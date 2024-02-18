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армія рф (16162) ліквідація (3510) знищення (6541)

На півдні за добу ліквідовано 45 окупантів та знищено командний пункт і п’ять фортифікаційних споруд РФ, - Сили оборони

знищення,ліквідація

Сили оборони півдня за минулу добу знищили російський командний пункт, два спостережних пункти та п’ять фортифікаційних споруд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Сили оборони півдня.

"Ворог не полишає планів вибити наші підрозділи з плацдарму на лівому березі Дніпра. Зі зменшенням щільності туману, активізувалася ворожа аеророзвідка, продовжується тиск артилерійськими обстрілами, збільшено застосування ударних дронів різних типів", - йдеться в дописі.

За добу Сили оборони півдня знищили: 

  • 45 окупантів;
  • 4 гармати;
  • 1 комплекс радіоелектронної боротьби;
  • 2 розвідувальних БпЛА: "SUPERCAM" та "ZALA";
  • 2 одиниці автомобільної техніки.

А також командний пункт, 2 спостережні пункти та 5 фортифікаційних споруд противника.

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Кацапів разом із їх технікою відправили до пекла ,
наші воїни , дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼
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18.02.2024 13:50 Відповісти
"Фортифікаційні споруди" - хароший термін. Його можна використовувати у якості тесту на сп'яніння:
- Нумо, скажи, хлопче: "Фортифікаційні споруди"!
)))
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18.02.2024 13:59 Відповісти
Кращий тест мабуть буде: - Денацифікація та демілітаризація
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18.02.2024 14:08 Відповісти
Зараз москалі візьмуться й за цей плацдарм кабами(Неможливо вічно утримувати клаптик суші не просуваючись впееред чи вбік (Це довели Бахмут,Авдіївка,,(і це були міста ,де були заводи,підвали,груди бетонних будинків.А тут голе поле,безтехніки та лиш з стрілецькою зброєю без прикриття авіацією((
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18.02.2024 14:07 Відповісти
 
 