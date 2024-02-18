Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 402 430 осіб (+ 1080 за добу), 6487 танків, 9709 артсистем, 12198 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 402 430 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 402430(+1080) осіб,
танків ‒ 6487 (+11) од,
бойових броньованих машин ‒ 12198 (+53) од,
артилерійських систем – 9709 (+40) од,
РСЗВ – 984 (+0) од,
засоби ППО ‒ 674 (+3) од,
літаків – 335 (+3) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7449 (+36),
крилаті ракети ‒ 1898 (+2),
кораблі/катери ‒ 25 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 12736 (+2) од,
спеціальна техніка ‒ 1540 (+7)
Будь ласка, зачекайте...
Про відновлення техніки кацапами дивись десь з 1 години 51 хвилина. Нажаль у мене з телефону щось не виходить зробити нормальну картинку, тому якщо твоя ласка та не важко зроби ти та пошир це відео.
Збити його легше,але шкоди від нього багато,це і КАБи,іФАБи
Генштаб і командуючий хоч і працюють у зв'язці, мають різні напрямки діяльності.