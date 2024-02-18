Рідні упізнали тіла воїнів Івана Житника, Андрія Дубницького та Григорія Павлова. Їх пораненими взяли у полон окупанти на позиції "Зеніт" у Авдіївці. ФОТО
Журналісти "Слідства.Інфо" поговорили з матір’ю, дружиною і сестрою трьох українських захисників, яких поранених залишили на позиції "Зеніт" у Авдіївці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство Інфо".
Як повідомлялося, Катерина, брат якої - Іван Житник з позивним Джанго - два роки в Авдіївці в складі 110-ї бригади ЗСУ, розповіла журналістам про те, що їй подзвонив Іван і сказав, що він поранений і разом з ним у шахті ще четверо поранених бійців бригади та один військовий, котрий був здоровим, але вирішив залишитись з побратимами.
"Їм (пораненим) сказали, щоб вони чекали машину, а всіх цілих забрали. І вони цю машину чекали півтори доби. І коли вони зрозуміли, що ніхто за ними не приїде, то почали всім дзвонити. Ваня коли мені дзвонив, у нього такі болі були, його там обкололи всім, що в них залишалось, але медикаменти закінчувались і їжа теж", - розповідає жінка.
Розмова між братом і сестрою потрапила в соцмережі, хоч Катерина каже, що нічого не публікувала, але скинула запис розмови родичам.
В обід зять Катерини по відеозв’язку набрав "Джанго".
"Брат сказав, що командування домовилось, щоб їх забрали росіяни, бо наші до них вже не дістануться", - каже Катерина.
Під час цієї відеорозмови зять Катерини побачив на відео, як зайшли в шахту росіяни і сказали всім виходити: "І зять каже нам: я бачу, як заходять росіяни, і говорять: "Встали, вийшли, ми вас нести не будемо". Зять ще намагався з ним побалакати, а вони сказали брату вимкнути телефон".
Пізніше боєць 110-ї бригади Віктор Біляк сказав "Слідству.Інфо", що був із пораненими бійцями на "Зеніті" до його евакуації звідти. Журналісти побачили відео в російських пабліках, де видно убитих у формі ЗСУ, один з них з перебинтованою головою. Відео зняте на позиції "Зеніт". В одного з убитих на руці є татуювання у формі хреста. Віктор Біляк ідентифікував цього чоловіка, як Андрія Дубницького з позивним Байрактар, - бійця 110 бригади. 14 лютого він залишався на позиції "Зеніт" разом з іншими пораненими.
Андрій Дубницький з позивним Байрактар
"Він мене набрав о 7 ранку, але ми спали. Ми о 10 ранку поговорили. Він поранений в пах, перемотаний, старався жартувати, розплакався. Потім ми переписувались… Останнє повідомлення було о 12:00, що буде полон. Усі листування в мене залишились", - говорить "Слідству.Інфо" Людмила, дружина "Байрактара".
16 лютого, Людмила поїхала у військкомат, щоб дізнатися щось про чоловіка, однак там їй нічого не відповіли: "Мені сказали, що звʼяжуться, але ніхто не звʼязався, я вирубилась".
Людмила прокинулась ввечері і почала шукати інформацію про чоловіка у російських пабліках.
"О 22:30 я знайшла це відео, я впізнала його за татуюванням. Його співслужбовець мені підтвердив, що це він. Ніхто після цього мені не дзвонив, нічого. Сьогодні просили ДНК-тест дочки, якщо що, я віддала всі документи, дані паспорта, військовий квиток. Його призвали 8 березня 2022 го року, і відтоді він весь час був в Авдіївці… Доньці було 4 місяці, коли його мобілізували", - каже жінка.
Разом з Андрієм Дубницьким на російському відео був Григорій Павлов з позивним Панда. Його впізнала мама Інна.
Григорій Павлов з позивним Панда
Григорій "Панда" Павлов - контрактник, служив з 2015-го. У 2017 був у Маріуполі, потім його перевели у 110-ту бригаду, останній рік він служив на позиції "Зеніт". Жінка каже, що військові три дні чекали на евакуацію.
"Вони три дні чекали машину, він іще тоді не був поранений, і 14-го отримав поранення, в нього осколкові поранення, спина… Я його дуже просила, синок, здайся в полон, ти мені потрібен живий - в нього маленька дитина - 5 років, син Андрюша, а він каже: "Мамо, я воїн". Хотілось би вірити, що вони живі. Найбільше, що я зараз хочу, - це знайти свого сина. Хочу побачити свого сина - йому буде 30 років в цьому році", - каже Інна.
Через кілька годин після розмови із журналістами "Слідства" жінка написала повідомлення, що впізнала тіло сина на тому самому російському відео з вбитими українськими бійцями.
Катерина - сестра бійця "Джанго" - теж до останнього сподівалася, що її брата полікують і обміняють.
"Я сподіваюсь, що вони їх там, у Донецьку, підлікують, у нього ноги опухлі. Хоч би їх не розстріляли", — говорила зранку журналістам Катерина.
Однак на російському відео жінка впізнала тіло Івана по одягу й пляшці з водою, яку він тримав в руках, коли їх виводили з шахти росіяни. Іван якраз розмовляв з рідними по відеозвʼязку, коли окупанти зайшли в їхній імпровізований шпиталь в шахті.
Журналісти "Слідства.Інфо" звернулися за коментарем у пресслужбу 110-ї окремої механізованої бригади. Там відповіли, що потрібно перевіряти інформацію: "Я не можу ні підтвердити, ні заперечити, треба перевірка, верифікація. Штатний розпис - це інформація для службового користування, в мене немає доступу до цієї інформації… Я бачив це відео, але якби це була правда, росіяни вже з цього розігнали б істерику, що ми кинули поранених. Це можуть бути хлопці з іншої позиції, інших місць, іншого часу".
Вихід Сил оборони з Авдіївки
16 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони на Таврійському напрямку вирішили відійти з позиції "Зеніт" в Авдіївці на південно-східній околиці міста.
У ночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував, що Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. На думку президента України Володимира Зеленського, рішення про вихід українських військ з Авдіївки є професійним та справедливим.
Згодом стало відомо, що на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу з Авдіївки.
Будь ласка, зачекайте...
Слава і Вічна пам'ять героям,які не відступили і билися до останнього подиху!!
це ще васіль іванович на бульбі показував
Не знаходите паралелі між Блазнем і ****** - "Россія нічого і не захопила" і "Она утонула"...
https://xxtomcooperxx.substack.com/p/ukraine-war-18-february-2024-after?fbclid=************************************************************* Дело в том, что, когда ДАК (и союзные итальянские армии) отступали (отступали) из Египта в восточную, а затем в центральную Ливию, будь то в 1941 или 1942-1943 годах, она оставила за собой длинный след из десятков уничтоженных машин или машин, у которых закончилось топливо, подбитых орудий, тысяч убитых, груд боеприпасов и припасов - и десятков тысяч пленных солдат. Почему-то, после нескольких дней поиска в недрах российских соцсетей, я не могу найти ничего похожего, связанного с «ВСУ» и «Авидиевкой». Да, конечно: похоже, штабное отделение 2-й роты 1-го стрелкового батальона 3-й штурмовой бригады было захвачено, а ее командир (молодой лейтенант) взят в плен живым. Да, есть видео еще 6-7 пленных военнослужащих ЗСУ. Есть видео, на которых раненые бойцы ЗСУ попали в плен к россиянам, а затем оставлены звонить своим женам и рассказывать, как их бросили (что, я не могу не признать: должно быть, является проклятием для их товарищей, которые их бросили)... Но никаких видео, где «колонны войск ЗСУ идут в плен». Даже не «очередь» из 18-20 военнопленных, как в те времена, когда русские брали Лисичанск. И очень мало видео или фото уничтоженной захваченной украинской техники
На Зеніті, Захисники України, так і не дочекалися зелю з єрмаком….
Співпадіння … чи так, як і Журавель, чекав…бо ********** щось там пробелькотів на синє око Г+Г…. І фсьо…
Давайте разбираться.
Они три дня ждали машину, он еще тогда не был ранен, и 14 получил ранения Источник:
Я правильно понимаю, что "Зенит", по факту, был блокирован противником уже к 11.02.?
И до 17.02. командование "втирало", что успешно обороняется?
Доречі, Стара Придурошна Курва Валька Саюн вже відписалася з цього приводу?
Не до теми, але. Отак можуть дойти і до Кієва. Якщо такі фортеці не буде прикривати ППО то сенсу від таких фортець немає. Це війна 20+ століття, де є такий винахід людства як авіація.
будьте ви прокляті, кацапи. Гіршого племені не знайдеш!!
Зеленский про хищения в МО молчит. Значит в доле.
Вечная слава нашим воинам ЗСУ!
Вечная память Героям отдавшим жизнь за свободу УКРАИНЫ!
Всем россиянам сдохнуть.
Ні. Тому й переводиш стрілки на мову.
А сам хоч і пишеш начебто українською, але насправді працюєш на зе-шоблу, тобто на ворогів України, агентів кремля.
Це стандартна примітивна дія троля: нема аргументів по суті - чіплятися до особи опонента - до його мови, до країни перебування, до його прізвища або ніка.
Продовжуй так і далі. Тим більш очевидним буде для всіх, що ти - троль Банкової.
Між іншим: тобі платять бабло, вкрадене з бюджету, тобто у платників податків. Відповідно ти, як користувач краденого, є співучасником злочину. Суши сухарі.
занизив розмір вкраденого! 1,5 млрд. - це лише за однією карною справою. Сам рєзніков називав суму в 36 млрд., які Міноборони заплатило за постачання зброї, але ні зброї, ні повернення грошей не отримало.
Чи може ти хочеш оголошення вироку суду? Так вироку НЕ буде, поки зе-покидьки залишаються при владі. Робити вигляд, що він цього не розуміє, може лише відвертий троль.
А от що мене насправді хвилює - так це номери частин та позивні командирів, які кинули поранених побратимів помирати від рук рашистів. Ці імена/позивні повинні знати принаймні їхні підлеглі. Щоби бути готовими для ситуації, що якщо що - то ці падлюки кинуть їх помирати.
Я бажаю подохнути папісаші, мамірімі, ублюдочній його дружині, яка в 2014 наводила російську зброю на українські позиції і його дітям.
Здохніть, Володимир Олександрович, разом з твоїм пожиттєвим стипендіатом міліардером з вкраденими щомісячно 12000 гривень з українського бюджету.
Зеленого баригу обрали 73% зелені бариги.