УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11363 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні
3 549 19
допомога (7871) Кулеба Дмитро (3604)

Кулеба на Мюнхенській конференції: Ера миру в Європі минула. У разі відходу ЗСУ російська армія наближатиметься до вас

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив партнерам у Європі, що епоха миру на континенті завершилася.

Про це він сказав на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ера миру в Європі минула" – пояснив міністр і нагадав, що зараз від спікерів з багатьох країн звучить думка, що у разі поразки України РФ напевно не зупиниться.

"Щоразу, коли українські солдати залишають українське місто через нестачу боєприпасів, думайте про це не тільки з точки зору захисту демократії і миру, заснованого на порядку, а й з тієї позиції, що російські військові підходять на кілька кілометрів ближче до ваших містечок, ваших домівок, ваших сімей і дітей", - сказав глава МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба закликав G7 якнайшвидше ухвалити рішення щодо конфіскації та використання заморожених активів РФ

На його думку, якщо дивитися з цієї перспективи, гроші знайдуться.

Водночас, говорячи про партнерів, які мають побоювання щодо передачі своїх оборонних технологій, український міністр закликав забути про національну гордість. У цьому зв'язку він нагадав, що Чехословаччина у 1939 році мала одну з найкращих і найрозвинутіших оборонних індустрій у Європі, але її все одно завоювали, тому що "вона була на самоті".

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Красиві обгортки до єдиного бажання - "Дайте грошей!".
показати весь коментар
17.02.2024 21:36
+8
От би ви з шоблою відійшли у небуття
показати весь коментар
17.02.2024 21:41
+7
Покусаний якоюсь безуглою собакою Кулеба...

- вжк наблизились, вже! Зе злив Авдіївку!
показати весь коментар
17.02.2024 21:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Покусаний якоюсь безуглою собакою Кулеба...

- вжк наблизились, вже! Зе злив Авдіївку!
показати весь коментар
17.02.2024 21:21 Відповісти
Спокіи нам тільки сниться - Кулеба давить на європеиців
показати весь коментар
17.02.2024 21:21 Відповісти
Кого він лякає, до кого наближаються кацапи? Пітун ніяк не реагує на розширення НАТО. Його ціль Україна...
показати весь коментар
17.02.2024 21:25 Відповісти
Його ціль - імперія, яку всі будуть боятися. А імперія без України неможлива.
показати весь коментар
17.02.2024 22:28 Відповісти
О, ти дивись. Кулеба почав погрожувати і лякати Європу кацапами. А хтось ще казав, що вони дипломати. А чому Кулеба не турбувався про ЗСУ, щоб всі були захищені, озброєні і не відходили з 2019 року, коли був призначений на пост міністра?
показати весь коментар
17.02.2024 21:27 Відповісти
Таки минула, ще з лютого 2014 року, як тільки прутін, вдерся у Крим України! Харківські угоди, які так старанно готували агенти ФСБ на посадах у КМУ та ВР, цьому підтвердження!!
Литвин може засвідчити, але на диво, він і досі на волі, як і оті, від гундяєва, агенти ФСБ … Стефанчук їх охороняє та опікується ними, як рідним братом, навіть у ТЦК не відпускає…
показати весь коментар
17.02.2024 21:32 Відповісти
Кулеба вторить Асланяну, чи навпаки….

https://youtu.be/TWOH8ywgCXw?si=lPzrxBxEFNRIjUQx
показати весь коментар
17.02.2024 21:36 Відповісти
Красиві обгортки до єдиного бажання - "Дайте грошей!".
показати весь коментар
17.02.2024 21:36 Відповісти
Відходу куди???
показати весь коментар
17.02.2024 21:38 Відповісти
Епо́ха ми́ру на контине́нті заверши́лася.

Наголосив.
То й шо?
показати весь коментар
17.02.2024 21:38 Відповісти
Потужно наголосить наступного разу.
показати весь коментар
17.02.2024 22:06 Відповісти
От би ви з шоблою відійшли у небуття
показати весь коментар
17.02.2024 21:41 Відповісти
Й, нарешті, звільнили місце для старої, перевіреної роками, справжньої шобли.
показати весь коментар
18.02.2024 00:11 Відповісти
ЗЄрмаки займаються шантажем.
показати весь коментар
18.02.2024 00:23 Відповісти
а що, ніхто не побачив миру в очку *****?
Може, погано шукали? Язиком шукали?
показати весь коментар
18.02.2024 00:48 Відповісти
 
 