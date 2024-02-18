На півдні за добу ліквідовано 45 окупантів та знищено командний пункт і п’ять фортифікаційних споруд РФ, - Сили оборони

Сили оборони півдня за минулу добу знищили російський командний пункт, два спостережних пункти та п’ять фортифікаційних споруд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Сили оборони півдня.

"Ворог не полишає планів вибити наші підрозділи з плацдарму на лівому березі Дніпра. Зі зменшенням щільності туману, активізувалася ворожа аеророзвідка, продовжується тиск артилерійськими обстрілами, збільшено застосування ударних дронів різних типів", - йдеться в дописі.

За добу Сили оборони півдня знищили:

45 окупантів;

4 гармати;

1 комплекс радіоелектронної боротьби;

2 розвідувальних БпЛА: "SUPERCAM" та "ZALA";

2 одиниці автомобільної техніки.

А також командний пункт, 2 спостережні пункти та 5 фортифікаційних споруд противника.

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