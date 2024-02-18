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військовополонені (855) Авдіївка (2339)

Рідні упізнали тіла воїнів Івана Житника, Андрія Дубницького та Григорія Павлова. Їх пораненими взяли у полон окупанти на позиції "Зеніт" у Авдіївці. ФОТО

донеччина,авдіївка

Журналісти "Слідства.Інфо" поговорили з матір’ю, дружиною і сестрою трьох українських захисників, яких поранених залишили на позиції "Зеніт" у Авдіївці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство Інфо".

Як повідомлялося, Катерина, брат якої - Іван Житник з позивним Джанго - два роки в Авдіївці в складі 110-ї бригади ЗСУ, розповіла журналістам про те, що їй подзвонив Іван і сказав, що він поранений і разом з ним у шахті ще четверо поранених бійців бригади та один військовий, котрий був здоровим, але вирішив залишитись з побратимами.

Іван Житник
Іван Житник з позивним Джанго

"Їм (пораненим) сказали, щоб вони чекали машину, а всіх цілих забрали. І вони цю машину чекали півтори доби. І коли вони зрозуміли, що ніхто за ними не приїде, то почали всім дзвонити. Ваня коли мені дзвонив, у нього такі болі були, його там обкололи всім, що в них залишалось, але медикаменти закінчувались і їжа теж", - розповідає жінка.

Розмова між братом і сестрою потрапила в соцмережі, хоч Катерина каже, що нічого не публікувала, але скинула запис розмови родичам.

В обід зять Катерини по відеозв’язку набрав "Джанго".

"Брат сказав, що командування домовилось, щоб їх забрали росіяни, бо наші до них вже не дістануться", - каже Катерина.

Під час цієї відеорозмови зять Катерини побачив на відео, як зайшли в шахту росіяни і сказали всім виходити: "І зять каже нам: я бачу, як заходять росіяни, і говорять: "Встали, вийшли, ми вас нести не будемо". Зять ще намагався з ним побалакати, а вони сказали брату вимкнути телефон".

Пізніше боєць 110-ї бригади Віктор Біляк сказав "Слідству.Інфо", що був із пораненими бійцями на "Зеніті" до його евакуації звідти. Журналісти побачили відео в російських пабліках, де видно убитих у формі ЗСУ, один з них з перебинтованою головою. Відео зняте на позиції "Зеніт". В одного з убитих на руці є татуювання у формі хреста. Віктор Біляк ідентифікував цього чоловіка, як Андрія Дубницького з позивним Байрактар, - бійця 110 бригади. 14 лютого він залишався на позиції "Зеніт" разом з іншими пораненими.

Також читайте: Сили спецоперацій показали унікальні кадри оборони Авдіївки. ВIДЕО

Андрій Дубницький з позивним
Андрій Дубницький з позивним Байрактар

"Він мене набрав о 7 ранку, але ми спали. Ми о 10 ранку поговорили. Він поранений в пах, перемотаний, старався жартувати, розплакався. Потім ми переписувались… Останнє повідомлення було о 12:00, що буде полон. Усі листування в мене залишились", - говорить "Слідству.Інфо" Людмила, дружина "Байрактара".

16 лютого, Людмила поїхала у військкомат, щоб дізнатися щось про чоловіка, однак там їй нічого не відповіли: "Мені сказали, що звʼяжуться, але ніхто не звʼязався, я вирубилась".

Людмила прокинулась ввечері і почала шукати інформацію про чоловіка у російських пабліках.

"О 22:30 я знайшла це відео, я впізнала його за татуюванням. Його співслужбовець мені підтвердив, що це він. Ніхто після цього мені не дзвонив, нічого. Сьогодні просили ДНК-тест дочки, якщо що, я віддала всі документи, дані паспорта, військовий квиток. Його призвали 8 березня 2022 го року, і відтоді він весь час був в Авдіївці… Доньці було 4 місяці, коли його мобілізували", - каже жінка.

Разом з Андрієм Дубницьким на російському відео був Григорій Павлов з позивним Панда. Його впізнала мама Інна.

Георгій Павлов з позивним
Григорій Павлов з позивним Панда

Григорій "Панда" Павлов - контрактник, служив з 2015-го. У 2017 був у Маріуполі, потім його перевели у 110-ту бригаду, останній рік він служив на позиції "Зеніт". Жінка каже, що військові три дні чекали на евакуацію.

"Вони три дні чекали машину, він іще тоді не був поранений, і 14-го отримав поранення, в нього осколкові поранення, спина… Я його дуже просила, синок, здайся в полон, ти мені потрібен живий - в нього маленька дитина - 5 років, син Андрюша, а він каже: "Мамо, я воїн". Хотілось би вірити, що вони живі. Найбільше, що я зараз хочу, - це знайти свого сина. Хочу побачити свого сина - йому буде 30 років в цьому році", - каже Інна.

Через кілька годин після розмови із журналістами "Слідства" жінка написала повідомлення, що впізнала тіло сина на тому самому російському відео з вбитими українськими бійцями.

Катерина - сестра бійця "Джанго" - теж до останнього сподівалася, що її брата полікують і обміняють.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час взяття Авдіївки загинуло 17 тисяч російських військовослужбовців, - ОСУВ "Таврія"

"Я сподіваюсь, що вони їх там, у Донецьку, підлікують, у нього ноги опухлі. Хоч би їх не розстріляли", — говорила зранку журналістам Катерина.

Однак на російському відео жінка впізнала тіло Івана по одягу й пляшці з водою, яку він тримав в руках, коли їх виводили з шахти росіяни. Іван якраз розмовляв з рідними по відеозвʼязку, коли окупанти зайшли в їхній імпровізований шпиталь в шахті.

Журналісти "Слідства.Інфо" звернулися за коментарем у пресслужбу 110-ї окремої механізованої бригади. Там відповіли, що потрібно перевіряти інформацію: "Я не можу ні підтвердити, ні заперечити, треба перевірка, верифікація. Штатний розпис - це інформація для службового користування, в мене немає доступу до цієї інформації… Я бачив це відео, але якби це була правда, росіяни вже з цього розігнали б істерику, що ми кинули поранених. Це можуть бути хлопці з іншої позиції, інших місць, іншого часу".

Вихід Сил оборони з Авдіївки

16 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони на Таврійському напрямку вирішили відійти з позиції "Зеніт" в Авдіївці на південно-східній околиці міста.

У ночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував, що Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. На думку президента України Володимира Зеленського, рішення про вихід українських військ з Авдіївки є професійним та справедливим.

Згодом стало відомо, що на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу з Авдіївки.

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Топ коментарі
+127
В будь якому випадку відходити з Авдіївки треба було раніше, щоб не допускати команд 'стояти на смерть' чи ситуацій, коли неможливо забрати поранених, це жахливо. Ніякі патріотичні промови командування про цінність життя наших військових не заговорять ці факти. На війні слова нічого не означають , лише дії і факти, то не серіал. Сценаристи мають піти нах..
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18.02.2024 12:23
+75
Чи це не наслідки дій піар аса Зеленського і його команди. Коли заради гарної картинки правильні рішення прийняті запізно ? І не вдалося вивизти всіх з оточення ?
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18.02.2024 12:24
+55
Правильно зробили що опублікували останнє звернення бійців. Сподіваюсь Зелю засудять до страти, бо це пряма його вина.
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18.02.2024 12:35
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У тих, хто його обрав, відсутній скоріше мозок. Причому - повністю.
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18.02.2024 18:26 Відповісти
Організм не послухав Залужного в грудні, в вирішив попіаритися і поїхав в Авдіїївку, а потім та Авдіівка йому була не цікава через компанію зі звільнення Залужного і його команди.Про рівень Сирсько давно люди все розказали...Зелені думають тільки про свою політичну вигоду.

Слава і Вічна пам'ять героям,які не відступили і билися до останнього подиху!!
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18.02.2024 13:45 Відповісти
Зем та його шобла повинні бути покарані, але по закону. Ось якщо по закону не вийде….
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18.02.2024 15:21 Відповісти
Читаючи такі рядки виникає одне ВЕЛике бажання - щоб як найшвидше ми почули : упізнано тіла зелені та його 5 помічників.
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18.02.2024 13:47 Відповісти
7-8 помічників, убитих👿
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18.02.2024 14:00 Відповісти
Як пишуть наші змі, за 2 роки війни "Завадський став сьомим генералом, який загинув із початку російського вторгнення в Україну. Чотири російські генерали (Андрій Суховецький, Володимир Фролов, Канамат Боташев і Роман Кутузов) загинули в перші чотири місяці повномасштабної війни." А з нашої сторони є загиблі генерали?
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18.02.2024 13:48 Відповісти
коли в армії ворог вбиває генерала, то це армії довбойобів


це ще васіль іванович на бульбі показував
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18.02.2024 13:55 Відповісти
до їхнього інстинкта самозбереження зауважень немає. лишній раз ризикувати собою не будуть. тому такі результати з підлеглими, стратєг васілій івановіч.
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18.02.2024 14:05 Відповісти
Командира, який залишив своїх поранених бійців, а вивіз здорових, - під суд!
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18.02.2024 13:52 Відповісти
Головний в цій драмі - Сирський! І я підозрюю, що 3 штурмову кинули не для того, щоб забезпечити відхід, а щроб протримати її мясом Авдіїївку до кінця турне Гівнорадлісімуса по Європі!
Не знаходите паралелі між Блазнем і ****** - "Россія нічого і не захопила" і "Она утонула"...
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18.02.2024 14:00 Відповісти
Має бути слдство і суд над командирами, якщо доведуть що поранених кинули на позиції
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18.02.2024 14:12 Відповісти
Коли часу 20 хв. і вибір між хоча б себе спасти,чи загинути разом з пораненим,то може винен той,хто ще і жовтні 23 р. не виділяв гроші на фортифікаційні споруди?Хоча , для тих ,хто голусують так прямо і записано, що за результати своїх голосувагь вони не відаовідають.Отже:винних немає,або винний той,хто не давав команду на вчасний відхід, напевно якийсь сержант
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18.02.2024 15:27 Відповісти
Якщо командири довели до критичної ситуації то це і є наслідки командування по всій владній вертикалі. За це і мають відповісти. Пам"ятаєте як рік назад Геншаб ЗСУ протиснув закон про відповідальність особового складу за втрату позицій. Тепер їхня черга відповідати.
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18.02.2024 16:02 Відповісти
Начальники ніколи не відповідають,завжди винен підлеглий Ви неначе ніколи начальників не мали
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18.02.2024 16:52 Відповісти
Якщо часу на відхід 20 хв.значитб це - НЕорганізований відступ
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19.02.2024 23:30 Відповісти
Мда уж... Кажуть за декілько днів до, був туман - ідеальні умови спокійно і злагоджено вийти без втрат і забрати максимум спорядження...
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18.02.2024 14:17 Відповісти
Залужный планировалвыйти с Авдеевки раньше, но наш Наполеон с позывным - «четырежды ухілянт» хотел рейтинг
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18.02.2024 14:26 Відповісти
Він планував і закликав терміново робити додаткові укріплення флангів, і казав що той укріпрайон буде стояти, було ще в жовтні, потім грошей не виділяли ,потім він сказав що треба відходити, потім не хотіли відходити, потім не змогли зібратися, потім гроші таки виділили на початку 24 р.Я не здивуюсь коли виявиться, що і гроші таке "освоєні",а як же інакше?
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18.02.2024 15:21 Відповісти
Ну не все так х..йово, як здається -
https://xxtomcooperxx.substack.com/p/ukraine-war-18-february-2024-after?fbclid=************************************************************* Дело в том, что, когда ДАК (и союзные итальянские армии) отступали (отступали) из Египта в восточную, а затем в центральную Ливию, будь то в 1941 или 1942-1943 годах, она оставила за собой длинный след из десятков уничтоженных машин или машин, у которых закончилось топливо, подбитых орудий, тысяч убитых, груд боеприпасов и припасов - и десятков тысяч пленных солдат. Почему-то, после нескольких дней поиска в недрах российских соцсетей, я не могу найти ничего похожего, связанного с «ВСУ» и «Авидиевкой». Да, конечно: похоже, штабное отделение 2-й роты 1-го стрелкового батальона 3-й штурмовой бригады было захвачено, а ее командир (молодой лейтенант) взят в плен живым. Да, есть видео еще 6-7 пленных военнослужащих ЗСУ. Есть видео, на которых раненые бойцы ЗСУ попали в плен к россиянам, а затем оставлены звонить своим женам и рассказывать, как их бросили (что, я не могу не признать: должно быть, является проклятием для их товарищей, которые их бросили)... Но никаких видео, где «колонны войск ЗСУ идут в плен». Даже не «очередь» из 18-20 военнопленных, как в те времена, когда русские брали Лисичанск. И очень мало видео или фото уничтоженной захваченной украинской техники
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18.02.2024 14:30 Відповісти
Тому то, отой СРАТЬєх, Зеля із ставки, і утік терміноводо Західних Партнерів, щоб бути подалі від свого результату втручання у справи військових….
На Зеніті, Захисники України, так і не дочекалися зелю з єрмаком….
Співпадіння … чи так, як і Журавель, чекав…бо ********** щось там пробелькотів на синє око Г+Г…. І фсьо…
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18.02.2024 14:45 Відповісти
Позиція Зеніт була самою ризиковою після виходу касапів з труби. Чого тягнули з відступом ? Нехай відповість на всю Україну командир !!! Чи Комбриг. Для чого ? Щоб всі командири відчули свою відповідальність за своїх побратимів. І що їм треба буде у майбутньому відповідати. Досить нянчитись з бездіяльністю !
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18.02.2024 14:49 Відповісти
по ходу кончене командування злило цих бітардів, а зізнатися слабо...
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18.02.2024 15:35 Відповісти
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18.02.2024 15:46 Відповісти
дай пруф
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18.02.2024 17:15 Відповісти
Почекай, інформація з часом має таке свойство як підтверджуватися.
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18.02.2024 17:19 Відповісти
Це було вчора
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18.02.2024 17:42 Відповісти
то зрозуміло, це ТГ чи що? хочу підписатись
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18.02.2024 19:24 Відповісти
Весёленькие дела...
Давайте разбираться.
Они три дня ждали машину, он еще тогда не был ранен, и 14 получил ранения Источник:
Я правильно понимаю, что "Зенит", по факту, был блокирован противником уже к 11.02.?
И до 17.02. командование "втирало", что успешно обороняется?
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18.02.2024 15:50 Відповісти
Якщо я не помиляюсь, на Зеніт уже пів року не заходила ніяка техніка. Там ротація завжди була дуже ускладнена. А про те, щоб туди щось пробилось легкоброньоване в лютому взагалі нема й мови. Виходили хто міг пішки, під туман малими групами
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18.02.2024 16:35 Відповісти
Зелену 3,14дарську потвору на палю! З д'єрьмаком разом!
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18.02.2024 15:59 Відповісти
Верховний ішак відповідальний за все. Забаганки ішака обертаються безпідставними трагедіями. Це безтолкове чмо намагається втриматись при владі, щоб уникнути відповідальності. Не вийде, будеш висіти на сухому каштані.
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18.02.2024 16:07 Відповісти
А ті віслюки,які проголосували за ішака, не винні? На мою думку у них на руках крові не менше,ніж у тієї тварюки,яку вони вибрали!
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18.02.2024 16:39 Відповісти
Це вкотре показує неадекватність і не розуміння генштабу що твореться на полях фронту іі не вміння вести операції.
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18.02.2024 16:13 Відповісти
Это уже новая команда облажалась, или спишут все на Залужного?
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18.02.2024 16:29 Відповісти
Коли почали масовано бомбити кабами і фосфором, треба було вже тоді починати відхід і хоч деколи питати думку командирів на місцях.
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18.02.2024 16:31 Відповісти
О скільки зеленого бидла нагнали в коменти відмазувати своїх хозяїв )
Доречі, Стара Придурошна Курва Валька Саюн вже відписалася з цього приводу?
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18.02.2024 16:40 Відповісти
Її поки придурошний сАган заміняє.
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19.02.2024 02:14 Відповісти
Вважаю, що Україні теж треба забути про гуманізм та будь-які "правила" щодо рашки. В москві вирішили зруйнувати цивілізаційну систему, з якою світ вступив у 21 сторіччя і яка її не влаштовувала, то ж нехай вона отримає "темні часи" раннього середньовіччя з усіма їх "принадами". І не треба боятися ескалації, бо лише вона здатна примусити Захід взятися за москву "по-дорослому" (для власного порятунку. Принаймні після 3-ї світової у світі (якщо він все ж таки вціліє) точно вже не буде рашки в одному вигляді.
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18.02.2024 17:09 Відповісти
Сподіваюсь на краще.
Не до теми, але. Отак можуть дойти і до Кієва. Якщо такі фортеці не буде прикривати ППО то сенсу від таких фортець немає. Це війна 20+ століття, де є такий винахід людства як авіація.
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18.02.2024 17:23 Відповісти
зе чмо має відповісти за все це його відповідальність, смерть за смерть
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18.02.2024 17:40 Відповісти
Наказ залишити позиції треба віддавати поки існує можливість евакуації поранених. а не їбат# вола (очкуючи брати на себе відповідальність), чекаючи команди зверху та чергового "коридору смерті" і домовлятись з ворогом про полон для "300-х".
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18.02.2024 18:50 Відповісти
сльози.. Неможливо повірити, що все це відбувається у двадцять першому сторіччі((
будьте ви прокляті, кацапи. Гіршого племені не знайдеш!!
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18.02.2024 19:07 Відповісти
Ну і як так? А потім кричати по всіх кутках, що всі ухилянти?
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18.02.2024 20:37 Відповісти
Троє суток чекали важкопоранені! Троє суток! сирмький,зеленський -застрельтеся виродки!
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18.02.2024 20:42 Відповісти
В той час Сирський особисто журналіста у лікарні провідував та посміхався.
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18.02.2024 21:49 Відповісти
У мене одне єдине питання: "Коли буде вбитий Зеленський **** Володимир падла Олександрович"?
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18.02.2024 21:23 Відповісти
На закупке снарядов, Резников-Зеленский украл 1,5 млрд грн. Боеприпасы не поставили, поставщики оказались вымышленными. Возможно это как раз те БК, которых не хватило для обороны Авдеевки.

Зеленский про хищения в МО молчит. Значит в доле.

Вечная слава нашим воинам ЗСУ!
Вечная память Героям отдавшим жизнь за свободу УКРАИНЫ!

Всем россиянам сдохнуть.
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18.02.2024 21:30 Відповісти
Вивчи українську. Хоч якийсь від тебе, кацапчику, сенс буде.
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18.02.2024 21:52 Відповісти
А ти схоже Гугл-перекладач опанував, але кремлівським/зеленським ("какаяразніца"?) тролем так і залишився.
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18.02.2024 21:57 Відповісти
О, тобі сподобалась та купка гімна прикрита патріотичними гаслами? Романофь із Германія? Так і тягне підсернути на батьківщину?
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18.02.2024 22:11 Відповісти
Ого які агресивні піши зелеботи. Мабуть в мюнхені дали піздов
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18.02.2024 22:12 Відповісти
Ти можеш заперечити, хоч щось з написаного ?
Ні. Тому й переводиш стрілки на мову.
А сам хоч і пишеш начебто українською, але насправді працюєш на зе-шоблу, тобто на ворогів України, агентів кремля.
Це стандартна примітивна дія троля: нема аргументів по суті - чіплятися до особи опонента - до його мови, до країни перебування, до його прізвища або ніка.
Продовжуй так і далі. Тим більш очевидним буде для всіх, що ти - троль Банкової.
Між іншим: тобі платять бабло, вкрадене з бюджету, тобто у платників податків. Відповідно ти, як користувач краденого, є співучасником злочину. Суши сухарі.
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18.02.2024 23:38 Відповісти
В тебе щось з логікою. Спочатку він повинен підтвердження надати, а так воно виглядає як висер, та й висером і є. А мова це підтведжує, що це кацапський провокатор. А останні 2 абзаци - для таких як ти лохів - ну, як би він патріот. Ага...
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18.02.2024 23:59 Відповісти
Що ти буровиш? Яке ще на хрін "підтвердження"? Ти де було останні 2 роки? На Марсі? Маска там чекало? Чи Льоню Космоса?
занизив розмір вкраденого! 1,5 млрд. - це лише за однією карною справою. Сам рєзніков називав суму в 36 млрд., які Міноборони заплатило за постачання зброї, але ні зброї, ні повернення грошей не отримало.
Чи може ти хочеш оголошення вироку суду? Так вироку НЕ буде, поки зе-покидьки залишаються при владі. Робити вигляд, що він цього не розуміє, може лише відвертий троль.
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19.02.2024 00:58 Відповісти
Вічна пам'ять ГЕРОЯМ! Горіть в аду кацапи, палайте Ze -потвори, зрадники .
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18.02.2024 21:46 Відповісти
Мене не хвилюють і не дивують рашистські тварини. Вони і своїх поранених часто пристрілюють. Для московітів-засралопітеків - це цілком "нормально".
А от що мене насправді хвилює - так це номери частин та позивні командирів, які кинули поранених побратимів помирати від рук рашистів. Ці імена/позивні повинні знати принаймні їхні підлеглі. Щоби бути готовими для ситуації, що якщо що - то ці падлюки кинуть їх помирати.
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18.02.2024 21:55 Відповісти
Щирі Співчуття родині
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18.02.2024 22:14 Відповісти
то яка сволота відповість за це?! за тих хлопців, яких полонили? думаєте, що в тому полоні нашим хлопцям дадуть вижити?? яка **** відповість за це?? навіть тупим тиловим цивільним було ясно - Авдіївка не встоїть! то якого хріна було стільки тягнути?????? просто тупо дати згинути! це - зрада!
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18.02.2024 22:23 Відповісти
Мене цікавить одне єдине питання, коли вб`ють зелену падлу, цього зеленого мародера?
Я бажаю подохнути папісаші, мамірімі, ублюдочній його дружині, яка в 2014 наводила російську зброю на українські позиції і його дітям.
Здохніть, Володимир Олександрович, разом з твоїм пожиттєвим стипендіатом міліардером з вкраденими щомісячно 12000 гривень з українського бюджету.
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18.02.2024 22:47 Відповісти
Зе шобло кровавых мародеров для которых рейтинги и деньги важней всего
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18.02.2024 23:07 Відповісти
Треба бути конченим ідіотом, щоб обрати багаторазового ухилянта верховним головнокомандуючим збройних сил України та ще й під час війни.
Зеленого баригу обрали 73% зелені бариги.
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19.02.2024 20:56 Відповісти
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