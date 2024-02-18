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армія рф (16162) Генштаб ЗС (6059) ліквідація (3510) знищення (6541)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 402 430 осіб (+ 1080 за добу), 6487 танків, 9709 артсистем, 12198 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 402 430 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 402430(+1080) осіб,

танків ‒ 6487 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 12198 (+53) од,

артилерійських систем – 9709 (+40) од,

РСЗВ – 984 (+0) од,

засоби ППО ‒ 674 (+3) од,

літаків – 335 (+3) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7449 (+36),

крилаті ракети ‒ 1898 (+2),

кораблі/катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12736 (+2) од,

спеціальна техніка ‒ 1540 (+7)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Знищення російських винищувачів: Парашути летіли, чи вижили пілоти - скоро буде відомо, - Повітряні сили

Втрати ворога за добу

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Топ коментарі
+21
Товчуть і товчуть кацапську нечисть,палять залізо,а воно не закінчується
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18.02.2024 08:06
+20
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18.02.2024 08:14
+17
https://t.me/c/1198589840/84103 Зранку українські війська збили ще один російський винищувач Су-34
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18.02.2024 08:19
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18.02.2024 08:02 Відповісти
Товчуть і товчуть кацапську нечисть,палять залізо,а воно не закінчується
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18.02.2024 08:06 Відповісти
Нафта у рашки не закінчиться ніколи. Тому і залізо також не закінчиться. Вона може не виробляти жодного снаряду. Цього заліза у світи вистачить на 10 Україн! І його можна купити. Рашисьи будуть кору дерев їсти але кричати що іхня помийка є найвеличнішою у світі.
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18.02.2024 08:49 Відповісти
"Прогресивно мыслиш дарагой человек" - ось тільки у нафти може закінчитися рашка, "жолтые человечки с миндалевидным разрезом глаз" вже не соромляться у своїх натяках.
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18.02.2024 09:17 Відповісти
Старі родовища виснажуються, а освоювати нові нема технологій - санкції.
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18.02.2024 10:19 Відповісти
Совок теж був потужний,в рази потужніший від росіюшки,і де він???
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18.02.2024 14:57 Відповісти
Закінчується, повір. Дивився якось Мілітарний, тема була про танки, був запрошений Микола Саламаха, то він каже, що при таких темпах відновлення та виробництва кацапія може ще два роки постачати на фронт тисячу танкі, а в наступні роки ця цифра буде значно скорочуватись, бо закінчуватимуться ресурси, опосередковано це підтверджується знімками з супутника стоянок техніки.
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18.02.2024 09:58 Відповісти
Якщо Ви маєте ці фото,то викладіть на Цензорі,трохи підтримаєте бойовий дух.Надія дуже важлива штука
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18.02.2024 14:55 Відповісти
Ось будь ласка https://m.youtube.com/watch?v=YZNEc7mUQSw

Про відновлення техніки кацапами дивись десь з 1 години 51 хвилина. Нажаль у мене з телефону щось не виходить зробити нормальну картинку, тому якщо твоя ласка та не важко зроби ти та пошир це відео.
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18.02.2024 15:25 Відповісти
Дякую,але дуже слабкий в цих речах
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18.02.2024 16:34 Відповісти
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18.02.2024 08:14 Відповісти
Так,тільки отримала це також. Так що ППО на лінії фронту це круто і реально діє.
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18.02.2024 08:17 Відповісти
4 пепелаца за 2 дня - это круто
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18.02.2024 08:21 Відповісти
еще не вечер
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18.02.2024 08:23 Відповісти
https://t.me/c/1198589840/84103 Зранку українські війська збили ще один російський винищувач Су-34
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18.02.2024 08:19 Відповісти
Су-34 був знищений сьогодні, близько 6:00.
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18.02.2024 08:20 Відповісти
Винищувач-бомбардувальник,швидше бомбардувальник,ніж винищувач.
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18.02.2024 08:27 Відповісти
шо в лоб шо по лбу
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18.02.2024 08:32 Відповісти
В лоб.Су-34-заміна або наступник фронтового бомбардувальника Су-24.
Збити його легше,але шкоди від нього багато,це і КАБи,іФАБи
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18.02.2024 09:22 Відповісти
У баттлі літаки/гелікоптери літачки впевненно виходять вперед!
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18.02.2024 09:48 Відповісти
Вони всю війну були по переду тілки у вересні 23-го вєтрольоти їх наздогнали 316/316, а потім навіть вирвались у перед, але лаптєльоти не здалися і 06.12.23 досягли парітету 324/324 і вже потім пішли у відрив, наразі в десять бортів (ба одинадцять, але ще не вечір)
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18.02.2024 10:01 Відповісти
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18.02.2024 08:33 Відповісти
Весною- пів "ляма" буде 200х орків..
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18.02.2024 08:39 Відповісти
таке враження, що Сирський після отримання посади наказав в цих зведеннях менше тисячі не показувати
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18.02.2024 10:11 Відповісти
В листопаді 23-го дванадцять разів було більше тисячі за добу, у грудні чотирнадцять, то то Залужний будучі на посаді наказував ГШ?
Генштаб і командуючий хоч і працюють у зв'язці, мають різні напрямки діяльності.
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18.02.2024 10:51 Відповісти
Воно - то так, але Шапталу керівником Генштабу призначав Залужний, а призначення Баргилевича нині не обійшлось без підпису Сирського. Можна сперечатись, чи Баргілевич самостійна фігура, чи (скоріш за все) нав'язана Сирському з ОПи ЄрЗе, але ці цифри в цьому зведені йдуть черз його підлеглих, однозначно.
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18.02.2024 19:17 Відповісти
 
 