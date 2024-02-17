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Китай (4350) Кулеба Дмитро (3604) Ван Ї (66)

Погодилися продовжувати наш діалог, - Кулеба провів зустріч із колегою з Китаю Ван Ї

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із своїм китайським колегою Ван Ї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у соцмережі Х.

Кулеба зазначив: "Я зустрівся зі своїм китайським колегою Ван Ї, щоб обговорити двосторонні відносини, торгівлю та необхідність відновлення справедливого та міцного миру в Україні.

Я поінформував міністра закордонних справ Ван І про бачення України щодо майбутнього Саміту глобального миру у Швейцарії.

Ми погодилися з необхідністю підтримувати українсько-китайські контакти на всіх рівнях і продовжувати наш діалог".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай не спостерігатиме склавши руки за ситуацією в Україні, - глава МЗС Ван Ї

Кулеба, Ван

Автор: 
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Топ коментарі
+10
коротко про ситуацію

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17.02.2024 22:11
+8
Позиция Китая
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17.02.2024 22:10
+8
"Ми погодилися з необхідністю підтримувати українсько-китайські контакти на всіх рівнях і продовжувати наш діалог"
--------
Може й міжпартійні контакти "підтримувати"? Арахамія з комуняками дуже хотів дружити...
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17.02.2024 22:11
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Кулібін! Ноту протесту вручив???
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17.02.2024 22:08 Відповісти
Ногу протесту показав.
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17.02.2024 22:22 Відповісти
Позиция Китая
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17.02.2024 22:10 Відповісти
коротко про ситуацію

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17.02.2024 22:11 Відповісти
"Ми погодилися з необхідністю підтримувати українсько-китайські контакти на всіх рівнях і продовжувати наш діалог"
--------
Може й міжпартійні контакти "підтримувати"? Арахамія з комуняками дуже хотів дружити...
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17.02.2024 22:11 Відповісти
"Тітьот-тіцьот водіцька
Із туцькі на косіцьку" (с)
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17.02.2024 22:11 Відповісти
Пліскаєця в зівоціках цяй
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17.02.2024 22:18 Відповісти
Бо "мудрий" народ вибрав сам.
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17.02.2024 22:27 Відповісти
Кого пропонуєш?
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17.02.2024 22:57 Відповісти
Корочє - нікого.
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17.02.2024 23:26 Відповісти
Визволився? Задоволений? Питання риторичні. Не відповідай, подоляківці не годуємо.
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17.02.2024 23:20 Відповісти
Захват вірний, тепер кидок та переход на больовий.
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17.02.2024 22:12 Відповісти
З Китаєм потрібно налагоджувати добрі стосунки. Вони і озброєнням можуть допомогти і після перемоги країну відновлювати. У них і технології та людей багато. А в нас після перемоги свої будівельники будуть на вагу золота, одні вже поїхали, інші згодом поїдуть.
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17.02.2024 22:12 Відповісти
і акції Мотор-Січ ....
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17.02.2024 22:16 Відповісти
А у ніку - щоб і Зе підмазати і суть його визначити? Кинули Китай. Ай-я-яй. Забрали у Арахамії ще одну соску.
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17.02.2024 22:36 Відповісти
Гнойный, когда в 90-х Украина заключала договор о дружбе с КНР мы обязались признавать Тайвань как единую и неделимую часть коммунистического Китая, а Пекин в свою очередь обязался признавать суверенитет и территориальную целостность Украины. Так что ЗАЗ и Мотор Сич тут не при делах, слишком мелко и сделки были на уровне владельцев физлиц. И что мы видим сейчас? Позицию КНР - Отдайте Крым и лугандон раше потому что это исконно рашистские земли? А на фига нам тогда такой договор о дружбе и сотрудничестве? Может нам послать Си Цзиньпина с его дружбой с плешивым гитлером на йух и задружить с Тайбеем? Мы от них в деле защиты Украины больше пользы поимеем. А товарисч Си пусть далее рашистов своими рабами делает.
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17.02.2024 22:43 Відповісти
Кинуть *****.
1) Ресурси вже і далі будуть задарма.
2) Певні території кацапстану фактично вже «колонізовані» і чекають повернення в рідні «говеня».
3) з заходом треба торгувати і будувати рівні відносини.
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17.02.2024 23:10 Відповісти
Не буде «спільної імперії» - ***** (кацапстан) при любому завершенні вже ніхто.
Китай майстерно використовує ситуацію і даїть ***** і «дратурує» США (в принципі як і турок, тільки турок по дрібницям).
Майже немає сенсу і в принципі кацапстан не розглядається як серйозна загроза.
Китай головний суперник Заходу.
Кацапію роздерибанять (скоріш за все) - головне питання - коли…. І чи протримаємось ми до того часу
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17.02.2024 23:31 Відповісти
То, что произошло в то время, я отношу на счёт постсоветского синдрома, в котором США и НАТО были страшными врагами совка. Поэтому и был в то время Китай и дружба постсоветской Украины (во главе с секретарем по идеологии ЦК КПУССР Л М Кравчуком) с ним как с «надежным коммунистическим другом который дружил с УССР еще с времён СССР». ***** китайцы конечно же кинут ибо в их внешней политике по прежнему действует древний конфуцианский постулат (его очень любил повторять Черчиль) - «нет постоянных врагов, нет постоянных друзей, есть лишь интересы империи». А кулеба, ну что такое кулеба, это ноль, он ничто и никто, ничего не решает и ничего не может…. Вот такие расклады
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17.02.2024 23:52 Відповісти
ні не фантазер- зеідіот
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17.02.2024 22:17 Відповісти
Та ти шо? Сурьйозно?
Китайці НАМ зброю? Із какой дєрєвні еті лапті попалі к нам, сєрдєшний?
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17.02.2024 22:18 Відповісти
Я дивлюсь тебе тут твій господар так методичкою нагодував, що аж друкувати таких ти через З-D принтер почав, у сенсі однакових)
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17.02.2024 22:28 Відповісти
Шо кацап, спалився?
Своєю недолугою спробою ти тільки підтвердив мою правоту
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18.02.2024 12:41 Відповісти
Китай русский хозяин. И наш враг.
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17.02.2024 22:20 Відповісти
Два года в летаргии провели. Позиция Китая: никакой войны нет,есть конфликт, никакого оружия Украине, побыстрее сдавайтесь и все будет отлично.
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17.02.2024 22:22 Відповісти
Тогда договор о дружбе и сотрудничестве Украины с Китаем в котором КНР признает суверенитет и территориальную целостность Украины а Киев территориальную принадлежность Тайваня КНР можно порвать и спустить в унитаз? Тогда надо начинать дружить с Тайванем они Украине больше помогут и баблом и технологиями. Вопрос конечно интересный…
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17.02.2024 23:58 Відповісти
Ви пропустили позицію Китая стосовно війни і України? І здалеку заходите? Чи теж новостворене дитя подоляка шукаєте ще проблему.
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17.02.2024 22:32 Відповісти
Ви порохоти такі смішні, у вас під носом кацап пише та знущається, а ви йому ще й лайки ставите. Або ви заодно з ним?
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17.02.2024 22:57 Відповісти
Один раз, для озвучення. - новостворене неграмотне курча подоляка. Провокує на відповіді. Відповідати йому не потрібно, щоб не годувати.
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17.02.2024 23:07 Відповісти
Перекладаючи людською мовою:

- Fuck you.
- Fuck you, too.
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17.02.2024 22:13 Відповісти
- Fuck you very much for everything!
- No problem! Fuck you very much for coming!
- Ok then, fuck you later!
- Fuck you again soon!
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18.02.2024 01:12 Відповісти
погодились погогодились...
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17.02.2024 22:14 Відповісти
"і продовжувати наш діалог"
===============
Я йому: "Прівєт! Как дєла?"
Він мені: "Пішов нах...!"
==============
І так кожного разу підтримувався поглиблений діалог.
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17.02.2024 22:14 Відповісти
Кулеба смотрит заискивающе, китаец взглядом отвечает: та ***** ти мне нужен!
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17.02.2024 22:15 Відповісти
Нормальний погляд! Вань Ї так і на президента РФ дивився, коли зустрічався з ним в якості спеціального представника Китаю десь рік тому. В Китаї дозволено одному дядечку Сі постійно посміхатися, всі інші - строгі!😊
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18.02.2024 05:57 Відповісти
Ну и як -- перед китаиозою не лоханувся?
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17.02.2024 22:15 Відповісти
Якого біса Кулеба Ван І для рукопожаття ліву руку дав? Це хіба не образа для східних народів?
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17.02.2024 22:15 Відповісти
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із своїм китайським колегою Ван Ї. Джерело:
ОСЬ І ВИМАЛЙОВУЄТЬСЯ КАРТИНА ПЛАНУ ЗДАЧІ УКРАЇНИ ПІД ЯКИЙСЬ ГАРАНТЙНИЙ ПЛАН КИТАЮ
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17.02.2024 22:18 Відповісти
Рукопожатя таке як і підтримка Китаєм України….

Кулебі +
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17.02.2024 22:19 Відповісти
Гребанные китайцы открыто финансируют русню, их корейские дружбаны, которые без Китая бы давно загнулись, передали России куча оружия, они призывают не давать оружия Украине, а наши с ними водят хороводы.
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17.02.2024 22:19 Відповісти
Китаєць якогось хера прищурився і Кулеба на нього дивиться зверху - вниз - непорядок
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17.02.2024 22:23 Відповісти
Судячи по світлині приїхав до нового хазяїна і стидно шо вище ростом
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17.02.2024 22:30 Відповісти
І шо? Га кулєба? Викурили по сигарі та розбіглись? Краще б ти за ці гроші витрачені марно на зустрічі та візити купив з десяток снарядів.
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17.02.2024 22:30 Відповісти
Нихуя не выйдет. Хорош лизать косую жопу.
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17.02.2024 22:37 Відповісти
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17.02.2024 22:49 Відповісти
Погодились погоджуватись.
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17.02.2024 23:08 Відповісти
Цікаво, а якщо таємно запропонувати їм розмістити в Україні китайську ядерну зброю взамін допомоги у війні та підтримки з Тайванем. Отримають мага інсульт сраки чи ні?)
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17.02.2024 23:15 Відповісти
"погодились продовжувати наш діалог" - на дипломатичній мові означає повну відсутність основи для якої-небудь прийнятної домовленості.
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17.02.2024 23:26 Відповісти
У 2023 році товарообіг між Росією та Китаєм встановив історичний рекорд. За даними китайської митниці, він перевищив $240 млрд, порівняно з 2022 роком, який також був рекордним, зростання перевищило 26%. Експорт Китаю до Росії за рік зріс на 47% (до $111 млрд), імпорт з Росії - майже на 13% ($129 млрд).
Китай так швидко нe нарощує торгівлю з будь-яким іншим торговим партнером.
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17.02.2024 23:30 Відповісти
...за рахунок дронів і різних там прибамбасів? Та тільки дурний не скористається такою нагодою, а китайози не дурні...для себе
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18.02.2024 05:06 Відповісти
на днях пердоган із обаном підтягнуться.
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17.02.2024 23:59 Відповісти
Ку Лє Ба та Ван І.
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18.02.2024 07:22 Відповісти
Погодилися продовжувати наш діалог, - Кулеба провів зустріч із колегою з Китаю Ван Ї А до того той Ван Ї продемонстрував китайську формулу лукавого фарисейства:

"Китай не був ініціатором і не є учасником "кризи в Україні" - ту т і далі ключові слова виділені жирним шрифтом (1)

Китаю щодо війни, серед яких повага до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, повне дотримання цілей і принципів Статуту ООН, "врахування законних безпекових занепокоєнь країн" та підтримка конструктивних зусиль для встановлення миру. (2)

Китай невпинно працює над сприянням миру та мирним переговорам (3)

Зараз немає належних умов, щоб сторони могли повернутися за стіл переговорів (4)

І нічого більше: повага до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, повне дотримання цілей і принципів Статуту ООН, - загальні фрази, звичайна риторика агресора з цитуванням "принципів" колгоспу ООН, який на стороні зла.

Корейський варіант, а ще ліпше в'єтнамський: "мирні" переговори на умовах агресора - зразок/рецидив МЮНХЕНа 1938 року в 21-му столітті при участі Китаю (т. Сі, замість т. Муссоліні?)
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18.02.2024 07:47 Відповісти
 
 