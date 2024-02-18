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Україна може підписати безпекову угоду зі США ще до саміту НАТО, - Стефанішина

ольга,стефанішина

Україна та США можуть підписати двосторонню безпекову угоду ще перед самітом Альянсу у Вашингтоні.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відповідні переговори проводилися на рівні заступника керівника Офісу Президента Ігоря Жовкви. Як ви знаєте, Андрій Єрмак підтримує постійний зв’язок з Джейком Салліваном (радником президента США з питань нацбезпеки - ред.). Тобто з тактичної точки зору переговори проведені, стратегічно ухвалена декларація. Це рішення може бути ухвалене раніше", - зазначила Стефанішина.

Однак вона зауважила, що зараз уся увага української сторони зосереджена на більш нагальних рішеннях, яких потребує український народ і українські воїни.

"Ми маємо спочатку вижити, а далі вже думати, як гарантувати свою безпеку. Тому ми фокусуємося на рішеннях, які мають бути ухвалені в березні (у Конгресі США - ред). Нам потрібно захистити українські міста, нам потрібно, щоб у "Патріотів" були снаряди. І це питання життя і смерті. Тому концентруємося на цьому. А гарантії безпеки точно будуть підписані", - пояснила віцепрем’єрка.

Читайте також: Фінансування України відповідає суверенним інтересам США, пакет допомоги витримає політичну боротьбу в Конгресі, - Стефанішина

Автор: 
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Топ коментарі
+33
Підписують якийсь папірчикщо не варта навіть паперу потраченого, а подають неначе велику перемогу
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18.02.2024 16:31
+19
Будапештський меморандум теж підписали і що??? Слово США виявилося тим самим, що й ка*ц*апське. Тому це не варте й уваги, коли вони підпишуть
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18.02.2024 16:34
+17
Імітація бурхливої діяльності.
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18.02.2024 16:34
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Підписують якийсь папірчикщо не варта навіть паперу потраченого, а подають неначе велику перемогу
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18.02.2024 16:31 Відповісти
це буде безпрецедентна безпекова угода зі Штатами, яку зможе запороти який небудь дрібний клєрк з якої-небудь палати представників бомжів
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18.02.2024 16:59 Відповісти
«переговори проведені, стратегічно ухвалена декларація…»…. ?!

« Замісник замісника» офісу Ермака …. Вів перемовини?

А де МІД? Де професійні діпломати?

Потік слів з ціеіі Стефонішіной це якийсь сюр.
Вона не компетентна, та не розуміе цілей та завдань.

Типовий представник зеленої команди Ноунеймів- Маемо право на помилку.

і це е Жах, бо іде війна.

Що робити?

1. зберігати спокій. Вірити у Перемогу.

2. Не можливо оставляти «владу» без контролю та тиску.

3. « Загроза Майдана» повинна постійно вісіти над їхніми головами.

4. Але не треба йдти на поводу у моськовских провакатарів, та крушити все. Це їх мета- хаос в украіні.

Так Україна втратила Крим у 2014. в 2024 ху&ло вже хоче всю Україну…
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18.02.2024 17:22 Відповісти
може, буде, підпишемо, не пробачимо, отримаємо, відвоюємо... зебіли ОПоголові, мовчу вже про 73% клінічних ідіотів.
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18.02.2024 16:31 Відповісти
Та облиште вже 73%!Тепер пізно вже,тепер боротись за виживання потрібно,потім розберемось
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18.02.2024 16:33 Відповісти
розберетесь ви, якщо хрінпіду в опі дЄрьмака діє згідно оманського плану.
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18.02.2024 16:37 Відповісти
І що Ви пропонуєте???
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18.02.2024 17:44 Відповісти
куесосити кожен крок влади і тим самим наближати перемогу.
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18.02.2024 17:54 Відповісти
"Хто с таре згадає, тому око геть. А хто забуде - тому обидва".
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18.02.2024 18:40 Відповісти
Спочатку вижити,а потім угода???? Вона нормальна?Не буде угоди,можемо не вижити,а не навпаки!!!!
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18.02.2024 16:31 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності.
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18.02.2024 16:34 Відповісти
Будапештський меморандум теж підписали і що??? Слово США виявилося тим самим, що й ка*ц*апське. Тому це не варте й уваги, коли вони підпишуть
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18.02.2024 16:34 Відповісти
та опануйте, нарешті, значення слова меморандум, а вже потім, підвісьте за члени тих, хто це протягнув на найвищому рівні...
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18.02.2024 17:11 Відповісти
Який пункт "Будапешту" порушили США? Цитату наведете?
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18.02.2024 18:41 Відповісти
а вы не буквоедством занимайтесь, а посмотрите шире на проблему, какой гнилой номер сша провернуло с Украиной.
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18.02.2024 23:16 Відповісти
Змусили МО спробувати купити яйця по17 і пальне по 80? От падлюки!!!
А у липні 1990, вони ж змусили Верховну раду записати у Декларації про державний суверенітет України відмову від ядерної зброї? Кажу ж - падлюки!!!
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19.02.2024 08:17 Відповісти
женя мінус жзеня- це ще той від'ємний дабл
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21.02.2024 15:25 Відповісти
Скільки вже можна плодити ці нікчемні будапештські папірці? Схоже, що з нас вже насміхаються прямо в очі не лише зелені ушльопки, а і "партнери", які підписують з ними цей непотріб.
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18.02.2024 16:38 Відповісти
А що тут дивуватися. Зелене ********* бігає з тими папірцями і тішиться підписам, ось і підписують-нехай дурне дитя тішиться.
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18.02.2024 16:43 Відповісти
Воно то так. Але, враховуючи ще й піпеточну допомогу з купою умов та обмежень, схоже, що ці нікчемні папірці цілком відповідають інтересам наших "партнерів". Можливо, вони самі і є ініціаторами цих "угод".
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18.02.2024 16:48 Відповісти
Так -так підпишете.Черговий просто папірчик. Будапешт вас нічого не навчив?
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18.02.2024 16:41 Відповісти
ТаВиШо? І шо?
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18.02.2024 16:42 Відповісти
Ну вже про Авдіївку є бачення що це не означає "якщо повториться напад"?
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18.02.2024 16:45 Відповісти
Не удивлён, что КГБ-агент Ермак и подчинённая ему зе-команда, изо-всех сил продвигают для послевоенной Украины "нейтральный статус с гарантиями безопасности" (по сути, разновидность "будапештского меморандума"), вместо членства в НАТО.
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18.02.2024 16:48 Відповісти
, ідіть геть за російським кораблем разом зі своїм зрадником дєрмаком-колоборантом, та там зализуйте йому дупу, кончені потвори!
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!
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18.02.2024 16:49 Відповісти
А де отаман Залужний зараз сховався? Щось про нього нічого не чути.
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18.02.2024 17:37 Відповісти
У законній відпустці.
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18.02.2024 18:42 Відповісти
Ну це добре якщо так.
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18.02.2024 18:49 Відповісти
Ура, ура...
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18.02.2024 16:52 Відповісти
Hellis

@13Hellis_13

·

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1759146529569333332 5 ч

сьогодні вночі мій френд з США сказав, що Зеленський дуже образив США на Безпековій конференції, сказавші ( не дословно) щось таке, що якщо США не нададуть допомоги, то вони Україні більше не партнери. Хто що чув?

Сказав, що навіть тим, хто підтримує Україну, він вже набрид, бо тупий та пихатий, та відчуття, що свідомо руйнує все. Бо так перекреслити всю допомогу, яку США надавали до цього - це плюнути в очі всім американцям.
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18.02.2024 17:00 Відповісти
Він сказав трохи інакше але усі зрозуміли саме так. Дибіл, мля.
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18.02.2024 17:36 Відповісти
Не зебил, а юный масляков какой-то, прыгать выше музыкального органа.
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19.02.2024 01:57 Відповісти
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18.02.2024 18:41 Відповісти
Да, есть сведения. что оно быконуло в очередной раз. Само то оно не понимает, что творит, и что в нынешнем состоянии не быковать нужно, а договариваться, может, и на грани унижения. Но куда там, Черчилль Наполеонович (кстати, Запад по дурости помог укрепить такой имидж ничтожества, а оно в это поверило, по своему скудоумию), никогда не пойдет просить, это же не перед кадыровым ползать, тут никто головы ему и выводку рэзать не обещает. И творит оно такое под руководством кураторов, боясь компромата, да и глаза в разные стороны и потирание носа тоже влияют.
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18.02.2024 19:51 Відповісти
Я в ахуі з цього цирку
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18.02.2024 17:01 Відповісти
Нагадайте мені, що то таке "керівник офісу президента" а тим більше його заступник в ієрархії державного керівництва. Якщо це один з "п'яти-шести менеджерів" то таки да - круто...варто сподіватись на якийсь "прорив". Стефанішіній варто пам'ятати - якщо у них там зборище ідіотів, то не значить всі такі.
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18.02.2024 17:03 Відповісти
Слова в папірцях, що підписані з Німеччиною та Францією не варті навіть витрачених на написання чорнил, а сам папірець (в порівнянні з пустими словами) - злиток золота.
Те ж саме підпишуть з США?

Будапештський меморандум мав бути ратифікований парламентами країн підписантів, але наваіть Україна його не ратифікувала! Що вже вимагати від інших?
А ці папірці навіть ратифікації не потребують: просто слова двох людей, які підписами підтверджують, що вони їх сказали. Ніяких дій (окрім тих, що були вирішені ДО підписання в парламентах: виділення якихось сум чи ще щось таке, але тільки на цей рік), зафіксованих гарантій немає. Тільки наміри.
От тільки піарщики подають це як велитенське переможище найвеличнішого...
Мильна бульбашка зростає і розширюється. Що буде з тими, хто повірив в неї, коли вона лусне?
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18.02.2024 17:10 Відповісти
Як ви знаєте, Андрій дЄрьмак підтримує постійний зв'язок з Джейком Салліваном (радником президента США з питань нацбезпеки - ред.). Тобто з тактичної точки зору переговори проведені, стратегічно ухвалена декларація. Це рішення може бути ухвалене раніше", - відсмоктала Стефа нішина.
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18.02.2024 17:16 Відповісти
Я б прибиральниці, бабі Мані, довіряв би більше в цих "перемовинах", а ніж цьому завгоспу.
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18.02.2024 18:02 Відповісти
вважаєте, що там така існує? чи провели конкурс на клінінго сервіс та 5-6 незамінних зеленджерів обирали дупи із специфічними фейсами, щоб потрібних для них обрати?
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18.02.2024 21:53 Відповісти
Імітація, яка нагадує гру (вдавання) на роялі.
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18.02.2024 17:24 Відповісти
Хто ця дама? Нехай засуне собі цю угоду в одне місце
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18.02.2024 17:28 Відповісти
+++
Я за неё, ей некогда.
Вскрываемся?
Юрист-международник. Вице-пьемер. Евроинтеграцией занимается со времён Порошенко.
Занимает 45 место в рейтинге «100 самых влиятельных украинцев» в 2021 годуhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-8 [8] и 14 место в рейтинге «100 самых влиятельных женщин Украины в 2021 году»https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-9 [9] по версии журнала «https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB,_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Фокус ». Входит в ТОП 10 успешных юристов-политиков по версии «Юридической газеты» в 2021 годуhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-10 [10] .
Про один гектар вы догадаетесь?
Пан Володимир, представьтесь, кто вы по жизни.
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18.02.2024 17:45 Відповісти
"Еще одна нардеп от "Голоса" https://www.facebook.com/olga.stefanishina/posts/4809671259061471 Ольга Стефанишина написала заявление о выходе из партии на туалетной бумаге."

Блеск и нищета украинской юриспруденции.

P.S. Интересно, "гарантии безопасности" она тоже на туалетной бумаге подписывает?
Поскольку, годны эти "гарантии" будут лишь на то, чтобы ими подтереться.
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18.02.2024 18:15 Відповісти
ЗЄ типу теж "юрист". От тільки вищу освіту у КВК отримував.
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18.02.2024 19:55 Відповісти
Вони по нас КАБами, а ми по них папірцями!папірцями! папірцями!...і ще гундосиками.
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18.02.2024 17:33 Відповісти
А не хто не замислювався чому Україна досі не може підписати безпекову угоду з Польща .......

Польща не бачить Украину....
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18.02.2024 17:35 Відповісти
Польша на хочет подписывать бесполезные бумажки - и требует для Украины членства в НАТО.

Кто-то ведь должен требоватъ НАТО для Украины. Pаз уж ведомая гэбнёй "зе-команда" - вместо НАТО, продвигает для Украины "нейтральный статус с гарантиями".
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18.02.2024 18:17 Відповісти
ШЕСТЬ СТРАН ЕС НЕ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К ДЕКЛАРАЦИИ О ГАРАНТИЯХ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЕ..

Это такие страны: Австрия, Хорватия, Польша , Венгрия, Словакия и Мальта.

https://zn.ua/POLITICS/shest-stran-es-ne-prisoedinilis-k-deklaratsii-o-harantijakh-bezopasnosti-ukrainy-sibiha.html
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18.02.2024 18:31 Відповісти
Чим би дитя не тішилося, аби не плакало !
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18.02.2024 18:34 Відповісти
Більше будапешських меморандумів богу меморандумів! Тепер можна буде підтертися не однією бумажкою, а цілою купою. Алілуя!
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18.02.2024 17:43 Відповісти
За безпеку для України і її народу "зе зрадники" свого часу за гроші куйла провалили голосування.(((https://www.radiosvoboda.org/a/news-rada-golosuvannya-za-mnna/31449924.html )))чим і відкрили двері війни і геноциду українського народу,потвори.Все, що втирають зараз -фсбешний папірець,котрий навязують Україні фсбешні агенти єрмак із саліваном... і який ніяким чино у випадку чергового нападу рашиста .ніяк не захистить Україну і її народ...
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18.02.2024 18:20 Відповісти
"Україна не просить війська, вона просто просить техніку і ********** для перемоги в цій війні. У них є велика бойова сила. Нам потрібно дати їм те, що їм потрібно, щоб вони могли перемогти, а ми змогли запобігти відправленню наших військових на війну", - заявила Гейлі.

Нікі Гейлі - головна конкурентка колишнього президента США Дональда Трампа за право висуватися на виборах президента від Республіканської партії.
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18.02.2024 19:01 Відповісти
Спочатку гарантіями марив тільки Зеленський, а зараз епідемія.
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18.02.2024 18:32 Відповісти
Може Зе просто заплутався де ,та й що йому пiдписувати - вiн же звичайна людина ....
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18.02.2024 18:59 Відповісти
Та ще й без мізків...
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18.02.2024 19:54 Відповісти
він зрадник України і її народу - надзвичайний .адже він сидить в кріслі президента держави.котру продав куйлу.
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18.02.2024 22:29 Відповісти
Й тому Вiн воюе з рашей а не капiтулюе?
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18.02.2024 22:35 Відповісти
Воює українська армія.проходь
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18.02.2024 22:38 Відповісти
А ця все марить...

Може підписати, а може не підписати.

Якщо б Стефанішиній (да і будь-кому з СН) кожен раз за брехню прилітало у табло, то вже б не було б ніякого СН - всі б були вже або на цвинтарі, або з мозковими струсами по лікарнях.
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18.02.2024 19:53 Відповісти
Pandamonium

@RudijLis

Підстилка крота УГ Камишин після того, як почув, що НАТО збирається купити мільйон дронів для України, запропонував купити їх в України хоче втюхати дрони Арагнидії за потрійною ціною. А 40 млрд на дрони, які обіцяв Шмигаль, + 50 млрд військового ПДФО тютю, в офшорах Дєрмака

https://twitter.com/i/status/1759225227303682528
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18.02.2024 19:53 Відповісти
Хорошие новости из США:Американцы передадут Украине 100миллионов долларов,конфискованных у России.
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18.02.2024 20:27 Відповісти
Нам это ни светит , ни греет(велике крадiвництво). Краще военным оборудованием.
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19.02.2024 02:00 Відповісти
 
 