Блокування міжнародної діяльності Порошенка - "нездоровий процес" і ознака централізації влади, - євродепутатка фон Крамон

Блокування міжнародної діяльності п’ятого президента Петра Порошенка та депутатів з демократичної опозиції є нездоровим процесом, який свідчить про централізацію влади в Україні.

Про це депутатка Європарламенту з Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель сказала у коментарі журналістам "Прямого" каналу в Мюнхені, інформує Цензор.НЕТ.

"Я б хотіла підкреслити, що Україна є демократичною державою. Зараз існує ризик все більшої централізації влади. І ті процеси, які ми бачимо протягом останніх тижнів і місяців, не є здоровими ні для країни, ні для нас у Європейському Союзі. Ми маємо бачити, що права парламентарів, ті речі, які необхідні для захисту демократичних стандартів у парламентській системі вільного суспільства не порушуються", - зазначає фон Крамон.

"А це означає, що кожен член українського парламенту має право виконувати свої обовʼязки. І я б хотіла звернутися до української влади, до всіх чиновників із проханням підтримувати це право для всіх моїх колег - і зі "Слуги народу", і з інших фракцій, зокрема, опозиційних, і звісно пʼятого президента України", - переконана євродепутатка.

Читайте: Порошенко зустрівся із фон дер Ляєн у Брюсселі: Є обережний оптимізм щодо 50 млрд євро для України

Раніше повідомлялося, що влада зірвала участь Петра Порошенка у Мюнхенській конференції з безпеки, а також зустрічі з політиками у Польщі та Ізраїлі. Попри отримані офіційні запрошення для Порошенка голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не підписав відрядження.