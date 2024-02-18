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Ворог запустив ракету на Дніпро та КАБи на Запорізьку область, - Повітряні сили (оновлено)

каб

Наразі ворог запускає керовані авіаційні бомби у Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Запоріжжі", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Запорізькому напрямку українські захисники розгромили наступ росіян, – ОК "Захід". ВIДЕО

Згодом у Повітряних силах додали, що ворог запустив керовану авіаційну ракету, імовірно Х-59, в напрямку Дніпра.

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Вони це називають "чугуній" і вважають, що підібрали ключ до нашої оборони. Тіпа, "против лома нет приема"...
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18.02.2024 11:42 Відповісти
 
 