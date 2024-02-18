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Якби ЄС менше вагався у наданні допомоги Україні - війна була б іншою, - Боррель

боррель

Наразі Євросоюз робить чимало для підтримки України, втім якби ЄС був більш рішучим у наданні допомоги Україні раніше, війна могла б бути зовсім іншою.

Про це на Мюнхенській безпековій конференції заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нас можна критикувати, але не варто забувати, що ЄС вже зробив для України. Ми надали прямої військової допомоги на 28 мільярдів євро, вперше в історії надали таку допомогу для країни у війні. Загальний обсяг допомоги, включаючи економічну, гуманітарну та військову, вже дорівнює 90 мільярдів євро. Згадайте - два роки тому на цій конференції ми говорили про поставки шоломів. Сьогодні ми говоримо про поставки бойових літаків. Поставки Leopard? Ні, це може призвести до ескалації. Пізніше ми поставляємо Leopard. Поставки Patriot? Ні, це шлях до ескалації. Пізніше ми поставили Patriot. Якби ми менше коливалися у наших рішеннях, ймовірно, ця війна була б іншою", - зазначив Жозеп Боррель.

Також читайте: РФ може почати великий наступ через кілька місяців після "виборів" у березні, - Боррель

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Топ коментарі
+8
Та пздц(якби ви ембарго на все зрлбили з першого дня і не гралися в пакети допомоги....
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18.02.2024 14:18
+6
Якби Європа меньше потурала Путіну після війни в Грузії і анексії Криму, то війни не було б взагалі... Все що відбувається зараз зроблено руками Обами та Меркель, це цілком їх відповідальність. Те що на другий рік війни не поставлено жодного літака, це ницість європейських політиків, які знов і знов потурають росіянам
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18.02.2024 14:21
+4
Прямо, потік очевидного в словах євробюрократів
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18.02.2024 14:21
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Та пздц(якби ви ембарго на все зрлбили з першого дня і не гралися в пакети допомоги....
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18.02.2024 14:18 Відповісти
Якби Європа меньше потурала Путіну після війни в Грузії і анексії Криму, то війни не було б взагалі... Все що відбувається зараз зроблено руками Обами та Меркель, це цілком їх відповідальність. Те що на другий рік війни не поставлено жодного літака, це ницість європейських політиків, які знов і знов потурають росіянам
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18.02.2024 14:21 Відповісти
Тоді в расі була особисто український прем'єр, а винувата чомусь лише Європа
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18.02.2024 14:31 Відповісти
війна у Грузії відбулась ще за Буша молодшого. хоча, чого йому було сюди лізти, коли тут в Європі він поклався на меркельшу і Сракозі..
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18.02.2024 17:46 Відповісти
Свята правда пане Боррель. Мадяри словаки тому підтведження. Щей америка в цацки пєцки грається.
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18.02.2024 14:21 Відповісти
Прямо, потік очевидного в словах євробюрократів
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18.02.2024 14:21 Відповісти
Та зараз Taurus не даєте і не дозволяєте бити по території рф вашою зброєю. Про що говорити. Тут якби просто дали США снаряди м26 хоча б 100 тисяч, які в них ще залишилися на складах в такій кількості точно, то орків би вже мільйон завалили б. І війна б закінчилася.
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18.02.2024 14:22 Відповісти
Зараз вам напишуть, що снаряди потрібно було заготовляти свої і бажано з 2019 року. Адже у нас і "Нептун" є, дітище попередника. Тільки його переробляли на дистанцію, щоб діставав до військових баз кацапів у Криму. Якось таке попередник не передбачив, мабуть домовився з ким треба.
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18.02.2024 14:29 Відповісти
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18.02.2024 14:37 Відповісти
Касетні М26 до м270 та HIMARS самостійно не виготовити так просто) звичайні 155 виготовити - це проблема. А м26 виготовити - це взагалі для нас щось з області фантастики. Щоб вони були в товарній кількості. Вільху не замовляли за 5 років. Казали наче щось під час війни почали виготовляти. Але щось не видно особливо її роботи зараз. Відповідно і виробництва значить немає зараз. Але Вільха це добре. Тільки в касетному виконанні було б краще. В США такого добра ще достатньо. Нам би воно як повітря було б.
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18.02.2024 15:18 Відповісти
А ті, хто скаже, щг треба своє було виробляти, то ті живуть в паралельних всесвітах, де вони президенти, або де вони мільярдери, які пожертвували свої десятки мільярдів доларів на благо України. Але таких всесвітів немає. І у нас таких людей немає, в яких є десятки мільярдів і які голові їх пожертвувати були на Україну.
А реальність така, що влада - це дзеркало суспільства. Де тільки невеликий відсоток дійсно вболіває за Україну. І в таких умовах ніхто виділяти кошти, які йшли за мирних часів на пенсії, зарплати, крадівництво і тп., ніхто б не виділяв на зброю. Пороха тоді майже ніхто не розумів, з його бажанням робити багато зброї і економити на дармовині для людей.
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18.02.2024 15:28 Відповісти
І менше б брехали що дадуть таку то кількість допомоги а в реалі дають потім менше ....
як можна щось планувати якщо обітцяли до прикладу міліон снарядів але вже сроки відкладають декілька раз
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18.02.2024 14:25 Відповісти
Якби ЄС менше вагався
Кароч, ЄС - вагалище!
)))
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18.02.2024 14:31 Відповісти
Їм потрібно читати Цензор. Про недостатність поставок озброєння тут писали з перших місяців. Про можливість нападу на країни Європи після захвату України тут писали з перших місяців. Про неадекватність і недоговірність ***** тут писали з перших місяців війни. Зараз про це саме кажуть вже вони, але одномоментно бояться протидіяти. Розум вже сприйняв реальність, а срака ще сере. Швидше роздупляйтесь. Не можете, то садіть аналітика на українські форуми - там підкажуть.
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18.02.2024 14:35 Відповісти
Допоки керівники з ЄС та НАТО, колишуться, керівника КНДР, Ірану та КНР, масовано напраляють прутіну, озброєння та іншу техніку для убивства України!! Звичайно, вони ж глибоко і дуже, стурбовані… ну, то таке..
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18.02.2024 14:49 Відповісти
Еслі би да каби...во рту вирослі гріби...
А гинуть найкращі українці,патріоти...
Ми,матері,вболіваємо за наших синів,
доньок,які боронять Україну...
Ми страждаємо не менше,не спимо,
серцеві напади від переживань....
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18.02.2024 15:21 Відповісти
Народ форумний, перед тим, як критикувати особисто Борреля - згадайте функціонал цього іспанця.
Якщо він критикує військові відомства країн-членів Євросоюзу - то він має на це право, як громадянин, який не має стосунку до таких структур.
За що можна Боррелю закинути - так це за те, що досі не присадив мад'ярів та австріяк (словаки поки що не сильно вижопуються)
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18.02.2024 16:55 Відповісти
Нарешті зрозумів.Краще пізно ніж ніколи!
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18.02.2024 19:05 Відповісти
 
 