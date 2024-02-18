Окупанти стратили важкопоранених полонених воїнів 110-ї бригади на позиції "Зеніт". Тіла 3 загиблих упізнали, доля ще трьох - невідома, - Бутусов
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував список з шести важкопоранених українських військовослужбовців 110-ї механізованої бригади, яких залишили під час прориву з опорного пункту "Зеніт" під Авдіївкою 14 лютого.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Бутусова у фейсбуці.
За його словами, ці поранені не могли пересуватись самостійно, засоби евакуації для їхнього вивозу були відсутні. Через повне оточення "Зеніту" якась техніка проїхати для евакуації не змогла.
Як зазначає Бутусов, йдеться про воїнів Павлова, Дубницького, Барановського, Савосіка, Житника та Зінчука.
"16 лютого росіяни оприлюднили відео пʼяти загиблих українських військових на опорному пункті "Зеніт". Тіла були звалені у воду. Родичі впізнали серед загиблих трьох військових, яких залишили пораненими на "Зеніті": Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника", - пише Бутусов.
Таким чином, продовжує журналіст, російські військові розстріляли безпомічних неозброєних поранених, яких захопили у полон, і які не могли пересуватись.
"Про долю трьох інших поранених, які потрапили у полон на "Зеніті", поки що нічого не відомо. Опізнали усі тіла на російському відео неможливо. Причини оточення деяких наших підрозділів, у тому числі на "Зеніті", причини залишення поранених, причини втрати стратегічно важливої Авдіївки будемо розглядати найближчим часом", - додає Бутусов.
Вихід Сил оборони з Авдіївки
16 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони на Таврійському напрямку вирішили відійти з позиції "Зеніт" в Авдіївці на південно-східній околиці міста.
У ночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував, що Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. На думку президента України Володимира Зеленського, рішення про вихід українських військ з Авдіївки є професійним та справедливим.
Згодом стало відомо, що на завершальному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу з Авдіївки.
Будь ласка, зачекайте...
@leusenko1
В Авдіївці російські фашисти стратили поранених полонених воїнів ЗСУ. Це воєнний злочин рф, але Зеленський і зараз не звернувся до союзників із проханням скликати Радбез ООН. Це наказ кремля - не виносити злочини рф на РБ. Хтось з українців думає, що петрушка не працює на москву?
Якби ви знали скільки таких командирів в тому числі молодих талановитих пішли на підвищення, бо головне для кар'єрного росту не виконання завдання з мінімумом втрат, а полірування залізних чи титанових яєць найвеличнішому.
Штабні Азову та 3-ї штурмової вам для прикладу.
Ви ще не чули під Бахмутом:
- У нас важкий 300
- Так дабєйтє єво
- Мені по...й слільки вас ляже, нових пришлють
- У нас троє 200
- Покладіть у спальник і викиньте з окопу
Це зі слів моїх близьких які воюють чи вже відвоювалися в різних бригадах.
А все тому що не запроваджений після операційний аналіз і жоден горекомандир не поніс ніякого покарання за невиправдані втрати.
Можете банити, кричати про ІПСО, але скільки можна замовчувати?
Ми вже гірші кацапів.
Скажете ця правда демотивує мобілізуватися, але найбільше демотивує солоденька брехня від влади і гірка правда життя і смерті.
Бо брехня породжує безкарність і приводить до ще більших втрат.
Да ви шо, реально гірші? Чи це так, для "красного" слівця?
А вот Влад Ланцев написал, что мы - хуже кацапов. Направьте свой праведный гнев на него.
У кацапів існує таке поняття як демобілізація, а у нас ні.
Хто потрапив до ЗСУ той кріпак.
Чому самиці чмобіків починають бунтовати, що їх чоловікі гірші, ніж виживші після м'ясних штурмів, зеки, яких спочатку помилували після півроку
Звідки у вас інфа про демобілізацію у кацапів?
а то что после Залужного все посыпалось только подтверждает факт какое дерьмо понабирал ублюдок ЗЕнетряпка
А тут повна БЕЗВіДПОВІДАЛНІСТЬ.
Гірше ніж з худобою.
Ця подія і шок в суспільстві і притягнення винних до кари ( якщо буде) будуть показником чи я правий чи ні.
Щось мені підказує що залишуся правий, на мій власний превеликий жаль.
безмозгла,безугла, як вона проштовхував закон про розстріл за невиконання наказу...