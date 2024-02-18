Протягом 17 лютого авіація та ракетники ЗСУ уразили 14 районів зосередження росіян, 4 артзасоби, 4 склади, 3 ЗРК, пункт управління і станцію РЕБ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ по російських окупантах протягом 17 лютого 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Також на Східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки: два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 4 артилерійських засобах, 4 складах боєприпасів, 1 станції радіоелектронної боротьби противника".

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