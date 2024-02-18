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Запорізька область (3347) бойові дії (3210) Тарнавський (277)

Біля Вербового і Роботиного ворог зазнав значних втрат у людях та бронетехніці, - Тарнавський

танк,рф

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог намагався вести наступальні дії на кількох напрямках, але успіху не мав.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами:

  • на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 14 атак окупантів біля Ласточкиного.
  • на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області, де загарбники 23 рази намагалися прорвати оборону наших військ.
  • на Запорізькому напрямку відбито 2 атаки противника біля Пречистівки та Старомайорського Донецької області, а також 13 спроб штурмових дій - біля Вербового та Роботиного Запорізької області. Тут ворог зазнав значних втрат у людях та бронетехніці.

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"Загальні втрати ворога в живій силі за минулу добу по всій операційній зоні склали 553 особи, в озброєнні та військовій техніці - 66 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 4 танки, 35 ББМ, 12 артсистем, 13 автомобілів, 2 одиниці спецтехніки. Нейтралізовано чи знищено 238 БпЛА різних типів. Також Сили оборони знищили 1 склад боєприпасів ворога", - інформує Тарнавський.

Автор: 
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Топ коментарі
+8
Після всієї брехні Тарнавського, після кидання своїх важкопоранених солдат на Зеніті, відмовивши їм в евакуації, після їх розстрілу рашистами...
Цей нелюд, покидьок та рашист Тарнавський і далі ще щось пікає.
Я б на місті родичів, розстріляних рашистами важкопоранених солдат яких він цинічно кинув у Зеніті, відмовивши в евакуації...і це бачила вся Україна... убив би цього рашистам Тарнавського.
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18.02.2024 12:57
+3
У знищенні русні цей полководець не зупиняється...Але в Авдіївці у нього стався збій,вчора він там знищив 20,5 тис,а сьогодні чомусь тільки 17 тис... А от наших поранених покинув на смерть...Ну .нічого,скоро Героя отримає у Ставці....
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18.02.2024 13:00
+3
він весь останній рік тараторив про жахливі втрати русні від дій його Таврії,по 4-5 рот /день + техніка. Але після того,як він здриснув з Авдіївки,залишивши 5 поранених на смерть-як з цепу зірвався,скоро армії в Раки не залишиться. Якби в нас була норм армія та юстиція,а не зелене шапіто-за це його б треба під трибунал....
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18.02.2024 13:17
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Це так,але тепер вони вивільнили трохи уродів та авіації від Авдіївки і почнуть нищити десь в іншому місці(Без розширення цього плацдарму- це дуже *********** історія(
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18.02.2024 12:46 Відповісти
«Орехов» це і є біля Роботиного і Вербового. Отак і «началі». Вчора кацапи, які прикидалися нашими, з кожної щілини трубили про той Оріхів. Бачу, деяким добре воно засіло.
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18.02.2024 13:00 Відповісти
Скільки бійців ЗСУ потрапило у авдіівці до полону, генерал Тарнавський?

хто за це буде відповідати? Або отримае орден?

Як швидко просувається ворог?

Ось питання без вашої відповіді.
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18.02.2024 16:47 Відповісти
На протязі 10 років війни у нас одна і та ж проблема - наші генерали , на відміну від кацапських !, не вміють здійснювати маневр військами і швидко перекидати на місце вирішального удару війська з інших ділянок фронту. Кацапи це яскраво зараз продемонстрували, перекинувши з Куп'янського напрямку війська і таким чином додавили Авдіївку. Наші генерали на це не здатні і, що найгірше, ніхто цих генералів не міняє і висновків не робить. У нас генерали звільняються з посад і йдуть після цього тільки на підвищення.
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18.02.2024 16:48 Відповісти
Головне, щоб оті особи із СРАТЬєхам у їх Ставці, не гадили!!
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18.02.2024 12:47 Відповісти
Поки не вийдем на реальні втрати кацапів 3-5К в день, вони не зупиняться, буде все гірше. Треба якесь чудо.
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18.02.2024 12:50 Відповісти
Після всієї брехні Тарнавського, після кидання своїх важкопоранених солдат на Зеніті, відмовивши їм в евакуації, після їх розстрілу рашистами...
Цей нелюд, покидьок та рашист Тарнавський і далі ще щось пікає.
Я б на місті родичів, розстріляних рашистами важкопоранених солдат яких він цинічно кинув у Зеніті, відмовивши в евакуації...і це бачила вся Україна... убив би цього рашистам Тарнавського.
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18.02.2024 12:57 Відповісти
У знищенні русні цей полководець не зупиняється...Але в Авдіївці у нього стався збій,вчора він там знищив 20,5 тис,а сьогодні чомусь тільки 17 тис... А от наших поранених покинув на смерть...Ну .нічого,скоро Героя отримає у Ставці....
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18.02.2024 13:00 Відповісти
Тарнавський відчуває вину за оточення наших і полишення в Авдіівці, тараторить без зупину про втрати на всіх напрямках
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18.02.2024 13:11 Відповісти
він весь останній рік тараторив про жахливі втрати русні від дій його Таврії,по 4-5 рот /день + техніка. Але після того,як він здриснув з Авдіївки,залишивши 5 поранених на смерть-як з цепу зірвався,скоро армії в Раки не залишиться. Якби в нас була норм армія та юстиція,а не зелене шапіто-за це його б треба під трибунал....
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18.02.2024 13:17 Відповісти
Йде війна з ордою. Краще допомагайте хлопцям на фронті. Путлер капут! Смерть кацапії!
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18.02.2024 19:18 Відповісти
В р-ні Роботиного для ЗСУ формується такий же "котел", як біля Авдіївки. Наступні "котли" - т.з. "плацдарми" на Лівому Березі Дніпра.
Недаром зі всього оточення Залужного залишили (не поміняли) лише цього Тарнавського, ох! недаром...
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18.02.2024 19:37 Відповісти
 
 