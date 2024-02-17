Обговорили поточну ситуацію на полі бою, віримо й у мудре рішення Конгресу США, - Зеленський поспілкувався з Байденом
Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з президентом США Джозефом Байденом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.
У повідомленні зазначається: "На Мюнхенській конференції з питань безпеки поговорив телефоном із Президентом США Джозефом Байденом. Обговорили поточну ситуацію на полі бою. Я радий, що можу розраховувати на повну підтримку американського Президента. Віримо й у мудре рішення Конгресу США.
Підтримка України – це підтримка демократії та свободи. Ми повинні разом захистити ці цінності. Домовилися підтримувати контакт у звʼязку з наближенням 2-х роковин початку повномасштабного вторгнення".
Топ коментарі
+18 Старый зольдат
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+13 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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+9 Анатолий К 65c6a92d
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Будь ласка, зачекайте...
(это бывшиеЗе постили ещё 28.01.2024)
з тих, що трохи прозріли, що накоїли та десь відчули тягар своєї провини за смерті і руйнування. В них залишились стосунки та інсайди в Офісі Їрмака (вони навіть стихали на півроку, бо Їрмак шукав де витоки).
Так, ВСІ ті, хто причетний до преЗезентства - винні. Всі такі є поплічниками Зе та *****. Всі!
Про заплановану здачу Їрмаком Авдіївки холм волав три тижні тому 28.01.24,
- чому заважав Залужний.
Та, багато хто про все це кричав - ви не чули. Як не чули попередженнь у 2019му, що - Зеленський це війна.
так хто з вас двох більше підходить на звання строчилки ?
ти два тижні тут і ще мало кого знаєш )))
то в нас мєждусобойчик єдиномишлєнніков
Руку собі не зломай.
Головне, для КВНщика при посаді, вчасно наплювати у тарілку, тому, хто допомагає Україні, вистояти проти прутіна!!
Це ж не по тексту, а просто від себе! Як СРАТЬєх із ставки..
будете слухати чергове хрипливе пердіння
Зеленский: Все под контролем.
Байден: ЗБС.
Зеленский: Шо с денюшкой ?
Байден: Пока х с маслом.
Зеленский: Вечно у вас проблемы, америкосы жопорукие.
БендераБени.
Единственное решение затеять процедуру обхода спикера, это на месяцы затянет процесс...
Во что он верит опять?
- "Джо, нам треба зброя !"
- "Володя, на**я ти звільнив Залужного ?"
Тому прийшов час виключно для фактів. Інакше буде далі ставати на граблі і без різниці хто сидітиме в кріслі. Повторюсь якщо ми віритимемо у те що не підкріплено фактами то обпікатимемось далі та більше.
І в статті саме про віру через що ми скоріше за все обпечемось тому що мага можуть банально не поставити на голосування і на цьому буде кінець з епопеєю допомоги від США. А отже треба готуватись що її не буде та шукати хто та за що зможе нам подарувати мільйони снарядів, дронів і т.п. як росії дарує іран, північна корея та інші. Не вірити що прилетить хтось і все порішає, а самим дістати чи створити зброю.