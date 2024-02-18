Вночі у Полтавській області пролунали вибухи, ворог поцілив по інфраструктурному об’єкту

Під час повітряної тривоги в Полтавські області біло чути вибух. Ворог атакував регіон "шахедами".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Окупанти завдали удару по інфраструктурному об’єкту на території Полтавського району. Це спричинило пожежу, яку вже ліквідували.

На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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