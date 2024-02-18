Кількість покинутої важкої техніки РФ на Олешківській трасі проглядається навіть із космосу, - ОК "Південь"

Армія РФ не полишає спроб штурмувати позиції ЗСУ на лівому березі Херсонської області. Вони атакують з дронів та артилерії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне.Новини", про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, військові РФ намагались наблизитись пішими групами та вели стрілецькі бої. Але фактично 70% їх штурмових груп не повертаються на свої позиції. Бронетехніку вони не застосовують, але атакують дронами, артилерією, мінометами.

"Розташування техніки, складів, бліндажів та інших фортифікаційних споруд серед населених пунктів ускладнює роботу українських військових, але вони успішно працюють, спираючись у тому числі на рух спротиву. Адже російські окупанти розташовують техніку та розгортають станції спостереження у дворах приватних осель місцевих жителів. Враховуючи ширину річки Дніпро, українські захисники потребують коригування цілей на лівому березі", - заявила речниця.

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Також Гуменюк повідомила, що Сили оборони продовжують бойову роботу, і знищення чотирьох великокаліберних гармат - суттєвий удар по окупантах і зменшить артилерійські обстріли правого берега у майбутньому.

"Кількість покинутої російськими військами важкої техніки на Олешківській трасі, яку намагалися залучити до штурмів, досить переконлива і проглядається навіть із космосу", - сказала Гуменюк.