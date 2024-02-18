ОСУВ "Таврія": Авдіївка виконала місію сточування резерву РФ - втрати росіян склали понад 20,5 тис. осіб

З 1 січня цього року в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", куди входить Авдіївський напрямок, втрати росіян становлять понад 20,5 тисяч осіб, водночас під час виведення українських військ із Авдіївки масових втрат бійців Сил оборони немає.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі проєкту "Української правди", передає Цензор.НЕТ.

"Втрати росіян на Авдіївському напрямку колосальні. Ми з колегами порахували, підняли наші архівні записи з початку року. Вони стосуються не тільки Авдіївського напрямку, вони стосуються загальних втрат ворога на всьому операційному просторі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", це від Авдіївки і аж до того, де починається ОСУВ "Одеса" на Дніпропетровщині. Але левова частка цих цифр припадає саме на Авдіївський напрямок.

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Загальні втрати ворога з 1 січня до 16 лютого включно становлять 20 607 осіб, 201 танк і 492 бойові бронемашини", - розповів Лиховій.

За словами речника "Таврії", Авдіївка "виконала свою місію зі сточування цього російського резерву".

Він також повідомив, що станом на вечір суботи "всі підрозділи Сил оборони, які перебували під загрозою блокування в Авдіївці, виведені на більш вигідні оборонні позиції, вони продовжують виконувати бойові завдання, стоять на заваді подальшому просуванню ворога".

Речник підкреслив, що оточення українських військових не було допущено.

Водночас Лиховій не зміг назвати кількість загиблих і взятих росіянами в полон у ході операції виходу з Авдіївки. Він зазначив, що ці дані ще слід верифікувати і деякі з тих, хто вважається взятим у полон, можуть вийти на зв’язок за кілька днів, оскільки "вночі були певні проблеми з засобами зв’язку".

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"Ця операція не стала для українського війська трагедією, вона навіть близько не стоїть в одному ряду з такими прикладами як Іловайськ, Маріуполь, ще деякі негативні прояви, коли наші сили потрапляли в оточення. Тут оточення не сталося…

Загальна кількість втрат за день не є взагалі приводом говорити про щось екстраординарне. Це близькі до середніх загальні втрати", - констатував Лиховій.