Ворог запустив ракету на Дніпро та КАБи на Запорізьку область, - Повітряні сили (оновлено)

Наразі ворог запускає керовані авіаційні бомби у Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Запоріжжі", - йдеться у повідомленні.

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Згодом у Повітряних силах додали, що ворог запустив керовану авіаційну ракету, імовірно Х-59, в напрямку Дніпра.