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авіація (4041) Генштаб ЗС (6059) артилерія (770)

Протягом 17 лютого авіація та ракетники ЗСУ уразили 14 районів зосередження росіян, 4 артзасоби, 4 склади, 3 ЗРК, пункт управління і станцію РЕБ, - Генштаб

вільха

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ по російських окупантах протягом 17 лютого 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Також на Східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки: два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 4 артилерійських засобах, 4 складах боєприпасів, 1 станції радіоелектронної боротьби противника".

Також читайте: Авіація та ракетні війська ЗСУ протягом 16 лютого уразили 14 районів зосередження окупантів, ЗРК, 2 позиції артилерії, 2 РЛС і склад, - Генштаб

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брешуь у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ
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18.02.2024 03:12 Відповісти
Давай правду !!
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18.02.2024 04:08 Відповісти
Тому що гарно подавати то що неможливо перевірити. Чому відео нема?
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18.02.2024 06:38 Відповісти
Чому зразу брешуть?
Може, після втрати Авдіївки ЗЕ дозволив атакувати тили кацапні?
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18.02.2024 03:51 Відповісти
Генштабом керує єрмак. Питання є?
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18.02.2024 06:40 Відповісти
Це тільки означає, що з'явиться багато дезінформації. А не що вся інформація від ГШ є брехнею.
Все ж в Україні є більше незалежних журналістів, а навіть серед кацапів пуйлу не завжди вдається розповсюдити вигідні побрехеньки.
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18.02.2024 13:12 Відповісти
марафон це заразне.
після Авдіївкі пійшло зельоноє победобесіє...
тільки гарні новини.
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18.02.2024 05:20 Відповісти
 
 