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Зурабішвілі (103) росія (63568) Чорне море (1620)

Не можна допустити, щоб Росія стала винятковою силою в Чорному морі, - президентка Грузії Зурабішвілі

зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наголосила, що Росія намагається досягти панування в Чорному морі, а тому необхідно не допустити такого розвитку подій.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це Зурабішвілі сказала під час дискусії в рамках Мюнхенської безпекової конференції.

"Я думаю, що в інтересах Європейського Союзу і, звичайно, Грузії, з метою нашої безпеки та наших зв’язків з Європою, необхідно не допустити того, щоб Росія стала винятковою силою в Чорному морі, чого вона намагається досягти. І це важливо для майбутнього, а також для комунікацій, які будуть такими важливими у найближчі роки та десятиліття для безпеки транспортування енергії. Ми повинні цьому запобігти", - підкреслила вона.

Очільниця Грузії також зазначила, що сьогодні головне – це безпека, і цю потребу в безпеці водночас повинен відчувати ЄС.

За її словами, колишнє розширення ЄС фактично забезпечило додаткову безпеку для всього ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія розпочала нову гібридну війну проти Грузії, - президентка Зурабішвілі

"І наступне розширення, наше розширення, стане додатковим значенням безпеки для Європейського Союзу та для нас. Ось що таке солідарність і спільні цінності. І в нас є дуже важливе водночас безпекове питання, про яке ми мало говоримо – це Чорне море", - сказала Зурабішвілі.

Автор: 
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Топ коментарі
+16
А может хватит электронику и комплектующие к ракетам через Грузию транзитом оркам гнать,любители красивых тостов?
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18.02.2024 14:37
+8
Не можна допустити, щоб Росія стала винятковою силою в Чорному морі

Ну то займіться!
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18.02.2024 14:36
+7
Це українці зрозуміли ще в 2003 році (Тузла), а в 2008 р. твердо впевнились в цьому і всіляко допомагали Сакартвело 08.08.2008, а ось уряд грузії повів себе, як суки.
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18.02.2024 14:41
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Не можна допустити, щоб Росія стала винятковою силою в Чорному морі

Ну то займіться!
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18.02.2024 14:36 Відповісти
Усіма 5 катерами прикордонників?
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18.02.2024 14:47 Відповісти
Проснулася?

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18.02.2024 15:58 Відповісти
А может хватит электронику и комплектующие к ракетам через Грузию транзитом оркам гнать,любители красивых тостов?
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18.02.2024 14:37 Відповісти
прокладка кацапов грузия осмелела
видно транзит пошел в обход
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18.02.2024 15:12 Відповісти
Жінка Президент в Грузії, розуміє те, що купа осіб в штанях з їх кабміну, так і не робить… без команди кураторів, із сруськага міра!!
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18.02.2024 14:39 Відповісти
Це українці зрозуміли ще в 2003 році (Тузла), а в 2008 р. твердо впевнились в цьому і всіляко допомагали Сакартвело 08.08.2008, а ось уряд грузії повів себе, як суки.
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18.02.2024 14:41 Відповісти
як шльондри ...але уряд а не Зурабішвілі!
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18.02.2024 16:59 Відповісти
не можна, але допускаємо
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18.02.2024 14:41 Відповісти
Вже не актуально. По-моєму, вже навіть румунський флот в Чорному морі більший, ніж руснявий. Плюс Турція контролює вхід-вихід та сама має більший флот, ніж руснявий.А це ми ще Болгарію не згадуєм.
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18.02.2024 14:49 Відповісти
Такая же популистка как и Зеленский !
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18.02.2024 14:49 Відповісти
Недоречне порівняння досвідченого політика з паяцом
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18.02.2024 14:56 Відповісти
,,Протухло царство, где паяццы назваться королем хотят,,. В. Шекспир. ,Король Лир, перевод Б. Пастернак 1956 г.
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18.02.2024 22:00 Відповісти
угу, і це повинна зробити Україна?
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18.02.2024 15:01 Відповісти
Тож нехай задіють свої підводні човни та авіаносці....
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18.02.2024 15:02 Відповісти
То для чого кацапню в себе приютили? Женіть їх геть!
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18.02.2024 15:08 Відповісти
И пошла дальше заботится о въехавших кацапах.
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18.02.2024 15:17 Відповісти
Відкривайте фронт !
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18.02.2024 15:41 Відповісти
соромно дивитись на висери невігласів в бік майже єдиного притомного представника влади Сакартвело, який на жаль, має дуже обмежені повновадження. І навіть те що вона щось каже(!) вже за це їй респект! А ще писати назву країни, громадяни якої воюють не перший рік на боці України, це просто ганьба від диванних вишиватників!
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18.02.2024 16:58 Відповісти
 
 