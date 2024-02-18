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Байден (2853) Авдіївка (2339)

Бездіяльність Конгресу США призвела до помітних успіхів російських військ та виходу ЗСУ з Авдіївки, - Байден

Джо Байден про Авдіївку

Президент США Джо Байден звинуватив Конгрес у бездіяльності. Саме пасивність Конгресу, на його думку, зумовила вихід ЗСУ з Авдіївки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Джо Байдена, яку оприлюднив Білий Дім після розмови американського лідера з президентом України Володимиром Зеленським. 

"Українські військові були змушені відступити з Авдіївки після того, як солдати ЗСУ були змушені нормувати боєприпаси через скорочення постачання внаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних перемог Росії за останні місяці", – йдеться в повідомленні про розмову президентів.

Також у розмові з Зеленським Байден "підкреслив зобов’язання США продовжувати підтримувати Україну перед дворіччям жорстокого вторгнення Росії" і вкотре наголосив на необхідності термінового ухвалення Конгресом законопроєкту про додаткове фінансування національної безпеки, що містить і допомогу Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом планується онлайн-зустріч із Байденом та іншими лідерами G7, - Зеленський

Після розмови з президентом України, під час спілкування з журналістами, Байден наголосив, що на карту поставлено дуже багато, і водночас вказав на вирішальну роль НАТО в цьому питанні.

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Топ коментарі
+38
Да все они там хороши и если бы еще в 2022-ом отправили в Украину всю необходимую технику то карта боев была бы совсем другая.Политиканы хреновы сорвали всю систему международной ьбзопастности теперь кругом полыхает.
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18.02.2024 07:49
+32
У США

- більше 4 млн касетних *********** які їм не треба бо вони відмовились від касетних

- кілька тисяч літаків старих модифікацій на збереженні. По їх міркам - хлам, по нашим - хоч щось що літає. Це зокрема літаки старшого покоління чим F-16

- томагавки, які б могли похоронити літаки РФ на базах.

АЛЕ....сша не важать нічого. Вони легше повітря. Домовленості з ними ні про шо - через шо Іран уже і витер ноги об них ноги і не лиш він.
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18.02.2024 07:55
+26
В Україні було десь до 2-х мільйонів мін. Навіщо їх знищили у 2021 році? У нас що закінчилася війна? А що є в американців - то їхнє. Захочуть дадуть, а захочуть, ні. Хто там витер об них ноги, розбуруться американські виборці, краще дивіться щоб ніхто не витирав ноги обю наших вибраних посадовців.
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18.02.2024 08:07
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Ти чиїх будеш, ольгінських?
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18.02.2024 11:29 Відповісти
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18.02.2024 11:31 Відповісти
Бросать на полпути тех, кому Америка вроде как взялась поначалу помогать, это ее старая, добрая традиция. Кинула корейцев, кинула вьетнамцев, кинула курдов, кинула всех тех, кто ей помогал в Ираке, Сирии и Афганистане
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18.02.2024 10:28 Відповісти
👍
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19.02.2024 01:22 Відповісти
НАТО НЕ МОЖЕТ НАКЛАДЫВАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ, ДАВАТЬ ДЕНЬГИ И ПЕРЕДАВАТЬ ОРУЖИЕ НЕ ЧЛЕНАМ АЛЬЯНСА.

ЭТО ДЕЛАЮТ СТРАНЫ, КОТОРЫЕ ВХОДЯТ В НАТО ПО ВЗАИМНОЙ ДОГОВОРЕННОСТИ.
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19.02.2024 02:07 Відповісти
bloody recess of the US Congress
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18.02.2024 10:36 Відповісти
Президент США Джо Байден звинуватив Конгрес у бездіяльності -"байда"-бездіяльність у мирний час в часі війни ,- це є співучасть конгресу США ,в рашистській окупації української території і співучасть у вбивстві українського народу
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18.02.2024 10:38 Відповісти
хороший кейс для подачи в гаагский трибунал попозже
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19.02.2024 01:23 Відповісти
Старий мудак, строїть з себе Мать Терезу.
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18.02.2024 10:45 Відповісти
И в результате твоего собственного бездействия
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18.02.2024 10:48 Відповісти
О, засцика прокинувся.
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18.02.2024 10:55 Відповісти
Білий дім так і не передав Україні понад 4 млрд доларів, які він "помилково" недорахував Україні в 2023 році. Це все, що треба знати про Байдена.
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18.02.2024 10:58 Відповісти
Мабуть було розуміння шо їх просто вкрадуть.
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18.02.2024 11:10 Відповісти
За твоєю логікою треба було взагалі нічого не давати.
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18.02.2024 11:23 Відповісти
Звідкіля такі думки?

США зробили https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-02-28-23/h_d1fb25d5f4da02259b9e80c7c7794b14 аудит , та офіційно визнали - що все Ок
Вся зброя яку поставили, знаходиться в Україні
Новина від 28 лютого 2023

А коли влітку 2023 зробили аудит Білого Дома, то https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12040 виявили "націнку" на зброю на 6.2млрд,
що складає 24% від дозволеної суми Конгресом в 25.5млрд
Most PDA packages since August 2023 have used previously authorized authority after a DOD review of
PDA overvaluations restored up to $6.2 billion in FY2022 and FY2023 authority.

Виявлену помилку адміністрація не виправила
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18.02.2024 11:46 Відповісти
І на відповідну суму нічого не надало. Тобто ці гроші є, а допомогу не шлють.
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18.02.2024 20:51 Відповісти
Саме так, ось два офіційні підтвердження
різняться тільки суми не використанного PDA
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf міноборони
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12040 конгреса-
Most PDA packages since August 2023 have used previously authorized authority after a DOD review of
PDA overvaluations restored up to $6.2 billion in FY2022 and FY2023 authority.
ранiше був такий текст
On October 3, 2023, DOD confirmed that $5.4 billion remained available in PDA authority.
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18.02.2024 11:12 Відповісти
Кремлівські боти так злагоджено працюєте у парі.
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18.02.2024 11:28 Відповісти
Скажи паляниця.
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18.02.2024 11:31 Відповісти
Розважаєшся, лапоть?
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18.02.2024 11:35 Відповісти
З тебе, дурню, вмираю.
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18.02.2024 11:36 Відповісти
Ні, лапоть, ти не вмираєш, ти працюєш на кремлівську контору. Але сподіваюсь, що незабаром таки вмреш.
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18.02.2024 11:39 Відповісти
Не дочекаєшся. Відкрий личко, Гюльчатай. Яке звання у Іренки - майор?
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18.02.2024 11:42 Відповісти
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18.02.2024 11:54 Відповісти
https://t.me/tZEinform/28706 tZEinform :

Загальні втрати ЗСУ під час проведення операції відходу з авдіївського напрямку складають 811 осіб особового складу. З них 289 евакуйованих поранених. Достеменно відомо про 68 в/с, які у виконання наказу командування ЗСУ здались в полон при виході з позиції "Зеніт". З достовірних даних відомо про 8 в/с ЗСУ взятих в полон при захопленні Авдіївського коксохімічного комбінату. Характер решти втрат з'ясовується.

Військова комісія tZE inform
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18.02.2024 11:13 Відповісти
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18.02.2024 11:56 Відповісти
Написати можна що завгодно. Відеодокази є? русня таку купу полонених обов'язково покаже
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18.02.2024 16:18 Відповісти
Путіну може особисто подякувати Трампу за його подарунок... Украіна могла і далі сточувати ******* в Авдіївці, але брак засобів уражень привів до такого результату.
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18.02.2024 11:37 Відповісти
Скоріше Байдену. 4,2 млрд ще залишаються невикористаними.
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18.02.2024 12:35 Відповісти
Трамп- це хто, чийсь президент?
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18.02.2024 12:38 Відповісти
Ще одна пара лаптів «V та Jolly Roger»
Скільки вас набігло, русаків тарганів клятих.
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18.02.2024 12:46 Відповісти
Стули пельку , %уйловець "иренка".
Скачи у касу, получи 11.80 та ....Zдуй стекломий купувати , бо ВАЦКРИСЕНЬЕ, празнавать нада.
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18.02.2024 20:39 Відповісти
Лапоть! Тебе лайкнув Др. Хфауст- ведана .

Ти навіть не уявляєш, як ви одне одного палите, кацапня смердюча.
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18.02.2024 21:31 Відповісти
ПОмиляєшся ,придурок , помиляєшся . Нам , Україні , винен весь західний Світ. Якщо Україна програє (цього не станеться) , то це буде "похлєще" як кацапи витісняють своєю чумою Францію з франкомовних і інщих країн Африки після століть зв"язків з ними . Вони (орки ) доберуться до самої Франції і здатні зробити там повний хаос ( як жовті жилєти) . І так в багатьох країнах . І тільки тепер до них стало щось доходити, що таке мордор. Навальний останній приклад ВСІМ. Заткни рота , тролятіна
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18.02.2024 12:03 Відповісти
Чувак тебе наскрізь видно , тому що тільки кацапотролі і деякі далекуваті українці зараз під впливом цих жеж кацапотролів розхитують внутрішньополітичну ситуацію в Україні зі всякими українськими владами через "тєми" асфальту , законів ВР ,зрад всяких і тд і тп. Я вас ботів бачу за кілометр
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18.02.2024 12:21 Відповісти
Я щось не так написав про твоє "По перше нам ніхто нічого не зобовязаний"? Але ти нічого не бачиш далі витягнутої руки. Я факти навів . То толку з тобою ботом чи жертвою ботів вступати в дискусію
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18.02.2024 12:32 Відповісти
Послухай мерзена істота ти таке нікчемне що мені гидко з тобою якусь дискусію вести ,подоляківсько татаровський бот.
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18.02.2024 12:42 Відповісти
США найвеличнiша краiна у свiтi ! Тому моя краiна як пiдтримувала Украiну так i буде пiдтримувати ! А передвиборча маячня bi dona це ні про що ! Слава США ! Слава Великоi Нацii !
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18.02.2024 12:03 Відповісти
Из штанов не выпрыгни от величия.
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18.02.2024 13:19 Відповісти
Я понимаю хасапчик тикток-игорек тебе хотелось бы что бы так - США самая плохая страна и не будет поддерживать Украину ! Але такого не буде а буде як я висловив у посту вище !
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18.02.2024 17:24 Відповісти
Завидуй молча.
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18.02.2024 20:35 Відповісти
Заради політичних ігрищ Байден не дає *********** на суму 4,2 млрд доларів, які виявилися після аудиту у Пентагоні. Це просто підлість.
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18.02.2024 12:34 Відповісти
Бла бла бла бла …. Те що склалося - то тільки ти винен Байден! Ти ж очікував (як і плешивий гітлер ) що Україна впаде за 3 дні. Ти сцикло Байден - ленд-ліз так і не підписав, зброю та ********** видаєш по краплі (аби тільки фронт утримати), ракети далекобійні та літаки ти так і не дав, Трампа ти Байден сциш і т.д. Ви всій США одного рижого гандона вгамувати не можете… коротше, я повний розчарування Америкою. Може заспівати кацапського бутусова «…гудбай Америка о….»? А може ще не на часі….
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18.02.2024 14:33 Відповісти
"Ви всій США одного рижого гандона вгамувати не можете"

Зато в Україні змогли обрати клована в прези...

І от тепер винен Байден, винен Захід, хто завгодно

Все що відбувається зараз, є наслідком дій "мудрого наріду"

Сором зараз тицяти пальцем у всіх навкруги, якщо самі зєбіли
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19.02.2024 00:36 Відповісти
Зеленский предложил Путину переговоры.

25 ФЕВРАЛЯ 2022!!!

ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "

https://www.bbc.com/russian/news-60525339 https://www.bbc.com/russian/news-60525339
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19.02.2024 00:38 Відповісти
Во время тайного визита в Киев В СЕРЕДИНЕ ЯНВАРЯ директор ЦРУ Уильям Бернс передал Зеленскому ДЕТАЛЬНЫЕ планы России по наступлению на Киев - Wall Street Journal.

"Нам не нужна паника".

Зеленский ответил на предупреждения Байдена об угрозе российского вторжения

28 января 2022

ПО СЛОВАМ ЗЕЛЕНСКОГО, ИЗ ЗАЯВЛЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ ЛИДЕРОВ МОЖЕТ СЛОЖИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО В КИЕВЕ ПО УЛИЦАМ ЕЗДЯТ ТАНКИ, А ЭТО НЕ ТАК.

"Нам не нужна эта паника Нам нужно стабилизировать экономику нашего государства потому что из-за всех этих сигналов, что "завтра война" - потому что эти сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств, ОНИ УЖЕ ОТКРЫТО, ДАЖЕ НЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ЯЗЫКОМ, А ПРОСТО ГОВОРЯТ: ЗАВТРА БУДЕТ ВОЙНА - это паника.

https://www.bbc.com/russian/news-60164297
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19.02.2024 00:40 Відповісти
Лише Путін може зупинити цю війну, тому в України немає іншого вибору, окрім як іти з ним на переговори - Зеленський

Навіть після звірств у Бучі та Краматорську Зеленський готовий провести переговори з Путіним.

Про це глава держави сказав під час інтерв'ю для видання https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/selenskyj-im-bild-interview-ich-weine-nicht-mehr-79716844.bild.html#fromWall Bild .

https://tsn.ua/ato/lishe-putin-mozhe-zupiniti-cyu-viynu-tomu-v-********-nemaye-inshogo-viboru-okrim-yak-iti-z-nim-na-peregovori-zelenskiy-2032720.html
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19.02.2024 00:44 Відповісти
А тепер у всьому винен Байден?!

Не розумію, як він до цих пір витримує стосунки з цим ...
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19.02.2024 00:47 Відповісти
А при чому тут США яка не може вгамувати Трампа та вибори зєльца? Ти шо в себе в ольгіно темник на зелений кагал отримав? Так українці самі знають які в них є помилки. Я за зєльца не голосував (мій кандидат програв вибори і пишаюсь тим що у число 73% дятлів не входжу.
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19.02.2024 08:36 Відповісти
Нормально: администрация Байдена не отказывается передавать техники и вооружений на 4 миллиарда (которые ассигнованы, имеются и должны быть переданы по решению Байдена, каковое решение Байден не принимает) + около 10 миллиарда незаконтрактованных американских денюжков (что мешает купить на них списанную технику ?), а виноват, оказывается конгресс.
А Зеленский уши развесил и головой кивает...
Впрочем, как и редакция цензора.
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18.02.2024 15:23 Відповісти
Вони один одного варті
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18.02.2024 15:58 Відповісти
США вже довело, що їхнє слово варте не більше за ка*ц*апське, тому слати їх потрібно туди ж саме. Ціль путіна - саме США, а не Україна. Наслідки знищення ЗСУ відчує відразу Європа, яка захищати США не буде. Як можна до влади допускати 100-річних?
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18.02.2024 16:06 Відповісти
Там завжди так, система така, але зі сторічних чомусь вони витравили тих хто рекомендував Китай бомбити ядерними бомбами.
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18.02.2024 18:51 Відповісти
А як можна до влади допускати зелених обалдуїв?
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19.02.2024 00:49 Відповісти
Ну так що ви пропонуєте-шлемо Америку разом з Байденом і Трампом на хрін,
У Європі для нас немає достатньо грошей та військової техніки.
І що потім, лягаємо під робсію і робимо з України Гулаг із залізною завісою? Які ви мудрі!! (Сарказм)
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19.02.2024 04:52 Відповісти
Допомогають тільки тим, хто сам собі намагається допомогти, а в статусі :"Ви нам повинні", нічого не дадуть. Давно пора Україні мобілізувати економіку,маємо по факту,що військові розходи на цей рік скоротилися, бо "дуже завеликі",а в на росії значно зросли. Марно дурнів шукати по цілому світу-вони все бачать.
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18.02.2024 16:40 Відповісти
Йдіть на *** з вашими іграми, хлопці гинуть тут і зараз.
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18.02.2024 18:48 Відповісти
Байден может росчерком пера, передать 1 млрд долларов Украине, у него есть такое право, установленное законом.
Однако, Белому Дому нужно, чтобы Украина не выиграла и не проиграла, это стоит Украине десятки тысяч погибших..... отказ Байдена предоставить Ленд-лиз, за который прголосовали обе палаты в мае 2022 , потверждает , Белому Дому победа Украины не нужна.
Кстати, когда Россию отбросил ВСУ под Харьковым, Херсоном, вдруг, Белый Дом резко уменьшил поставку вооружений и ВСУ вынудили остановиться..
,
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18.02.2024 20:15 Відповісти
+500 !
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18.02.2024 20:34 Відповісти
надо подавать позже на сша в суд. Это явный саботаж и подпевания террористам
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19.02.2024 01:27 Відповісти
Дмитро Ярош оголосив полювання на Путіна

https://redaktor.com.ua/2024/02/18/dmytro-yarosh-ogolosyv-polyuvannya-na-putina/
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18.02.2024 21:04 Відповісти
Тіпа розмову перевести в інше русло
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18.02.2024 22:56 Відповісти
А при чому тут Байден?

Якщо у нас керує Україною 95-й квартал Зеленського-Коломойського- Медведчука?

Нехай Україні допомагає не Байден, а зелені бариги, у яких крадене в ЗСУ вже вилазить з усіх дірок, а вони ніяк не нажеруться.

Зеленський! Віддай вкрадене тобою і не треба ніякої допомоги США.
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18.02.2024 22:01 Відповісти
«Я Ж НЕ ЛОХ!» КАК ЗЕЛЕНСКИЙ РАЗОРУЖАЛ «АЗОВ» НА ДОНБАССЕ

Президент Украины встретился с украинскими добровольцами в Луганской области. Беседа длилась полчаса. Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ ПОТРЕБОВАЛ ОТ НИХ СДАТЬ ОРУЖИЕ

https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr
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19.02.2024 00:50 Відповісти
Сообщение НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПРЕЗИДЕНТА ЗА 29 МАРТА!!! об итогах украинско-российских переговоров в Стамбуле.

Там говорится, что Украина согласна "https://www.president.gov.ua/ru/news/na-peregovorah-iz-rosiyeyu-**********-delegaciya-oficijno-pr-73933 фактически зафиксировать сегодняшний статус внеблокового и безъядерного государства постоянного нейтралитета "

и "возьмет на себя обязательство не размещать на своей территории иностранные военные базы, иностранные военные контингенты, не вступать в военно-политические союзы,

а проведение военных учений на территории Украины будет возможно с согласия стран-гарантов" (то есть лишь с согласия России как страны-гаранта).

https://www.dsnews.ua/politics/partiya-kompromissa-protiv-partii-voyny-do-pobedy-chto-proishodit-v-okruzhenii-zelenskogo-20062022-461323
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19.02.2024 00:52 Відповісти
Але винуватий у всьому Байден і хто завгодно крім ЗЄ!
Воно вже 29 березня 2022 хотіло з потрохами здати Україну расєї
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19.02.2024 00:54 Відповісти
«Нас больше не устраивает старая система безопасности, где доминирующую роль играло(?) НАТО»

Интервью МИХАИЛА ПОДОЛЯКА - советника главы офиса Зеленского - о том, есть ли сдвиг в переговорах с Россией
https://meduza.io/feature/2022/03/17/nas-bolshe-ne-ustraivaet-staraya-sistema-bezopasnosti-gde-dominiruyuschuyu-rol-igralo-nato
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19.02.2024 00:57 Відповісти
20 февраля!!! вечером, за три дня до эскалации, министр обороны Алексей Резников заявил :

«по состоянию на этот час УДАРНОЙ группировки (!) со стороны Российской Федерации

ни в одном из мест, где они окружили Украину, ПОКА НЕ СФОРМИРОВАНО.
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19.02.2024 01:20 Відповісти
За три года действующая власть не закупила

ни одного артиллерийского снаряда

и ни одного ПТРК "Стугна".
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19.02.2024 01:31 Відповісти
2020 рік, "Держава не виділила фінансування на Павлоградський хімічний завод, який виробляє, переробляє і утилізує ракетне паливо.

Зупинка заводу буде означати зупинку всієї ракетної галузі, зокрема виробництво ракет "Вільха".

http://www.audiogarret.com.ua/go.php?https://m.censor.net/ua/news/3188391/finansuvannya_zupyneno_my_buly_zmusheni_zvilnyty_687_osib_dyrektor_zavodu_scho_vyroblyaye_raketne_palyvo https://m.censor.net/ua/news/3188391/fi ... tne_palyvo
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19.02.2024 02:00 Відповісти
Щось ти кацапчик розійшовся. Ти мабуть забув що у нас вже 2024 а не 2020 рік. І нагадаю тобі кацап, що у війні винен не Байден, ні Зєля, як ти намагаєшся доказувати, її розвʼязав твій плешивий гітлєр фашистської ********* якого звуть *****-путін….
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19.02.2024 08:44 Відповісти
От ти відкрив усім очі, що війну розв"язав "плешивий гітлєр фашистської ********* якого звуть *****-путін…."

Оце так аргумент!
По -перше, плешивий гітлєр ропочав війну ще у 2014 році І про це знає увесь світ.

А ЗЄ винуватий у тому, що напередодні нападу у 2022році, про який вже майже кричав увесь світ, воно не готувалося до війни, а патякало про шашлички, ще й агресивно відповідав на це.

А потім спішив як голий у бані підписати дружбу з гітлером у Стамбулі.
Для початку здати Крим аж на 16 років.

І ще треба розібратися, як слуги здавали Чонгар
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19.02.2024 11:59 Відповісти
Ти писав про 2020 рік та Павлоградський хімічний завод, писав??? ну то й не пересмикуй не в храп на гроші граємо. Можна подумати що порох щось окрім особистого збагачення, для ЗСУ кардинального зробив. Може тобі нагадати як він ментівгалатея та полторака міністрами оборони призначав? Чи як вугіллям з лугандоном торгував? А зєльц за все відповідатиме і за кадрові призначені у 19-20 рр. І за вагнергейт у Мінську і за непідготовку і за пройоб півдня і за Залужного і за ОПу і т.д.
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19.02.2024 20:14 Відповісти
І не лише Конгресу. Досі йде зволікання з постачанням літаків. А їх можна (і потрібно) було надати принаймні ще влітку 2022 р., коли стало зрозуміло, що Україна здатна чинити опір і не впаде в найближчій перспективі. Та й надавати треба не кілька десятків, а принаймні кілька сотень, щоб Україна змогла отримати повне панування в повітрі. Тоді б не було 500 кг плануючих бомб по українським позиціям, з допомогою яких рашка досягає своїх успіхів (а навпаки були б плануючі та касетні бомби і напалм по російським позиціям). При таких масштабах постачання оголиться захист території НАТО? А це проблема, якщо ВПС росії практично перестануть існувати в Українському небі? Де взяти стільки пілотів? Цілком можливим завербувати потрібну кількість серед відставних (і не відставних) льотчиків в самому НАТО (і не треба при цьому витрачати час на їхнє навчання). Такі бажаючі є (і вони неодноразово заявляли про це), а українське законодавство дозволяє залучати закордонних комбатантів до участі в б/д.
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19.02.2024 08:39 Відповісти
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