04 Відповісти
Но есть одно главное отличие от четырежды уклониста...
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17.02.2024 22:11 Відповісти
Рассказал про замену Главкома??
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17.02.2024 21:49 Відповісти
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17.02.2024 21:52 Відповісти
Фото дуже цікаве, Байден, як і Майк Тайсон Холіфілду ,хоче відкусити зелупному вові вухо
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17.02.2024 21:58 Відповісти
С фронта передают, что русские готовятся к штурму Часів Яр. По моим сведениям никаких оборонительных позиций украинская сторона там за долгое время не подготовила. Если русские будут применять ФАБы с УМПК, как в Авдеевке, то долго Часів Яр нам не удержать.
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17.02.2024 21:58 Відповісти
Да ! Тут всем звиздец ! Но тикать как то тоже не то , остается держаться ! Это как минимум логично )) ....
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17.02.2024 22:11 Відповісти
Зільоний папугай-гаварун нє атлічаєтся умом і саабразітєльностью.
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17.02.2024 22:01 Відповісти
Ну про може говорити Байден з безтолковим ішаком. Хіба - що вставити мудаку чергову клізму.
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17.02.2024 22:01 Відповісти
Бла бла бла бла.Соплі шморг
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17.02.2024 22:04 Відповісти
опять мудрое решение. Спикер Джонсон не хочет ставить на голосование пакет о помощи.
Единственное решение затеять процедуру обхода спикера, это на месяцы затянет процесс...
Во что он верит опять?
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17.02.2024 22:08 Відповісти
гнусавий генератор пустопорожних слів ... завжди діє за принципом "тінь від сонця", коли в світлі будь-якої події, чи будь-якого рішення, яке хтось прийняв, треба лише встигнути пропіаритися таким чином показавши, що ти теж, ніби то якимось чином до цього причетний. І що цікаво - така маніпуляція цілком працює на досить широку авдиторію примітивного інфантильного лохторату. Тобто, якщо зеленський зніме відосик на фоні сонця, що сходить та при цьому розкаже, яких він доклав зусиль, щоб сонце зішло, то "мудрий нарід" буде в повному захваті від цього найвеличнішого вчинку свого зе-лідора.
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17.02.2024 22:12 Відповісти
якісь всеобічні мудропотами. Мудрі наріди заполонили планету.
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17.02.2024 22:16 Відповісти
Діалог:
- "Джо, нам треба зброя !"
- "Володя, на**я ти звільнив Залужного ?"
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17.02.2024 22:29 Відповісти
Дід хоч не реготав з Нас..??
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17.02.2024 22:39 Відповісти
Віра це зло. Давайте обійдемось без віри тому що вже дофіга раз з нею опеклись. Давайте планувати по фактах із розглядання найгірших варіантів. Тоді точно витягнемо і переможемо так як буде готові до всього.
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17.02.2024 23:21 Відповісти
Комуніст , чи що ти ?
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17.02.2024 23:43 Відповісти
Один раз "обійшлись без віри " , вибрали клована , зараз купа проблем .
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17.02.2024 23:45 Відповісти
Обійшлись? Якраз що було навпаки. Стадо ПОВІРИЛО в 4000$, в 73 рази чи скільки хто там писав, у вбив брата, у офшори, у мир в очах... І так далі. Все було чисто на вірі без ніяких фактів.
Тому прийшов час виключно для фактів. Інакше буде далі ставати на граблі і без різниці хто сидітиме в кріслі. Повторюсь якщо ми віритимемо у те що не підкріплено фактами то обпікатимемось далі та більше.

І в статті саме про віру через що ми скоріше за все обпечемось тому що мага можуть банально не поставити на голосування і на цьому буде кінець з епопеєю допомоги від США. А отже треба готуватись що її не буде та шукати хто та за що зможе нам подарувати мільйони снарядів, дронів і т.п. як росії дарує іран, північна корея та інші. Не вірити що прилетить хтось і все порішає, а самим дістати чи створити зброю.
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18.02.2024 00:02 Відповісти
конгрес США прийняв дуже мудре рішення пару місяців назад.Він перестав давати гроші "зеленим злодіям при владі в Україні" в результаті чого страждає весь український народ в тому числі і "мудрий нарід".котрий і руками і ногамиголсував за "зе зрадників"
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17.02.2024 23:55 Відповісти
Ты(Вы) и после мудрого решения Конгресса Будешь трындеть, мол наглость второе счстье?
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18.02.2024 06:49 Відповісти
 
 