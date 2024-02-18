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Авдіївка (2339) Лиховій Дмитро (71)

ОСУВ "Таврія": Авдіївка виконала місію сточування резерву РФ - втрати росіян склали понад 20,5 тис. осіб

Авдіївка

З 1 січня цього року в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", куди входить Авдіївський напрямок, втрати росіян становлять понад 20,5 тисяч осіб, водночас під час виведення українських військ із Авдіївки масових втрат бійців Сил оборони немає.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі проєкту "Української правди", передає Цензор.НЕТ.

"Втрати росіян на Авдіївському напрямку колосальні. Ми з колегами порахували, підняли наші архівні записи з початку року. Вони стосуються не тільки Авдіївського напрямку, вони стосуються загальних втрат ворога на всьому операційному просторі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", це від Авдіївки і аж до того, де починається ОСУВ "Одеса" на Дніпропетровщині. Але левова частка цих цифр припадає саме на Авдіївський напрямок.

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Загальні втрати ворога з 1 січня до 16 лютого включно становлять 20 607 осіб, 201 танк і 492 бойові бронемашини", - розповів Лиховій.

За словами речника "Таврії", Авдіївка "виконала свою місію зі сточування цього російського резерву".

Він також повідомив, що станом на вечір суботи "всі підрозділи Сил оборони, які перебували під загрозою блокування в Авдіївці, виведені на більш вигідні оборонні позиції, вони продовжують виконувати бойові завдання, стоять на заваді подальшому просуванню ворога".

Речник підкреслив, що оточення українських військових не було допущено.

Водночас Лиховій не зміг назвати кількість загиблих і взятих росіянами в полон у ході операції виходу з Авдіївки. Він зазначив, що ці дані ще слід верифікувати і деякі з тих, хто вважається взятим у полон, можуть вийти на зв’язок за кілька днів, оскільки "вночі були певні проблеми з засобами зв’язку".

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"Ця операція не стала для українського війська трагедією, вона навіть близько не стоїть в одному ряду з такими прикладами як Іловайськ, Маріуполь, ще деякі негативні прояви, коли наші сили потрапляли в оточення. Тут оточення не сталося…

Загальна кількість втрат за день не є взагалі приводом говорити про щось екстраординарне. Це близькі до середніх загальні втрати", - констатував Лиховій.

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Топ коментарі
+32
А що могла виконувати і далі роками при вчасній підмозі, не пишуть?
Теж не пишуть, що відступ можна було не затягувати, щоб не довелося покидати своїх поранених?
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18.02.2024 00:05
+28
Дивно. Бо наступи кацапів на всіх напрямках продовжуються. Мабуть щось не те сточилося.
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18.02.2024 00:17
+26
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18.02.2024 00:46
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Поки не буде створений ВІЙСЬКОВИЙ УРЯД НАЦІОНАЛЬНОГО ПОРЯТУНКУ, який переведе економіку на військові рейки, доти ситуація, подібна з Авдіївкою, буде і далі повторюватися !
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18.02.2024 02:37 Відповісти
К сожалению москали начинают активно атаковать в р-не Орехова.
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18.02.2024 02:54 Відповісти
«60 тис. окупантів - лише вбитими». Навіть у «росвоєнкорів» істерика щодо ціни Авдіївки. Куди і з чим РФ піде далі - інтерв'ю NV з Диким
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/avdijivka-kudi-i-z-chim-rosiya-bude-yti-dali-prognoz-dikiy-novini-ukrajini-50393691.html
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18.02.2024 03:03 Відповісти
Іпанати. Замість того, щоб зрізати північно-східний ріг біля Авдіівки - поперли на нафіг нікому не потрібну у стратегічному плані Андріівку.
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18.02.2024 03:32 Відповісти
для кацапов это несущественные потери.
они за месяц 30 000 рабов набирают.
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18.02.2024 04:57 Відповісти
Як з пройобу зробити перемогу?
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18.02.2024 06:18 Відповісти
Україна виконала місію, зменшила чисельність ворога - штаб НАТО.
Це як наші про Авдієвку.
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18.02.2024 06:53 Відповісти
Навіщо тут порівнювати Іловайськ і вчорашню Авдіївку? Про Іловайськ ми знаємо точно, що у так званому «іловайському котлі» загинули 366 українських військових, 429 отримали поранення, а 300 - потрапили в полон бойовиків. Ще 24 військових ЗСУ пропали без вісті. У 2020 році Офіс генпрокурора назвав причину Іловайської трагедії. А коли ми будемо знати цифри по Авдіївці і хтось буде переконувати, що то не трагедія? Коли покажуть точні цифри, то волосся стане дибки, але ці цифри довго будуть ховати від народу, як і курс долара і евро, так і решту. Низя і все.
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18.02.2024 06:53 Відповісти
Сточування зубів необхідне гризунам. У них зуби ростуть безперервно і вони сточують верхні нижніми і навпаки, щоб жити. Українці за жодними параметрами не схожі ні на мишей, ні на кроликів.
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18.02.2024 07:17 Відповісти
В Авдеевке авиация РФ ударила по своим - Атеш - авжеш
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18.02.2024 07:27 Відповісти
Российские войска во время наступления на Авдеевку Донецкой области потеряли не менее 17 тысяч солдат и офицеров.
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18.02.2024 07:29 Відповісти
По его словам, всего войска окупантов в боях за Авдеевку Донецкой области потеряли по меньшей мере 47 тысяч человек.
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18.02.2024 07:30 Відповісти
Дания передаст Украине всю свою артиллерию
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18.02.2024 07:31 Відповісти
Агент "Атеш" з 74-ї окремої мотострілецької бригади армії РФ інформує про великі втрати в окупантів під час боїв за Авдіївку Донецької області. Його підрозділ може повністю припинити своє існування.

74-а бригада армії РФ за період штурмів Авдіївки втратила понад 50% офіцерського складу, а кількість поранених оцінюють у понад 750 осіб.

Схожа ситуація фіксується в багатьох російських бригадах і полках, які брали безпосередню участь у захопленні міста. Деякі з них, найімовірніше, вже не відновляться після штурмів Авдіївки
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18.02.2024 07:36 Відповісти
Шо то е 20 000 для ********* з 140 млн населення то диктатурі?
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18.02.2024 07:59 Відповісти
80 млн - якщо точніше.
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18.02.2024 08:54 Відповісти
Конспірологія, якщо точніше.
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18.02.2024 10:56 Відповісти
Річ у діктатурі. Там не дуже ТРЦ переймаеться. Якщо у нас вже яничари людей ловлять, то там навіть такого питання не буде. Всі підуть.
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18.02.2024 11:48 Відповісти
Так можна до Дніпра досточувать і у підарів ще лишиться. Кацапи за одну кампанію мобілізації набирають на 20 наших "фортець". Треба вирішувати питання з їхнім пануванням у небі, інакше біда.
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18.02.2024 08:18 Відповісти
Не треба ОСГВ виправдовиватуся орчими втратами, тому для них це ніщо.Але росіяки після втрати нами Авдіївки перенаправлять війська на інши напрямки, та ще арту с РСЗО підтягнули ближче до значимих неокупованих міст Донбасу
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18.02.2024 12:50 Відповісти
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