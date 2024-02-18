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безпілотник (3662) обстріл (27070) Полтавщина (1002)

Вночі у Полтавській області пролунали вибухи, ворог поцілив по інфраструктурному об’єкту

вибух

Під час повітряної тривоги в Полтавські області біло чути вибух. Ворог атакував регіон "шахедами".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Окупанти завдали удару по інфраструктурному об’єкту на території Полтавського району. Це спричинило пожежу, яку вже ліквідували.

На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": По Сумщині ворог протягом 17 лютого здійснив 53 обстріли, зафіксовано 250 вибухів, - ОВА

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Головне, що асфальт не постраждав…. Завчасно,особи привладні, провел заходи щодо його збереження…
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18.02.2024 08:48 Відповісти
Гляньте лучше количество дивизионов ПВО на 1991 год,тут и без любителей асфальта есть кого к стенке ставить.
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18.02.2024 10:37 Відповісти
Кузьмук, біжан та отой півтора Івана від ППО, разом із Матюхом «нареформували» ЗСУ та собі майна і земельних ділянок разом лісами ДОСААФ, по усім «гарненьким» полігонам…. Тому, на сьогодні, і спливає Україна кров'ю, а вони приписані, на посадах радників/консультантів/…. Діляться у вишах досвідом, як їм було важко при совдепії красти, але вони це надолужили в Україні…
Усе відбувалося під повним патронатом ************ та керовнікав з АПУ, кушнарьова, табачника, литвина, льовочкина, клюєва…
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18.02.2024 11:20 Відповісти
 
 