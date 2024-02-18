Україна може підписати безпекову угоду зі США ще до саміту НАТО, - Стефанішина

Україна та США можуть підписати двосторонню безпекову угоду ще перед самітом Альянсу у Вашингтоні.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відповідні переговори проводилися на рівні заступника керівника Офісу Президента Ігоря Жовкви. Як ви знаєте, Андрій Єрмак підтримує постійний зв’язок з Джейком Салліваном (радником президента США з питань нацбезпеки - ред.). Тобто з тактичної точки зору переговори проведені, стратегічно ухвалена декларація. Це рішення може бути ухвалене раніше", - зазначила Стефанішина.

Однак вона зауважила, що зараз уся увага української сторони зосереджена на більш нагальних рішеннях, яких потребує український народ і українські воїни.

"Ми маємо спочатку вижити, а далі вже думати, як гарантувати свою безпеку. Тому ми фокусуємося на рішеннях, які мають бути ухвалені в березні (у Конгресі США - ред). Нам потрібно захистити українські міста, нам потрібно, щоб у "Патріотів" були снаряди. І це питання життя і смерті. Тому концентруємося на цьому. А гарантії безпеки точно будуть підписані", - пояснила віцепрем’єрка.

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