Не можна допустити, щоб Росія стала винятковою силою в Чорному морі, - президентка Грузії Зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наголосила, що Росія намагається досягти панування в Чорному морі, а тому необхідно не допустити такого розвитку подій.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це Зурабішвілі сказала під час дискусії в рамках Мюнхенської безпекової конференції.

"Я думаю, що в інтересах Європейського Союзу і, звичайно, Грузії, з метою нашої безпеки та наших зв’язків з Європою, необхідно не допустити того, щоб Росія стала винятковою силою в Чорному морі, чого вона намагається досягти. І це важливо для майбутнього, а також для комунікацій, які будуть такими важливими у найближчі роки та десятиліття для безпеки транспортування енергії. Ми повинні цьому запобігти", - підкреслила вона.

Очільниця Грузії також зазначила, що сьогодні головне – це безпека, і цю потребу в безпеці водночас повинен відчувати ЄС.

За її словами, колишнє розширення ЄС фактично забезпечило додаткову безпеку для всього ЄС.

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"І наступне розширення, наше розширення, стане додатковим значенням безпеки для Європейського Союзу та для нас. Ось що таке солідарність і спільні цінності. І в нас є дуже важливе водночас безпекове питання, про яке ми мало говоримо – це Чорне море", - сказала Зурабішвілі.