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Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав премію BAFTA Film Awards у номінації "Найкращий документальний фільм"

bafta

"20 днів у Маріуполі" отримав престижну британську кінонагороду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт премії BAFTA Film Awards.

Нагадаємо "20 днів у Маріуполі" претендував одразу на 2 нагороди категоріях: "Документальний фільм" та "Стрічка іноземною мовою".

Однак найкращим фільмом іноземною мовою став "Зона інтересу" Джонатана Ґлейзера,
що розповідає про коменданта Аушвіцу. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режисер Чернов отримав премію Американської гільдії режисерів за "20 днів у Маріуполі"

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Топ коментарі
+4
Вітаємо !! Ви молодці!!
Чекаємо від митців, на продовження цього фільму: «Південь України - без мін» та «Шатли дВерещук на Крим»….
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18.02.2024 21:56
+3
Тепер треба премію за Бахмут, Авдіевку,.........не дай Боже ще за щось ! При такої владі .
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18.02.2024 21:25
+3
і Маріуполь, і Авдіївка, і всі всі інші
- це злочини Зе
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18.02.2024 21:39
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Про ці злочини росіян потрібно весь час розповідати, навіть пости в соцмережах на рекламу поставити. Не відео "потужного лідора ********** і його команди", а свідчення про злочини РФ, про знищенні повністю їми міста і села про вбитих і змушених тікати світ за очі людей.
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18.02.2024 21:23 Відповісти
і Маріуполь, і Авдіївка, і всі всі інші
- це злочини Зе
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18.02.2024 21:39 Відповісти
Росіян теж. В першу чергу.
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18.02.2024 21:41 Відповісти
росіяни - виконавці

нікчемний верховний преЗезе - причина вторгнення вбивць
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18.02.2024 23:24 Відповісти
Тепер треба премію за Бахмут, Авдіевку,.........не дай Боже ще за щось ! При такої владі .
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18.02.2024 21:25 Відповісти
Якось випадково пересiкався с Джонатаном Глейзером - ВЕЛИКА ЛЮДИНА !!!
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18.02.2024 21:27 Відповісти
Я не пересікалася з Мстиславом Черновим, але я не сумніваюся, що він - ВЕЛИКА ЛЮДИНА. І він, між іншим, є українцем, і знімає про Україну
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18.02.2024 21:34 Відповісти
Мене iнакший фiльм про Марiуполь зачепив - https://youtu.be/ezZD7cOqsBs?si=NdcS97wf-Jn-KW3k Фильм о блокадном Мариуполе
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18.02.2024 21:43 Відповісти
Я не помню Ленина живым, я его застал уже холодным.
Говорят был парнем центровым, поимел Россию принародно
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18.02.2024 22:00 Відповісти
"20 днів у Авдіївці".
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18.02.2024 21:30 Відповісти
Бахмут, Авдіївка, Лисичанськ не були в блокаді, цивільні мали можливість звідти втекти. Унікальність фільму "20 днів в Маріуполі" в тому, що він задокументував злочини РФ проти мирного населення. Не було б цього фільму, матеріалів Чернова і Малолєтки, і кацапи усюди б впарювали, що вони визволили Маріуполь від нацистів. А у всіх жертвах винна Україна. І ООН, і Червний Хрест і з радістю б прислухалися
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18.02.2024 21:40 Відповісти
Червоний хрест не бачив так само злочинів нацистів у концтаборах, коли вони палили людей у печах і душили газом. Такщо нічого нового, через 80 років після другої світової війни вони так само сліпі і глухі.
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18.02.2024 21:43 Відповісти
Вітаємо !! Ви молодці!!
Чекаємо від митців, на продовження цього фільму: «Південь України - без мін» та «Шатли дВерещук на Крим»….
показати весь коментар
18.02.2024 21:56 Відповісти
 
 