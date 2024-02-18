За 4 місяці ворог втратив на Авдіївському напрямку понад 47 тисяч військових, - Тарнавський
На Авдіївському напрямку своєю мужністю, стійкістю і героїзмом українські захисники завдали ворогу величезних втрат та знищили значний резерв російських окупантів, який ті планували застосувати на інших ділянках фронту для наступальних дій.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, за 4 місяці активної фази Авдіївської оборонної операції (з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024) року на Авдіївському напрямку загальні втрати російських військ становлять:
- особового складу - 47 186 осіб
- танки - 364
- артилерійські системи - 248
- бойові бронемашини - 748
- літаки - 5
"Дякую кожному воїну за стійкість, мужність та героїзм! За кожного знищеного окупанта! За кожен спалений танк та бронемашину!", - додає Тарнавський.
Вихід Сил оборони з Авдіївки
16 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони на Таврійському напрямку вирішили відійти з позиції "Зеніт" в Авдіївці на південно-східній околиці міста.
У ночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував, що Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. На думку президента України Володимира Зеленського, рішення про вихід українських військ з Авдіївки є професійним та справедливим.
Згодом стало відомо, що на завершальному етапі операції, під тиском сил противника, що переважали, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу з Авдіївки.
Будь ласка, зачекайте...
16 тищ. разделить на 8 это 2 тищи - максимум
как и утверждает Тарнавский
С другой стороны:
47 тищ. / (4мес * 30 дней) равно где-то 400 кацапо-жмуров в сутки
реальная цифра
То може варто було залишити захисників Авдіївки, як це зробили у Маріуполі?
На даний час він здійснює розвідку боєм малими піхотними групами на підступах до Ласточкіного, яке, вочевидь, є найближчою ціллю. Там українські позиції вразливі, оскільки селище знаходиться в низині з каскадом ставків й до того ж на лівому фланзі від нього височать споруди коксохім заводу, захопленого ворогом, звідки він може вести прицільний вогонь по прямій. Тобто тримати підходи до селища під вогневим контролем.
Оборонні рубежі південніше і східніше селищ Тоненьке-Сєверне - більш стійкі до ворожих атак - там супротивник не мав успіху впродовж всього 2023 року, тому ударами на Ласточкіне буде намагатись обійти ці укріплені позиції.
Проблема в тому, що такі успіхи - не завжди "завдяки" вмілому командуванню, а "наперекір" помилкам (в т.ч. ймовірно навмисним - як з відкладанням відступу).
І чи варто було влаштовувати м'ясорубку?
На дорогах України за рік гине до 10 тисяч людей.
Загибель Героїв - це трагедія.
по твоїй логіці - зразу в Париж треба
я запитав - куди виводити? якщо по всій Україні піф-паф?
я запитав: "куди виводити?"
відповіді від ТЕБЕ - я не отримав - діалог закінчено
@shwejk1
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2 год
Помічено , що після візиту типу верховного Зельонского на фронт - місто яке він вибрав собі за "власну фортецію" за деякий час здають, та ще з страшними втратами для України. Так було з Сєверодонецьком, Соледаром, Бахмутом, тепер ось Авдіївка. Слідкуйте куди він далі поїде
https://www.president.gov.ua/
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Офіційне інтернет-представництво
Під час робочої поїздки до Маріуполя Президент України Володимир Зеленський ознайомився, як відбувається підводне розмінування в акваторії Азовського моря.
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Завтра зі тисячу, рашистів доповість про знищення мінімум 500
Тому що навіть першокласник може порахувати скільки відзвітовується ,цей генерал в Генштаб і які втрати,показують.
Ось це "деяка кількість..". Він не сказав декілька тобто не багато. Крім того так не етично так говорити про воїнів які попали в полон чи загинули.
у орків багато беспілотників та артилерії і пересування військ засікають ще на початку переміщення....
деколи погано спрацьовує розвідка і недооціюють кількість ворожого підрозділу, артилерії
у нас нехватає техніки для швидких маневрів а для маршбросків із важкою амуніцією середній вік 40+ не підходить, вони просто неспроможні швидко подолати відстані...
в підрозділах є реально хворі бійці, через погану роботу ВЛК які також не можуть виконувати поставлені задачі...
в результаті задача може і ставиться реальна для укомплектованого технікою підрозділу, із віком 20+ та здорових бійців але в реалі отримуємо те що отримуємо
до цього додається фактор Ланцетів який може вибити арту підтрики, дрони що можуть вивести