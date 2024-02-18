Протягом 17 лютого авіація та ракетники ЗСУ уразили 14 районів зосередження росіян, 4 артзасоби, 4 склади, 3 ЗРК, пункт управління і станцію РЕБ, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ по російських окупантах протягом 17 лютого 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах противника.
Також на Східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки: два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 4 артилерійських засобах, 4 складах боєприпасів, 1 станції радіоелектронної боротьби противника".
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Може, після втрати Авдіївки ЗЕ дозволив атакувати тили кацапні?
Все ж в Україні є більше незалежних журналістів, а навіть серед кацапів пуйлу не завжди вдається розповсюдити вигідні побрехеньки.
після Авдіївкі пійшло зельоноє победобесіє...
тільки гарні новини.