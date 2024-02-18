Росіяни на окупованому лівобережжі Дніпра у подвір’ях приватних будинків розташовують свої позиції, бронетехніку, станції спостереження, - ОК "Південь"

Розташування техніки, складів з боєприпасами, бліндажів і інших фортифікаційних споруд, за якими ховаються окупанти, в населених пунктах лівого берега ускладнює роботу, але Сили оборони продовжують її проводити й спираються на рух спротиву та партизанський рух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Враховуючи ширину самого Дніпра, ми потребуємо коригування цілей на лівому березі через те, що у подвір'ях приватних будинків окупанти розташовують свої позиції, бронетехніку, розгортають станції спостереження", - зазначила речниця ОК "Південь".

Крім того, вона підкреслила, що знищення самих окупантів на позначці 45, при тому, що вони провели всього два штурми, – це теж дуже хороший результат, тому що фактично 70% штурмових груп не повертаються на позиції після такої бойової роботи.

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