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мобільний зв'язок (1001) окупація (6526) телебачення (1161) ГУР (414)

Росіяни на окупованих територіях блокують українські медіа та підключають населення до російського ТБ і мобільного зв’язку, - ГУР

пропаганда

Росіяни масово підключають жителів тимчасово окупованих територій Херсонщини і Донеччини до російського ТБ і мобільного зв’язку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ГУР МО.

"Головне управління розвідки Міністерства обороні України інформує: російські загарбники посилюють заходи інформаційно-психологічного впливу на українців в окупації. Щоб перекрити канали доступу до інформації про реальну ситуацію на фронті, в Україні та світі, мешканців окупованих громад Херсонщини масово під’єднують до російського супутникового телебачення під назвою "русскій мір"", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі росіяни встановили вже понад 18 тисяч відповідних пристроїв.

Читайте: Рашисти привозять на окуповані території студентів з Якутії для організації "концерту дружби", - ЦНС

У ГУР повідомили, що також у тимчасово окупованих українських громадах Донеччини загарбники переводять на власне програмне забезпечення та комунікаційні сервіси роботу окупаційних адміністрацій: йдеться, зокрема, про "Автоматизированное рабочее место госслужащего" та федеральну платформу "госвеб".

"Водночас московити розширюють мережу покриття російського мобільного зв’язку: у 2023-24 роках на Донеччині встановили понад 700 базових станцій, а на Херсонщині — понад 200, що становить більш як 85% усього мобільного покриття в окупованому регіоні", - додали у відомстві.

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Топ коментарі
+4
Ждуны дождались родной говени.
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18.02.2024 15:39
+4
Коли орки зайшли в Авдієвку,їх зустрів
ждун руzzкого міра,який в екстазі радів
приходу рашистів...кого ми захищаємо?
Нащадків зеків,завезених з мордора
п'ять десятиліть назад?
Треба очистити Україну від цього
непотреба...
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18.02.2024 15:42
+1
"титанічна" праця буданова!це ж не мінні поля розвідувати-це набагато складніша робота
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18.02.2024 15:41
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Ждуны дождались родной говени.
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18.02.2024 15:39 Відповісти
странно другое - что у ждунов до сих пор есть Украинские каналы
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18.02.2024 15:41 Відповісти
"титанічна" праця буданова!це ж не мінні поля розвідувати-це набагато складніша робота
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18.02.2024 15:41 Відповісти
мінні поля кацапів - монета двостороння
кацапи самі жалкують, що так густо самі засіяли мінні поля
мінні поля сильно утруднюють не тільки Український наступ
але й кацапський
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18.02.2024 15:44 Відповісти
Коли орки зайшли в Авдієвку,їх зустрів
ждун руzzкого міра,який в екстазі радів
приходу рашистів...кого ми захищаємо?
Нащадків зеків,завезених з мордора
п'ять десятиліть назад?
Треба очистити Україну від цього
непотреба...
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18.02.2024 15:42 Відповісти
Чим мала б була займатися Україна 33 роки незалежності,і навіть в Криму.
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18.02.2024 15:42 Відповісти
На жаль в нас відсутня будь яка інформаційна політика як на окуповані території ,так і за кордон,за те створили нікому непотрібний фрі дом.
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18.02.2024 15:48 Відповісти
та перестаньте, а що ж мають дивитись свої для Зе! в дошку, але із вивихненою щелепою??? Телезализон??
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18.02.2024 17:22 Відповісти
Найбільше дітей шкода. Тупі ватні батьки позбавляють їх майбутнього
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18.02.2024 15:48 Відповісти
Окупація і росіянизація як на Донбасі часів АТО ПОВТОРЮЄТЬСЯ .......
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18.02.2024 15:56 Відповісти
Наша проблема в тому що ми не подаємо в розшук компанії і людей як посібники терористів і як терористів.А це потрібно робити.Відповідальність і арешти щоб були не враховуючи сроки давності.
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18.02.2024 16:05 Відповісти
Вже до всіх дійшло, що Четверта Влада є Першою?
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18.02.2024 16:27 Відповісти
В Україні також відключені від ефірного мовлення всі опозиційні канали, немає різниці. 90% інформаційних ресурсів коньтролюються офісорм преЗЕдента. Два диктаторські режими, схожі, як близнюки, біються за територію, яку хочуть контролювати. Біються, звичайно не самі, а гонять на забій кріпаків.
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18.02.2024 17:04 Відповісти
Росіяни масово підключають жителів тимчасово окупованих територій Херсонщини і Донеччини до російського ТБ і мобільного зв'язку

Знаєте, як цьому можна було б запобігти?
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18.02.2024 17:25 Відповісти
Не повернемо в найближчій перспективі окуповані землі - втратимо їх і народ. Мізки кацапи промивати вміють, через кілька років українців там можна буде перерахувати по пальцях, а нове покоління, яке там виросте, вже буде "русскімі людьми", яким Україна ворог.
А повернути можливості немає.
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18.02.2024 18:11 Відповісти
 
 