Німеччина і партнери будуть міцно стояти на боці України, як би довго Путін не продовжував війну, - Пісторіус

Німеччина та союзники зобов’язані допомоги Україні перемогти Росію та відновити суверенітет.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Майбутнє України - у НАТО та в ЄС. Я хочу бачити там Україну, а головне - це те, де Україна бачить своє майбутнє. Тому ми будемо підтримувати Україну в боротьбі та здобутті нею перемоги в цій війні… Нині нашою спільною відповідальністю є допомогти Україні відновити свою територію, посилити її стійкість", - заявив Пісторіус.

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Він зазначив, що російська війна проти України - це набагато більше, ніж боротьба двох держав за територію. Це війна щодо питання: чи буде дозволено імперській державі нав’язати свою волю іншій суверенній країні. Спільна відповідь на це запитання буде почута дуже чітко по всьому світу. Успіх Путіна буде лише спонукати ревізіоністів і експансіоністів у різних регіонах подумати над тим, чи не почати їм також війни проти своїх сусідів.

Глава міноборони ФРН запевнив, що Німеччина з партнерами буде міцно стояти на боці України, "як би довго Путін не продовжував свою незаконну та безглузду війну проти миролюбної країни".

Німецький політик закликав усіх захисників вільного світу знайти правильну відповідь на це запитання, згуртуватися попри розбіжності на захист світового порядку, заснованого на правилах.

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"Після холодної війни ми намагалися будувати інклюзивну пан'європейську безпекову архітектуру разом з Росією. Нам, на жаль, не вдалося цього. Сьогодні зрозуміло, чому: всі ці прагнення натикнулися на кремлівську стратегію нав’язування свого домінування в Східній і Центральній Європі, зазначив міністр.

Він визнав, що розділюючі лінії в Європі будуть залишатися ще десятиліттями, вільна та демократична Європа з одного боку, з іншого - авторитарна Росія, яка прагне війни.

"Але наші відповіді мають бути чіткими, не на словах, але також в діях: ефективне стримування - це наше страхування життя", - констатував міністр оборони. Стримування означає інвестиції, розвиток потужної оборонної індустрії. Німеччина досягне цього року мети витрат на оборону у 2% ВВП та відновлює й розширює виробництво окремих видів озброєнь, сказав політик.

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Він нагадав про розміщення в Литві на постійній основі бригади Бундесверу. "Разом з нашими союзниками ми посилаємо дуже чіткий сигнал Путіну: якщо будь-який російський солдат поставить свій чобіт на територію країни НАТО, ми будемо захищати кожен сантиметр території Альянсу", - пообіцяв Пісторіус.