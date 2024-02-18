Блокування міжнародної діяльності Порошенка - "нездоровий процес" і ознака централізації влади, - євродепутатка фон Крамон
Блокування міжнародної діяльності п’ятого президента Петра Порошенка та депутатів з демократичної опозиції є нездоровим процесом, який свідчить про централізацію влади в Україні.
Про це депутатка Європарламенту з Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель сказала у коментарі журналістам "Прямого" каналу в Мюнхені, інформує Цензор.НЕТ.
"Я б хотіла підкреслити, що Україна є демократичною державою. Зараз існує ризик все більшої централізації влади. І ті процеси, які ми бачимо протягом останніх тижнів і місяців, не є здоровими ні для країни, ні для нас у Європейському Союзі. Ми маємо бачити, що права парламентарів, ті речі, які необхідні для захисту демократичних стандартів у парламентській системі вільного суспільства не порушуються", - зазначає фон Крамон.
"А це означає, що кожен член українського парламенту має право виконувати свої обовʼязки. І я б хотіла звернутися до української влади, до всіх чиновників із проханням підтримувати це право для всіх моїх колег - і зі "Слуги народу", і з інших фракцій, зокрема, опозиційних, і звісно пʼятого президента України", - переконана євродепутатка.
Раніше повідомлялося, що влада зірвала участь Петра Порошенка у Мюнхенській конференції з безпеки, а також зустрічі з політиками у Польщі та Ізраїлі. Попри отримані офіційні запрошення для Порошенка голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не підписав відрядження.
Будь ласка, зачекайте...
отож
А верхівка Свободи, яка несамовито боролось із Порошенком, навіть не заявила протест на призначення цього покидька заступником Єрмака.
Це ДУЖЕ цікаві факти.
АЛЕ якщо виїжджати, як звичайний громадянин, який має непридатність і виключений із обліку в ТЦК, но ніякий дозвіл на відрядження не потрібен.
І багатодітні ж виїжджають без проблем (але останннім часом теж документ із ТЦК почали вимагати, хоча це незаконно), тому не для всіх чоловіків молодше 60 закрили...
А вся вина в тому, що відбувається лежить на "мудрому наріді" які є колаборантами
дермак - неконституційне НІЩО, блдське антиукраїнське ЦЕНТРАЛЬНЕ СБУ має бути розформовано, до останнього олівця..
зебіли 73%, що ви натворили своєю тупістю-наївністю?
если не Петр Алексеевич, то кто?
- Юлия Владимировна!
если не Юлия Владимировна, то кто?
- Петр Алексеевич!
по другому в Украине быть не может!
как жеж так?
єслі нє януковіч, то кто?
- зелєнскій
єслі нє зєлєнскій то кто?
- януковіч
Немного о том почему Голобородько и дЕрмак ненавидят Украину..
губу раскатав користуватися здобутками перебуваючи в комфорті. І де ти АК добудеш геній, тобі його найближчий нарядментів в одне місце вставть, звиняй за натуру.
А те, що мій сарказм не зрозумів, то... ні-ні, не буду вибачатись, бо це твої проблеми.
Мабуть бажалка знищувати ворогів України не працювала, або кнопку заїло, або батарейки сіли.
Всепросто - є бажання (патріотизм), знаходяться і методи зробити бажання реальністю.
Короче: охолонь, і думай перед тим, якщо щось бовкнути. Бо коли не думаєш - виглядаєш провокатором.
Про єврейське лоббі якось почитаю іншого разу 😁
У України є своє лоббі в Конгресі і Сенаті, питання тільки в маштабах, все поправимо аби було бажання (про бажання патріота я тобі вище вже написав).
Про те що мені робити і казати краще віднеси це до себе, я за свої слова відповідаю сам, редакторів не наймаю.
Шалом.
Раджу тобі віддихнути.
Все-одно додам "по темі" пару-трійко (може, більше) інших:
https://uk.tgstat.com/channel/@irynagerashchenko/13197 ГЕРАЩЕНКО ІРИНА :
Два місяці тому влада заблокувала візит Порошенка і нашої команди до Вашингтону. Аби, не дай Бог, не перетнутися з «ЄС» в кулуарах Конгресу.
Хоч мала б переживати про провали в зовнішній політиці і використати всі шанси для посилення підтримки України.
Прийшов час обʼєднати зусилля заради України. На польському, угорському, американському, азійському, інших напрямках. Інакше- біда.
ЗІ: в центрі - той самий магашист-трампіст Джонсон, який не пропускає допомогу Україні. Але ж які гарні фігури навколо нього!
Сторінками історії як то кажуть.
❗️Міжнародні медіа засудили чергове блокування міжнародної діяльності Порошенка: це поганий сигнал для західних союзників.
Як пишуть видання, Петра Порошенка не випускають з України під приводом «загрози для життя». Утім, нагадують ЗМІ, це вже не перший випадок, коли п'ятому Президенту блокують міжнародну діяльність.
🔴 Детальніше https://eurosolidarity.org/2024/02/15/politychni-motyvy-i-nebezpechni-tendencziyi-svitovi-zmi-pyshut-pro-zaboronu-poroshenku-braty-uchast-v-***********-konferencziyi/ за посиланням!
Мільон снарядів Порох би вже підігнав ЗСУ як би його випустили з делегацієй в Німеччину.
Навіть 1 шанс зі 100 треба використати!
Синергія міжнародних зусиль Зеленського і Порошенка могла б дати той ефект, який зараз життєво необхідний Україні. Але міжпарламентська робота опозиції знову заблокована.
На початку грудня 2023 року Петра Порошенка і нас з Іванною Климпуш-Цинцадзе та Марією Іоновою не випустили в США. Хоч Порошенко мав зустрітися зі спікером Конгресу Джонсоном, сенаторами і членами Палати представників, в Пентагоні і Держдепі.
Чому? Бо в цей час в США їхали Єрмак з радниками, Стефанчук і купа «слуг». Не дай Бог, десь в коридорах Конгресу перетнулися б з Порошенком і «Європейською Солідарністю».
На форумі IDU, де були заплановані виступи, було чимало впливових республіканців, їхня партія є частиною Міжнародного демократичного союзу.
Безумовно, ми планували говорити з американськими партнерами про військову допомогу. Про критичний брак снарядів, смертельну небезпеку для цивільного населення, якщо не буде ППО. Я не знаю, чи вдалося б нам розблокувати отримання допомоги.
Але усвідомлюю, що як держава ми мали б використати всі можливості. Враховуючи вплив і вагу Петра Порошенка. Навіть якщо це 1 шанс зі 100.
Десант «слуг» фінансувався з бюджету ВР, й ми досі чекаємо від голови парламенту звіту про ці видатки. Бо поки що результати невтішні. Ми ж планували свою поїздку за власний рахунок, до речі.
Коли в Україну приїжджають делегації з США, вони завжди двопартійні. Як і делегації з європейських країн. Так працює демократія.
Ми бачимо, які жорсткі дебати йдуть в Конгресі. Але за кордоном конгресмени говорять в один голос, представляючи свою країну. Так завжди працюємо і ми назовні - не під партійним, а українським прапором.
В Мюнхені Порошенко мав заплановані зустрічі з конгресменами - республіканцями. З європейськими лідерами, аби активізувати всі зусилля для отримала американської допомоги. Кожен день затягування з голосуванням - це життя українців. В нас катастрофічна ситуація зі снарядами. Думаю, синергія Зеленського і Порошенка могла б дати назовні той ефект, який зараз життєво необхідний Україні. Але наша міжпарламентська робота знову заблокована.
Які ж фобії потрібно мати, аби перед обличчям смертельної небезпеки для країни думати не про те, як перемогти путіна, а як зробити чергову пакость опозиції… Дрібні люди при владі.
В центрі уваги залишається Мюнхенська безпекова конференція.
Попри те, що в день відкриття ювілейної МБК путін вбив Навального, й, що набагато страшніше, російська нацистська армія стерла з землі Авдіївку й з великою вірогідністю,
розстріляла важкопоранених українських воїнів, світ і досі не усвідомлює, з ким має справу.
Судячи з виступів світових лідерів, вони й досі зволікають з прийняттям тих рішень, які б дозволили зупинити путіна зараз. Й не вірять, що після України і Грузії той піде далі. На Молдову, а потім - нападе на країни НАТО.
Користуючись слабкостями і протиріччями, неготовністю надати Україні ту зброю і в тій кількості, яка б дозволила нам зупинити маніяка.
В Мюнхені присутні кілька українських парламентарів. Голова ВР все ж злукавав, що мовляв підписав дозвіл лиш чотирьом депутатам, бо слуг там більше, ніж двоє.
При цьому зʼясувалося, що не випустили не лише Порошенка, але й героя і військового, нашого колегу Романа Костенка, якому спочатку пообіцяли підписати відрядження, а потім зняли з потягу.
Соромно, бо минулого року, коли ми разом зустрічалися з міністром оборони Німеччини, розповідь Романа про звільнення Херсону і потреби наших ЗСУ була вислухана міністром дуже уважно. Сподіваюся, голова фракції Голос пані Устінова публічно засудить свавілля Стефанчука щодо Романа.
Я з повагою ставлюся до колег від СН, які працювали ці дні в Мюнхені, вони дійсно компетентні в питаннях міжпарламентської дипломатії . І Єгор Чернєв, і Євгенія Кравчук, і інші.
Але все ж найбільш активно і фахово на Мюнхенській конференції відпрацював наш Олексій Гончаренко . Йому вдалося задати питання канцлеру Шольцу, держсекретарю Блінкену, американським конгресменам, іншим світовим лідерам- й щодо зброї, й катастрофи зі зволіканнями допомоги, перспектив щодо НАТО. На жаль, не завжди ми чули конкретику у відповідях, але питанням Олексія мюнхенська зала аплодувала, а отже, керівники країн відчували позицію інтелектуальної еліти світу. Й їм не завжди було комфортно, усвідомлюючи, що нерішучість і зволікання - помітні і є проблемою.
Ще в ці дні в Мюнхені проходив мітинг українців, на підтримку надання нам зброї. Так ось, представник Європейської Солідарності був єдиним, хто вийшов зустрітися з українською громадою й підтримати.
https://uk.tgstat.com/channel/@irynagerashchenko
Олексій був там разом з депутатами Європарламенту, Бундестагу, й мені дивно, чому інші депутати ВР не знайшли на це час. Такі речі мають нас обʼєднувати. Й спільний виступ був би дуже тепло сприйнятий українцями.
Кажуть, в Мюнхені був і Сергій Лещенко. В нього проблем з виїздами ніколи не виникає. Він теж , до речі, міг би вийти до біженців. Вибачитися за недолугі заклики позбавити цих людей допомоги.
Й звичайно, якби на MSC був Порошенко, він мав би щодня з десяток важливих зустрічей, які б працювали на користь Україні. Аби розблокувати надання допомоги і збільшити збройні поставки. Ми ж всі бачимо, як світ нам співчуває, переживає і … зволікає. Й як мало часу, аби разом це змінити
Франція, Греція і Кіпр заблокували рішення щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС. От і весь результат "дипломатії" Зеленського. Значення має не те, скільки ти підписав папірців про "наміри". Значення мають лише реальні результати. Зеленський поїхав в Мюнхен і привіз купу папірців на яких надруковано "взаємні бажання".
Головне зроблено: з країни не випустили Порошенко, який міг би реально привезти снаряди.