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Херсонщина (5364) Гуменюк (804)

Кількість покинутої важкої техніки РФ на Олешківській трасі проглядається навіть із космосу, - ОК "Південь"

рф,техніка,знищення

Армія РФ не полишає спроб штурмувати позиції ЗСУ на лівому березі Херсонської області. Вони атакують з дронів та артилерії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне.Новини", про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, військові РФ намагались наблизитись пішими групами та вели стрілецькі бої. Але фактично 70% їх штурмових груп не повертаються на свої позиції. Бронетехніку вони не застосовують, але атакують дронами, артилерією, мінометами.

"Розташування техніки, складів, бліндажів та інших фортифікаційних споруд серед населених пунктів ускладнює роботу українських військових, але вони успішно працюють, спираючись у тому числі на рух спротиву. Адже російські окупанти розташовують техніку та розгортають станції спостереження у дворах приватних осель місцевих жителів. Враховуючи ширину річки Дніпро, українські захисники потребують коригування цілей на лівому березі", - заявила речниця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни на окупованому лівобережжі Дніпра у подвір’ях приватних будинків розташовують свої позиції, бронетехніку, станції спостереження, - ОК "Південь"

Також Гуменюк повідомила, що Сили оборони продовжують бойову роботу, і знищення чотирьох великокаліберних гармат - суттєвий удар по окупантах і зменшить артилерійські обстріли правого берега у майбутньому.

"Кількість покинутої російськими військами важкої техніки на Олешківській трасі, яку намагалися залучити до штурмів, досить переконлива і проглядається навіть із космосу", - сказала Гуменюк.

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Топ коментарі
+26
А до чого тут Авдіївка? Туди кацапи стільки м'яса кинули перед виборами ***** шо страшне. А у наших обмежені можливості, що людського, що збройного ресурсу. Правда треба було раніше наших хлопців виводити як казав Залужний то тут я згоден.
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18.02.2024 11:54
+5
Зараз викладають відео із нашими полоненими, яких за твердженням говорящіх_голов з нашого боку "мало".
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18.02.2024 12:14
+4
Когда московиты захватили Бахмут, то про это было везде. Весь ютуб забит роликами, "аналитиками", нарезками пропагандонов.
А где же радость про захват Авдеевки? Где радостные визги и бравада? Что-то не в радость московитам эта ****** хероическая.
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18.02.2024 12:06
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А до чого тут Авдіївка? Туди кацапи стільки м'яса кинули перед виборами ***** шо страшне. А у наших обмежені можливості, що людського, що збройного ресурсу. Правда треба було раніше наших хлопців виводити як казав Залужний то тут я згоден.
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18.02.2024 11:54 Відповісти
Це правда. А шо ти пропонуєш? Здатися *****?
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18.02.2024 12:12 Відповісти
Питання, а чого Україна не вербує нацманців, за 2500 у.е в місяць знайшлась б не одна тисяча бажаючих!!!!!!
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18.02.2024 12:26 Відповісти
Бо кацапи їх перекуплять. Вірність найманців це як вітер в полі.
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18.02.2024 12:36 Відповісти
В світі є не одна ЧВК, а щоб не перекупили, треба до нашої зарплати докласти ще з фонду партнерів, розумієте про що я, і було б вже на 2.5 а наприклад 3 , а крім зарплати є ще приорітети у людини, короче тут є перспектива, чого її не використовують не зрозуміло.
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18.02.2024 12:44 Відповісти
тут...навіть на форуму,дописувачі писали,/хоч не військові аналітики та стратеги/ А просто дивлячись на карту,що необхідно залишати Авдіїївку.
Перший дзвіночок був,коли рашисти захопили Промку,другий коли по комунікаціях вдерлись на позиції ЗСУ. Коли всі попереджали ,в тому числі і Бутусов--що там жопа.
Питання ...ДЕ Генштаб ? в Києві ? ну тоді зрозуміло. генерал Тарнавський знищує рашистів половину того ,що подають в генштаб.
Бомбили Авдіївку Кабами, а генштаб надолужився пригнати ППО, тоді коли вже відступали ЗСУ..І нєвєєнно радіють, що збили три літаки,а раніше хіба не можна було пригнати один"Петріот" який іздить з місця на місце і рашисти побоялись вже так літати,чи той Іріс...Сраку в Києві прикривали.
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18.02.2024 12:30 Відповісти
Авдіївку можна було довго тримати! Але наші македонські чомусь здали фланги і кудись "поділася" "всемогутня" ППО....
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18.02.2024 12:43 Відповісти
ти сидячи на дивані у своїй норі це їх м"ясо рахував,бевзю? так чому патякаєш свою маячню? чи,Тарнавського наслухався? так у нього вчора "вбитих" кацапів було 20,5 тис а сьогодні стало 17 тис.А скільки насправді,може тисячі 3-4...
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18.02.2024 12:46 Відповісти
Ну я може й на дивані сидячи патякаю, враховуючи мій вік. А ти мабуть на димяШШЄмся сАпАгє убітого тАвАріШШа строчиш?
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18.02.2024 13:44 Відповісти
Застарілі дані в тебе, вже 47 186 він сказав
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18.02.2024 13:48 Відповісти
Когда московиты захватили Бахмут, то про это было везде. Весь ютуб забит роликами, "аналитиками", нарезками пропагандонов.
А где же радость про захват Авдеевки? Где радостные визги и бравада? Что-то не в радость московитам эта ****** хероическая.
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18.02.2024 12:06 Відповісти
Зараз викладають відео із нашими полоненими, яких за твердженням говорящіх_голов з нашого боку "мало".
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18.02.2024 12:14 Відповісти
Брехня генштабу, на брехні їде і брехнею попихає.
тєлємарафон
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18.02.2024 12:19 Відповісти
Скільки?
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18.02.2024 14:25 Відповісти
Кажуть "про масове потрапляння в полон невідомо", "деяка кількість".
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18.02.2024 14:34 Відповісти
А, я думав, ви відслідковуєте кацапскі ресурси, та знаєте кількість полонених на сьогодня.
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18.02.2024 15:18 Відповісти
Ні.
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18.02.2024 16:10 Відповісти
Гуменюк--тєлємарафон
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18.02.2024 12:18 Відповісти
Хтось зупинить цю Гуменюк чи ні? А то вона скоро виб"є там всю русню і переключиться на румунів....
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18.02.2024 12:41 Відповісти
Позовите уже санитаров! У них Гуменюк отвязалась.!
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18.02.2024 12:45 Відповісти
Ольга, що саме тобі не сподобалося з інформації для населення озвученої Н.Гуменюк?
Можливо, це ти відвязалася...
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18.02.2024 13:07 Відповісти
 
 