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Німеччина і партнери будуть міцно стояти на боці України, як би довго Путін не продовжував війну, - Пісторіус

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус

Німеччина та союзники зобов’язані допомоги Україні перемогти Росію та відновити суверенітет.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Майбутнє України - у НАТО та в ЄС. Я хочу бачити там Україну, а головне - це те, де Україна бачить своє майбутнє. Тому ми будемо підтримувати Україну в боротьбі та здобутті нею перемоги в цій війні… Нині нашою спільною відповідальністю є допомогти Україні відновити свою територію, посилити її стійкість", - заявив Пісторіус.

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Він зазначив, що російська війна проти України - це набагато більше, ніж боротьба двох держав за територію. Це війна щодо питання: чи буде дозволено імперській державі нав’язати свою волю іншій суверенній країні. Спільна відповідь на це запитання буде почута дуже чітко по всьому світу. Успіх Путіна буде лише спонукати ревізіоністів і експансіоністів у різних регіонах подумати над тим, чи не почати їм також війни проти своїх сусідів.

Глава міноборони ФРН запевнив, що Німеччина з партнерами буде міцно стояти на боці України, "як би довго Путін не продовжував свою незаконну та безглузду війну проти миролюбної країни".

Німецький політик закликав усіх захисників вільного світу знайти правильну відповідь на це запитання, згуртуватися попри розбіжності на захист світового порядку, заснованого на правилах.

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"Після холодної війни ми намагалися будувати інклюзивну пан'європейську безпекову архітектуру разом з Росією. Нам, на жаль, не вдалося цього. Сьогодні зрозуміло, чому: всі ці прагнення натикнулися на кремлівську стратегію нав’язування свого домінування в Східній і Центральній Європі, зазначив міністр.

Він визнав, що розділюючі лінії в Європі будуть залишатися ще десятиліттями, вільна та демократична Європа з одного боку, з іншого - авторитарна Росія, яка прагне війни.

"Але наші відповіді мають бути чіткими, не на словах, але також в діях: ефективне стримування - це наше страхування життя", - констатував міністр оборони. Стримування означає інвестиції, розвиток потужної оборонної індустрії. Німеччина досягне цього року мети витрат на оборону у 2% ВВП та відновлює й розширює виробництво окремих видів озброєнь, сказав політик.

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Він нагадав про розміщення в Литві на постійній основі бригади Бундесверу. "Разом з нашими союзниками ми посилаємо дуже чіткий сигнал Путіну: якщо будь-який російський солдат поставить свій чобіт на територію країни НАТО, ми будемо захищати кожен сантиметр території Альянсу", - пообіцяв Пісторіус.

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Топ коментарі
+10
Припиніть торгувати з рашкою, негідники.
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17.02.2024 23:04
+7
до останнього українця ?

потужно і незламно
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17.02.2024 23:12
+5
Один контрнаступ уже відстояли..
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17.02.2024 23:15
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"Армія Венка"?
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17.02.2024 23:04 Відповісти
Припиніть торгувати з рашкою, негідники.
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17.02.2024 23:04 Відповісти
Припинить нагонять рейтинг Зеленскому!
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17.02.2024 23:06 Відповісти
Щоб платити 2% ВВП на оборону потрібні гроші, а їх діставатимуть із торгівлі з рашкою. Будемо ми в НАТО, і нас так змусять добувати.
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17.02.2024 23:13 Відповісти
Німеччина і партнери,не треба міцно стояти,ножки заболять,дайте нам зброї в кожну хату і можете посидіти,перекурити.
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17.02.2024 23:08 Відповісти
16.02.24 Снаряди 155 мм, артсистеми Caesar та системи ППО, - Франція передає Україні новий оборонний пакет Джерело:
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18.02.2024 00:29 Відповісти
17.02.24 Чехія знайшла спосіб дістати 800 тис. снарядів для України Джерело:
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18.02.2024 00:31 Відповісти
17.02.24 З 2025 року ЄС щорічно вироблятиме до 2 млн *********** для України, - єврокомісар Ган Джерело:
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18.02.2024 00:32 Відповісти
Новини за тегом **********:

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18.02.2024 00:33 Відповісти
Все це дуже добре. Але як так виходить, що перевага кацапів в озброєнні та *********** все більша і більша?
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18.02.2024 02:00 Відповісти
20.02.24 Швеція оголосила про найбільший пакет допомоги Україні на понад €600 млн: бойові катери, підводне озброєння та ЗРК Robot 70. ПЕРЕЛІК
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21.02.2024 02:53 Відповісти
до останнього українця ?

потужно і незламно
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17.02.2024 23:12 Відповісти
Один контрнаступ уже відстояли..
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17.02.2024 23:15 Відповісти
Як щодо передачі Taurus? Або все ще не час?
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17.02.2024 23:25 Відповісти
А пара сотень подібних ракет, поділила би касапа на три..
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17.02.2024 23:29 Відповісти
Тому ми будемо підтримувати Україну в боротьбі та здобутті нею перемоги в цій війні… Авдіївка каже, і душі невинно вбитих українських захисників теж,що він 3,14стить
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17.02.2024 23:41 Відповісти
Шановні німці , дякуємо що допомогєте українцям , армії , прихистили біженців. Боже дай вам усім здоров'я та довголіття.
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17.02.2024 23:42 Відповісти
От поки ці балаболи змагаються в словоблудді, китай нічого не говорить а просто мовчки продає московитам цілі заводи по виготовленню комплектуючих до дронів
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17.02.2024 23:53 Відповісти
Так отож, хватит тупо стоять. Пора солдатами помогать, тогда бы точно уже не экномили на ракетах и снарядах
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17.02.2024 23:55 Відповісти
𝑶𝒌𝒔𝒂𝒏𝒂༻꧂

@oksanetta11

Від цієї новини у Зеленського станеться інфаркт мікарда, отакой рубєц:На закритій вечірці під час Мюнхенської конференції світові лідери продовжували обговорення,як підтримати Україну-BILD Урсула Фон Дер Ляєн,президент Чехії Павел,генсек НАТО Столтенберг,Девід Петреус і Клички
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18.02.2024 00:01 Відповісти
потрібно стояти не на боці України, не поруч з Україною, а разом з Україною. Інакше кацапи по черзі будуть поступово перемелювати всіх. до вже заявлених кордонів 1997-го року в ультиматумі перед відкритим вторгненням в Україну.
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18.02.2024 00:24 Відповісти
З"явилась новина, що до польсько-українського кордону прямують фермери з Німеччини, Бельгії, Нідерландів і Франції. Будуть разом з польськими блокувати пункти пропуску. Оце і є "міцно стояти на боці України"?
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18.02.2024 00:25 Відповісти
****, таке враження, що це тільки війна України, демократії ви наступні, Європа і США роздупліться поки не пізно 🤦🤦🤦
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18.02.2024 01:20 Відповісти
більше року ми не встоїмо
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18.02.2024 01:52 Відповісти
Обісраний Підліток міг перемогти Україну тільки "культурним" тиском, через рунет, музику, фільми, літературу, але він обрав найгірший для "імперії" шлях, шлях прямої конфронтації.

Обісраний Підліток помре. І те що вони вже наробили в Україні - не забудуть століттями.

Звісно Его Обісраного Підлітка подрочили, він задоволений, але в довготривалій перспективі він реально обісрався.
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18.02.2024 09:23 Відповісти
 
 