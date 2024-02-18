Біля Вербового і Роботиного ворог зазнав значних втрат у людях та бронетехніці, - Тарнавський

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог намагався вести наступальні дії на кількох напрямках, але успіху не мав.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами:

на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 14 атак окупантів біля Ласточкиного.

на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області, де загарбники 23 рази намагалися прорвати оборону наших військ.

на Запорізькому напрямку відбито 2 атаки противника біля Пречистівки та Старомайорського Донецької області, а також 13 спроб штурмових дій - біля Вербового та Роботиного Запорізької області. Тут ворог зазнав значних втрат у людях та бронетехніці.

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"Загальні втрати ворога в живій силі за минулу добу по всій операційній зоні склали 553 особи, в озброєнні та військовій техніці - 66 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 4 танки, 35 ББМ, 12 артсистем, 13 автомобілів, 2 одиниці спецтехніки. Нейтралізовано чи знищено 238 БпЛА різних типів. Також Сили оборони знищили 1 склад боєприпасів ворога", - інформує Тарнавський.