Біля Вербового і Роботиного ворог зазнав значних втрат у людях та бронетехніці, - Тарнавський
В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог намагався вести наступальні дії на кількох напрямках, але успіху не мав.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами:
- на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 14 атак окупантів біля Ласточкиного.
- на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області, де загарбники 23 рази намагалися прорвати оборону наших військ.
- на Запорізькому напрямку відбито 2 атаки противника біля Пречистівки та Старомайорського Донецької області, а також 13 спроб штурмових дій - біля Вербового та Роботиного Запорізької області. Тут ворог зазнав значних втрат у людях та бронетехніці.
"Загальні втрати ворога в живій силі за минулу добу по всій операційній зоні склали 553 особи, в озброєнні та військовій техніці - 66 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 4 танки, 35 ББМ, 12 артсистем, 13 автомобілів, 2 одиниці спецтехніки. Нейтралізовано чи знищено 238 БпЛА різних типів. Також Сили оборони знищили 1 склад боєприпасів ворога", - інформує Тарнавський.
Топ коментарі
+8 Николай Влад
показати весь коментар18.02.2024 12:57
+3 Юра Малко
показати весь коментар18.02.2024 13:00
+3 Юра Малко
показати весь коментар18.02.2024 13:17
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Будь ласка, зачекайте...
хто за це буде відповідати? Або отримае орден?
Як швидко просувається ворог?
Ось питання без вашої відповіді.
Цей нелюд, покидьок та рашист Тарнавський і далі ще щось пікає.
Я б на місті родичів, розстріляних рашистами важкопоранених солдат яких він цинічно кинув у Зеніті, відмовивши в евакуації...і це бачила вся Україна... убив би цього рашистам Тарнавського.
Недаром зі всього оточення Залужного залишили (не поміняли) лише цього Тарнавського, ох! недаром...