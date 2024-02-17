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мобілізація (2869) Малюська Денис (402)

Воювати можуть 50 000 громадян із судимістю та тисячі ув’язнених. Побратимів не вбиватимуть, - Малюська

Глава Міністерства юстиції Денис Малюська

Якби українське законодавство дозволяло мобілізацію засуджених та ув’язнених, до лав Сил оборони могли б долучитися десятки тисяч осіб із цих категорій.

Про це в ефірі телемарафону розповів глава Міністерства юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він наголосив, що наразі Збройними Силами України не використовуються цілих дві великих категорії громадян – ті, хто за ґратами, і ті, хто не за ґратами, але колись мали вирок про вчинення злочину (мають непогашену судимість, яка може тривати роками після відбуття покарання).

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"Вони на вулиці, вони гуляють, вони працюють, займаються звичним життям, але до армії їх ніхто не забирає – з не зовсім зрозумілих мені, наприклад, мотивів. Цих людей є щонайменше 50 000. Тобто 50 000 осіб, яких можна зараз спокійно мобілізувати та відправити на фронт. Звісно, за умови, що вони підлягають призову і не мають певних імунітетів, пов’язаних із якимись іншими ознаками", – сказав Малюська.

Він наголосив, що ці 50 000 осіб, які перебувають на волі, є "безпечними й точно можуть захищати Батьківщину".

З тими, хто перебуває за ґратами, за його словами, ситуація є дещо складнішою.

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"Їх, безумовно, менше. Але так само йдеться про тисячі громадян, які готові захищати свою Батьківщину. Щодо аналізу, наскільки вони безпечні чи небезпечні, ризиків, які з цим пов’язані, – це точно не займе багато часу, тому що у нас уже зараз кожен із них проходив тестування на визначення ризикованості того, що вони вчинять повторний злочин", – розповів Малюська.

Він наголосив, що Мін’юст готовий поділитися цією інформацією із ТЦК і ЗСУ, а також розбити таких осіб за категоріями вчинених ними злочинів.

"Наприклад, мені складно уявити, яку небезпеку в лавах Збройних Сил можуть становити ті, хто був засуджений, наприклад, за порушення правил дорожнього руху, коли наслідки були неумисними. Або, наприклад, ті, хто вчинив корупційне порушення. Вони з автомата вбивати своїх побратимів точно не будуть", – сказав очільник Мін'юсту.

Зазначимо, у новому законопроєкті уряду про мобілізацію, проголосованому у першому читанні, пропонується дозволити залучення до лав Сил оборони засуджених за їхнім бажанням.

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Топ коментарі
+26
Знаю людей , сидячих за гратами , які бажають захищати Україну. Вони повинні отримати шанс .
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17.02.2024 23:47
+23
Я конечно дико извиняюсь, но люди с судимостями, особенно с нашей недолугой правоохранительной системой, вполне могут предложить повоевать вместо них тех самых милиционеров, сбушников, налоговиков, прокуроров, судей, которые их когда-то сажали. А там точно наберётся десяток полноценных бригад, да ещё и укомплектуются за свои, конечно же абсолютно честно заработанные денежки. Как вам такой вариант месье Малюська?
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17.02.2024 23:50
+19
Конвульсії Зє- влади
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17.02.2024 23:42
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Малюска примеряет колпак пригожина…
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18.02.2024 05:06 Відповісти
пора нашим Чікотілам показати хто в хаті батько!
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18.02.2024 05:28 Відповісти
Малюська а коли вже ти підеш захищати Україну? Законодавство дозволяє це тобі зробити
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18.02.2024 05:40 Відповісти
Есть у меня смутное подозрение, что сам глава Минюста подлежит призыву в ряды ВСУ на предмет возложения живота своего на алтарь Отечества. И уж так не хочется тов. Малюське встречаться с противником на поле боя, так не хочется (предположим самое неоскорбительное: тов. Малюська так презирает военнослужащих ВС РФ, что не желает их наблюдать в пределах прямой видимости), что он готов вместо себя направить 50 К других. При этом, вопрос об их моральной готовности не обсуждается, ровно так же, как не обсуждается вопрос о том, что будут думать сами военнослужащие по поводу того, что, например, справа его будет прикрывать боец, осужденный за сотрудничество с оккупантами, а слева, например, взяточник.
Потому что, если бы тов. Малюська думал тем, чем думать положено по анатомическому устройству человека, а не тем, на чём он сидит, то он бы сообразил (а сообразив представил законопроект), что есть категории осужденных, которые могут служить, а есть категории тех, кого подпускать к фронту нельзя на пушечный выстрел (там, в законопроекте, много еще чего предусматривать надо: последствия участия (по срокам), положение в армии, порядок снятия и погашения судимости,...).
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18.02.2024 06:02 Відповісти
Хіба в наших тюрмах можна слідкувати за станом здоров'я? Чи не має різниці, де і як "соціальний непотріб" позбутись.
Червінському теж буде пропозиція?
Як за вигаданими приводами ізолювати людей в курсі.
Скільки в'язнів було залишено під час вторгнення?
Ви не можете дати ради з Гуменюком, яки в СІЗО без вироку 7 років був. А він мав досвід і побратими його вважали нормальним бійцем.
Чи поставили головувати в військові адміністрації бойових офіцерів (нескалічених ззовні) (приклад Чернігів - Брижинський).
Купол?(за інтерв'ю стоптали)
Ви жалюгідна подоба "дієвих" людей.
Безхатченків ще позбирайте, які на дитячих майданчиках серуть?!
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18.02.2024 07:08 Відповісти
Нам це не треба !
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18.02.2024 07:22 Відповісти
Країна-агресор Кацапiя використовує своїх увʼязнених не лише як живу силу, вербуючи їх до ПВК і штурмових груп. Тепер зеків змушують працювати на підприємствах військово-промислового комплексу (ВПК) РФ.
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18.02.2024 07:32 Відповісти
некому воевать? прорядите свои ряды и мажоров верните
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18.02.2024 07:44 Відповісти
Нема такого покарання за злочини як служба в армії. Ув'язнені обмежені в правах і обов'язках. Нехай мобілізують поліцейських, суддів, прокурорів, чиновників, їхніх дітей, мажорів, нехай самі захищають своє майно, а не бідняків примушувати це робити. У всіх цивілізаціях еліта воювала в перших рядах.
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18.02.2024 08:00 Відповісти
ті про кого говорить молююск насправді за бажанням можуть піти служити, ну крім ув'язнених, але вони не ідуть, то толку з їх мобілізації.
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18.02.2024 09:23 Відповісти
Так Молюска не про покарання каже.
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18.02.2024 09:55 Відповісти
Малюску не зрозуміло,чому люди гуляють по вулицях,займаються своїм життям,а до армії їх не забирають...О як! А що би всі робили,як би такого важливого малюска мобілізували,ну хоч би на місяці три.Вони всіх відправляють,а самі хоч би спробували!
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18.02.2024 08:27 Відповісти
Молюску зрозуміло. Є певна категорія людей яка його не може зрозуміти.
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18.02.2024 09:57 Відповісти
Мені теж дивно - Янукович з двома судимостями зміг стати президентом , депутати були з судимостями , але мобілізувати чомусь не можна. Дивна країна.
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18.02.2024 10:02 Відповісти
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