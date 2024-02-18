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Бутусов Юрій (3478) Авдіївка (2339) воєнні злочини (1801)

Окупанти стратили важкопоранених полонених воїнів 110-ї бригади на позиції "Зеніт". Тіла 3 загиблих упізнали, доля ще трьох - невідома, - Бутусов

авдіївка

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував список з шести важкопоранених українських військовослужбовців 110-ї механізованої бригади, яких залишили під час прориву з опорного пункту "Зеніт" під Авдіївкою 14 лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Бутусова у фейсбуці. 

За його словами, ці поранені не могли пересуватись самостійно, засоби евакуації для їхнього вивозу були відсутні. Через повне оточення "Зеніту" якась техніка проїхати для евакуації не змогла.

Як зазначає Бутусов, йдеться про воїнів Павлова, Дубницького, Барановського, Савосіка, Житника та Зінчука.

Зеніт

"16 лютого росіяни оприлюднили відео пʼяти загиблих українських військових на опорному пункті "Зеніт". Тіла були звалені у воду. Родичі впізнали серед загиблих трьох військових, яких залишили пораненими на "Зеніті": Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника", - пише Бутусов.

Таким чином, продовжує журналіст, російські військові розстріляли безпомічних неозброєних поранених, яких захопили у полон, і які не могли пересуватись.

Також читайте: Авдіївка не є великою втратою для України, - адмірал Бауер

"Про долю трьох інших поранених, які потрапили у полон на "Зеніті", поки що нічого не відомо. Опізнали усі тіла на російському відео неможливо. Причини оточення деяких наших підрозділів, у тому числі на "Зеніті", причини залишення поранених, причини втрати стратегічно важливої Авдіївки будемо розглядати найближчим часом", - додає Бутусов.

Вихід Сил оборони з Авдіївки

16 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони на Таврійському напрямку вирішили відійти з позиції "Зеніт" в Авдіївці на південно-східній околиці міста.

У ночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів з Авдіївки. Своєю чергою, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський поінформував, що Сили оборони вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. На думку президента України Володимира Зеленського, рішення про вихід українських військ з Авдіївки є професійним та справедливим.

Згодом стало відомо, що на завершальному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу з Авдіївки.

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Топ коментарі
+94
Цікаво, де всі ті ОП-шні боти, що вчора тут розносили, що це російське ІПСО?
Співчуття і вічна пам'ять загиблим українцям. І лютої смерті нашим ворогам, як зовнішнім, так і внутрішнім (всі знають, про кого тут).
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18.02.2024 17:07
+67
а де амністі-інтернешенал? може хтось ото попинає палкою, може воно здохло?
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18.02.2024 17:05
+67
HolodnoЯrskiy

@HRskiy

·

https://twitter.com/HRskiy/status/1759204405792932098 1 ч

Мені не цікаво, скільки вбито російських солдатів під час битви за Адіївку. Мене хвилюють наші втрати, скількох ми залишили там - поранених і кинутих - на поталу ворогу. Не треба пояснювати, що у ворога перевага в артилерії і КАБах, а у нас немає снарядів і немає своїх керованих
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18.02.2024 17:09
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Запам'ятай, поранених ніколи при відступі не кидають,... хіба що при втечі З командирами , які кинули своїх підлеглих поранених, у бій солдати вже не підуть, бо це може статися з кожним.Особливо це стосується розвідників
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18.02.2024 19:25 Відповісти
надо было тебя послать ты бы ТРЕПЛО диванное "спасло бы всех" - как ******* эти диванные воены-ублюдки..
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18.02.2024 22:57 Відповісти
Ти такий сміливець, а чого ти сховаєшся під впн? Ти ж напевно знаєш , що якщо хтось реально захоче , то тебе легко можна вичислити, ну з впн це буде просто трохи довше і дорожче.
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19.02.2024 09:12 Відповісти
потому что забанили дебил зеленый - зачем меня вычислять я не прячусь как ты
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20.02.2024 03:30 Відповісти
А від кого я "прячусь" козлогаварящій ти собачий рот?
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20.02.2024 05:37 Відповісти
ты прячешься ботяра зеленая и косишь под украинца - а реально морда ватная и провокатор
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20.02.2024 21:55 Відповісти
Мене кумаре твоє "каканьє-чоканьє", більше переводити твоє бекання не буду. Дебіл номерний. Ви по цим номерам зарплату від падалЬяка отримуєте мразі?
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20.02.2024 22:13 Відповісти
мене кумарить що ти бот ЗЕЛЕНОМОРДЫЙ -
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22.02.2024 13:02 Відповісти
"На думку президента України Володимира Зеленського, рішення про є професійним та справедливим." От яких кадрів вибрав нам нарід 73%, вони ще й "військові експерти". Дав остаточну оцінку і виправдив свої некомпетентні дії і дфї його офісу по обороні Авдіівки і зміни Головнокомандувача і низки генералів в такий важкий час, фактично " на переправі".
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18.02.2024 18:47 Відповісти
Зелена Змія залізла в Україну .Голову віттяти . І боротися за Землю Нашу, за Дітей Наших! Смерть ворогам!
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18.02.2024 19:43 Відповісти
Мразі командири мають думати над тим, як забезпечити відхід з позицій
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18.02.2024 18:50 Відповісти
Мразі не мають чим думати , горе у тому що командирів не виявилося , були якісь особи на цих посадах , займали чиєсь місце ((
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18.02.2024 18:53 Відповісти
Олег Леусенко

@leusenko1

В Авдіївці російські фашисти стратили поранених полонених воїнів ЗСУ. Це воєнний злочин рф, але Зеленський і зараз не звернувся до союзників із проханням скликати Радбез ООН. Це наказ кремля - не виносити злочини рф на РБ. Хтось з українців думає, що петрушка не працює на москву?
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18.02.2024 18:56 Відповісти
Русня не люди, біосміття, місце яким в чорних пакетах
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18.02.2024 19:03 Відповісти
Знаєте скільки таких випадків з початку повномасштабного вторгнення?
Якби ви знали скільки таких командирів в тому числі молодих талановитих пішли на підвищення, бо головне для кар'єрного росту не виконання завдання з мінімумом втрат, а полірування залізних чи титанових яєць найвеличнішому.
Штабні Азову та 3-ї штурмової вам для прикладу.
Ви ще не чули під Бахмутом:
- У нас важкий 300
- Так дабєйтє єво
- Мені по...й слільки вас ляже, нових пришлють
- У нас троє 200
- Покладіть у спальник і викиньте з окопу
Це зі слів моїх близьких які воюють чи вже відвоювалися в різних бригадах.
А все тому що не запроваджений після операційний аналіз і жоден горекомандир не поніс ніякого покарання за невиправдані втрати.
Можете банити, кричати про ІПСО, але скільки можна замовчувати?
Ми вже гірші кацапів.
Скажете ця правда демотивує мобілізуватися, але найбільше демотивує солоденька брехня від влади і гірка правда життя і смерті.
Бо брехня породжує безкарність і приводить до ще більших втрат.
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18.02.2024 19:05 Відповісти
"Ми вже гірші кацапів."

Да ви шо, реально гірші? Чи це так, для "красного" слівця?
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18.02.2024 20:24 Відповісти
Все тримається на наших синах , дочках , патріотах! Зелена змія робить все для торго , щоб знищити патріотів.
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18.02.2024 20:43 Відповісти
Так, і тому ми вже гірше кацапів. Логічно
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18.02.2024 20:56 Відповісти
вы кацапы вообще не люди а дерьмо ослиное
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18.02.2024 23:00 Відповісти
Не могу с вами не согласиться, Вячеслав, что кацапы не люди, а дерьмо ослиное.
А вот Влад Ланцев написал, что мы - хуже кацапов. Направьте свой праведный гнев на него.
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19.02.2024 13:30 Відповісти
Я мав на увазі владу і тих хто їх обожнює.
У кацапів існує таке поняття як демобілізація, а у нас ні.
Хто потрапив до ЗСУ той кріпак.
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18.02.2024 21:09 Відповісти
Поняття "демобілізація" у кацапів є, але чомусь самої демобілізації немає.
Чому самиці чмобіків починають бунтовати, що їх чоловікі гірші, ніж виживші після м'ясних штурмів, зеки, яких спочатку помилували після півроку

Звідки у вас інфа про демобілізацію у кацапів?
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18.02.2024 21:20 Відповісти
не пести скотина кацапская тварь кремлевская
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18.02.2024 22:59 Відповісти
Ну героям батальйонів монако видніше.
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19.02.2024 06:29 Відповісти
так ты в Монако ну ты кондом
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20.02.2024 03:31 Відповісти
А шож ви Ссуки їх залишили, мобілізація кажете, щоб тебе в люби час кинуло твоє керівництво. Да на .....у
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18.02.2024 20:53 Відповісти
Філ Менко, згоден, як і керівництво України
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18.02.2024 20:56 Відповісти
Якщо, військових відвели звідти, ще 1міс тому, то зараз ми б з вами не читали цю новину. Провина цілково лежить на Зеленському та керівництві Генштаба. Вони мають за це понести відповідь, та отримати покарання.
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18.02.2024 21:12 Відповісти
Nado bilo ix vivesti ranshe. politiku nado otbrosit vo vremia voini.
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18.02.2024 21:16 Відповісти
Як Залужного фактично відсторонили від командування на початку 22-го, так маленька радянська армія потихеньку вигрібає піздюлєй, зате на Леопардах)
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18.02.2024 21:24 Відповісти
нету там никаких леопардов это только кацапы могут позволить себе угробить 400-600 танков только на одну Авдеевку и окружности
а то что после Залужного все посыпалось только подтверждает факт какое дерьмо понабирал ублюдок ЗЕнетряпка
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18.02.2024 23:03 Відповісти
То вже навіть не нагадує маленьку радянську армію то нагадує маленьку КРІПАЦЬКУ армію. Бо в радянській армії, якщо щось ставалося то всіх на допит ( служив бачив викликали)
А тут повна БЕЗВіДПОВІДАЛНІСТЬ.
Гірше ніж з худобою.
Ця подія і шок в суспільстві і притягнення винних до кари ( якщо буде) будуть показником чи я правий чи ні.
Щось мені підказує що залишуся правий, на мій власний превеликий жаль.
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18.02.2024 21:45 Відповісти
Додам, щось мені згадалася безмозгла, безугла, як вона проштовхував закон про розстріл за невиконання наказу...
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18.02.2024 21:48 Відповісти
Жах.
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18.02.2024 21:54 Відповісти
Зе шобло кровавых мародеров для которых рейтинги важнее
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18.02.2024 23:44 Відповісти
Це спіраль ескалації. Чим сильніше вона закручується тим складніше вийти потім. Ви думали вони після Бєлгорода будуть брати полонених? Не будуть. Вони себе підривають гранатами просто так думаєте ?
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19.02.2024 00:10 Відповісти
опорні пункти у ******** війні - це самогубство
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19.02.2024 01:39 Відповісти
Авдіївку залишили якраз через відсутність опорних пунктів по флангах.На запорізькому напряму через опорні супротивника пункти ,так звану лінію суровікіна,прорив не зробили,По твоєму війська повинні переховуватися в складках місцевості?
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19.02.2024 10:48 Відповісти
у ******** війні, опорник може прїснувати максімум 2-3 години і там всі поляжуть, все решта - совкова маячня.
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19.02.2024 11:14 Відповісти
ты идиот если бы не было опорников то кацапы бы маршем проходили в день по 100 км
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20.02.2024 03:32 Відповісти
змінити тактику і на кожний такий опорник відряджати палкана чи генерала в лампасах. нехай тягне мазу перед кацапами за підлеглих у випадку полону...
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19.02.2024 09:47 Відповісти
опорніки і блокпости у ******** війнах - це самогубство.
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19.02.2024 11:15 Відповісти
а ты чего кацап так расстроен что в опорной Авдеевке твоих 40-50 тысяч тушек замочили тварей
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20.02.2024 03:34 Відповісти
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