Якби ЄС менше вагався у наданні допомоги Україні - війна була б іншою, - Боррель
Наразі Євросоюз робить чимало для підтримки України, втім якби ЄС був більш рішучим у наданні допомоги Україні раніше, війна могла б бути зовсім іншою.
Про це на Мюнхенській безпековій конференції заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Нас можна критикувати, але не варто забувати, що ЄС вже зробив для України. Ми надали прямої військової допомоги на 28 мільярдів євро, вперше в історії надали таку допомогу для країни у війні. Загальний обсяг допомоги, включаючи економічну, гуманітарну та військову, вже дорівнює 90 мільярдів євро. Згадайте - два роки тому на цій конференції ми говорили про поставки шоломів. Сьогодні ми говоримо про поставки бойових літаків. Поставки Leopard? Ні, це може призвести до ескалації. Пізніше ми поставляємо Leopard. Поставки Patriot? Ні, це шлях до ескалації. Пізніше ми поставили Patriot. Якби ми менше коливалися у наших рішеннях, ймовірно, ця війна була б іншою", - зазначив Жозеп Боррель.
Будь ласка, зачекайте...
А реальність така, що влада - це дзеркало суспільства. Де тільки невеликий відсоток дійсно вболіває за Україну. І в таких умовах ніхто виділяти кошти, які йшли за мирних часів на пенсії, зарплати, крадівництво і тп., ніхто б не виділяв на зброю. Пороха тоді майже ніхто не розумів, з його бажанням робити багато зброї і економити на дармовині для людей.
як можна щось планувати якщо обітцяли до прикладу міліон снарядів але вже сроки відкладають декілька раз
Кароч, ЄС - вагалище!
)))
А гинуть найкращі українці,патріоти...
Ми,матері,вболіваємо за наших синів,
доньок,які боронять Україну...
Ми страждаємо не менше,не спимо,
серцеві напади від переживань....
Якщо він критикує військові відомства країн-членів Євросоюзу - то він має на це право, як громадянин, який не має стосунку до таких структур.
За що можна Боррелю закинути - так це за те, що досі не присадив мад'ярів та австріяк (словаки поки що не сильно вижопуються)