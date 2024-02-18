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євроінтеграція (494) членство в ЄС (1160) Боррель (1074)

Нашим найважливішим зобов’язанням у сфері безпеки для України є її членство в ЄС, - Боррель

боррель

Наразі головне зобов’язання Європейського Союзу щодо України - її членство у блоці.

Про це заявив голова зовнішньополітичного відомства Жозеп Боррель на Мюнхенській конференції з питань безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Під час виступу на конференції Боррель заявив, що найважливіші геополітичні питання, які стоять сьогодні перед ЄС, пов'язані з Україною, Сектором Гази, глобальним півднем й обороною.

"Ми повинні збільшити і надати Україні зобов'язання у сфері безпеки", - заявив він та додав, що "найважливішим зобов'язанням у сфері безпеки для України є членство" в ЄС.

Також читайте: Якби ЄС менше вагався у наданні допомоги Україні - війна була б іншою, - Боррель

Зокрема він попередив про те, що ЄС повинен розглянути різні сценарії щодо того, наскільки США будуть залучені до європейської безпеки.

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Топ коментарі
+5
Досі бачили, що членство розумілося так:
Член тобі, Україно!
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18.02.2024 16:36
+4
Якщо можна вибрати між членством і 10 млн *********** артилерії - то я б точно вибрав друге. А на рахунок членства - у вас там араби фіннів і норвегів вирізають...ну такое. Хз чи воно нам треба взагалі
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18.02.2024 16:47
+3
Безпека для Украіни - це членство в НАТО
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18.02.2024 16:27
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Безпека для Украіни - це членство в НАТО
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18.02.2024 16:27 Відповісти
"безпека" в ширшому розумінні! перш за все - безпека економічна! без вступу до ЄС - буде тотальна срака
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18.02.2024 17:02 Відповісти
А заблоковані кордони з Україною це теж економічна безпека?..так ото ж...
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18.02.2024 17:24 Відповісти
Досі бачили, що членство розумілося так:
Член тобі, Україно!
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18.02.2024 16:36 Відповісти
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18.02.2024 18:51 Відповісти
Якщо можна вибрати між членством і 10 млн *********** артилерії - то я б точно вибрав друге. А на рахунок членства - у вас там араби фіннів і норвегів вирізають...ну такое. Хз чи воно нам треба взагалі
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18.02.2024 16:47 Відповісти
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18.02.2024 16:50 Відповісти
Якщо впаде Україна, європідараси будуть самі воювати проти рашки, підсиленої українцями, китайцями, іранцями й іншими. А трампушка буде займатися у цей час мексиканським кордоном.
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18.02.2024 17:22 Відповісти
Що таке членство в ЄС ми вже побачили. І НАТО теж. Тому війну закінчуємо, а далі розберемося
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18.02.2024 17:59 Відповісти
Сектором Гази.. Они просто задолбали Израиль своим нытьем.
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18.02.2024 18:24 Відповісти
Членство в ЄС і НАТО для України як шмат м*яса попереду на палці, наздогнати і з*їсті неможливо. Єдина гарантія безпеки це відновлення ядерного потенціалу і оснащення самою ******** зброєю а не хламом з натовських складів.
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18.02.2024 18:31 Відповісти
ХААААААААААААААААА ПРИДУРКИ
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18.02.2024 18:48 Відповісти
Поясніть мені, старому довбню, хто тямить у цьому: яким чином безпека України пов'язана зі її членством у ЄС? Не членством в НАТО, а саме в ЄС? Таке враження, що обіцяючи членство в ЄС деякі европейські діячи, просто відволікають Україну від НАТО.
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18.02.2024 20:00 Відповісти

" заявил"

И что дальше? К чему эта бессмысленная болтовня?
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19.02.2024 06:10 Відповісти
 
 