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Генштаб ЗС (6059) обстріл (27070)

Протягом 17 лютого росіяни завдали 4 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснили 79 обстрілів з РСЗВ, - Генштаб

сумська,обстріл

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України протягом 17 лютого 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби відбулось 63 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 61 авіаційний удари, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, медичні заклади, а також об’єкти критичної інфраструктури".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти протягом 16 лютого завдали 8 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснили 84 обстріли з РСЗВ, - Генштаб

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А скільки разів стрельнули з автоматів?
Теж цікаво і важливо!
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17.02.2024 22:43 Відповісти
Це схоже на велику кількість проблем... Проблем з крилами і з бомбами.

Логічно було би почати швидко зменшувати кількість цих літаючих проблем.
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18.02.2024 03:38 Відповісти
Планеруючі авіабомби, як і інші дозвукові цілі, можна збивати (розбивати) в польоті.

Може, вдалося би навіть ловити їх в щось типу парашута, унеможливлюючи подальший політ на крилах через зниження швидкості?

Якщо таким перехопленням будуть займатися керовані комп'ютером рОботи, здатні миттєво навести систему на ціль і вистрілити контрзасоби.
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18.02.2024 03:42 Відповісти
 
 