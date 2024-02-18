Ворог запустив ракету на Дніпро та КАБи на Запорізьку область, - Повітряні сили (оновлено)
Наразі ворог запускає керовані авіаційні бомби у Запорізькій області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Запоріжжі", - йдеться у повідомленні.
Згодом у Повітряних силах додали, що ворог запустив керовану авіаційну ракету, імовірно Х-59, в напрямку Дніпра.
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Randall Flag da70119e
показати весь коментар18.02.2024 11:42 Відповісти Мені подобається 2
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