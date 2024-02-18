Не можна допустити, щоб Росія стала винятковою силою в Чорному морі, - президентка Грузії Зурабішвілі
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наголосила, що Росія намагається досягти панування в Чорному морі, а тому необхідно не допустити такого розвитку подій.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це Зурабішвілі сказала під час дискусії в рамках Мюнхенської безпекової конференції.
"Я думаю, що в інтересах Європейського Союзу і, звичайно, Грузії, з метою нашої безпеки та наших зв’язків з Європою, необхідно не допустити того, щоб Росія стала винятковою силою в Чорному морі, чого вона намагається досягти. І це важливо для майбутнього, а також для комунікацій, які будуть такими важливими у найближчі роки та десятиліття для безпеки транспортування енергії. Ми повинні цьому запобігти", - підкреслила вона.
Очільниця Грузії також зазначила, що сьогодні головне – це безпека, і цю потребу в безпеці водночас повинен відчувати ЄС.
За її словами, колишнє розширення ЄС фактично забезпечило додаткову безпеку для всього ЄС.
"І наступне розширення, наше розширення, стане додатковим значенням безпеки для Європейського Союзу та для нас. Ось що таке солідарність і спільні цінності. І в нас є дуже важливе водночас безпекове питання, про яке ми мало говоримо – це Чорне море", - сказала Зурабішвілі.
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Ну то займіться!
видно транзит пошел в обход