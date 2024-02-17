Погодилися продовжувати наш діалог, - Кулеба провів зустріч із колегою з Китаю Ван Ї
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із своїм китайським колегою Ван Ї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у соцмережі Х.
Кулеба зазначив: "Я зустрівся зі своїм китайським колегою Ван Ї, щоб обговорити двосторонні відносини, торгівлю та необхідність відновлення справедливого та міцного миру в Україні.
Я поінформував міністра закордонних справ Ван І про бачення України щодо майбутнього Саміту глобального миру у Швейцарії.
Ми погодилися з необхідністю підтримувати українсько-китайські контакти на всіх рівнях і продовжувати наш діалог".
Топ коментарі
+10 Ігор Круглій
показати весь коментар17.02.2024 22:11
+8 Дан Корвин
показати весь коментар17.02.2024 22:10
+8 Сергей Трофимов 7c913dc7
показати весь коментар17.02.2024 22:11
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Будь ласка, зачекайте...
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Може й міжпартійні контакти "підтримувати"? Арахамія з комуняками дуже хотів дружити...
Із туцькі на косіцьку" (с)
1) Ресурси вже і далі будуть задарма.
2) Певні території кацапстану фактично вже «колонізовані» і чекають повернення в рідні «говеня».
3) з заходом треба торгувати і будувати рівні відносини.
Китай майстерно використовує ситуацію і даїть ***** і «дратурує» США (в принципі як і турок, тільки турок по дрібницям).
Майже немає сенсу і в принципі кацапстан не розглядається як серйозна загроза.
Китай головний суперник Заходу.
Кацапію роздерибанять (скоріш за все) - головне питання - коли…. І чи протримаємось ми до того часу
Китайці НАМ зброю? Із какой дєрєвні еті лапті попалі к нам, сєрдєшний?
Своєю недолугою спробою ти тільки підтвердив мою правоту
- Fuck you.
- Fuck you, too.
- No problem! Fuck you very much for coming!
- Ok then, fuck you later!
- Fuck you again soon!
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Я йому: "Прівєт! Как дєла?"
Він мені: "Пішов нах...!"
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І так кожного разу підтримувався поглиблений діалог.
ОСЬ І ВИМАЛЙОВУЄТЬСЯ КАРТИНА ПЛАНУ ЗДАЧІ УКРАЇНИ ПІД ЯКИЙСЬ ГАРАНТЙНИЙ ПЛАН КИТАЮ
Кулебі +
Китай так швидко нe нарощує торгівлю з будь-яким іншим торговим партнером.
"Китай не був ініціатором і не є учасником "кризи в Україні" - ту т і далі ключові слова виділені жирним шрифтом (1)
Китаю щодо війни, серед яких повага до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, повне дотримання цілей і принципів Статуту ООН, "врахування законних безпекових занепокоєнь країн" та підтримка конструктивних зусиль для встановлення миру. (2)
Китай невпинно працює над сприянням миру та мирним переговорам (3)
Зараз немає належних умов, щоб сторони могли повернутися за стіл переговорів (4)
І нічого більше: повага до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, повне дотримання цілей і принципів Статуту ООН, - загальні фрази, звичайна риторика агресора з цитуванням "принципів" колгоспу ООН, який на стороні зла.
Корейський варіант, а ще ліпше в'єтнамський: "мирні" переговори на умовах агресора - зразок/рецидив МЮНХЕНа 1938 року в 21-му столітті при участі Китаю (т. Сі, замість т. Муссоліні?)